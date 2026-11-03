България иска да стане хъб за обслужване на „Страйкър“

България работи да се превърне в хъб за обслужване на бойните машини „Страйкър“, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов във Велико Търново. Изказването му беше направено по време на церемония във военния завод „Терем“, където бяха посрещнати първите асемблирани машини за Сухопътните войски.

„Ние имаме капацитета и възможностите да усвоим освен първо и второ ниво, и трето ниво на обслужване на машините „Страйкър“, каза Стоянов. По думите му работата по тази цел продължава, но основният приоритет остава сглобяването на машините, предназначени за българската армия.

„Надявам се да го направим колкото се може по-бързо, но приоритет, разбира се, давам на сглобяването на нашите машини“.

Стремежът към по-широки способности за поддръжка е свързан и с разпространението на платформата в региона. Стоянов посочи, че машини от фамилията „Страйкър“ има в Република Северна Македония, а с такива разполагаше и Украйна. Това създава възможност българската индустриална база да обслужва не само техниката на Сухопътните войски, ако бъде изграден необходимият капацитет.

Какво представляват машините

„Страйкър“ са американски колесни бронирани бойни машини с формула 8×8. Те се използват за транспортиране на военнослужещи, огнева поддръжка и изпълнение на различни бойни задачи.

Машините се произвеждат от американската компания General Dynamics Land Systems и са на въоръжение в армията на Съединените щати от началото на XXI век. България избра платформата като част от модернизацията на Сухопътните войски и замяната на остаряла бронирана техника от съветски тип.

На церемонията във Велико Търново бяха представени първите асемблирани машини, но не беше посочен конкретен срок за пълното изграждане на българския капацитет за обслужване на всички нива.