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Свинаров: Русия води бойни действия срещу България
  Тема: Известни личности

Свинаров: Русия води бойни действия срещу България

3 Ноември, 2026 16:35 1 087 48

  • николай свинаров-
  • русия-
  • черно море-
  • дронове-
  • нато

Бившият министър на отбраната заяви, че ударите с дронове в Черно море целят да създадат страх и да блокират политическите решения

Свинаров: Русия води бойни действия срещу България - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Русия води бойни действия срещу България, а страхът от реакцията на Москва пречи на властта да заеме ясна позиция. Това заяви бившият министър на отбраната Николай Свинаров пред News.bg в коментар за ударите с дронове в Черно море и за рисковете пред корабоплаването край българския бряг.

По думите му руската страна стои зад поредицата от атаки в близост до българските териториални води и икономическата зона. Свинаров смята, че причината българските институции да избягват категоричните оценки не е липса на информация, а натрупвана с поколения политическа зависимост от Москва.

„Да не ядосваме Големия брат“

Така бившият министър обобщи поведението, което според него продължава да влияе върху решенията на българската власт. Той направи разграничение между руските граждани и политиката на Кремъл, като подчерта, че критиките му са насочени към действията на руското управление.

Черно море е все по-рисково за корабите

Свинаров заяви, че превръщането на Черно море във военна зона не започва с последните инциденти. Войната в Украйна обаче е променила условията за корабоплаване и обикновените търговски превози вече са изправени пред рискове, характерни за военен конфликт.

Той посочи и потъналия контейнеровоз край българското крайбрежие. Според него случаят поставя въпроса какво може да остане във водата след подобни атаки, но Свинаров не се ангажира с оценка за конкретния товар или за непосредствена екологична опасност.

Бившият министър смята, че щетите не се ограничават до корабите под български флаг. Черно море е важен транспортен коридор, а страхът от нови нападения може да намали използването му и да засегне всички крайбрежни държави.

Противодроновата защита остава нерешен въпрос

Според Свинаров България е изостанала с изграждането на съвременна противодронова защита. Той обаче определи проблема не само като технически. По думите му държавата първо трябва да определи кои заплахи са най-сериозни и какви способности са необходими на въоръжените сили.

Свинаров заяви, че страната няма достатъчно ясна и споделена национална доктрина, която да насочва политическите решения и развитието на армията. Военното оборудване, каза той, трябва да бъде следствие от политическите приоритети, а не да се придобива без последователна стратегия.

Той посочи, че модернизацията не се изчерпва с купуването на нови изтребители. Необходими са обучени военнослужещи, подготовка и учебни програми, съобразени с техниката, която армията ще използва.

Член 4 или член 5 на НАТО

Свинаров не вижда основания за задействане на член 5 от Северноатлантическия договор, който се отнася до колективната отбрана. Той обаче смята, че България може да поиска консултации със съюзниците по член 4 и да постави въпроса за обща защита на търговското корабоплаване.

По думите му самото свикване на среща няма да е достатъчно, ако след нея не последва конкретно действие. В интервюто не е посочено решение за задействане на процедура или срок за предприемане на подобна инициатива.

Свинаров не даде еднозначен отговор дали България вече е въвлечена във войната. Той заяви, че когато се стреля по цели на българска територия или в непосредствена близост до нея, определението „хибридна война“ вече не описва напълно ситуацията.

Източници: news.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    40 7 Отговор
    Братушките са хубави хора.....

    Коментиран от #18, #40, #48

    16:39 03.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бай Дън

    76 8 Отговор
    Още няма доказан един руски удар, а те почнаха да отправят обвинения! По скоро са съботажи на Украйна!

    16:41 03.11.2026

  • 4 604

    69 5 Отговор
    Заминавай да ни пазиш дрът агент вземи и педрохите с теб.

    16:42 03.11.2026

  • 5 Виждащ

    63 5 Отговор
    Свинаров да си гледа кочината и да си харчи парите които са му дали за това изказване, че плочата може и да се обърне.

    16:42 03.11.2026

  • 6 Свинаров

    51 4 Отговор
    Търкулнало се гърнето, намерило си похлупака. Свинаров си намерил името.

    16:43 03.11.2026

  • 7 мефистофел

    51 4 Отговор
    ЩО КАТО СИ ТОЛКОВА ОТВОРЕН НЕ ИДЕШ ДА ИМ ГО КАЖЕШ ТИ .

    16:43 03.11.2026

  • 8 темида спи

    53 4 Отговор
    До сега само крадливи свини са ни управлявали , и нито една от тях не е осъдена !!!

    16:43 03.11.2026

  • 9 Бялджип

    45 5 Отговор
    Навремето Батето по повод този бивш военен министър беше заявил:- Всяка свиня да си знае кочината! Перифразира поговорката за жабата и гьола.

    16:43 03.11.2026

  • 10 Овчар

    45 2 Отговор
    Този бастун е копие на фамилията си..!

    16:43 03.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 свинчоооо

    34 3 Отговор
    айде пак изказване от копанята

    16:44 03.11.2026

  • 13 Факт

    34 2 Отговор
    Абсолютно прасе, дори по име.

    16:45 03.11.2026

  • 14 мефистофел

    32 2 Отговор
    АМАН ОТ СЕЛСКИ БЕКОВЕ

    16:45 03.11.2026

  • 15 мефистофел

    32 1 Отговор
    ТО И ИМЕТО ТИ ПОДСКАЗВА

    16:46 03.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Пак сигнали за бомби в самолети

    6 20 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Пак сигнали за бомби в институции.
    Нали уж с добро и сношение щеше да е по-добре.
    Пак ли ни излъгаха Радев и Йотова?

