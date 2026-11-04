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286 абонатни станции на "Топлофикация" са спрени заради аварии

286 абонатни станции на "Топлофикация" са спрени заради аварии

4 Ноември, 2026 18:06 944 30

  • топлофикация софия-
  • ива петрова-
  • аварии

Ако има проблем с топлоснабдяването, това няма да е поради липсата на ангажираност на „Булгаргаз“ или неизпълнение на техните задължения, обясни Петрова

286 абонатни станции на "Топлофикация" са спрени заради аварии - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на енергетиката Ива Петрова коментира състоянието на „Топлофикация София“. По думите ѝ проверките преди началото на отоплителния сезон са установили сериозни пропуски в подготовката на дружеството.

В момента 286 абонатни станции са спрени заради аварийни ситуации, като при голяма част от тях прекъсването продължава повече от два месеца. Над 400 други аварийни ситуации са под наблюдение.

„Ако има проблем с топлоснабдяването, това няма да е поради липсата на ангажираност на „Булгаргаз“ или неизпълнение на техните задължения, а ще е чисто поради липса на адекватна подготовка и организация за този сезон на ниво „Топлофикация София“, заяви Ива Петрова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руски

    11 1 Отговор
    Дронове? Или украински са причина за авариите?

    18:08 04.11.2026

  • 2 Тъй ли

    13 3 Отговор
    Много внимавайте, когато Топлофикация ви подменя стари тръби пред блока. Нарочно не слагат изолация на новите тръби. Така водата в тях изстива, не смогва да загрее правилно битовата ви вода, и вентилът на топло станцията ви е постоянно отворен, заради което навърта страшно много топлоенергия на общият топломер.

    18:11 04.11.2026

  • 3 Цялата

    17 0 Отговор
    държава отдавна е в авария !

    18:12 04.11.2026

  • 4 М да уе

    4 0 Отговор
    “Аварии”

    18:13 04.11.2026

  • 5 Топлофикация

    10 4 Отговор
    в София трябва да обяви неплатежоспособност и да отиде в историята. Не е редно цяла България да участва в плащането на "топлото" на софиянци. Това трябва да спре.

    18:15 04.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сърп

    8 5 Отговор
    и чук - глад и студ !

    18:16 04.11.2026

  • 8 Дистанционен шок

    11 1 Отговор
    Гледайте да не ви хакнат топломерите като хладилниците

    18:16 04.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Луд

    10 0 Отговор
    Съдете ги до дупка .Иск наи малко 100,000еврака.Причинени депресия на клиент които има договор със същите шанаджии съд за причинени здравословни страдания .Един път за винаги да разберат че неможе само да взимаш а и трябва да се изпълняват договорите.

    Коментиран от #12

    18:18 04.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Чичо от село

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "Луд":

    Бе те не искат да изпълняват формулата за сградна инсталация постановена от съда ти съд. Тук става дивцзапад или най малкото феодализъм.

    Коментиран от #16

    18:21 04.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Стига манипулации

    8 0 Отговор
    Всичко ми е наред. Избрах черното пред бялото и не се отмятам. С бабата ще горим гуми и дрехи пред къщи и пак ще се стоплим. Гюров ще ми каже на мене какво да избера. Избирам авариите, глей до работата!.

    18:25 04.11.2026

  • 15 Капитанката

    3 1 Отговор
    300 аварии баш преди зимата еее. Това и в Куба не го умеят бре. Но решение има. Ето г-жа министърката заедно с кмета и г-жа Говежда Михайлова, където много е образована и години наред все ги плямпаше едни пред чужденците за да не работи да въртят колелото на късмета та да не мръзнат хората.

    18:26 04.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Калоян

    5 1 Отговор
    Смешници! По татово време такива проблеми нямаше, поне не в такъв мащаб. Ефективни мениджъри, разбираш ли.

    18:32 04.11.2026

  • 18 Вальо Топлото

    3 0 Отговор
    Аз съм на топло в джакузито.. Вие му мислете, дето ревахте че ви дера кожите със сметките!

    18:33 04.11.2026

  • 19 Анонимен

    3 0 Отговор
    Цената на газа е висока и е дефицитен. Топлофикация София е на загуба, дължи пари на Булгаргаз. Какво очаквате да стане ?

    18:36 04.11.2026

  • 20 Умнокрасив

    4 1 Отговор
    Стига с този руски газ ! Важното е да накривим капата на Путин !

    18:37 04.11.2026

  • 21 Гост

    6 0 Отговор
    Самата топлофикация е една огромна авария, но, дълги години, беше най-голямата далавера в София на бойко и фъндъчка

    Коментиран от #25, #30

    18:37 04.11.2026

  • 22 Тов. Сталин за лентяите и вредителите

    2 0 Отговор
    Всяка грешка си има име и фамилия, адрес

    Коментиран от #29

    18:40 04.11.2026

  • 23 Е края, няма вече да се ползвате от

    5 0 Отговор
    ...благата, построени от народа на социалистическа България до преди ноември 1989 г...

    18:43 04.11.2026

  • 24 Путин хакна тея

    3 0 Отговор
    286 абонатни станции на "Топлофикация"

    18:49 04.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Ае,стига сте ревали.В Киев няма централи за парно а тук за някакви абонатни станции се вайкате.

    18:53 04.11.2026

  • 27 Антон

    2 0 Отговор
    И в центъра на София , на ул. "Оборище" няма от 30 октомври до 13 ноември парно и топла вода. Б.клуци гадни. Да фалират дано, ще си сложа бойлер в банята.

    18:59 04.11.2026

  • 28 Мери Попинз

    2 0 Отговор
    Не, че е авария, а новите собственици на България въвеждат промени и я газифицират цялата от игла до конец.

    18:59 04.11.2026

  • 29 Сатана Z

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Тов. Сталин за лентяите и вредителите":

    "У каждой аварии есть имя, фамилия и должность".
    Това е оригиналът ,който е казан от народния комисар по транспорта Лазар Каганович.

    "Ошибок будет гораздо меньше, если у каждой ошибки будет имя и фамилия". Нарком Н. Ежов.
    "У каждой недоработки есть имя и фамилия". Серго Орджоникидзе
    "У каждой ошибки есть имя, фамилия и отчество". Лаврентий Берия

    Другите са интерпретирани ,но не са ползвани от вожда на народите.

    19:00 04.11.2026

  • 30 Антон

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Гост":

    Абсолютно. Но и след Бойко Борисов продължи краденето и от ПП ДБ .

    19:00 04.11.2026

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