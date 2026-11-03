Скъпият ток и газът натискат бизнеса и цената на хляба

Високите цени на електроенергията и природния газ поставят бизнеса под нов натиск, а работодатели и синдикати предупреждават за спиране на производства, съкращения и поскъпване на стоките. В обща позиция АИКБ, КРИБ и БСК настояват за спешна среща с правителството и за преразглеждане на механизмите за подпомагане.

Собственикът на пекарни Невена Айвазова отчита ръст на разходите за електроенергия от 35% през септември, 89% през октомври и 137% през ноември. По думите ѝ несигурността около размера и момента на изплащане на компенсациите не позволява на производителите да калкулират точно цените си.

Действащият механизъм предвижда компенсации при достигане на определен праг на цената за мегаватчас, като се покриват до 80% от разликата. Парите обаче се изплащат след 10 месеца, което според бизнеса създава сериозен финансов риск за предприятията.

Предупреждение за производства и работни места

В позицията си работодателските организации посочват, че високите разходи могат да доведат до намаляване или спиране на производството, особено в енергоемки и чувствителни към конкуренцията сектори. Сред посочените рискове са още съкращения, преминаване към непълно работно време и забавяне на трудови възнаграждения.

„Рисковете, които виждаме, са намаляване или спиране на производство“, се посочва в общата позиция на АИКБ, КРИБ и БСК. Антон Иванов, консултант на КНСБ по енергийната политика, заяви, че разговорите с индустрията и синдикатите трябва да доведат до ценово успокояване.

ГЕРБ-СДС предлага месечни компенсации при цена на електроенергията над 92 евро за мегаватчас. Според разчетите на партията във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ се очакват допълнителни приходи от 1,4 млрд. евро, които могат да бъдат използвани за финансиране на мярката.

Хлебопроизводителите очакват нови цени

Увеличението на природния газ от ноември е 32,52%, след като „Булгаргаз“ поиска ръст от 34%. При производството на хляб енергоносителите формират между 15% и 20% от себестойността в зависимост от вида на продукта и времето за изпичане.

Хлебопроизводителят Валери Кръстев, който работи в сектора от 35 години, заяви, че за първи път се сблъсква с толкова рязко увеличение на цената на газа. „Оттук в близките седмица до десетина дни ще има промяна на цените“, каза той. Кръстев очаква и свиване на потреблението, както и загуба на работна ръка, тъй като разходите за заплати също се увеличават.

Предстои бизнесът и синдикатите да обсъдят мерките с министрите на енергетиката и икономиката. До приемането на конкретни решения производителите ще трябва да определят как да разпределят допълнителните разходи между цените, работните места и обема на производството.

Източници: btvnovinite.bg