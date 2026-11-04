Военните без увеличение на заплатите през 2027 г

През 2027 г. няма да има увеличение на възнагражденията на военнослужещите. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, като обясни решението с ограничения бюджет и необходимостта да се запазят средствата за модернизация на армията.
„Ако ние увеличим заплатите, трябва да отрежем от капиталните разходи“, каза Стоянов. По думите му тези разходи са пряко свързани с договорите за превъоръжаване и с европейския механизъм SAFE, чиито средства са предназначени за конкретни проекти, а не за повишаване на доходите на военнослужещите.
Министърът изрази надежда замразяването на възнагражденията да бъде временно. Той посочи, че България разполага с допълнителен ресурс по SAFE, който се очаква да бъде използван основно за модернизация до 2030 г. В същото време държавата трябва да продължи да увеличава средствата за отбрана чрез националния бюджет.
Първите „Страйкър“ вече са предадени
Коментарът на Стоянов дойде след приемането на първите бойни машини „Страйкър“ за Сухопътните войски. Пет машини вече са предадени на 61-ва бригада, още 25 са готови, а до края на годината се очаква да пристигнат още три.
Проектът за нови бойни машини за пехотата е продължил повече от 10 години и е преминал през няколко правителства. През 2017-2018 г. са проведени два или три консултативни съвета, свързани с модернизацията на армията, а проектът е започнал по време на служебното правителство през 2022-2023 г., когато Стоянов е бил служебен министър на отбраната.
Министърът определи инициативата като пример за „забавена модернизация“. Според него причините за закъснението не са български, а са свързани с процеси между САЩ и производственото предприятие в Канада.
В договорите няма конкретни клаузи за неустойки при забавяне, каза Стоянов. Компенсациите са под формата на резервни части и по-стари машини, които се използват за обучение на български военнослужещи.
Велико Търново може да стане регионален център
От януари 2027 г. се предвижда „ТЕРЕМ-Холдинг“ да извършва по-дълбоко асемблиране на машините, включително на допълнителното оборудване и въоръжението. Целта е Велико Търново да се превърне в регионален център за обслужване на „Страйкър“.
Машините имат три нива на поддръжка. Първите две ще се извършват в българските военни формирования, а Министерството на отбраната се стреми и третото ниво да остане в България. Амбицията е центърът да обслужва и машини на други държави от региона.
Стоянов посочи, че около 34-35% от разходите за отбрана в България са за капиталови разходи при изискване на НАТО от 20%. Наред с модернизацията обаче значителни средства са нужни за военната инфраструктура и поддръжката на личния състав.
По думите му първоначално заложените през 2020 г. средства за част от обектите на авиобаза „Граф Игнатиево“ са били определени без идейни проекти. След изготвянето на реалните проекти стойността на една обществена поръчка е нараснала от 10 на до 18 млн. лева.
„Оттук нататък категорично отказваме да индексираме каквито и да са суми по отношение на договорите за инфраструктура“, заяви министърът. Ако предвидените средства не са достатъчни, процедурите ще бъдат прекратявани и ще се обявяват нови обществени поръчки.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТИЯ СА ДИКАРАЛИ ГОЛИ ШАСИТА
09:15 04.11.2026
2 Абе
09:16 04.11.2026
3 Мунчовците са като банкянския тарикат
-;-
Мунчовците се ипотват да ни гъбарката със празни приказки- сега колко са началните заплати на сержантите и офицерите,Ъ!!!!!!!!
09:16 04.11.2026
4 Пацифист
На мене армия и оръжия не ми трябват, напълно непотребни са ми.
09:18 04.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Чума
Коментиран от #22
09:25 04.11.2026
7 Доротея
09:28 04.11.2026
8 Аз мислих, че от шарлатаните на Мунчо
До коментар #5 от "Рамбо":по тъпо нещо няма. Но съм се лъгал, това правителства на Чорапа одари шарлатанското два пъти в земята. Поне Шарлатаните имаха адекватен военен министър в лицето на Тагарев.
