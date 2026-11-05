Смяна на директора на ГДБОП? Обсъждат Дарин Костов за поста

Директорът на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ главен комисар Мартин Златков може да бъде освободен от длъжност. За негов наследник се посочва старши комисар Дарин Костов, който в момента е заместник-директор на ГДБОП.
Информацията е съобщена от „Фокус“, който се позовава на свои източници. Към момента няма официално потвърждение от Министерството на вътрешните работи. Очаква се кадровите промени да бъдат обявени вечерта на 5 ноември. Вътрешният министър Иван Демерджиев е отказал да коментира информацията пред журналисти.
Не е ясно какво следва за Златков
При евентуална смяна все още не е ясно каква длъжност ще заеме Мартин Златков. Той има над 25 години опит в противодействието на трансграничната организирана престъпност и дългогодишна кариера в ГДБОП. Работил е и в ДАНС, като е участвал в международни операции.
Златков беше назначен за директор на ГДБОП през март 2026 г. от тогавашния служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев. Към момента директор на дирекцията остава той, а евентуалното назначение на Дарин Костов не е официално обявено.
Източници: focus-news.net, eurocom.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 обективен
Коментиран от #3
17:52 05.11.2026
2 Кво им пречи бе
Ами каза си Мъск, дата центровете в космоса :))
Няма да ми дишат ИИ-то я!
17:52 05.11.2026
3 А шефчето на НСО
До коментар #1 от "обективен":е кадърник ли?
17:53 05.11.2026
4 Горски
18:00 05.11.2026