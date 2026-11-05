Нов конкурс за разделното събиране в „Овча купел“ и „Кремиковци“

В „Овча купел“ и „Кремиковци“ ще бъде проведен нов конкурс за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Услугата ще бъде възложена на лицензирана организация по оползотворяване, а не на общинското дружество „Софекострой“.

Решението е взето от Столичния общински съвет по доклад на заместник-кмета по екология Николай Неделков. С него отпада необходимостта от закупуване на контейнери и специализирана техника с общински средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

Отменено е решението за инвестицията

„Разделното събиране на отпадъци от опаковки в районите „Овча купел“ и „Кремиковци“ също ще се извършва от лицензирана организация по оползотворяване“, заяви Николай Неделков.

С приетия доклад е отменено Решение № 131 от 26 февруари 2026 г., което предвиждаше „Софекострой“ да организира услугата в двата района. Столичният общински съвет е изменил и Решение № 731 от 2018 г.

Първоначалният модел включваше закупуването на 837 цветни контейнера, 169 080 чувала за разделно събиране и една специализирана сметосъбираща машина. Инвестицията беше оценена на близо 440 хил. евро с ДДС.

По думите на Неделков първоначалното възлагане на дейността на „Софекострой“ е било планирано в период на преговори и съдебни спорове с организациите по оползотворяване. След сключването на нови договори за останалите райони необходимостта от тази инвестиция е отпаднала.

По-високи изисквания за обслужването

Новото решение идва след подписването на петгодишни договори за разделно събиране на отпадъци от опаковки в 22 района на София. Те са сключени с „Екопак България“, „Екобулпак България“ и „Булекопак“.

В договорите са заложени близо 900 нови точки с цветни контейнери и над 3,6 милиона литра допълнителен обем. Предвидени са съдове с над 80% по-големи отвори за кашони, отделни графици за търговските обекти, GPS контрол в реално време и финансови санкции при неизпълнение.

Следва Столичната община да организира процедурата за избор на организация по оползотворяване за „Овча купел“ и „Кремиковци“. Изискванията към бъдещия изпълнител трябва да бъдат същите като в останалите 22 района.

Източници: 24chasa.bg, stolica.bg, taralej.bg