Нов конкурс за разделното събиране в „Овча купел“ и „Кремиковци“

В „Овча купел“ и „Кремиковци“ ще бъде проведен нов конкурс за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Услугата ще бъде възложена на лицензирана организация по оползотворяване, а не на общинското дружество „Софекострой“.
Решението е взето от Столичния общински съвет по доклад на заместник-кмета по екология Николай Неделков. С него отпада необходимостта от закупуване на контейнери и специализирана техника с общински средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.„Разделното събиране на отпадъци от опаковки в районите „Овча купел“ и „Кремиковци“ също ще се извършва от лицензирана организация по оползотворяване“, заяви Николай Неделков.
Отменено е решението за инвестицията
С приетия доклад е отменено Решение № 131 от 26 февруари 2026 г., което предвиждаше „Софекострой“ да организира услугата в двата района. Столичният общински съвет е изменил и Решение № 731 от 2018 г.
Първоначалният модел включваше закупуването на 837 цветни контейнера, 169 080 чувала за разделно събиране и една специализирана сметосъбираща машина. Инвестицията беше оценена на близо 440 хил. евро с ДДС.
По думите на Неделков първоначалното възлагане на дейността на „Софекострой“ е било планирано в период на преговори и съдебни спорове с организациите по оползотворяване. След сключването на нови договори за останалите райони необходимостта от тази инвестиция е отпаднала.
По-високи изисквания за обслужването
Новото решение идва след подписването на петгодишни договори за разделно събиране на отпадъци от опаковки в 22 района на София. Те са сключени с „Екопак България“, „Екобулпак България“ и „Булекопак“.
В договорите са заложени близо 900 нови точки с цветни контейнери и над 3,6 милиона литра допълнителен обем. Предвидени са съдове с над 80% по-големи отвори за кашони, отделни графици за търговските обекти, GPS контрол в реално време и финансови санкции при неизпълнение.
Следва Столичната община да организира процедурата за избор на организация по оползотворяване за „Овча купел“ и „Кремиковци“. Изискванията към бъдещия изпълнител трябва да бъдат същите като в останалите 22 района.
Източници: 24chasa.bg, stolica.bg, taralej.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фирмите на малкия Мраз ще спечелят
19:17 05.11.2026