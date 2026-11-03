Свинаров: Русия води бойни действия срещу България

Русия води бойни действия срещу България, а страхът от реакцията на Москва пречи на властта да заеме ясна позиция. Това заяви бившият министър на отбраната Николай Свинаров пред News.bg в коментар за ударите с дронове в Черно море и за рисковете пред корабоплаването край българския бряг.
По думите му руската страна стои зад поредицата от атаки в близост до българските териториални води и икономическата зона. Свинаров смята, че причината българските институции да избягват категоричните оценки не е липса на информация, а натрупвана с поколения политическа зависимост от Москва.„Да не ядосваме Големия брат“
Така бившият министър обобщи поведението, което според него продължава да влияе върху решенията на българската власт. Той направи разграничение между руските граждани и политиката на Кремъл, като подчерта, че критиките му са насочени към действията на руското управление.
Черно море е все по-рисково за корабите
Свинаров заяви, че превръщането на Черно море във военна зона не започва с последните инциденти. Войната в Украйна обаче е променила условията за корабоплаване и обикновените търговски превози вече са изправени пред рискове, характерни за военен конфликт.
Той посочи и потъналия контейнеровоз край българското крайбрежие. Според него случаят поставя въпроса какво може да остане във водата след подобни атаки, но Свинаров не се ангажира с оценка за конкретния товар или за непосредствена екологична опасност.
Бившият министър смята, че щетите не се ограничават до корабите под български флаг. Черно море е важен транспортен коридор, а страхът от нови нападения може да намали използването му и да засегне всички крайбрежни държави.
Противодроновата защита остава нерешен въпрос
Според Свинаров България е изостанала с изграждането на съвременна противодронова защита. Той обаче определи проблема не само като технически. По думите му държавата първо трябва да определи кои заплахи са най-сериозни и какви способности са необходими на въоръжените сили.
Свинаров заяви, че страната няма достатъчно ясна и споделена национална доктрина, която да насочва политическите решения и развитието на армията. Военното оборудване, каза той, трябва да бъде следствие от политическите приоритети, а не да се придобива без последователна стратегия.
Той посочи, че модернизацията не се изчерпва с купуването на нови изтребители. Необходими са обучени военнослужещи, подготовка и учебни програми, съобразени с техниката, която армията ще използва.
Член 4 или член 5 на НАТО
Свинаров не вижда основания за задействане на член 5 от Северноатлантическия договор, който се отнася до колективната отбрана. Той обаче смята, че България може да поиска консултации със съюзниците по член 4 и да постави въпроса за обща защита на търговското корабоплаване.
По думите му самото свикване на среща няма да е достатъчно, ако след нея не последва конкретно действие. В интервюто не е посочено решение за задействане на процедура или срок за предприемане на подобна инициатива.
Свинаров не даде еднозначен отговор дали България вече е въвлечена във войната. Той заяви, че когато се стреля по цели на българска територия или в непосредствена близост до нея, определението „хибридна война“ вече не описва напълно ситуацията.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #18, #40, #48
16:39 03.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Бай Дън
16:41 03.11.2026
4 604
16:42 03.11.2026
5 Виждащ
16:42 03.11.2026
6 Свинаров
16:43 03.11.2026
7 мефистофел
16:43 03.11.2026
8 темида спи
16:43 03.11.2026
9 Бялджип
16:43 03.11.2026
10 Овчар
16:43 03.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 свинчоооо
16:44 03.11.2026
13 Факт
16:45 03.11.2026
14 мефистофел
16:45 03.11.2026
15 мефистофел
16:46 03.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Пак сигнали за бомби в самолети
До коментар #1 от "Атина Палада":Пак сигнали за бомби в институции.
Нали уж с добро и сношение щеше да е по-добре.
Пак ли ни излъгаха Радев и Йотова?
16:49 03.11.2026
19 Увреденото от соца
16:49 03.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Свинско
Оставям на вас да продължите!
16:52 03.11.2026
22 Сатана Z
16:52 03.11.2026
23 Монтгомъри
16:53 03.11.2026
24 Ама как
16:54 03.11.2026
25 АМА ТОЗИ
16:54 03.11.2026
26 само за наивници
16:55 03.11.2026
27 Промяната
16:55 03.11.2026
28 Ужас
Щом до тези упряха от неолибералната демокрация значи съвсем са го закъсали
16:56 03.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ДАСКАЛ
17:03 03.11.2026
31 604
17:03 03.11.2026
32 Гражданин от село
17:04 03.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Фермер
17:05 03.11.2026
35 шопаров
да плямпа небивалици
17:05 03.11.2026
36 Най лошо
Коментиран от #39
17:06 03.11.2026
37 Гост
17:08 03.11.2026
38 Свинаров
17:13 03.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Европеец
До коментар #1 от "Атина Палада":Братушките са хубави хора са 80% от населението на бг територията ... Що се касае за статията, няма да я чета..... Заглавието ми е достатъчно да кажа, че е по времето на Свинаров започна и се извърши най-голямото рязане на самолети, танкове, ракети и друго имущество на армията.... По онова време имаше много съвременно и много оръжия, мисля че танковете бяха над 2500 броя, А сега са само 44-поне така съобщават официално.... Не си струва да коментирам повече..
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Коментиран от #44
17:15 03.11.2026
41 Некомпетентен и агресивен горделив
17:17 03.11.2026
42 Дон Дони
17:17 03.11.2026
43 Трол
17:17 03.11.2026
44 Некомпетентен и агресивен горделив
До коментар #40 от "Европеец":Вместо да е в затвора човека на позора е в медийната говорилня.
17:19 03.11.2026
45 9689
17:22 03.11.2026
46 Факт
17:23 03.11.2026
47 Пере
Българска икономическа зона няма.
Какво да правим в международни води да стреля ме или да бомбардиране.
Те нямат общо с България.
17:24 03.11.2026
48 Този има
До коментар #1 от "Атина Палада":лош език и ще докара някоя беля..
17:25 03.11.2026