Военните без увеличение на заплатите през 2027 г

През 2027 г. няма да има увеличение на възнагражденията на военнослужещите. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, като обясни решението с ограничения бюджет и необходимостта да се запазят средствата за модернизация на армията.

„Ако ние увеличим заплатите, трябва да отрежем от капиталните разходи“, каза Стоянов. По думите му тези разходи са пряко свързани с договорите за превъоръжаване и с европейския механизъм SAFE, чиито средства са предназначени за конкретни проекти, а не за повишаване на доходите на военнослужещите.

Министърът изрази надежда замразяването на възнагражденията да бъде временно. Той посочи, че България разполага с допълнителен ресурс по SAFE, който се очаква да бъде използван основно за модернизация до 2030 г. В същото време държавата трябва да продължи да увеличава средствата за отбрана чрез националния бюджет.

Първите „Страйкър“ вече са предадени

Коментарът на Стоянов дойде след приемането на първите бойни машини „Страйкър“ за Сухопътните войски. Пет машини вече са предадени на 61-ва бригада, още 25 са готови, а до края на годината се очаква да пристигнат още три.

Проектът за нови бойни машини за пехотата е продължил повече от 10 години и е преминал през няколко правителства. През 2017-2018 г. са проведени два или три консултативни съвета, свързани с модернизацията на армията, а проектът е започнал по време на служебното правителство през 2022-2023 г., когато Стоянов е бил служебен министър на отбраната.

Министърът определи инициативата като пример за „забавена модернизация“. Според него причините за закъснението не са български, а са свързани с процеси между САЩ и производственото предприятие в Канада.

В договорите няма конкретни клаузи за неустойки при забавяне, каза Стоянов. Компенсациите са под формата на резервни части и по-стари машини, които се използват за обучение на български военнослужещи.

Велико Търново може да стане регионален център

От януари 2027 г. се предвижда „ТЕРЕМ-Холдинг“ да извършва по-дълбоко асемблиране на машините, включително на допълнителното оборудване и въоръжението. Целта е Велико Търново да се превърне в регионален център за обслужване на „Страйкър“.

Машините имат три нива на поддръжка. Първите две ще се извършват в българските военни формирования, а Министерството на отбраната се стреми и третото ниво да остане в България. Амбицията е центърът да обслужва и машини на други държави от региона.

Стоянов посочи, че около 34-35% от разходите за отбрана в България са за капиталови разходи при изискване на НАТО от 20%. Наред с модернизацията обаче значителни средства са нужни за военната инфраструктура и поддръжката на личния състав.

По думите му първоначално заложените през 2020 г. средства за част от обектите на авиобаза „Граф Игнатиево“ са били определени без идейни проекти. След изготвянето на реалните проекти стойността на една обществена поръчка е нараснала от 10 на до 18 млн. лева.

„Оттук нататък категорично отказваме да индексираме каквито и да са суми по отношение на договорите за инфраструктура“, заяви министърът. Ако предвидените средства не са достатъчни, процедурите ще бъдат прекратявани и ще се обявяват нови обществени поръчки.

Източници: bntnews.bg