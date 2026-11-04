286 абонатни станции на "Топлофикация" са спрени заради аварии

Министърът на енергетиката Ива Петрова коментира състоянието на „Топлофикация София“. По думите ѝ проверките преди началото на отоплителния сезон са установили сериозни пропуски в подготовката на дружеството.

В момента 286 абонатни станции са спрени заради аварийни ситуации, като при голяма част от тях прекъсването продължава повече от два месеца. Над 400 други аварийни ситуации са под наблюдение.

„Ако има проблем с топлоснабдяването, това няма да е поради липсата на ангажираност на „Булгаргаз“ или неизпълнение на техните задължения, а ще е чисто поради липса на адекватна подготовка и организация за този сезон на ниво „Топлофикация София“, заяви Ива Петрова.