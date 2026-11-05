Владимир Стоянов: Забраната на хазартната реклама е дискриминационна

Предвижданата пълна забрана на рекламата на хазарт ще навреди сериозно на българския спорт, но няма да реши проблема с нелегалните оператори. Това заяви главният редактор на Sportal.bg Владимир Стоянов в ефира на NOVA NEWS, коментирайки подготвяните от правителството ограничения.

„Това, което правителството се опитва да направи с тоталната забрана, на първо място ще навреди на българския спорт“, каза Стоянов. По думите му легалните букмейкъри и хазартни компании от години са сред основните финансови партньори на спортните клубове, а ограниченията ще засегнат и специализираните медии.

Спор за различното третиране на компаниите

Стоянов определи предвижданите ограничения като дискриминационни спрямо българските юридически лица. Според него рекламата на хазарт в международни платформи и медии ще продължи да достига до потребителите, докато българските компании и сайтове няма да могат да използват същите възможности.

Той даде пример с международните новинарски платформи, в които българските потребители виждат реклами на хазартни оператори, докато същите послания биха били ограничени в български медии. По думите му това поставя местния легален бизнес в по-неизгодно положение.

Главният редактор на Sportal.bg постави под въпрос и смисъла от лицензирането на операторите, ако те загубят възможността да рекламират дейността си. Той подчерта, че правото на реклама е едно от предимствата на лицензирания бизнес спрямо нелегалните платформи.

Предупреждение за ръст на нелегалния хазарт

Според Стоянов пълното спиране на интернет рекламата е практически невъзможно заради глобалния характер на социалните мрежи и дигиталните платформи. Той призова държавата да заложи на ясни правила, ефективен контрол и последователна политика, вместо да ограничава допълнително легалните оператори.

Стоянов предупреди, че забраните няма да премахнат търсенето на хазарт, а могат да насочат потребителите към нерегулирани сайтове. Той посочи, че по негови данни отпреди около две години нелегалните сайтове в България са били над 4000-5000.

Като пример за мащаба на проблема Стоянов посочи и данни за европейския хазартен пазар, според които GGR - брутният приход от хазартна дейност - на легалния бизнес е бил около 36 милиарда, а на нелегалния - приблизително 91 милиарда.

По думите му ограниченията не трябва да отслабват предимствата на регулирания сектор, сред които са забраната за участие на лица под 18 години и изискванията към лицензираните оператори. Той предупреди, че част от големите компании могат да бъдат изтласкани към сивия сектор, ако правилата поставят легалния бизнес в неизгодна позиция.

Превенцията изисква повече от забрани

Стоянов заяви, че хазартната зависимост е реален проблем, който изисква намеса от страна на държавата. Според него обаче вписването в регистър и забраната за участие в хазартни игри са само първата стъпка.

Той призова средствата, отделяни от хазартните оператори за държавата и за превенция на зависимостите, да бъдат използвани за изграждане на специализирани структури и осигуряване на достъп до лекари, психолози и други специалисти.

„Забраната няма да доведе до изчезване на хазарта“, заяви Стоянов и настоя усилията да бъдат насочени основно към ограничаване на нелегалния сектор, без да се подкопават позициите на лицензирания бизнес.

Източници: novini.bg