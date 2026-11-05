Владимир Стоянов: Забраната на хазартната реклама е дискриминационна

Предвижданата пълна забрана на рекламата на хазарт ще навреди сериозно на българския спорт, но няма да реши проблема с нелегалните оператори. Това заяви главният редактор на Sportal.bg Владимир Стоянов в ефира на NOVA NEWS, коментирайки подготвяните от правителството ограничения.
„Това, което правителството се опитва да направи с тоталната забрана, на първо място ще навреди на българския спорт“, каза Стоянов. По думите му легалните букмейкъри и хазартни компании от години са сред основните финансови партньори на спортните клубове, а ограниченията ще засегнат и специализираните медии.
Спор за различното третиране на компаниите
Стоянов определи предвижданите ограничения като дискриминационни спрямо българските юридически лица. Според него рекламата на хазарт в международни платформи и медии ще продължи да достига до потребителите, докато българските компании и сайтове няма да могат да използват същите възможности.
Той даде пример с международните новинарски платформи, в които българските потребители виждат реклами на хазартни оператори, докато същите послания биха били ограничени в български медии. По думите му това поставя местния легален бизнес в по-неизгодно положение.
Главният редактор на Sportal.bg постави под въпрос и смисъла от лицензирането на операторите, ако те загубят възможността да рекламират дейността си. Той подчерта, че правото на реклама е едно от предимствата на лицензирания бизнес спрямо нелегалните платформи.
Предупреждение за ръст на нелегалния хазарт
Според Стоянов пълното спиране на интернет рекламата е практически невъзможно заради глобалния характер на социалните мрежи и дигиталните платформи. Той призова държавата да заложи на ясни правила, ефективен контрол и последователна политика, вместо да ограничава допълнително легалните оператори.
Стоянов предупреди, че забраните няма да премахнат търсенето на хазарт, а могат да насочат потребителите към нерегулирани сайтове. Той посочи, че по негови данни отпреди около две години нелегалните сайтове в България са били над 4000-5000.
Като пример за мащаба на проблема Стоянов посочи и данни за европейския хазартен пазар, според които GGR - брутният приход от хазартна дейност - на легалния бизнес е бил около 36 милиарда, а на нелегалния - приблизително 91 милиарда.
По думите му ограниченията не трябва да отслабват предимствата на регулирания сектор, сред които са забраната за участие на лица под 18 години и изискванията към лицензираните оператори. Той предупреди, че част от големите компании могат да бъдат изтласкани към сивия сектор, ако правилата поставят легалния бизнес в неизгодна позиция.
Превенцията изисква повече от забрани
Стоянов заяви, че хазартната зависимост е реален проблем, който изисква намеса от страна на държавата. Според него обаче вписването в регистър и забраната за участие в хазартни игри са само първата стъпка.
Той призова средствата, отделяни от хазартните оператори за държавата и за превенция на зависимостите, да бъдат използвани за изграждане на специализирани структури и осигуряване на достъп до лекари, психолози и други специалисти.
„Забраната няма да доведе до изчезване на хазарта“, заяви Стоянов и настоя усилията да бъдат насочени основно към ограничаване на нелегалния сектор, без да се подкопават позициите на лицензирания бизнес.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Питам
Коментиран от #6
19:24 05.11.2026
2 ДИСКРИМИНАЦИЯ
19:24 05.11.2026
3 Шорт
19:25 05.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Айде
19:33 05.11.2026
6 Европеец
До коментар #1 от "Питам":Хазарта в бг територията трябва да бъде забранен с изключения на държавното тото и държавната лотария,е ако имаме държава.... Не стига наркотичната зависимост, не стига беднотията, не стига глупостите европейски които трябва да изпълняваме на урсулата, А пък и да мислим за хазарта.....
19:36 05.11.2026