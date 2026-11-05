Пътна обстановка: ремонти, ограничения и трафик по границите

Трафикът по всички гранични пунктове е нормален, съобщава „Гранична полиция“. Временно са спрени фериботните линии Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич заради ниското ниво на река Дунав. На „Маказа“, „Златоград“, „Рудозем“ и „Ивайловград“ се пропускат леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, докато през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават и автобуси и товарни автомобили.

На Дунав мост при Русе движението е организирано в една лента заради монтаж на водоотвеждащи съоръжения. Превозните средства се пропускат на интервали от около 20 минути, като ограничението е планирано да остане в сила до 31 декември 2026 г. За тежкотоварни автомобили над 12 тона по път I-8 между Свиленград и ГКПП „Капитан Андреево“ е въведен обход през път II-89, пътен възел „Пъстрогор“ на автомагистрала „Марица“ и пътния възел при „Капитан Андреево“.

Ремонти и затворени проходи

Пътят II-37 при Златица е затворен в участъка между км 46+505 и км 46+580 заради реконструкция на водопровод и канал, като обходът е по уличната мрежа на града. По път III-208 между Ябълчево и Айтос движението е с повишено внимание и се регулира със светофарна уредба. По направлението Карнобат–Айтос автомобилите преминават поетапно в една лента при ограничение до 50 км/ч.

Временно са затворени проходите „Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“. Отворени за всички моторни превозни средства са „Котленски“, „Печинско“, „Превала“, „Предел“, „Приморски“, „Република“ и „Ришки“. Продължават и ремонтите по направленията Бяла–Плевен, Сливница–Ракита, Горна Малина–Смолско и Павел баня–Турия–Пловдив.

Катастрофи и контрол по пътищата

По данни на МВР за последното отчетено денонощие са регистрирани 30 тежки пътнотранспортни произшествия с двама загинали и 39 ранени. От началото на ноември тежките катастрофи са 40, с трима загинали и 55 ранени. От началото на годината са отчетени 5813 тежки произшествия, при които са загинали 416 души, а 7205 са били ранени.

Продължава националната акция „Зима“, която се провежда до 30 ноември. Първата кампания е насочена към техническата изправност и оборудването на превозните средства. От 15 ноември до 1 март автомобилите трябва да са със зимни гуми или с гуми с дълбочина на протектора най-малко 4 милиметра. В колите трябва да има аптечка, обезопасителен триъгълник, пожарогасител и светлоотразителна жилетка.

Пожарна и условия в планините

Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ съобщава за 144 сигнала за произшествия за едно денонощие. Ликвидирани са 28 пожара, 15 от които с преки материални щети. Екипите са извършили 101 спасителни дейности и помощни операции, включително шест при катастрофи. При пожарите е пострадал един гражданин.

Условията за туризъм в планините са лоши. Планинската спасителна служба предупреждава за мъгла, облачност, дъжд и сняг, а във високите части има снежна покривка от 3–4 сантиметра. „В планините е мъгливо и облачно. На места вали дъжд и сняг“, посочват от службата.