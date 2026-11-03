България иска да стане хъб за обслужване на „Страйкър“

България работи да се превърне в хъб за обслужване на бойните машини „Страйкър“, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов във Велико Търново. Изказването му беше направено по време на церемония във военния завод „Терем“, където бяха посрещнати първите асемблирани машини за Сухопътните войски.
„Ние имаме капацитета и възможностите да усвоим освен първо и второ ниво, и трето ниво на обслужване на машините „Страйкър“, каза Стоянов. По думите му работата по тази цел продължава, но основният приоритет остава сглобяването на машините, предназначени за българската армия.„Надявам се да го направим колкото се може по-бързо, но приоритет, разбира се, давам на сглобяването на нашите машини“.
Стремежът към по-широки способности за поддръжка е свързан и с разпространението на платформата в региона. Стоянов посочи, че машини от фамилията „Страйкър“ има в Република Северна Македония, а с такива разполагаше и Украйна. Това създава възможност българската индустриална база да обслужва не само техниката на Сухопътните войски, ако бъде изграден необходимият капацитет.
Какво представляват машините
„Страйкър“ са американски колесни бронирани бойни машини с формула 8×8. Те се използват за транспортиране на военнослужещи, огнева поддръжка и изпълнение на различни бойни задачи.
Машините се произвеждат от американската компания General Dynamics Land Systems и са на въоръжение в армията на Съединените щати от началото на XXI век. България избра платформата като част от модернизацията на Сухопътните войски и замяната на остаряла бронирана техника от съветски тип.
На церемонията във Велико Търново бяха представени първите асемблирани машини, но не беше посочен конкретен срок за пълното изграждане на българския капацитет за обслужване на всички нива.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Васил
14:18 03.11.2026
3 Кусур
14:18 03.11.2026
4 Киро
Коментиран от #31
14:18 03.11.2026
5 Дякон Унуфрий Араллампиев
14:19 03.11.2026
6 НСО
14:19 03.11.2026
7 Любознателен
Коментиран от #23, #25
14:19 03.11.2026
8 Последния Софиянец
Коментиран от #32
14:19 03.11.2026
9 Какви хъбове?
Юли веднъж вдигнахте цените за комунални.
Стига вече с тези милиарди левове за оръжия.
От сутрин до вечер само оръжия.
Ще каже човек народът няма други проблеми, икономически, финансови, екзистенциални.
14:20 03.11.2026
10 Ти пита България?
Горката България, хъб на това, център на онова и накрая в наличност - смрадливи суеци!
Оставка!
14:20 03.11.2026
11 ТОЯ ТЪПУНЧО ДАЛИ ЗНАЕ ЩО Е ТО ХЪБ
14:21 03.11.2026
12 Инфантил
14:23 03.11.2026
13 ХА ХА ХА
или за да ги "обслужваме" !?
14:24 03.11.2026
14 Генерал коко
14:27 03.11.2026
15 Мишев
14:29 03.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Научил
До коментар #7 от "Любознателен":Подготвят се за масови безредици . А може и някой посткомунистически парад за повдигане на умрелия дух да направят . Ако я докараме до дронове срещу нас и ще замирише на пресни погачи . А тези ще ги подарят на идващия да не се охарчва и той.
14:33 03.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ами
До коментар #7 от "Любознателен":Мнението ти е без никаква полза.
14:34 03.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 666
14:35 03.11.2026
30 кольо албанеца
Rila 8×8 IFV Infantry Fighting Vehicle
14:37 03.11.2026
31 Беше интересно
До коментар #4 от "Киро":Толков ни бяха добри бтрте че украйнците ги напълниха с взрив.И ги ползваха като дрон камикадзе.Жалко,че не пратихме русофили с тях
14:38 03.11.2026
32 Овчар
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Момчето говори за хъб в България..! Искат да струпват оръжие и бомби и да ги извозват към Украйна по суша защото по море вече не става.! Демек искаме реактивно желязо да долети от някъде , и ще го получат..! На там е тръгнало..!
14:38 03.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 България
Щял да "обслужва" Стайкъри! Скоро самият ти ще си за обслужване!
14:41 03.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Азззззззз
14:52 03.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 глух
14:55 03.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Абсурдистан
15:01 03.11.2026
43 Просто човек
15:02 03.11.2026
44 Иванчо
15:16 03.11.2026
45 Павел Пенев
15:36 03.11.2026