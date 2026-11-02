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Около 40 литра дъжд паднаха в Добрич

Около 40 литра дъжд паднаха в Добрич

2 Ноември, 2026 17:21 368 2

  • добрич-
  • проливни дъждове-
  • локални наводнения-
  • оранжев код-
  • варна

Наводнени са части от централните булеварди, а светофар на кръстовище временно не работи. За 3 ноември се очаква червен код за опасно време

Около 40 литра дъжд паднаха в Добрич - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Около 40 литра дъжд на квадратен метър са паднали в Добрич от предната вечер до 13:00 часа, съобщиха от Община Добрич. Интензивните валежи продължават и повишават риска от локални наводнения.

„Около 40 литра на квадратен метър е достигнало количеството на падналите валежи в Добрич от снощи до 13:00 часа днес“, посочиха от общинската администрация. Части от централните булеварди са били наводнени, а автомобилите са преминавали по тях бавно и с повишено внимание.

Към общината е постъпил един сигнал за наводнен двор вследствие на обилните валежи. Няма съобщени данни за други засегнати имоти в града.

Авария остави светофар на жълт мигащ сигнал

Временно е преустановена работата на светофарната уредба на кръстовището на булевард „Русия“ и улица „Вардар“. Сигнализацията е превключена на жълт мигащ сигнал, докато се работи по отстраняването на аварията.

За Добрич е в сила оранжев код за опасни метеорологични явления. По предварителна информация от Националния институт по метеорология и хидрология за 3 ноември се очаква да бъде обявен червен код за опасно време.

От Община Добрич призоваха гражданите да бъдат внимателни и предпазливи, както и да следят официалните канали за информация при промяна на метеорологичната обстановка.

Повече от 30 екипа работят във Варна

Интензивните валежи засегнаха и Варна, където повече от 30 екипа работят по отводняването на улици и подлези. По данни на НИМХ количеството на падналия дъжд там е достигнало 76,5 литра на квадратен метър.

Очаква се валежите във Варна да продължат и през следващите дни.

Източници: bta.bg


Добрич / България
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