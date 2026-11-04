Петкова: Договорът с „Боташ“ е финансов разгул

Договорът с турската компания „Боташ“ е пример за финансов разгул, заяви депутатът от ГЕРБ Теменужка Петкова в предаването „Лице в лице“ по bTV. „Ако има някакъв финансов разгул, то това е скандалният договор с „Боташ“, каза тя. Петкова обвини политическите сили, свързани с управлението през последните пет години, че не са част от решението, а от проблема.
Тя коментира и доклада на Сметната палата за Агенция „Пътна инфраструктура“, който по думите ѝ е установил сериозни финансови нарушения. Според Петкова целта е била отговорността за проблемите да бъде прехвърлена върху предишни управления.
По повод откритите сертификати депутатът заяви, че Управителният съвет не е одобрил разходите и те не са били приети. Петкова свърза финансовите неуредици с, както се изрази, некомпетентното управление на страната.
Спор за втория пенсионен стълб
Петкова отправи обвинения и за средствата във втория пенсионен стълб. Тя заяви, че управляващите са подвели обществото и настоя да се извинят. Според нея целта е чрез изземване на партиди от частните пенсионни фондове да бъде намален дефицитът на Националния осигурителен институт.
„Това си е чиста национализация“, каза Петкова, представяйки собствената си оценка за обсъжданите промени. Тя отхвърли твърденията, че в опозицията има истерия, и заяви, че ако има подобно напрежение, то е сред управляващите.
Предупреждение за инфлацията
В изказването си депутатът коментира и инфлацията. По думите ѝ България е втора в Европейския съюз по този показател, а през октомври инфлацията е достигнала 6 процента. Петкова свърза поскъпването с цените на енергоносителите и заяви, че по-високите разходи се прехвърлят върху цените на стоките и услугите.
Тя каза още, че представителите на малкия бизнес са силно притеснени от предстоящите увеличения, тъй като крайният ефект се поема от потребителите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Говориш глупости
Коментиран от #15
18:41 04.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Гост
18:42 04.11.2026
4 Българин
Коментиран от #25, #36
18:42 04.11.2026
5 ти си от избраните
18:43 04.11.2026
6 А заради фалшифицираните данни
Коментиран от #19
18:43 04.11.2026
7 Ами сега
18:43 04.11.2026
8 Фен
Коментиран от #32
18:44 04.11.2026
9 Гост
18:46 04.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 И тази красива зелка
В действителност, като се вземе предвид, че корпоративният данък на банките за 2026 г. беше събран АВАНСОВО ПРЕЗ 2025 г., бюджетният дефицит на ИЗМАМНИЦИТЕ ОТ КОАЛИЦИЯТА НА СГЛОБКИТЕ за 2025 г. набъбва до 4,5%!!!!
ИЗМАМНИЦА ОТ ГРОБ-СДС В СЛОБКИ С ППДБ се прави на девица!
Срам и позор за ГРОБ-СДС и ППДБ, които в сглобки с ДПС вкараха Р. България в ПРОЦЕДУРА ПО СВРЪХДЕФИЦИТ и измамиха ЕК и ЕЦБ, че бюджетният дефицит за 2025 г. уж бил 3%, докато в действителност е бил над 4,5%, само и само да УГОДЯТ НА МАФИЯТА!
18:48 04.11.2026
12 стринка темерутка
кое?
стотици ако не хиляди общ надути поръчки през ръцете на тиква баба и 40те чекмеджара
и сега 70 милиарда дългове наследство от тиквите
18:48 04.11.2026
13 Ама,Нушо
18:49 04.11.2026
14 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
15 На Радев обувките
До коментар #1 от "Говориш глупости":Отгоре лъcнaтu,
oтgoлу npъcнaтu
18:50 04.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Не мога
18:52 04.11.2026
19 Нека сме коректни
До коментар #6 от "А заради фалшифицираните данни":Не само Теменужката фалшифицираше данните а и заместничката и Людмила Петкова.Която за особени заслуги сега е зам.министър на Гълъб и сътвориха сумати идиотщини там.
18:53 04.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Айдееееееееее БОТАШ
18:56 04.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Боже, и тая да каже
19:01 04.11.2026
24 БЕЗО.....
19:02 04.11.2026
25 си пън
До коментар #4 от "Българин":радев нищо не е подписвал и договарял
19:02 04.11.2026
26 Дани
19:04 04.11.2026
27 А вие предадохте Бвлене
19:04 04.11.2026
28 А кой фалшифицира за еврото?
19:07 04.11.2026
29 А ПРЕДАДЕНИЯТ
19:11 04.11.2026
30 Айде, бе
Коментиран от #41
19:11 04.11.2026
31 Тази лъжлива леличка
Кога ще си получи заслуженото.
А то още надига неприятелски глас.
Коментиран от #34
19:18 04.11.2026
32 Капейчо
До коментар #8 от "Фен":"Сектата", т.е. най-умните хора, управлявали в близките години не спря газа. Спря го едностранно Русия, защото искаше плащане в рубли, при положение, че ДОГОВОРЪТ е в долари. "Сектата" веднага докара 3 танкера втечнен газ с опция за още 5 танкера, които Румбата отказа и подписа "Боташ".
Хайде да бъдем малко честни и да не извъртаме нещата, става ли?
