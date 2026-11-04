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Петкова: Договорът с „Боташ“ е финансов разгул
  Тема: Икономика

Петкова: Договорът с „Боташ“ е финансов разгул

4 Ноември, 2026 18:36 945 48

  • теменужка петкова-
  • боташ-
  • втори пенсионен стълб-
  • инфлация-
  • апи

Депутатът от ГЕРБ обвини управляващите в лъжа за втория пенсионен стълб и предупреди за ефекта от инфлацията върху бизнеса и домакинствата

Петкова: Договорът с „Боташ“ е финансов разгул - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Договорът с турската компания „Боташ“ е пример за финансов разгул, заяви депутатът от ГЕРБ Теменужка Петкова в предаването „Лице в лице“ по bTV. „Ако има някакъв финансов разгул, то това е скандалният договор с „Боташ“, каза тя. Петкова обвини политическите сили, свързани с управлението през последните пет години, че не са част от решението, а от проблема.

Тя коментира и доклада на Сметната палата за Агенция „Пътна инфраструктура“, който по думите ѝ е установил сериозни финансови нарушения. Според Петкова целта е била отговорността за проблемите да бъде прехвърлена върху предишни управления.

По повод откритите сертификати депутатът заяви, че Управителният съвет не е одобрил разходите и те не са били приети. Петкова свърза финансовите неуредици с, както се изрази, некомпетентното управление на страната.

Спор за втория пенсионен стълб

Петкова отправи обвинения и за средствата във втория пенсионен стълб. Тя заяви, че управляващите са подвели обществото и настоя да се извинят. Според нея целта е чрез изземване на партиди от частните пенсионни фондове да бъде намален дефицитът на Националния осигурителен институт.

„Това си е чиста национализация“, каза Петкова, представяйки собствената си оценка за обсъжданите промени. Тя отхвърли твърденията, че в опозицията има истерия, и заяви, че ако има подобно напрежение, то е сред управляващите.

Предупреждение за инфлацията

В изказването си депутатът коментира и инфлацията. По думите ѝ България е втора в Европейския съюз по този показател, а през октомври инфлацията е достигнала 6 процента. Петкова свърза поскъпването с цените на енергоносителите и заяви, че по-високите разходи се прехвърлят върху цените на стоките и услугите.

Тя каза още, че представителите на малкия бизнес са силно притеснени от предстоящите увеличения, тъй като крайният ефект се поема от потребителите.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Говориш глупости

    10 8 Отговор
    Питай русофилите ни.

    Коментиран от #15

    18:41 04.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гост

    25 6 Отговор
    А разгула пътна карта, тарикаткееее

    18:42 04.11.2026

  • 4 Българин

    7 14 Отговор
    Договорът с Боташ е едно нищо. От него България губи 2-3 милиарда. Това е колкото тукашните кражби за месец. Само че, Радев използва този договр, за да предостави на Ердоган пълен контрол върху българската енергетика и транспорт. И докато всички обвиняваха Радев, че е руски шпионин, той всъщност се доказа, като агент на Турция.

    Коментиран от #25, #36

    18:42 04.11.2026

  • 5 ти си от избраните

    19 4 Отговор
    диплома, нулево познание и разбиране, висок пост, латернов нападателен изказ. Това са основните точки, за да те приемат гърбавите.

    18:43 04.11.2026

  • 6 А заради фалшифицираните данни

    28 5 Отговор
    които подаде Теменужка Петкова когато беше министър на финансите и което предизвика вкарването на България в Еврозоната с последващо поскъпване на всички цени, Петкова кога ще бъде съдена и вкарана в затвора?

