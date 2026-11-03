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Неучебен ден във Варна заради очаквани проливни дъждове

Неучебен ден във Варна заради очаквани проливни дъждове

3 Ноември, 2026 06:39 589 4

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  • наводнения

Всички училища в общината остават затворени заради червен код за валежи. Очаква се обстановката да се усложни в следобедните часове

Неучебен ден във Варна заради очаквани проливни дъждове - 1
Снимка: Факти
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

3 ноември е неучебен ден за всички училища на територията на община Варна заради очакваните проливни дъждове и обявения червен код за значителни валежи. Според прогнозата на НИМХ – Варна обстановката се очаква да се влоши в следобедните часове, като се предвиждат количества между 30 и 60 литра на квадратен метър.

Предупреждението е за най-висока степен на опасност от интензивни валежи и възможни наводнения. Причината за очакваното лошо време е средиземноморски циклон, който преминава през Балканите.

Вчера дъждът наводни улици и обекти

На 2 ноември във Варна са паднали около 76,5 литра дъжд на квадратен метър за периода от 8:00 до 14:00 часа. Проливните валежи и силният вятър доведоха до наводнения по булеварди и улици, както и в мазета и търговски обекти. Заради наводнени участъци временно са били променени и някои автобусни маршрути.

„Основните проблеми са причинени от интензитета на валежите.“

Това са посочили от НИМХ – Варна при обсъждането на метеорологичната обстановка. От института са предупредили и че е възможно ситуацията от предходния ден да се повтори.

Заради проливните дъждове и силния вятър на 2 ноември беше активирана системата BG-ALERT. Очакваното ново усложняване на времето е причината учебните занятия във всички училища в общината да бъдат преустановени за целия ден.

Източници: bntnews.bg


Варна / България
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