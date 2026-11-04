Отводняват Шабла след пороите, Царево е без затворени пътища

Отводняване и разчистване на пътната мрежа започват в община Шабла след проливните дъждове, които доведоха до преливане на дере, наводнени дворове и затруднения по пътищата. През нощта рисковите участъци са били наблюдавани от екипи на пожарната и полицията.

Във вторник превантивно са евакуирани 16 души, а в Дуранкулак няколко автомобила са били отнесени от водата. Кметът на Шабла Мариян Жечев заяви, че обстановката вече е стабилизирана и няма опасност за хората.

Предстои почистване на река Краневска

„Безсънна нощ за хората на терен – служителите на МВР, на общината, но пък за сметка на това безопасна за населението“, каза Мариян Жечев пред БНТ.

Областният управител на Добрич Руслан Томов посочи, че ситуацията в региона бавно се нормализира. Предстои почистване на река Краневска, както и оглед на водоемите от специална комисия.

Паралелно с това интензивни валежи са преминали през цялата община Царево. Най-големи количества са отчетени в района на селата Велика и Фазаново, където са паднали над 120 литра дъжд на квадратен метър.

Няма затворени пътища в Царево

Въпреки значителния обем вода в община Царево няма затворени пътни участъци. Реките и язовирите се оттичат безпроблемно, а критичните точки са били наблюдавани непрекъснато през нощта от екипи на МВР и местната администрация.

В Шабла работата продължава с отводняване и разчистване на засегнатите участъци, докато в Царево наблюдението на реките и водоемите остава засилено.

Източници: novini.bg, nova.bg, dobrudjabg.com