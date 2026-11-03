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Времето днес, прогноза за вторник, 3 ноември: Дъждовно с червен код

Времето днес, прогноза за вторник, 3 ноември: Дъждовно с червен код

3 Ноември, 2026 03:00 623 5

  • прогноза за времето-
  • дъжд-
  • нимх-
  • червен код-
  • силен вятър

На много места дъждът ще е значителен по количество.

Времето днес, прогноза за вторник, 3 ноември: Дъждовно с червен код - 1
Снимка: БГНЕС
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Във вторник, 3 ноември, валежите в България отново ще се активизират и на много места ще бъдат значителни по количество. Ще бъде предимно облачно, а температурите ще останат почти без денонощен ход – от 7°-8° в Западна България до 15°-16° в югоизточните райони.

„Във вторник валежите отново ще се активизират, на много места в страната ще са значителни по количество“, прогнозира Националният институт по метеорология и хидрология. Вятърът ще бъде умерен, а в източните райони до силен, от север-североизток.

Предупреждения за значителни валежи

НИМХ издава червен код за значителни валежи в областите Добрич, Варна, Смолян, Хасково и Кърджали. Оранжев код е в сила за останалата част от страната, а жълт – за Видин, Перник, Кюстендил и София-град. За шест области в Източна България е издадено и предупреждение за силен вятър.

В София температурите ще бъдат между 7° и 8°, с валежи от дъжд. В Пловдив се очакват 11°-14° и дъжд. По Черноморието също ще бъде дъждовно – във Варна температурите ще са от 13° до 15°, а в Бургас от 12° до 16°.

Дъжд и сняг по високите части

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, а над високите части са възможни валежи от сняг. Условията ще се влошават допълнително при усилване на вятъра. По Черноморието се очакват продължителни валежи, като температурите ще бъдат между 12° и 16°.

Прогнозата на НИМХ е за ново активизиране на валежите и през следващите дни, като в сряда те ще продължат главно в Източна България. В западните райони постепенно ще започнат да спират.


България
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    0 2 Отговор
    Болгаристан е прекрасно.

    03:51 03.11.2026

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