19:19 04.11.2026
33 ЧОВЕК
КАК МОЖЕТЕ ДА СВЪРШИТЕ ТАКОВА ПРЕ..СТ..ЪП..ЛЕ..НИЕ, ДОКУМЕНТИТЕ ГОВОРЯТ ЗА ТОВА И ДА СЕ ВРЪТНЕТЕ И ТАКА ГРОЗНО ДА ЛЪЖЕТЕ? КАК МОЖЕ СТОКРАТНО ДА ВИ ДОКАЗВАТ С ДОКУМЕНТИ КАКВО СТЕ НАПРАВИЛИ И ДА ПРОДЪЛЖАВАТЕ КАТО ЛАТЕРНИ ДА ПОВТАРЯТЕ ХИЛЯДИ ПЪТИ ТЕЗИ ЛЪЖИ?
Коментиран от #40, #45
19:20 04.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Договорът с Боташ е резил
19:26 04.11.2026
36 Щом е нищо,
До коментар #4 от "Българин":Разделете си борча с Радев и го платете двамата солидарно.
19:28 04.11.2026
37 Йотова каза
19:28 04.11.2026
38 Основна причина
19:29 04.11.2026
39 Тая одавна е
19:29 04.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Извинете,
До коментар #30 от "Айде, бе":Радевите опорки не ни интересуват.
19:31 04.11.2026
42 батковски
Коментиран от #48
19:31 04.11.2026
43 Прогресивните лъжци спамят
Днес е лош ден за българската кретенизация.
Американските граждани ще импийчнат Тръмп, военните му напускат Иран, Ормузът се разминира, корабите с гориво тръгват, хутите се чудят кого да целят по-напред и с какво, защото Кремъл спира да ги въоръжава, защото укрите му целят военните заводи.
Логично Тръмп побягва в Раша като всеки виден диктатор, Сенатът праща Пейтриът на Зеленски, руските КГБ хакери подават оставка, Си застава на страната на печелившия (но не разпуска БРИКС, да не е луд), Кимчето продължава да се весели със заря от дефектните си ракетки. Лавров го пенсионират и отива в Лондон. Маша се пенсионира и тоже се мести при семейството си в Лондон. Лондон става, братче, "центърът на просветата", Ким Кардашиян става демократка, а Джей ди Ванс – анархист, Радев рязко става русофоб, Орбан става русофил и русофоб едновременно и т.н.
А възрожденците са валат. Както обикновено.
19:35 04.11.2026
44 Лея
19:36 04.11.2026
45 ЧОВЕК
До коментар #33 от "ЧОВЕК":ПРОДЪЛЖЕНИЕ:
КОЛКОТО ДО ВНОСКИТЕ ЗА ВТОРА ПЕНСИЯ В ЧАСТНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ, НУШКЕ - ТЕ СА ПИРАМИДА! ОТ 2000 ГОД. ХОРАТА РОДЕНИ СЛЕД 01.01.1960 Г. ВНАСЯТ 26 ГОДИНИ В ТЕЗИ ФОНДОВЕ ПАРИ, А ЩЕ ПОЛУЧАВАТ НАЙ-МНОГО ПО 30-60 ЕВРО ЗА 26 ГОДИНИ ВНОСКИ. ТОВА НЕ Е ЛИ ПИРАМИДА, НУШКЕ, ПИТАМ ТЕ? ТЕЗИ ЧАСТНИ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ СА НА КОСТОВ, ПРОКОПИЕВ, ХОРАТА НА ПП-ДБ И ВИЕ -ГЕРБ СТЕ ОТ ТЯХ, ДОКАЗАХТЕ ГО И НА ТЕЗИ ИЗБОРИ СЪС СГЛОБКАТА И ДЕКЛАРАЦИЯТА, КОЯТО ПОДПИСАХТЕ НА ТЕЗИ ИЗБОРИ С ТЯХ ЗАЕДНО, А И ПРЕДИ ТОВА БЯХТЕ ОТ СЪЩОТО КОТИЛО, ЗАТОВА СТЕ ИЗПАДНАЛИ В ИСТЕРИЯ, ЗАЩОТО СЕ ПРИТЕСНЯВАТЕ ПРЕМИЕРА ДА НЕ ВИ ВЗЕМЕ ЛАПАЧКАТА, А И НЕ СЕ ЗНАЕ ДАЛИ НЕЩО Е ОСТАНАЛО В ТЯХ И ЩЕ ТРЯБВА ДА ПОНЕСЕТЕ НАКАЗАНИЯТА. ПРЕДСТАВЕТЕ СИ, ВНАСЯТЕ 26 ГОДИНИ ВНОСКА ЗА ПЕНСИЯ ВСЕКИ МЕСЕЦ, А ЩЕ ПОЛУЧАВАТЕ НАЙ-МНОГО 15 ГОД. ДОПЪЛНИТЕЛНА ПЕНСИЯ ПО 30 ИЛИ 40 ЕВРО. ДАНО ПРЕМИЕРА ДА НАПРАВИ ДОПИТВАНЕ ДО ХОРАТА И ДА ОБЯСНИ, ЗА ДА ВИДИ НАРОДА КАКВО СТЕ НАПРАВИЛИ, А СЛЕД ТОВА ДА РЕШАТ, ЗАЩОТО ТЕЗИ ВНОСКИ СА КАТО БОНОВИТЕ КНИЖКИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА.
19:38 04.11.2026
46 Първо да
19:39 04.11.2026
47 Анонимен
19:41 04.11.2026
48 Каза че тиквони я прибрал
До коментар #42 от "батковски":После пък я изгубил
Той пазил само кюлчета
19:41 04.11.2026