    Коментиран от #19

    18:43 04.11.2026

  • 7 Ами сега

    10 6 Отговор
    Боташ е забранена тема, че много се стресират

    18:43 04.11.2026

  • 8 Фен

    5 10 Отговор
    Радев никога не ме е кефил. Но той доведе Сектата. Сектата спря руският газ, когато всички останали европейски страни все още с кеф си го купуваха. И спирането на газа го накара да подпише с Боташ. Диалектика!?🤔

    Коментиран от #32

    18:44 04.11.2026

  • 9 Гост

    7 5 Отговор
    Лелче, ти не се обаждай, че вожда ти ги научи всички как се граби. Той положи основите и сега никой не знае как по друг начин. Господарят ти е първоизточника и всички след него, вече много изгладнели, друго не знаят

    18:46 04.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 И тази красива зелка

    14 4 Отговор
    бяга пред бързия влак на промяната, защото е ВИНОВНА ЗА 4% ДЕФИЦИТ ЗА 2025 г., преизчислен от НСИ, въз основа на проверките на Сметната палата, която е независима от другите институции.

    В действителност, като се вземе предвид, че корпоративният данък на банките за 2026 г. беше събран АВАНСОВО ПРЕЗ 2025 г., бюджетният дефицит на ИЗМАМНИЦИТЕ ОТ КОАЛИЦИЯТА НА СГЛОБКИТЕ за 2025 г. набъбва до 4,5%!!!!

    ИЗМАМНИЦА ОТ ГРОБ-СДС В СЛОБКИ С ППДБ се прави на девица!

    Срам и позор за ГРОБ-СДС и ППДБ, които в сглобки с ДПС вкараха Р. България в ПРОЦЕДУРА ПО СВРЪХДЕФИЦИТ и измамиха ЕК и ЕЦБ, че бюджетният дефицит за 2025 г. уж бил 3%, докато в действителност е бил над 4,5%, само и само да УГОДЯТ НА МАФИЯТА!

    18:48 04.11.2026

  • 12 стринка темерутка

    14 5 Отговор
    казва женицата е финансов разгул
    кое?
    стотици ако не хиляди общ надути поръчки през ръцете на тиква баба и 40те чекмеджара
    и сега 70 милиарда дългове наследство от тиквите

    18:48 04.11.2026

  • 13 Ама,Нушо

    8 4 Отговор
    Та ти само преди няколко месеца беше финансов министър в сглобката на ГЕРБ,БСП и ИТН,с подкрепата на ДПСНН.И си от най-големите проблеми.Заедно с твоята заместник министър Людмила Петкова фалшифицираните данните за еврозоната.Ама Люсити се уреди и сега е зам.министър на Гълъб.

    18:49 04.11.2026

  • 14 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 15 На Радев обувките

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Говориш глупости":

    Отгоре лъcнaтu,
    oтgoлу npъcнaтu

    18:50 04.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Не мога

    6 3 Отговор
    Да разбера зощо за хора като Петкова се харчи медиен ресурс.Толкова е прозрачна,че дори незнам шефът и как я плнася.

    18:52 04.11.2026

  • 19 Нека сме коректни

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "А заради фалшифицираните данни":

    Не само Теменужката фалшифицираше данните а и заместничката и Людмила Петкова.Която за особени заслуги сега е зам.министър на Гълъб и сътвориха сумати идиотщини там.

    18:53 04.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Айдееееееееее БОТАШ

    3 1 Отговор
    Позитивите от договора тука ли са ?

    18:56 04.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Боже, и тая да каже

    4 3 Отговор
    Ами нали съратниците ти пепекци Спрях руския газ? А вашуятБойко първо щеше да стро Белене, пък като го оририсна Хилари Клинтън каза, че е гьол

    19:01 04.11.2026

  • 24 БЕЗО.....

    1 1 Отговор
    .....ЧЛИВА ТЛС ТА ПАТ КА

    19:02 04.11.2026

  • 25 си пън

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    радев нищо не е подписвал и договарял

    19:02 04.11.2026

  • 26 Дани

    2 2 Отговор
    ТАБУРЕТКАТА В ДЕЪСТВИЕ -НУШО КЪДЕ Е ПЪТНАТА КАРТА ?НУШО ТИ ЖИЛЯЗКО И СГЛОБКАТА ОКРАДОХТЕ ИЗЛЪГАХТЕ И ТИ ВКАРАХТЕ ПРИ "БОГАТИТЕ"!!!ТА СЕГА СИ СЕДНАЛА ДА СЕ ЯВЯВАШ И ЛЪЖЕШ - АМА ЗАЩО ТИ ДАВАТ ДУМАТА ТА ТИ СИ ЗА ЗАТВОР НУШО!!!

