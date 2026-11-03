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България иска да стане хъб за обслужване на „Страйкър“

България иска да стане хъб за обслужване на „Страйкър“

3 Ноември, 2026 14:14 728 45

  • димитър стоянов-
  • страйкър-
  • сухопътни войски-
  • терем-
  • военна техника

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че страната има капацитет да усвои и третото ниво на поддръжка на американските машини

България иска да стане хъб за обслужване на „Страйкър“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България работи да се превърне в хъб за обслужване на бойните машини „Страйкър“, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов във Велико Търново. Изказването му беше направено по време на церемония във военния завод „Терем“, където бяха посрещнати първите асемблирани машини за Сухопътните войски.

„Ние имаме капацитета и възможностите да усвоим освен първо и второ ниво, и трето ниво на обслужване на машините „Страйкър“, каза Стоянов. По думите му работата по тази цел продължава, но основният приоритет остава сглобяването на машините, предназначени за българската армия.

„Надявам се да го направим колкото се може по-бързо, но приоритет, разбира се, давам на сглобяването на нашите машини“.

Стремежът към по-широки способности за поддръжка е свързан и с разпространението на платформата в региона. Стоянов посочи, че машини от фамилията „Страйкър“ има в Република Северна Македония, а с такива разполагаше и Украйна. Това създава възможност българската индустриална база да обслужва не само техниката на Сухопътните войски, ако бъде изграден необходимият капацитет.

Какво представляват машините

„Страйкър“ са американски колесни бронирани бойни машини с формула 8×8. Те се използват за транспортиране на военнослужещи, огнева поддръжка и изпълнение на различни бойни задачи.

Машините се произвеждат от американската компания General Dynamics Land Systems и са на въоръжение в армията на Съединените щати от началото на XXI век. България избра платформата като част от модернизацията на Сухопътните войски и замяната на остаряла бронирана техника от съветски тип.

На церемонията във Велико Търново бяха представени първите асемблирани машини, но не беше посочен конкретен срок за пълното изграждане на българския капацитет за обслужване на всички нива.


Велико Търново / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Васил

    4 8 Отговор
    Амиииии Радев питал ли е Кремъл може да не му разрешат!

    14:18 03.11.2026

  • 3 Кусур

    9 1 Отговор
    ѝ на България тая тъпня ! Всеки ден безполезни брътвежи и действия .

    14:18 03.11.2026

  • 4 Киро

    15 2 Отговор
    Ами като си унищожихме и продадохме без пари нашите БТР, които са пъти по добри от тези подвижни ковчези. Май ще стане като F 16, на това ми мирише.

    Коментиран от #31

    14:18 03.11.2026

  • 5 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 1 Отговор
    Единият правеше газови хъбове Този хъб за поддръжка на тенекии Човек да се смее ли да реве ли

    14:19 03.11.2026

  • 6 НСО

    4 0 Отговор
    Благодарим! Ще и наместим чакрите! Агейн!

    14:19 03.11.2026

  • 7 Любознателен

    14 1 Отговор
    Не знам как си представяме тези страйкъри да се преборят с дронове. Да купуваш пехотни машини, като виждаш какво се случва в Украйна, е същото като да си купиш фабрика на 9-ти септември.

    Коментиран от #23, #25

    14:19 03.11.2026

  • 8 Последния Софиянец

    15 0 Отговор
    На международният пазар нов Страйкър струва 7 млн долара а ние купуваме по 10 млн долара и то на едро.

    Коментиран от #32

    14:19 03.11.2026

  • 9 Какви хъбове?

    10 0 Отговор
    Българите се чудят как зимата ще платят сметките си за ток и парно.
    Юли веднъж вдигнахте цените за комунални.
    Стига вече с тези милиарди левове за оръжия.
    От сутрин до вечер само оръжия.
    Ще каже човек народът няма други проблеми, икономически, финансови, екзистенциални.

    14:20 03.11.2026

  • 10 Ти пита България?

    12 0 Отговор
    България ти каза, че "иска да стане хъб"!
    Горката България, хъб на това, център на онова и накрая в наличност - смрадливи суеци!
    Оставка!

