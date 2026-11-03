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Червен код за Варна заради нови проливни дъждове
  Тема: Трафик

Червен код за Варна заради нови проливни дъждове

3 Ноември, 2026 08:55 653 9

  • варна-
  • червен код-
  • проливни дъждове-
  • наводнения-
  • зелeнчукова борса

Градът още разчиства след наводненията от 2 ноември, а най-силните валежи се очакват следобед. Учениците са освободени от занятия

Червен код за Варна заради нови проливни дъждове - 1
Снимка: Факти
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Червен код за опасни валежи е обявен за Варна, като най-интензивните дъждове се очакват в следобедните часове. Предупреждението идва ден след като проливен дъжд наводни улици и подлези в града, остави автомобили и бусове закъсали, събори дървета и доведе до евакуация на хора.

Сред засегнатите места е районът на Зеленчуковата борса. Към сутринта водата там се е оттекла, но работещите продължават да разчистват и се подготвят за възможно ново наводнение.

„Беше нещо кошмарно, нещо страшно! Отвсякъде плуваха зеленчуци, имаше закъсали коли, закъсали бусове. Нещо страшно!“, разказа Ирена Филипова, която работи в близък търговски обект.

По думите ѝ водата е влязла и в магазин, който се намира на малко по-високо място. След пороя работещите затворили обектите, подали сигнали на телефон 112 и опитали да отпушат шахтите.

„Затворихме обектите. Започнахме да звъним на 112. Опитвахме се да отпушваме шахтите, но нямаше абсолютно никакъв резултат“, каза Филипова.

Задръстени шахти затрудняват оттичането

Според Община Варна една от причините за наводненията са шахтите, задръстени с есенни листа, отпадъци и растителност. Това затруднява оттичането на водата и увеличава риска от локални наводнения при интензивни валежи. Работещите в района на борсата се опасяват, че непочистените шахти могат отново да създадат проблеми при новия порой.

Заради очакваното влошаване на времето 3 ноември е обявен за неучебен ден във Варна. Учениците няма да провеждат занятия, а решението е съобщено около 21:30 часа на 2 ноември. Късното оповестяване предизвика недоволство сред част от родителите.

Градът остава в готовност за новите валежи, докато служители и работещи по засегнатите места разчистват последствията от наводненията. Основният риск е повторно блокиране на улици и подлези, ако инфраструктурата не успее да поеме очакваните количества вода.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 вадете пуканките

    3 10 Отговор
    русофилско правителство с пълно мнозинство и русофилски президент прогреса и просперитета започва!

    08:57 03.11.2026

  • 2 един БЪЛГАРИН

    2 0 Отговор
    А язе съм на плажа ,да бе на офицерския плаж на Варна и нема да плащам чадъри шезлонги

    08:58 03.11.2026

  • 3 Блаже

    10 1 Отговор
    е зает със сделки в незаконното строителство, няма време да се занимава с профилактика на водоотводнителната система. Парите са усвоени от близки до Блаже фирми, но работа разбира се не трябва да очакваме.

    Коментиран от #7

    09:02 03.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Суша е...

    4 1 Отговор
    С колко ще поскъпне водата?

    09:13 03.11.2026

  • 6 Бургас

    1 0 Отговор
    как е северна венеция 😘

    09:27 03.11.2026

  • 7 „Никман ВиК“

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Блаже":

    Шахтите са задръстени, но кмета редовно си ни плаща за „отпушването“. Връщаме само 20%, при потника бе 30%

    09:28 03.11.2026

  • 8 протестър

    3 0 Отговор
    36 години все ми се оправдават некадърниците с шахтите и с природата. Защо не направите канавки по улиците, както е във Франция и в другите западноевропейски държави? Отделно, пълно е с шахти, които са хлътнали и като преминеш с кола през тях, ако си с по-голяма скорост, ударът е доста неприятен.

    09:28 03.11.2026

  • 9 666

    1 0 Отговор
    Така е защото освен вода се плаща и канал за което просто да ти вземат парите.Никой с години не чисти канали във Варна.Даже има асфалтирани канали за да им е по лесно да не ги чистят.

    09:29 03.11.2026

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