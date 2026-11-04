Петкова: Договорът с „Боташ“ е финансов разгул

Договорът с турската компания „Боташ“ е пример за финансов разгул, заяви депутатът от ГЕРБ Теменужка Петкова в предаването „Лице в лице“ по bTV. „Ако има някакъв финансов разгул, то това е скандалният договор с „Боташ“, каза тя. Петкова обвини политическите сили, свързани с управлението през последните пет години, че не са част от решението, а от проблема.

Тя коментира и доклада на Сметната палата за Агенция „Пътна инфраструктура“, който по думите ѝ е установил сериозни финансови нарушения. Според Петкова целта е била отговорността за проблемите да бъде прехвърлена върху предишни управления.

По повод откритите сертификати депутатът заяви, че Управителният съвет не е одобрил разходите и те не са били приети. Петкова свърза финансовите неуредици с, както се изрази, некомпетентното управление на страната.

Спор за втория пенсионен стълб

Петкова отправи обвинения и за средствата във втория пенсионен стълб. Тя заяви, че управляващите са подвели обществото и настоя да се извинят. Според нея целта е чрез изземване на партиди от частните пенсионни фондове да бъде намален дефицитът на Националния осигурителен институт.

„Това си е чиста национализация“, каза Петкова, представяйки собствената си оценка за обсъжданите промени. Тя отхвърли твърденията, че в опозицията има истерия, и заяви, че ако има подобно напрежение, то е сред управляващите.

Предупреждение за инфлацията

В изказването си депутатът коментира и инфлацията. По думите ѝ България е втора в Европейския съюз по този показател, а през октомври инфлацията е достигнала 6 процента. Петкова свърза поскъпването с цените на енергоносителите и заяви, че по-високите разходи се прехвърлят върху цените на стоките и услугите.

Тя каза още, че представителите на малкия бизнес са силно притеснени от предстоящите увеличения, тъй като крайният ефект се поема от потребителите.