    16:49 03.11.2026

  • 19 Увреденото от соца

    7 27 Отговор
    българско население избра за президент наркоескубарка.Голяма част от нормалните останаха в къщи и малка част от тях гласуваха за Гюров-но не Кандев! Ако тези нормални българи не се събудят ги чакат тежки времена- не 40 млн за километър, ще станат 50-60-70 млн.и всичко това ще го плаща бедния заспал народ!

    16:49 03.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Свинско

    12 3 Отговор
    Кой нормален човек се легетимира с фамилия като Свинаров, Зурлева, Коляшки, Овчаров, Пилешки….
    Оставям на вас да продължите!

    16:52 03.11.2026

  • 22 Сатана Z

    18 3 Отговор
    Тоя кой го изтърва от кочината му?

    16:52 03.11.2026

  • 23 Монтгомъри

    14 4 Отговор
    Кой му дава думата на този алкохолик?

    16:53 03.11.2026

  • 24 Ама как

    9 2 Отговор
    Нали гласувте за мир

    16:54 03.11.2026

  • 25 АМА ТОЗИ

    18 2 Отговор
    НАЛИ БОЯДИСА БМВ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА В ЦВЯТ ПЕПЕЛ ОТ РОЗИ ЗА БАЛА НА ДЪЩЕРЯ СИ А СЕГА ДАВА АКЪЛ

    16:54 03.11.2026

  • 26 само за наивници

    9 3 Отговор
    Не че нещо но,много ми харесва как се гърчат .Що за фамилия е това.

    16:55 03.11.2026

  • 27 Промяната

    15 3 Отговор
    Свинаров у Шиши в една ферма!

    16:55 03.11.2026

  • 28 Ужас

    16 2 Отговор
    Още една свинка се включи в политическия български живот а много отдавна е в заведение и не може да има никакво мнение.
    Щом до тези упряха от неолибералната демокрация значи съвсем са го закъсали

    16:56 03.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ДАСКАЛ

    5 2 Отговор
    Земай мешката и на фронта.

    17:03 03.11.2026

  • 31 604

    5 1 Отговор
    Най големите комудета първи атланти...олелей

    17:03 03.11.2026

  • 32 Гражданин от село

    5 3 Отговор
    Усмихващата се пиги се качи на върха на власта сега тази кукла на конци как ще донесе световен мир или иска путински мир .......

    17:04 03.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Фермер

    5 2 Отговор
    Фамилията говори за интелекта на субекта.

    17:05 03.11.2026

  • 35 шопаров

    7 1 Отговор
    тоз свинар отде гой извадихте от девета глуха от епопея на забравените некадърни
    да плямпа небивалици

    17:05 03.11.2026

  • 36 Най лошо

    4 1 Отговор
    е това,че хора заемали ръководни постове в държавата,се оказват с психически проблеми!Задължително всички политици да преминават психологическо изследване!За некадърност тест няма!

    Коментиран от #39

    17:06 03.11.2026

  • 37 Гост

    3 2 Отговор
    Ами Шопаров да активира член 5 и да хуква да громи руснаците.

    17:08 03.11.2026

  • 38 Свинаров

    1 0 Отговор
    Се е освинил

    17:13 03.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Братушките са хубави хора са 80% от населението на бг територията ... Що се касае за статията, няма да я чета..... Заглавието ми е достатъчно да кажа, че е по времето на Свинаров започна и се извърши най-голямото рязане на самолети, танкове, ракети и друго имущество на армията.... По онова време имаше много съвременно и много оръжия, мисля че танковете бяха над 2500 броя, А сега са само 44-поне така съобщават официално.... Не си струва да коментирам повече..
    .

    Коментиран от #44

    17:15 03.11.2026

  • 41 Некомпетентен и агресивен горделив

    2 0 Отговор
    Човек

    17:17 03.11.2026

  • 42 Дон Дони

    1 0 Отговор
    Украйна загуби войната но режима в Киев не признава по три причини! 1) при мирно споразумение Европа спира парите 2) Украйна е разорена и не може да се възстанови никой няма да вложи и евро повече там 3) ако капитулират Зеленски и вихрушката му ще са мъртви до дни!

    17:17 03.11.2026

  • 43 Трол

    3 0 Отговор
    Тоз пък, идиот от де се появи

    17:17 03.11.2026

  • 44 Некомпетентен и агресивен горделив

    4 0 Отговор

    До коментар #40 от "Европеец":

    Вместо да е в затвора човека на позора е в медийната говорилня.

    17:19 03.11.2026

  • 45 9689

    0 0 Отговор
    Още едно леке,платено.

    17:22 03.11.2026

  • 46 Факт

    0 0 Отговор
    През 2003 г., по време на мандата на Николай Свинаров като министър на отбраната, летище Божурище е преобразувано в частна държавна собственост, с което се подготвя неговата приватизация, приключила през 2007 г.

    17:23 03.11.2026

  • 47 Пере

    0 0 Отговор
    Има Български териториални води и Международни води.
    Българска икономическа зона няма.
    Какво да правим в международни води да стреля ме или да бомбардиране.
    Те нямат общо с България.

    17:24 03.11.2026

  • 48 Този има

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    лош език и ще докара някоя беля..

    17:25 03.11.2026

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