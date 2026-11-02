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Бюджетният дефицит достигна 2,8% към края на септември

Бюджетният дефицит достигна 2,8% към края на септември

2 Ноември, 2026 20:17 1 467 18

  • бюджетен дефицит-
  • министерство на финансите-
  • бюджет-
  • приходи-
  • разходи

Отрицателното салдо е 3,7 млрд. евро. Приходите са 33,8 млрд. евро, а разходите – 37,6 млрд. евро

Бюджетният дефицит достигна 2,8% към края на септември - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Бюджетният дефицит достигна 2,8% от брутния вътрешен продукт към края на септември. Отрицателното салдо е 3,7 млрд. евро, съобщи Министерството на финансите. Изпълнението на приходите и разходите изостава спрямо първоначално заложените годишни разчети.

Приходите възлизат на 33,8 млрд. евро, или 68,3% от планираните за годината средства. Те са с 10,9% повече спрямо същия период на предходната година. Разходите са 37,6 млрд. евро, което представлява 66,1% от годишните разчети.

Пенсии, заплати и инвестиционни разходи

Според финансовото министерство основните фактори за ръста на разходите са увеличението на пенсиите след индексациите по швейцарското правило от 1 юли 2025 г. и 1 юли 2026 г., както и повишаването на минималната работна заплата от януари 2026 г.

„Причините за наблюдавания ръст на разходите основно са: увеличение на разходите за пенсии след тяхната индексация по швейцарското правило от 01.07.2025 г. и 01.07.2026 г., увеличението на минималната работна заплата от януари 2026 г., както и увеличението на възнагражденията с размера на натрупаната инфлация за 2025 г. (5 на сто), считано от януари 2026 г., значителен ръст на капиталовите разходи, който се дължи на изпълнението на инвестициите и проектите по ПВУ и по Общинската инвестиционна програма, и други“, обясняват от Министерството на финансите.

Сред причините е посочено и увеличението на възнагражденията с размера на натрупаната инфлация за 2025 г., която е 5%. Мярката се прилага от януари 2026 г.

Капиталовите разходи също бележат значителен ръст. Той е свързан с изпълнението на инвестиции и проекти по Плана за възстановяване и устойчивост, както и по Общинската инвестиционна програма.

Очакват се данни за октомври

Следващите данни за изпълнението на бюджета ще бъдат свързани с октомври. Министерството на финансите се очаква да публикува прогнозата си за изпълнението на бюджета към края на месеца на 3 ноември.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Факт

    5 2 Отговор
    За Украйна и украинците у нас колко милиарда отиват?

    20:26 02.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Факт

    7 0 Отговор
    На милиционерите нали вдигнахте заплатите

    20:36 02.11.2026

  • 8 Тити

    1 3 Отговор
    Ако не бяха заемите на ,Радев дефицита щеше да е над 10%

    20:41 02.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Някой

    1 0 Отговор
    А такъв апокалипсис вещаеха някои.

    20:59 02.11.2026

  • 14 Българин

    1 0 Отговор
    Сега, за три месеца трябва да се увеличи с 5%, за да се постигнат заложените параметри в бюджета! С една дума, за 9 месеца а изхачени 3% от дефицита, в останалите 3 месеца, трябва по някакъв, начин да се изхарчат 2 пъти повече пари за два пъти по малко време!

    21:01 02.11.2026

  • 15 Отрицателното салдо е 3,7 млрд. евро

    2 0 Отговор
    нормално е
    наследство от тиквите с общ надути поръчки
    дано ги изплатят дълговете дето са ги преизбирали 20г

    21:19 02.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 верно ли а заграбеното чрез общ поръчки?

    2 0 Отговор
    Според финансовото министерство основните фактори за ръста на разходите са увеличението на пенсиите след индексациите
    и тлъсти заплати на ваши хора на хранилка

    21:23 02.11.2026

  • 18 Честито

    1 0 Отговор
    Остатъкът който е заложен ще го окрадат за два месеца мунчовците.

    23:03 02.11.2026

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