    14:20 03.11.2026

  • 11 ТОЯ ТЪПУНЧО ДАЛИ ЗНАЕ ЩО Е ТО ХЪБ

    8 1 Отговор
    МОЖЕ ДА СИ ФАНТАЗИРА ЧЕ ПОРНХЪБ.

    14:21 03.11.2026

  • 12 Инфантил

    5 0 Отговор
    белоглав! Белото не прощава!

    14:23 03.11.2026

  • 13 ХА ХА ХА

    7 0 Отговор
    Тея Страйкъри за работа да вършат ли ги купуваме,

    или за да ги "обслужваме" !?

    14:24 03.11.2026

  • 14 Генерал коко

    6 0 Отговор
    Тези "Страйкери" не стават за нищо, защо не купихме доказалите се "Брадли" ? Дори старите съветски БМП са по-добри .

    14:27 03.11.2026

  • 15 Мишев

    5 0 Отговор
    Що пък не вземем и да ги правим . Нещо като Булгар Рено . Няма само Китайците да правят ментета . И ние можем едно Булкър да спретнем или Булстрайт. Даже и дронове ще му накичим отгоре . А тези 83 машини ако ги наредите една до друга на границата по дължина и не могат мина отрядите на инвазиращите. Малко бодли отгоре и отдолу и готова желязна завеса. Що да седят в трите казарми дето останаха ?

    14:29 03.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Научил

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Любознателен":

    Подготвят се за масови безредици . А може и някой посткомунистически парад за повдигане на умрелия дух да направят . Ако я докараме до дронове срещу нас и ще замирише на пресни погачи . А тези ще ги подарят на идващия да не се охарчва и той.

    14:33 03.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Любознателен":

    Мнението ти е без никаква полза.

    14:34 03.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 666

    6 0 Отговор
    Те такива хъбове ги целят от раз бе батко

    14:35 03.11.2026

  • 30 кольо албанеца

    5 0 Отговор
    ами то ние си произвеждаме, дори са по-добри:
    Rila 8×8 IFV Infantry Fighting Vehicle

    14:37 03.11.2026

  • 31 Беше интересно

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Киро":

    Толков ни бяха добри бтрте че украйнците ги напълниха с взрив.И ги ползваха като дрон камикадзе.Жалко,че не пратихме русофили с тях

    14:38 03.11.2026

  • 32 Овчар

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Момчето говори за хъб в България..! Искат да струпват оръжие и бомби и да ги извозват към Украйна по суша защото по море вече не става.! Демек искаме реактивно желязо да долети от някъде , и ще го получат..! На там е тръгнало..!

    14:38 03.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 България

    5 0 Отговор
    ще живне, когато си тръгнете не само от политиката!
    Щял да "обслужва" Стайкъри! Скоро самият ти ще си за обслужване!

    14:41 03.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Азззззззз

    5 2 Отговор
    Страйкърите ги бива само за борба с безредиците и срещу цивилни. Даже украйнците не ги искат. Явно е българския пишман елит с кой ще се бие.

    14:52 03.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 глух

    4 1 Отговор
    Какво ще обслужвате тези машини отдавна са във вторични суровини никой не ги ползва от години.Само в България ще се правим на историци за да подържаме машини годни само за скраб и ретро филми.

    14:55 03.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Абсурдистан

    2 0 Отговор
    Този некадърник няма ни най-малка представа на какви условия трябва да отговаряме, за да сме хъб за подръжка и ремонт на тези машини.

    15:01 03.11.2026

  • 43 Просто човек

    2 0 Отговор
    Войнолюбци!!!

    15:02 03.11.2026

  • 44 Иванчо

    1 0 Отговор
    Фатмашката кохорта пак ни прави на глупаци. Дошли 4 бройки изучихме ги, подготвихме специалистите, определихме заводите, оборудвахме ги инструментално, почнахме производство на резервни части (или ги внесохме) и видиш ли станахме хъб:).

    15:16 03.11.2026

  • 45 Павел Пенев

    0 0 Отговор
    Какъв хъб ще става България на изхвърлени стари машини, закупени от нас с принуда от САЩ? Коя друга страна в Европа ги ползва?

    15:36 03.11.2026

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