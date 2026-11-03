Червен код за Варна заради нови проливни дъждове

Червен код за опасни валежи е обявен за Варна, като най-интензивните дъждове се очакват в следобедните часове. Предупреждението идва ден след като проливен дъжд наводни улици и подлези в града, остави автомобили и бусове закъсали, събори дървета и доведе до евакуация на хора.

Сред засегнатите места е районът на Зеленчуковата борса. Към сутринта водата там се е оттекла, но работещите продължават да разчистват и се подготвят за възможно ново наводнение.

„Беше нещо кошмарно, нещо страшно! Отвсякъде плуваха зеленчуци, имаше закъсали коли, закъсали бусове. Нещо страшно!“, разказа Ирена Филипова, която работи в близък търговски обект.

По думите ѝ водата е влязла и в магазин, който се намира на малко по-високо място. След пороя работещите затворили обектите, подали сигнали на телефон 112 и опитали да отпушат шахтите.

Задръстени шахти затрудняват оттичането

„Затворихме обектите. Започнахме да звъним на 112. Опитвахме се да отпушваме шахтите, но нямаше абсолютно никакъв резултат“, каза Филипова.

Според Община Варна една от причините за наводненията са шахтите, задръстени с есенни листа, отпадъци и растителност. Това затруднява оттичането на водата и увеличава риска от локални наводнения при интензивни валежи. Работещите в района на борсата се опасяват, че непочистените шахти могат отново да създадат проблеми при новия порой.

Заради очакваното влошаване на времето 3 ноември е обявен за неучебен ден във Варна. Учениците няма да провеждат занятия, а решението е съобщено около 21:30 часа на 2 ноември. Късното оповестяване предизвика недоволство сред част от родителите.

Градът остава в готовност за новите валежи, докато служители и работещи по засегнатите места разчистват последствията от наводненията. Основният риск е повторно блокиране на улици и подлези, ако инфраструктурата не успее да поеме очакваните количества вода.