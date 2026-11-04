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Отводняват Шабла след пороите, Царево е без затворени пътища

Отводняват Шабла след пороите, Царево е без затворени пътища

4 Ноември, 2026 10:22 483 1

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  • отводняване

В Шабла започват разчистване и отводнителни дейности след преливането на дере и евакуацията на 16 души. В Царево са паднали над 120 литра дъжд на квадратен метър, но обстановката остава нормална

Отводняват Шабла след пороите, Царево е без затворени пътища - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Отводняване и разчистване на пътната мрежа започват в община Шабла след проливните дъждове, които доведоха до преливане на дере, наводнени дворове и затруднения по пътищата. През нощта рисковите участъци са били наблюдавани от екипи на пожарната и полицията.

Във вторник превантивно са евакуирани 16 души, а в Дуранкулак няколко автомобила са били отнесени от водата. Кметът на Шабла Мариян Жечев заяви, че обстановката вече е стабилизирана и няма опасност за хората.

„Безсънна нощ за хората на терен – служителите на МВР, на общината, но пък за сметка на това безопасна за населението“, каза Мариян Жечев пред БНТ.

Предстои почистване на река Краневска

Областният управител на Добрич Руслан Томов посочи, че ситуацията в региона бавно се нормализира. Предстои почистване на река Краневска, както и оглед на водоемите от специална комисия.

Паралелно с това интензивни валежи са преминали през цялата община Царево. Най-големи количества са отчетени в района на селата Велика и Фазаново, където са паднали над 120 литра дъжд на квадратен метър.

Няма затворени пътища в Царево

Въпреки значителния обем вода в община Царево няма затворени пътни участъци. Реките и язовирите се оттичат безпроблемно, а критичните точки са били наблюдавани непрекъснато през нощта от екипи на МВР и местната администрация.

В Шабла работата продължава с отводняване и разчистване на засегнатите участъци, докато в Царево наблюдението на реките и водоемите остава засилено.

Източници: novini.bg, nova.bg, dobrudjabg.com


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