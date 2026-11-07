Предупреждение: Владая е опасна заради отклонения трафик

Преминаването през Владая е опасно заради отклонения трафик по време на ремонта на пътя София–Перник. Ремонтните дейности започнаха на 4 ноември и се очаква да продължат около 20 дни, съобщи Българското национално радио.

Част от движението се насочва през селото, като по обходния маршрут не се допускат тежкотоварни автомобили. Трасето обаче преминава през мост и в близост до училище. Кметът на Владая Цветанка Здравкова предупреждава, че съоръжението е компрометирано, а проект за него се очаква вече втора година.

„Едно е да минават 1000 коли, друго е да минат 50 000“, заявява Цветанка Здравкова.

По думите на кмета при предишни инциденти на главния път движението също е било отклонявано през Владая, но за кратко. Тя не изключва ремонтът да продължи по-дълго от обявените около 20 дни заради метеорологичните условия и очакваните снеговалежи.

Трасето е обезопасено, предстои оглед на моста

Антон Николов, който отговаря за текущите ремонти в Столичната община, посочва, че трасетата през Владая са били обезопасени преди пренасочването на трафика. Според него малките дупки са отстранени.

„Относно моста, след извършване на този ремонт ще бъде направен оглед, за да се установи какви са проблемите по съоръженията“, казва Николов.

Кметът на Драгичево Виктор Викторов настоява при подобни ремонти предварително да се предвиждат средства за възстановяване на уличната мрежа в населените места, през които се отклонява движението. По думите му кметовете на малките населени места са оставени да поемат недоволството на жителите, въпреки че не контролират организацията на трафика.

Обещан е ремонт и на останалата отсечка

Бившият регионален министър Николай Нанков е заявил, че ремонтът започва в режим на зимно поддържане и че заради 200 метра се ремонтират 2 километра. От Министерството на регионалното развитие и благоустройството посочват, че спешните дейности са необходими заради опасността от пътнотранспортни произшествия.

От ведомството са обещали останалата част от отсечката да бъде ремонтирана през пролетта. До приключването на текущия ремонт водачите трябва да се съобразяват с временната организация на движението и с натоварването на обходния маршрут през Владая.

Източници: bnrnews.bg