    19:04 04.11.2026

  • 27 А вие предадохте Бвлене

    1 3 Отговор
    Борисов първо щеше да го строи, но като го притисна Хилари, каза, че е гьол. А пепейци те пък спряха руския газ, тая къде беше?!

    19:04 04.11.2026

  • 28 А кой фалшифицира за еврото?

    2 3 Отговор
    То и с просто око се вижда, че не бяхме готови

    19:07 04.11.2026

  • 29 А ПРЕДАДЕНИЯТ

    1 3 Отговор
    ПОДАРЕН НА ДОГАН ЮЖЕН ПОТОК И ИЗГУБЕНАТА КАРТА КЪДЕ СА ВЪВ ИГРАТА. И ВСЕ ПАК СЛЕД КРАЯ НА ВОЙНАТА ЩЕ ИМА И ГАЗ И ПЕТРОЛ БОЛ. И ПАРИ ЩЕ ИМА.

    19:11 04.11.2026

  • 30 Айде, бе

    1 2 Отговор
    Кой излъга за еврозоната, я да видим! И кой ни докара до дефицит?

    Коментиран от #41

    19:11 04.11.2026

  • 31 Тази лъжлива леличка

    1 3 Отговор
    С нулеви познания,но с пълна лоялност към българоубийците крадящи все още бедния народ,направи така че с лъжа влязохме в еврозоната.
    Кога ще си получи заслуженото.
    А то още надига неприятелски глас.

    Коментиран от #34

    19:18 04.11.2026

  • 32 Капейчо

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Фен":

    "Сектата", т.е. най-умните хора, управлявали в близките години не спря газа. Спря го едностранно Русия, защото искаше плащане в рубли, при положение, че ДОГОВОРЪТ е в долари. "Сектата" веднага докара 3 танкера втечнен газ с опция за още 5 танкера, които Румбата отказа и подписа "Боташ".
    Хайде да бъдем малко честни и да не извъртаме нещата, става ли?

