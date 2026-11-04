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Самолети на САЩ и НАТО с едновременни мисии над региона
  Тема: Украйна

Самолети на САЩ и НАТО с едновременни мисии над региона

4 Ноември, 2026 19:06 482 13

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P-8A Poseidon е действал край българското крайбрежие, докато танкер на НАТО и самолет AWACS са изпълнявали полети над Румъния и Югоизточна Европа

Самолети на САЩ и НАТО с едновременни мисии над региона - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Американски патрулен самолет Boeing P-8A Poseidon, въздушен танкер и самолет за ранно предупреждение AWACS на НАТО са изпълнили едновременни мисии над Черно море и Югоизточна Европа на 4 ноември. За активността съобщава авиационният портал Itamilradar, а информацията е цитирана от bTV Новините.

Най-близо до България е действал американският военноморски патрулен самолет Boeing P-8A Poseidon с регистрационен номер 170269. Машината е излетяла от Варна и е извършила серия от полети край българското крайбрежие, характерни за морско патрулиране.

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Според данните, цитирани от БГНЕС, маршрутът е позволявал наблюдение на корабния трафик и на обстановката в западната част на Черно море. Траекторията на самолета по-скоро съответства на мисия за морско наблюдение, а не на полет, насочен основно към радиоелектронно разузнаване.

Танкер на НАТО е летял над Румъния

Паралелно с полета на американския самолет Airbus A330 MRTT с регистрационен номер T-058 и позивна MMF18 е изпълнил мисия над Румъния. Машината е част от Многонационалния флот от самолети за транспорт и дозареждане във въздуха и е излетяла от Кьолн.

Полетът е включвал маневри за изчакване в района на Брашов. Подобен маршрут може да е свързан с дозареждане на други самолети във въздуха или с тренировъчна дейност, но от проследяването на полета не може да се установи конкретната задача.

Въздушните танкери MRTT позволяват на бойни и разузнавателни самолети да останат във въздуха по-дълго и да действат на по-голямо разстояние от базите си.

AWACS допълва наблюдението

Третият самолет е Boeing E-3A Sentry AWACS на НАТО с регистрационен номер LX-N90442 и позивна NATO001. Той е излетял от военновъздушната база Гайленкирхен в Германия.

За разлика от P-8A Poseidon, който е предназначен основно за морско наблюдение, E-3A осигурява ранно предупреждение, следи въздушната обстановка и подпомага координацията между различни военни формирования.

Едновременната активност на трите типа платформи съчетава морско патрулиране, въздушно наблюдение и възможност за дозареждане във въздуха. Не е потвърдено обаче дали конкретните мисии са били пряко координирани. Такава връзка не може да бъде установена единствено по данните от проследяването на полетите.

Полетите се провеждат на фона на засиленото внимание към западната част на Черно море, където продължават рисковете за търговското корабоплаване, свързано с Украйна. Едновременното използване на специализирани разузнавателни самолети и платформи за въздушна поддръжка показва значението на България и Румъния за наблюдението на региона.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Путин има

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Днешното НАТО":

    паническа атака.

    Коментиран от #4

    19:09 04.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Днешното НАТО

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Путин има":

    май не е като вчерашното НАТО?
    А, товариш Путин?

    19:15 04.11.2026

  • 5 Иван1

    3 2 Отговор
    Стига смешки само се возят за наша сметка и нищо не правят.

    19:15 04.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Окупирани от нАТО и еС!

    1 3 Отговор
    Земята на Ботев и Левски отново е робска земя.

    Коментиран от #10

    19:17 04.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 604

    0 1 Отговор
    боли мъ шмайзера!

    19:22 04.11.2026

  • 12 нннн

    0 0 Отговор
    След изборите в България няма атаки на кораби в нашата икономическа зона. Дали е случайно?

    19:38 04.11.2026

  • 13 Хи хи

    0 0 Отговор
    натовска имитация на дейност за да лапат нашите пари !!

    19:41 04.11.2026

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