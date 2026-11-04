286 абонатни станции на "Топлофикация" са спрени заради аварии

Министърът на енергетиката Ива Петрова коментира състоянието на „Топлофикация София“. По думите ѝ проверките преди началото на отоплителния сезон са установили сериозни пропуски в подготовката на дружеството.
В момента 286 абонатни станции са спрени заради аварийни ситуации, като при голяма част от тях прекъсването продължава повече от два месеца. Над 400 други аварийни ситуации са под наблюдение.
„Ако има проблем с топлоснабдяването, това няма да е поради липсата на ангажираност на „Булгаргаз“ или неизпълнение на техните задължения, а ще е чисто поради липса на адекватна подготовка и организация за този сезон на ниво „Топлофикация София“, заяви Ива Петрова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Руски
18:08 04.11.2026
2 Тъй ли
18:11 04.11.2026
3 Цялата
18:12 04.11.2026
4 М да уе
18:13 04.11.2026
5 Топлофикация
18:15 04.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Сърп
18:16 04.11.2026
8 Дистанционен шок
18:16 04.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Луд
Коментиран от #12
18:18 04.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Чичо от село
До коментар #10 от "Луд":Бе те не искат да изпълняват формулата за сградна инсталация постановена от съда ти съд. Тук става дивцзапад или най малкото феодализъм.
Коментиран от #16
18:21 04.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Стига манипулации
18:25 04.11.2026
15 Капитанката
18:26 04.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Калоян
18:32 04.11.2026
18 Вальо Топлото
18:33 04.11.2026
19 Анонимен
18:36 04.11.2026
20 Умнокрасив
18:37 04.11.2026
21 Гост
Коментиран от #25, #30
18:37 04.11.2026
22 Тов. Сталин за лентяите и вредителите
Коментиран от #29
18:40 04.11.2026
23 Е края, няма вече да се ползвате от
18:43 04.11.2026
24 Путин хакна тея
18:49 04.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Сатана Z
18:53 04.11.2026
27 Антон
18:59 04.11.2026
28 Мери Попинз
18:59 04.11.2026
29 Сатана Z
До коментар #22 от "Тов. Сталин за лентяите и вредителите":"У каждой аварии есть имя, фамилия и должность".
Това е оригиналът ,който е казан от народния комисар по транспорта Лазар Каганович.
"Ошибок будет гораздо меньше, если у каждой ошибки будет имя и фамилия". Нарком Н. Ежов.
"У каждой недоработки есть имя и фамилия". Серго Орджоникидзе
"У каждой ошибки есть имя, фамилия и отчество". Лаврентий Берия
Другите са интерпретирани ,но не са ползвани от вожда на народите.
19:00 04.11.2026
30 Антон
До коментар #21 от "Гост":Абсолютно. Но и след Бойко Борисов продължи краденето и от ПП ДБ .
19:00 04.11.2026