    19:19 04.11.2026

  • 33 ЧОВЕК

    4 3 Отговор
    ТЕМЕНУЖКЕ, ЗНАЕШ ЛИ ЗНАЧЕНИЕТО НА ДУМАТА РАЗГУЛ? РАЗГУЛ Е, ТОВА КОЕТО СТАВАШЕ ПО ПАРАПЕТИТЕ НА НА МИН. СЪВЕТ, РАЗГУЛ Е КОГАТО ПО КАНЦЕЛАРИИТЕ НА МИН. СЪВЕТ СЕ ВНАСЯШЕ АЛКОХОЛ И ПИЦИ СЪС ЗАБРАНЕНИ ВЕЩЕСТВА, А ДОГОВОРА БОТАШ НЕ Е РАЗГУЛ И ВСИЧКИ В ЕВРОПА ЗНАЯТ КАКВО НАПРАВИХТЕ ВИЕ - ГЕРБ И ПП-ДБ С НЕГО. ДОГОВОРА Е БИЛ ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАЗ И ДА СЕ ЗАХРАНВА ЦЯЛА ЗАПАДНА ЕВРОПА ПРЕЗ ТОЗИ ДОГОВОР - СЪРБИЯ, УНГАРИЯ, АВСТРИЯ, ЧЕХИЯ, ИТАЛИЯ И ДР. ДЪРЖАВИ, КАТО С ТЯХ БЪЛГАРИЯ ИМАШЕ ПОДПИСАНИ ДОГОВОРИ, НО ГЕРБ ВДИГНА % НА КОМИСИОННИТЕ, КОЕТО СЛ. ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ДОНЕВ Е ПОСОЧИЛ В ДОГОВОРИТЕ С ЗАПАДНИТЕ ДЪРЖАВИ И ТЕ СЕ ОТКАЗАХА И ГО НАПРАВИХТЕ УМИШЛЕНО, ТЕМЕНУЖКЕ! ДА, УМИШЛЕНО ЗА ДА СМЪКНЕТЕ РЕЙТИНГА НА РАДЕВ, НО НЕ БИ - НА ИЗБОРИТЕ ЗА 52 НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРЕМИЕРА ТАКЪВ ШАМАР ВИ УДАРИ, ЧЕ ВИЕ СЕ ОКАЗАХТЕ ПО-ЗЛЕ И ОТ ДПС, НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ СЪЩО, ЗАЩОТО ВСЯКА ДУМА ВИ Е ЛЪЖА! И ТЕ ПИТАМ, ДАЛИ НЕ СИ ДАВАШ СМЕТКА, ЧЕ ТЕЗИ СТРАНИ, КОИТО СА ПОДПИСАЛИ ДОГОВОРИ ДА ПОЛУЧАВАТ ГАЗ ПО ДОГОВОРА БОТАШ НЕ СА ГО ПРОУЧИЛ, А? ИЛИ СА ПО-ГЛУПАВИ ОТ НАС, ПИТАМ?
    КАК МОЖЕТЕ ДА СВЪРШИТЕ ТАКОВА ПРЕ..СТ..ЪП..ЛЕ..НИЕ, ДОКУМЕНТИТЕ ГОВОРЯТ ЗА ТОВА И ДА СЕ ВРЪТНЕТЕ И ТАКА ГРОЗНО ДА ЛЪЖЕТЕ? КАК МОЖЕ СТОКРАТНО ДА ВИ ДОКАЗВАТ С ДОКУМЕНТИ КАКВО СТЕ НАПРАВИЛИ И ДА ПРОДЪЛЖАВАТЕ КАТО ЛАТЕРНИ ДА ПОВТАРЯТЕ ХИЛЯДИ ПЪТИ ТЕЗИ ЛЪЖИ?

    Коментиран от #40, #45

    19:20 04.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Договорът с Боташ е резил

    3 1 Отговор
    Ама 5 милиарда ойро външен дълг когато Боко дойде на власт през 2009г. и 70 милиарда ойро в момента е грабеж и престъпление, а писаните калпави, крадливи и лъжливи бюджети цели 17 години си е направо за пандиза директно и без допълнителни обяснения.

    19:26 04.11.2026

  • 36 Щом е нищо,

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Разделете си борча с Радев и го платете двамата солидарно.

    19:28 04.11.2026

  • 37 Йотова каза

    2 0 Отговор
    че Боташ е много изгоден!И след два дни газа скочи с 35% !

    19:28 04.11.2026

  • 38 Основна причина

    2 0 Отговор
    за скока на газа са таксите за Боташ,без нищо!

    19:29 04.11.2026

  • 39 Тая одавна е

    1 2 Отговор
    за сливенския.

    19:29 04.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Извинете,

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Айде, бе":

    Радевите опорки не ни интересуват.

    19:31 04.11.2026

  • 42 батковски

    1 2 Отговор
    ДОГОВОРА е замразен; къде е пътната карта ,колко години вече мълчиш

    Коментиран от #48

    19:31 04.11.2026

  • 43 Прогресивните лъжци спамят

    3 0 Отговор
    като за последно.
    Днес е лош ден за българската кретенизация.

    Американските граждани ще импийчнат Тръмп, военните му напускат Иран, Ормузът се разминира, корабите с гориво тръгват, хутите се чудят кого да целят по-напред и с какво, защото Кремъл спира да ги въоръжава, защото укрите му целят военните заводи.
    Логично Тръмп побягва в Раша като всеки виден диктатор, Сенатът праща Пейтриът на Зеленски, руските КГБ хакери подават оставка, Си застава на страната на печелившия (но не разпуска БРИКС, да не е луд), Кимчето продължава да се весели със заря от дефектните си ракетки. Лавров го пенсионират и отива в Лондон. Маша се пенсионира и тоже се мести при семейството си в Лондон. Лондон става, братче, "центърът на просветата", Ким Кардашиян става демократка, а Джей ди Ванс – анархист, Радев рязко става русофоб, Орбан става русофил и русофоб едновременно и т.н.
    А възрожденците са валат. Както обикновено.

