Скъпият ток и газът натискат бизнеса и цената на хляба

Високите цени на електроенергията и природния газ поставят бизнеса под нов натиск, а работодатели и синдикати предупреждават за спиране на производства, съкращения и поскъпване на стоките. В обща позиция АИКБ, КРИБ и БСК настояват за спешна среща с правителството и за преразглеждане на механизмите за подпомагане.
Собственикът на пекарни Невена Айвазова отчита ръст на разходите за електроенергия от 35% през септември, 89% през октомври и 137% през ноември. По думите ѝ несигурността около размера и момента на изплащане на компенсациите не позволява на производителите да калкулират точно цените си.
Действащият механизъм предвижда компенсации при достигане на определен праг на цената за мегаватчас, като се покриват до 80% от разликата. Парите обаче се изплащат след 10 месеца, което според бизнеса създава сериозен финансов риск за предприятията.
Предупреждение за производства и работни места
В позицията си работодателските организации посочват, че високите разходи могат да доведат до намаляване или спиране на производството, особено в енергоемки и чувствителни към конкуренцията сектори. Сред посочените рискове са още съкращения, преминаване към непълно работно време и забавяне на трудови възнаграждения.
„Рисковете, които виждаме, са намаляване или спиране на производство“, се посочва в общата позиция на АИКБ, КРИБ и БСК. Антон Иванов, консултант на КНСБ по енергийната политика, заяви, че разговорите с индустрията и синдикатите трябва да доведат до ценово успокояване.
ГЕРБ-СДС предлага месечни компенсации при цена на електроенергията над 92 евро за мегаватчас. Според разчетите на партията във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ се очакват допълнителни приходи от 1,4 млрд. евро, които могат да бъдат използвани за финансиране на мярката.
Хлебопроизводителите очакват нови цени
Увеличението на природния газ от ноември е 32,52%, след като „Булгаргаз“ поиска ръст от 34%. При производството на хляб енергоносителите формират между 15% и 20% от себестойността в зависимост от вида на продукта и времето за изпичане.
Хлебопроизводителят Валери Кръстев, който работи в сектора от 35 години, заяви, че за първи път се сблъсква с толкова рязко увеличение на цената на газа. „Оттук в близките седмица до десетина дни ще има промяна на цените“, каза той. Кръстев очаква и свиване на потреблението, както и загуба на работна ръка, тъй като разходите за заплати също се увеличават.
Предстои бизнесът и синдикатите да обсъдят мерките с министрите на енергетиката и икономиката. До приемането на конкретни решения производителите ще трябва да определят как да разпределят допълнителните разходи между цените, работните места и обема на производството.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Овчар
20:39 03.11.2026
4 Туриста
20:39 03.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Лама Кифла
20:40 03.11.2026
7 Малко ли ви е
20:42 03.11.2026
8 В клуба на богатите
Коментиран от #12, #15
20:43 03.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Гробар
До коментар #8 от "В клуба на богатите":При бай Тошо селския хляб беше божествен. Сега само дунапрен и некви подобия от фуражна пшеница. Хляба е вреден ще минем и без него.
20:55 03.11.2026
13 Факт
20:55 03.11.2026
14 Гробар
20:56 03.11.2026
15 Не че е отровно
До коментар #8 от "В клуба на богатите":но беше от фураж за животните
Коментиран от #16
20:57 03.11.2026
16 Пълни глупости
До коментар #15 от "Не че е отровно":хляба през 70-те и 80-те години беше десетелития само на една цена, никаква инфлация: черен хляб 1 кг - 15 ст., смесен хляб, бял и черен (смесен) 1 кг - 26 стотинки, чисто бял хляб 1 кг - 34 стотинки. Качеството му беше по български стандарт и беше на много високо ниво. И тогава имахме изобилие от всичко, нямаше изобщо и смисъл да се прави хляб за хората от трици за животните... Когато имаш милиони тонове пшеница, какво ще я правиш, ако не я използваш за хляба за хората? Ти изобщо не си живял тогава и за това нямаш изобщо представа от онова чудесно време на Народната република!
21:07 03.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Поправка
21:23 03.11.2026
19 1111
21:23 03.11.2026
20 Да п! Ще Ядем !
До коментар #17 от "Предложение":Прясно изпечин Хляб ю!
От Танзания !
Топъл!
Топъл !
21:36 03.11.2026
21 Че кой ? Яде
При Тая Цена !
Не си Струва !
21:43 03.11.2026
22 666
21:58 03.11.2026