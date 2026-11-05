Новини
България »
Всички градове »
Пътна обстановка: ремонти, ограничения и трафик по границите
  Тема: Трафик

Пътна обстановка: ремонти, ограничения и трафик по границите

5 Ноември, 2026 06:33, обновена 5 Ноември, 2026 06:36 327 0

  • пътна обстановка-
  • трафик по границите-
  • апи-
  • акция зима-
  • планински условия

Нормален е трафикът на граничните пунктове, но фериботите по Дунав са спрени. В планините условията са лоши, а Пътна полиция продължава акция „Зима“

Пътна обстановка: ремонти, ограничения и трафик по границите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трафикът по всички гранични пунктове е нормален, съобщава „Гранична полиция“. Временно са спрени фериботните линии Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич заради ниското ниво на река Дунав. На „Маказа“, „Златоград“, „Рудозем“ и „Ивайловград“ се пропускат леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, докато през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават и автобуси и товарни автомобили.

На Дунав мост при Русе движението е организирано в една лента заради монтаж на водоотвеждащи съоръжения. Превозните средства се пропускат на интервали от около 20 минути, като ограничението е планирано да остане в сила до 31 декември 2026 г. За тежкотоварни автомобили над 12 тона по път I-8 между Свиленград и ГКПП „Капитан Андреево“ е въведен обход през път II-89, пътен възел „Пъстрогор“ на автомагистрала „Марица“ и пътния възел при „Капитан Андреево“.

Ремонти и затворени проходи

Пътят II-37 при Златица е затворен в участъка между км 46+505 и км 46+580 заради реконструкция на водопровод и канал, като обходът е по уличната мрежа на града. По път III-208 между Ябълчево и Айтос движението е с повишено внимание и се регулира със светофарна уредба. По направлението Карнобат–Айтос автомобилите преминават поетапно в една лента при ограничение до 50 км/ч.

Временно са затворени проходите „Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“. Отворени за всички моторни превозни средства са „Котленски“, „Печинско“, „Превала“, „Предел“, „Приморски“, „Република“ и „Ришки“. Продължават и ремонтите по направленията Бяла–Плевен, Сливница–Ракита, Горна Малина–Смолско и Павел баня–Турия–Пловдив.

Катастрофи и контрол по пътищата

По данни на МВР за последното отчетено денонощие са регистрирани 30 тежки пътнотранспортни произшествия с двама загинали и 39 ранени. От началото на ноември тежките катастрофи са 40, с трима загинали и 55 ранени. От началото на годината са отчетени 5813 тежки произшествия, при които са загинали 416 души, а 7205 са били ранени.

Продължава националната акция „Зима“, която се провежда до 30 ноември. Първата кампания е насочена към техническата изправност и оборудването на превозните средства. От 15 ноември до 1 март автомобилите трябва да са със зимни гуми или с гуми с дълбочина на протектора най-малко 4 милиметра. В колите трябва да има аптечка, обезопасителен триъгълник, пожарогасител и светлоотразителна жилетка.

Пожарна и условия в планините

Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ съобщава за 144 сигнала за произшествия за едно денонощие. Ликвидирани са 28 пожара, 15 от които с преки материални щети. Екипите са извършили 101 спасителни дейности и помощни операции, включително шест при катастрофи. При пожарите е пострадал един гражданин.

Условията за туризъм в планините са лоши. Планинската спасителна служба предупреждава за мъгла, облачност, дъжд и сняг, а във високите части има снежна покривка от 3–4 сантиметра. „В планините е мъгливо и облачно. На места вали дъжд и сняг“, посочват от службата.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол