Времето днес, прогноза за вторник, 3 ноември: Дъждовно с червен код

Във вторник, 3 ноември, валежите в България отново ще се активизират и на много места ще бъдат значителни по количество. Ще бъде предимно облачно, а температурите ще останат почти без денонощен ход – от 7°-8° в Западна България до 15°-16° в югоизточните райони.

„Във вторник валежите отново ще се активизират, на много места в страната ще са значителни по количество“, прогнозира Националният институт по метеорология и хидрология. Вятърът ще бъде умерен, а в източните райони до силен, от север-североизток.

Предупреждения за значителни валежи

НИМХ издава червен код за значителни валежи в областите Добрич, Варна, Смолян, Хасково и Кърджали. Оранжев код е в сила за останалата част от страната, а жълт – за Видин, Перник, Кюстендил и София-град. За шест области в Източна България е издадено и предупреждение за силен вятър.

В София температурите ще бъдат между 7° и 8°, с валежи от дъжд. В Пловдив се очакват 11°-14° и дъжд. По Черноморието също ще бъде дъждовно – във Варна температурите ще са от 13° до 15°, а в Бургас от 12° до 16°.

Дъжд и сняг по високите части

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, а над високите части са възможни валежи от сняг. Условията ще се влошават допълнително при усилване на вятъра. По Черноморието се очакват продължителни валежи, като температурите ще бъдат между 12° и 16°.

Прогнозата на НИМХ е за ново активизиране на валежите и през следващите дни, като в сряда те ще продължат главно в Източна България. В западните райони постепенно ще започнат да спират.