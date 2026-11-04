Самолети на САЩ и НАТО с едновременни мисии над региона

Американски патрулен самолет Boeing P-8A Poseidon, въздушен танкер и самолет за ранно предупреждение AWACS на НАТО са изпълнили едновременни мисии над Черно море и Югоизточна Европа на 4 ноември. За активността съобщава авиационният портал Itamilradar, а информацията е цитирана от bTV Новините.

Най-близо до България е действал американският военноморски патрулен самолет Boeing P-8A Poseidon с регистрационен номер 170269. Машината е излетяла от Варна и е извършила серия от полети край българското крайбрежие, характерни за морско патрулиране.

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Според данните, цитирани от БГНЕС, маршрутът е позволявал наблюдение на корабния трафик и на обстановката в западната част на Черно море. Траекторията на самолета по-скоро съответства на мисия за морско наблюдение, а не на полет, насочен основно към радиоелектронно разузнаване.

Танкер на НАТО е летял над Румъния

Паралелно с полета на американския самолет Airbus A330 MRTT с регистрационен номер T-058 и позивна MMF18 е изпълнил мисия над Румъния. Машината е част от Многонационалния флот от самолети за транспорт и дозареждане във въздуха и е излетяла от Кьолн.

Полетът е включвал маневри за изчакване в района на Брашов. Подобен маршрут може да е свързан с дозареждане на други самолети във въздуха или с тренировъчна дейност, но от проследяването на полета не може да се установи конкретната задача.

Въздушните танкери MRTT позволяват на бойни и разузнавателни самолети да останат във въздуха по-дълго и да действат на по-голямо разстояние от базите си.

AWACS допълва наблюдението

Третият самолет е Boeing E-3A Sentry AWACS на НАТО с регистрационен номер LX-N90442 и позивна NATO001. Той е излетял от военновъздушната база Гайленкирхен в Германия.

За разлика от P-8A Poseidon, който е предназначен основно за морско наблюдение, E-3A осигурява ранно предупреждение, следи въздушната обстановка и подпомага координацията между различни военни формирования.

Едновременната активност на трите типа платформи съчетава морско патрулиране, въздушно наблюдение и възможност за дозареждане във въздуха. Не е потвърдено обаче дали конкретните мисии са били пряко координирани. Такава връзка не може да бъде установена единствено по данните от проследяването на полетите.

Полетите се провеждат на фона на засиленото внимание към западната част на Черно море, където продължават рисковете за търговското корабоплаване, свързано с Украйна. Едновременното използване на специализирани разузнавателни самолети и платформи за въздушна поддръжка показва значението на България и Румъния за наблюдението на региона.