    19:35 04.11.2026

  • 44 Лея

    1 1 Отговор
    Не можете да си простите че сте трета глуха вече. Вие не ставате за нищо и клането за кражби спря и сега клеветите..

    19:36 04.11.2026

  • 45 ЧОВЕК

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "ЧОВЕК":

    ПРОДЪЛЖЕНИЕ:
    КОЛКОТО ДО ВНОСКИТЕ ЗА ВТОРА ПЕНСИЯ В ЧАСТНИТЕ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ, НУШКЕ - ТЕ СА ПИРАМИДА! ОТ 2000 ГОД. ХОРАТА РОДЕНИ СЛЕД 01.01.1960 Г. ВНАСЯТ 26 ГОДИНИ В ТЕЗИ ФОНДОВЕ ПАРИ, А ЩЕ ПОЛУЧАВАТ НАЙ-МНОГО ПО 30-60 ЕВРО ЗА 26 ГОДИНИ ВНОСКИ. ТОВА НЕ Е ЛИ ПИРАМИДА, НУШКЕ, ПИТАМ ТЕ? ТЕЗИ ЧАСТНИ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ СА НА КОСТОВ, ПРОКОПИЕВ, ХОРАТА НА ПП-ДБ И ВИЕ -ГЕРБ СТЕ ОТ ТЯХ, ДОКАЗАХТЕ ГО И НА ТЕЗИ ИЗБОРИ СЪС СГЛОБКАТА И ДЕКЛАРАЦИЯТА, КОЯТО ПОДПИСАХТЕ НА ТЕЗИ ИЗБОРИ С ТЯХ ЗАЕДНО, А И ПРЕДИ ТОВА БЯХТЕ ОТ СЪЩОТО КОТИЛО, ЗАТОВА СТЕ ИЗПАДНАЛИ В ИСТЕРИЯ, ЗАЩОТО СЕ ПРИТЕСНЯВАТЕ ПРЕМИЕРА ДА НЕ ВИ ВЗЕМЕ ЛАПАЧКАТА, А И НЕ СЕ ЗНАЕ ДАЛИ НЕЩО Е ОСТАНАЛО В ТЯХ И ЩЕ ТРЯБВА ДА ПОНЕСЕТЕ НАКАЗАНИЯТА. ПРЕДСТАВЕТЕ СИ, ВНАСЯТЕ 26 ГОДИНИ ВНОСКА ЗА ПЕНСИЯ ВСЕКИ МЕСЕЦ, А ЩЕ ПОЛУЧАВАТЕ НАЙ-МНОГО 15 ГОД. ДОПЪЛНИТЕЛНА ПЕНСИЯ ПО 30 ИЛИ 40 ЕВРО. ДАНО ПРЕМИЕРА ДА НАПРАВИ ДОПИТВАНЕ ДО ХОРАТА И ДА ОБЯСНИ, ЗА ДА ВИДИ НАРОДА КАКВО СТЕ НАПРАВИЛИ, А СЛЕД ТОВА ДА РЕШАТ, ЗАЩОТО ТЕЗИ ВНОСКИ СА КАТО БОНОВИТЕ КНИЖКИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА.

    19:38 04.11.2026

  • 46 Първо да

    1 0 Отговор
    си среши бретончето

    19:39 04.11.2026

  • 47 Анонимен

    1 0 Отговор
    ФАКТИТЕЕЕЕ ТРИЕТЕЕЕЕЕ А ГНУСОТИИТЕЕЕЕЕЕЕ ПЛАТЕНИТЕ СА СУПЕР АМА ПАРИТЕ СА МНОГО ДОБРИ ИСА ОТ ГОДИНИ ФАКТИИИИ ПРОСТАЩИНА ОМРАЗА АГРЕСИЯ

    19:41 04.11.2026

  • 48 Каза че тиквони я прибрал

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "батковски":

    После пък я изгубил
    Той пазил само кюлчета

    19:41 04.11.2026

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