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Скъпият ток и газът натискат бизнеса и цената на хляба
  Тема: Икономика

Скъпият ток и газът натискат бизнеса и цената на хляба

3 Ноември, 2026 20:26 687 22

  • цени на тока-
  • природен газ-
  • хляб-
  • бизнес-
  • инфлация

Работодатели и синдикати предупреждават за спиране на производства и съкращения. Хлебопроизводители очакват нови цени в рамките на дни

Скъпият ток и газът натискат бизнеса и цената на хляба - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Високите цени на електроенергията и природния газ поставят бизнеса под нов натиск, а работодатели и синдикати предупреждават за спиране на производства, съкращения и поскъпване на стоките. В обща позиция АИКБ, КРИБ и БСК настояват за спешна среща с правителството и за преразглеждане на механизмите за подпомагане.

Собственикът на пекарни Невена Айвазова отчита ръст на разходите за електроенергия от 35% през септември, 89% през октомври и 137% през ноември. По думите ѝ несигурността около размера и момента на изплащане на компенсациите не позволява на производителите да калкулират точно цените си.

Действащият механизъм предвижда компенсации при достигане на определен праг на цената за мегаватчас, като се покриват до 80% от разликата. Парите обаче се изплащат след 10 месеца, което според бизнеса създава сериозен финансов риск за предприятията.

Предупреждение за производства и работни места

В позицията си работодателските организации посочват, че високите разходи могат да доведат до намаляване или спиране на производството, особено в енергоемки и чувствителни към конкуренцията сектори. Сред посочените рискове са още съкращения, преминаване към непълно работно време и забавяне на трудови възнаграждения.

„Рисковете, които виждаме, са намаляване или спиране на производство“, се посочва в общата позиция на АИКБ, КРИБ и БСК. Антон Иванов, консултант на КНСБ по енергийната политика, заяви, че разговорите с индустрията и синдикатите трябва да доведат до ценово успокояване.

ГЕРБ-СДС предлага месечни компенсации при цена на електроенергията над 92 евро за мегаватчас. Според разчетите на партията във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ се очакват допълнителни приходи от 1,4 млрд. евро, които могат да бъдат използвани за финансиране на мярката.

Хлебопроизводителите очакват нови цени

Увеличението на природния газ от ноември е 32,52%, след като „Булгаргаз“ поиска ръст от 34%. При производството на хляб енергоносителите формират между 15% и 20% от себестойността в зависимост от вида на продукта и времето за изпичане.

Хлебопроизводителят Валери Кръстев, който работи в сектора от 35 години, заяви, че за първи път се сблъсква с толкова рязко увеличение на цената на газа. „Оттук в близките седмица до десетина дни ще има промяна на цените“, каза той. Кръстев очаква и свиване на потреблението, както и загуба на работна ръка, тъй като разходите за заплати също се увеличават.

Предстои бизнесът и синдикатите да обсъдят мерките с министрите на енергетиката и икономиката. До приемането на конкретни решения производителите ще трябва да определят как да разпределят допълнителните разходи между цените, работните места и обема на производството.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Овчар

    5 1 Отговор
    Кога за следващите избори..? Кога мазохистите ще гласуват пак..?

    20:39 03.11.2026

  • 4 Туриста

    17 2 Отговор
    В Чехия си купих наполовина по-евтин хляб, а там тока е 0,29 евро/kWh, в България 0,13–0,14 евро/kWh. Качеството на хляба беше такова, че само хляб можеш да ядеш без нищо друго.

    20:39 03.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Лама Кифла

    8 0 Отговор
    щом хляба ще е скъп ще ям пасти

    20:40 03.11.2026

  • 7 Малко ли ви е

    7 1 Отговор
    Качествен хляб 9 лв. килограмът. Другият и домашните любимци не го консумират.

    20:42 03.11.2026

  • 8 В клуба на богатите

    10 0 Отговор
    Се оказа много скапано... Вече и един хляб ще струва 10 евро. А при бай Тошо беше 15 стотинки 1980 г.

    Коментиран от #12, #15

    20:43 03.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Гробар

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "В клуба на богатите":

    При бай Тошо селския хляб беше божествен. Сега само дунапрен и некви подобия от фуражна пшеница. Хляба е вреден ще минем и без него.

    20:55 03.11.2026

  • 13 Факт

    3 0 Отговор
    Тука ви тъпчат с радиоактивен хляб от украине и русия,бъкан с токсини заради бомбите,вземайте си фарина да от Франция екстра хляб

    20:55 03.11.2026

  • 14 Гробар

    4 0 Отговор
    Тука бизнес нема. Затваряй и да идва Султанът.

    20:56 03.11.2026

  • 15 Не че е отровно

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "В клуба на богатите":

    но беше от фураж за животните

    Коментиран от #16

    20:57 03.11.2026

  • 16 Пълни глупости

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "Не че е отровно":

    хляба през 70-те и 80-те години беше десетелития само на една цена, никаква инфлация: черен хляб 1 кг - 15 ст., смесен хляб, бял и черен (смесен) 1 кг - 26 стотинки, чисто бял хляб 1 кг - 34 стотинки. Качеството му беше по български стандарт и беше на много високо ниво. И тогава имахме изобилие от всичко, нямаше изобщо и смисъл да се прави хляб за хората от трици за животните... Когато имаш милиони тонове пшеница, какво ще я правиш, ако не я използваш за хляба за хората? Ти изобщо не си живял тогава и за това нямаш изобщо представа от онова чудесно време на Народната република!

    21:07 03.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Поправка

    1 0 Отговор
    Русофобията и санкциите натискат бизнеса и цената на хляба

    21:23 03.11.2026

  • 19 1111

    1 0 Отговор
    Е как, ве? Нали Кирчо и Кокорчо пратиха евтини танкери с хамерикански газ? Не може да не са пристигнали вече и да ни спасят!?

    21:23 03.11.2026

  • 20 Да п! Ще Ядем !

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Предложение":

    Прясно изпечин Хляб ю!

    От Танзания !

    Топъл!

    Топъл !

    21:36 03.11.2026

  • 21 Че кой ? Яде

    1 0 Отговор
    Вече Хляб ?

    При Тая Цена !

    Не си Струва !

    21:43 03.11.2026

  • 22 666

    0 0 Отговор
    Че той хляба стана по скъп от Европа бе ако сметнеш грамажа.А че е пълен с химия да не приказваме

    21:58 03.11.2026

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