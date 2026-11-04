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Военните без увеличение на заплатите през 2027 г

Военните без увеличение на заплатите през 2027 г

4 Ноември, 2026 09:11 1 371 37

  • военнослужещи-
  • министерство на отбраната-
  • димитър стоянов-
  • страйкър-
  • модернизация на армията

Министърът на отбраната Димитър Стоянов обвърза решението с ограничените средства и приоритета за модернизация на армията

Военните без увеличение на заплатите през 2027 г - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

През 2027 г. няма да има увеличение на възнагражденията на военнослужещите. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, като обясни решението с ограничения бюджет и необходимостта да се запазят средствата за модернизация на армията.

„Ако ние увеличим заплатите, трябва да отрежем от капиталните разходи“, каза Стоянов. По думите му тези разходи са пряко свързани с договорите за превъоръжаване и с европейския механизъм SAFE, чиито средства са предназначени за конкретни проекти, а не за повишаване на доходите на военнослужещите.

Министърът изрази надежда замразяването на възнагражденията да бъде временно. Той посочи, че България разполага с допълнителен ресурс по SAFE, който се очаква да бъде използван основно за модернизация до 2030 г. В същото време държавата трябва да продължи да увеличава средствата за отбрана чрез националния бюджет.

Първите „Страйкър“ вече са предадени

Коментарът на Стоянов дойде след приемането на първите бойни машини „Страйкър“ за Сухопътните войски. Пет машини вече са предадени на 61-ва бригада, още 25 са готови, а до края на годината се очаква да пристигнат още три.

Проектът за нови бойни машини за пехотата е продължил повече от 10 години и е преминал през няколко правителства. През 2017-2018 г. са проведени два или три консултативни съвета, свързани с модернизацията на армията, а проектът е започнал по време на служебното правителство през 2022-2023 г., когато Стоянов е бил служебен министър на отбраната.

Министърът определи инициативата като пример за „забавена модернизация“. Според него причините за закъснението не са български, а са свързани с процеси между САЩ и производственото предприятие в Канада.

В договорите няма конкретни клаузи за неустойки при забавяне, каза Стоянов. Компенсациите са под формата на резервни части и по-стари машини, които се използват за обучение на български военнослужещи.

Велико Търново може да стане регионален център

От януари 2027 г. се предвижда „ТЕРЕМ-Холдинг“ да извършва по-дълбоко асемблиране на машините, включително на допълнителното оборудване и въоръжението. Целта е Велико Търново да се превърне в регионален център за обслужване на „Страйкър“.

Машините имат три нива на поддръжка. Първите две ще се извършват в българските военни формирования, а Министерството на отбраната се стреми и третото ниво да остане в България. Амбицията е центърът да обслужва и машини на други държави от региона.

Стоянов посочи, че около 34-35% от разходите за отбрана в България са за капиталови разходи при изискване на НАТО от 20%. Наред с модернизацията обаче значителни средства са нужни за военната инфраструктура и поддръжката на личния състав.

По думите му първоначално заложените през 2020 г. средства за част от обектите на авиобаза „Граф Игнатиево“ са били определени без идейни проекти. След изготвянето на реалните проекти стойността на една обществена поръчка е нараснала от 10 на до 18 млн. лева.

„Оттук нататък категорично отказваме да индексираме каквито и да са суми по отношение на договорите за инфраструктура“, заяви министърът. Ако предвидените средства не са достатъчни, процедурите ще бъдат прекратявани и ще се обявяват нови обществени поръчки.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТИЯ СА ДИКАРАЛИ ГОЛИ ШАСИТА

    12 1 Отговор
    ЩОМ ТРИ НИВА ДОООБОРУДВАНЕ ЩЕ ИМА......

    09:15 04.11.2026

  • 2 Абе

    19 2 Отговор
    Малиййй, тиа сеги нема да искат да одат на война.

    09:16 04.11.2026

  • 3 Мунчовците са като банкянския тарикат

    18 7 Отговор
    През 2027 г. няма да има увеличение на възнагражденията на военнослужещите. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, като обясни решението с ограничения бюджет и необходимостта да се запазят средствата за модернизация на армията.
    -;-
    Мунчовците се ипотват да ни гъбарката със празни приказки- сега колко са началните заплати на сержантите и офицерите,Ъ!!!!!!!!

    09:16 04.11.2026

  • 4 Пацифист

    16 5 Отговор
    Даже съкратите армията и военните, кому са нужни те, на никого!
    На мене армия и оръжия не ми трябват, напълно непотребни са ми.

    09:18 04.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Чума

    24 4 Отговор
    Там всички са на пенсия и заплата! От старо време има правило, каквот дадат на военни, веднага същия рог на избилието важи и за милицията! Така преди година и половина някой се опита да подобри кадровия съсав на военните с предложение да им увеличат заплатите, и полицайте получиха 50 % увеличение! Сетне се чудят, защо пред портала на Симеоново се редят 200 кандидата за едно място, а пред НВУ за 200 места, 20 кандидатстващи с диплом добър - 3,53!