Коментиран от #21
09:29 04.11.2026
9 Факт
09:30 04.11.2026
10 сомолети по 180 милиона долара
Коментиран от #19
09:32 04.11.2026
11 Много смешно
Коментиран от #17
09:36 04.11.2026
12 Тези
09:38 04.11.2026
13 Войводи и прогресисти в един и същ строй
-;-
Некъде слушах дебелия войвода че това били стари бракувани машини!
09:39 04.11.2026
14 Много смешно продължение
09:39 04.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Опс
09:41 04.11.2026
17 Банкята и Свинта чакат търпеливо
До коментар #11 от "Много смешно":11 Много смешно
00ОТГОВОР
Това замразяване ще продължи до момента, в който увеличават всички заплати тогава ще ги размразят. Така стана и със заплатите на правителството и депутатите и техните облаги. разходите за
-;-
Прогресистите пробват тъпотата и наивността на розовия електорат!
На 19-и април имаха 1.4 милиона наивници
на 01.11.2026 били стиггнали 1.1 милиона
да гледаме наивността на розовите хунвейбини за далаверите на Мунчо и мафията около него.
А Банкята и свинята чакат търпеливо часа на Хранилката!
09:42 04.11.2026
18 😂😂😂😂😂😂😂😂
09:42 04.11.2026
19 КАКВО ЩЕ ПРАВЯТ ПАРТИИТЕ БЕЗ ДАЛАВЕРИТЕ
До коментар #10 от "сомолети по 180 милиона долара":10 сомолети по 180 милиона долара
10ОТГОВОР
Тези „Страйкър“-и, г-н Стоянов, са на нивото на старите руски БТР-и. Само цената им е в пъти по-висока! Защо отново се харчат неразумно народните милиарди?
-;-
Сигурно и при военните има КОМИСИОННИТЕ!!!!!!!!
09:43 04.11.2026
20 летец пилот
09:43 04.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 милиционери за нашите ора
До коментар #6 от "Чума":6 Чума
40ОТГОВОР
Там всички са на пенсия и заплата! От старо време има правило, каквот дадат на военни, веднага същия рог на избилието важи и за милицията!
-;-
Абе милицита за 6-7-8-колко милиона население е?!?!!
09:46 04.11.2026
23 така
09:47 04.11.2026
24 Митьо SMS
09:54 04.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 УВОЛНЕНИЕ 2026
09:59 04.11.2026
27 УВОЛНЕНИЕ 2026
10:00 04.11.2026
28 Митьо SMS
10:01 04.11.2026
29 Баба Яга
10:09 04.11.2026
30 Лъже естествено
10:14 04.11.2026
31 Съкращаване на армията е нужно
Коментиран от #34
10:16 04.11.2026
32 само питам
10:17 04.11.2026
33 Съкращаване на армията е нужно
Да припомня за по младите !
Всички до една "Мисии на българската армия" в състава на НАТО са незаконни и престъпни. Нито една от тях не е била под егидата и с мандат на ООН. На всякъде сме били окупатор а дори в Ирак имахме и "окупационен управител" на територия ... която знаем как завърши с трупове и репатрация. Да припомня за по младите
Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления .
10:17 04.11.2026
34 Факт е !
До коментар #31 от "Съкращаване на армията е нужно":Какъв е процента на военослужещи спрямо населението в България и Германия ?
Отговор:
Процентът на активните военнослужещи спрямо общото население е по-висок в България (0.57%), отколкото в Германия (0.22%).... Тоест поне половината трябва да бъдат уволнени !
10:21 04.11.2026
35 Факт е ! Проверете го хора
Отговор: Процентът на активните военнослужещи спрямо общото население е по-висок в България (0.57%), отколкото в Германия (0.22%).... !!!!!
10:24 04.11.2026
36 Само за дрехи,купони, клас...
10:24 04.11.2026
37 Даааа
10:32 04.11.2026