    Коментиран от #22

    09:25 04.11.2026

  • 7 Доротея

    7 11 Отговор
    Имаше предвидено увеличение, но то отиде за антидронова система по настояване на Мирчев и Георг! Само в морето потъна 1 милиард! Агресията срещу Путин е по важна от заплатите ви!

    09:28 04.11.2026

  • 8 Аз мислих, че от шарлатаните на Мунчо

    8 6 Отговор

    До коментар #5 от "Рамбо":

    по тъпо нещо няма. Но съм се лъгал, това правителства на Чорапа одари шарлатанското два пъти в земята. Поне Шарлатаните имаха адекватен военен министър в лицето на Тагарев.

    Коментиран от #21

    09:29 04.11.2026

  • 9 Факт

    4 2 Отговор
    Значи и за останалата част от народа няма да има, само за милионерите!

    09:30 04.11.2026

  • 10 сомолети по 180 милиона долара

    12 3 Отговор
    Тези „Страйкър“-и, г-н Стоянов, са на нивото на старите руски БТР-и. Само цената им е в пъти по-висока! Защо отново се харчат неразумно народните милиарди?

    Коментиран от #19

    09:32 04.11.2026

  • 11 Много смешно

    11 1 Отговор
    Това замразяване ще продължи до момента, в който увеличават всички заплати тогава ще ги размразят. Така стана и със заплатите на правителството и депутатите и техните облаги. разходите за

    Коментиран от #17

    09:36 04.11.2026

  • 12 Тези

    14 3 Отговор
    десетки хиляди нищонеправещи взимат милиони евра за заплати от данъците ни, напълно излишни са...война се води с дронове самолети и роботи вече, пехотата е почти напълно излишна, справка украинците успяват да удържат, в пъти по числена пехота на руснаците..

    09:38 04.11.2026

  • 13 Войводи и прогресисти в един и същ строй

    5 2 Отговор
    Първите „Страйкър“ вече са предадени
    -;-
    Некъде слушах дебелия войвода че това били стари бракувани машини!

    09:39 04.11.2026

  • 14 Много смешно продължение

    10 2 Отговор
    Разходите за новите коли, кафета, ядки и т.н. за депутатите и правителството на гърба на народа са увеличени на фона на мизерията за останалите

    09:39 04.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Опс

    7 4 Отговор
    Няма ли армията, няма да има и зелените чорапи за президенството и правителството!

    09:41 04.11.2026

  • 17 Банкята и Свинта чакат търпеливо

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Много смешно":

    11 Много смешно
    00ОТГОВОР
    Това замразяване ще продължи до момента, в който увеличават всички заплати тогава ще ги размразят. Така стана и със заплатите на правителството и депутатите и техните облаги. разходите за
    -;-
    Прогресистите пробват тъпотата и наивността на розовия електорат!
    На 19-и април имаха 1.4 милиона наивници
    на 01.11.2026 били стиггнали 1.1 милиона

    да гледаме наивността на розовите хунвейбини за далаверите на Мунчо и мафията около него.
    А Банкята и свинята чакат търпеливо часа на Хранилката!

    09:42 04.11.2026

  • 18 😂😂😂😂😂😂😂😂

    4 2 Отговор
    Важно е да има за водка и ракия и родната полиция!

    09:42 04.11.2026

  • 19 КАКВО ЩЕ ПРАВЯТ ПАРТИИТЕ БЕЗ ДАЛАВЕРИТЕ

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "сомолети по 180 милиона долара":

    10 сомолети по 180 милиона долара
    10ОТГОВОР
    Тези „Страйкър“-и, г-н Стоянов, са на нивото на старите руски БТР-и. Само цената им е в пъти по-висока! Защо отново се харчат неразумно народните милиарди?
    -;-
    Сигурно и при военните има КОМИСИОННИТЕ!!!!!!!!

    09:43 04.11.2026

  • 20 летец пилот

    5 1 Отговор
    На този министър подчинените не са в интереса му.

    09:43 04.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 милиционери за нашите ора

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Чума":

    6 Чума
    40ОТГОВОР
    Там всички са на пенсия и заплата! От старо време има правило, каквот дадат на военни, веднага същия рог на избилието важи и за милицията!
    -;-
    Абе милицита за 6-7-8-колко милиона население е?!?!!

    09:46 04.11.2026

  • 23 така

    2 1 Отговор
    Велик е нашият военен. Казва -това е закъсняло, но навременно. Иди разбери.

    09:47 04.11.2026

  • 24 Митьо SMS

    4 1 Отговор
    Успя да настрои и военните срещу М у н ч о.Щял да модернизира армията с бедни войници .Но какво му пука,той си живее от комисионните .

    09:54 04.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 УВОЛНЕНИЕ 2026

    0 1 Отговор
    ОГРАБВАТ НАД 10 000 000 000$ по диверсия разоряване на страни членки на НАТО . ЗА 100% негодни самолетчета ограбени над 5 000 000 000$ С ЛИХВИТЕ. ДОСТАВЕНИТЕ 8 Ф 16 ДА СЕ БРАКУВАТ. ДОСТАВЕНИТЕ СТРАЙКЪР ДА СЕ БРАКУВАТ ЕДИН СТРАЙКЪР ИЗЛИЗА НАД 30 000 000 $ . В ПЛЕВЕН БИЗНЕСМЕН ЗА 10 000 000$ открил 180 работни места. УВОЛНЕНИЕ НА 100% от служителите в МИНИСТеРСТВАТА И ВЕДОМСТВАТА НЯМА ПАРИ !

    09:59 04.11.2026

  • 27 УВОЛНЕНИЕ 2026

    0 1 Отговор
    НАЙ големия самолетоносач на ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Е СТРУВАЛ около 1 000 000 000 $. ТЕРОРИСТИ НАРКОМАНИЗИРАНИ НА ВЛАСТ В СОФИЯ НАЧЕЛО С БОРИСОВ,РАДЕВ,ДОНЕВ,ПЕЕВСКи, ЖЕЛЯЗКОВ,ЙОТОВА ограбиха над 10 000 000 000 $ от народа без да доставят и ЕДИН ЧИФТ ГОДНИ ВОЕННИ ОБУВКИ. МОИТЕ СЕ РАЗЛЕПИХА ПО ВРЕМЕ НА УЧЕНИЕ В АНГЛИЯ

    10:00 04.11.2026

  • 28 Митьо SMS

    4 1 Отговор
    Защо не го каза това преди изборите.Щом за тях подготвиха тесла,какво ли очаква другите.33%увеличение на газа,сега ще скочат цените на всички,а този замразява заплатите,тоест ги намалява.За да има за крадене от олигарсите.

    10:01 04.11.2026

  • 29 Баба Яга

    1 2 Отговор
    А какво работят тия военни?! Гледаме едни съседи такива, че повечето време си стоят в къщи, ходят по ресторанти, жените им не готвят в къщи, купуват си жипки, кръстосват по излети... Даже да им намалят заплатите на тия тулупи, няма да сбъркат. А бройката им да я намалят, за нищо не стават, нито са необходими.

    10:09 04.11.2026

  • 30 Лъже естествено

    2 2 Отговор
    без увеличение на заплатите, но продължават да получават парите за 20% незает щат нали? ДМС-то им върви на патканите

    10:14 04.11.2026

  • 31 Съкращаване на армията е нужно

    3 1 Отговор
    Бройката им спрямо населението е повече от Германия даже ! ... в пъти повече ..

    Коментиран от #34

    10:16 04.11.2026

  • 32 само питам

    2 0 Отговор
    не може така момчетата военни и полицаи заслужават едно увеличение от 50 процента та нали те ще ни пазят и защитават от врага

    10:17 04.11.2026

  • 33 Съкращаване на армията е нужно

    2 0 Отговор
    И Референдум за напускане на НАТО !
    Да припомня за по младите !
    Всички до една "Мисии на българската армия" в състава на НАТО са незаконни и престъпни. Нито една от тях не е била под егидата и с мандат на ООН. На всякъде сме били окупатор а дори в Ирак имахме и "окупационен управител" на територия ... която знаем как завърши с трупове и репатрация. Да припомня за по младите
    Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления .

    10:17 04.11.2026

  • 34 Факт е !

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Съкращаване на армията е нужно":

    Какъв е процента на военослужещи спрямо населението в България и Германия ?
    Отговор:
    Процентът на активните военнослужещи спрямо общото население е по-висок в България (0.57%), отколкото в Германия (0.22%).... Тоест поне половината трябва да бъдат уволнени !

    10:21 04.11.2026

  • 35 Факт е ! Проверете го хора

    2 0 Отговор
    И се замислете! (Какъв е процента на военослужещи спрямо населението в България и Германия ?
    Отговор: Процентът на активните военнослужещи спрямо общото население е по-висок в България (0.57%), отколкото в Германия (0.22%).... !!!!!

    10:24 04.11.2026

  • 36 Само за дрехи,купони, клас...

    3 0 Отговор
    Има си начин как да им удвоим парите. Споко.

    10:24 04.11.2026

  • 37 Даааа

    2 0 Отговор
    Знаете ли работещите с какви заплати са,а пенсионерите,за вашите заплати няма да говорим,нещо някъде е збъркано

    10:32 04.11.2026

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