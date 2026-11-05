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Смяна на директора на ГДБОП? Обсъждат Дарин Костов за поста

Смяна на директора на ГДБОП? Обсъждат Дарин Костов за поста

5 Ноември, 2026 17:34 541 4

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Главен комисар Мартин Златков може да бъде освободен от поста, а негов заместник да стане старши комисар Дарин Костов. От МВР все още няма официално потвърждение

Смяна на директора на ГДБОП? Обсъждат Дарин Костов за поста - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Директорът на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ главен комисар Мартин Златков може да бъде освободен от длъжност. За негов наследник се посочва старши комисар Дарин Костов, който в момента е заместник-директор на ГДБОП.

Информацията е съобщена от „Фокус“, който се позовава на свои източници. Към момента няма официално потвърждение от Министерството на вътрешните работи. Очаква се кадровите промени да бъдат обявени вечерта на 5 ноември. Вътрешният министър Иван Демерджиев е отказал да коментира информацията пред журналисти.

Не е ясно какво следва за Златков

При евентуална смяна все още не е ясно каква длъжност ще заеме Мартин Златков. Той има над 25 години опит в противодействието на трансграничната организирана престъпност и дългогодишна кариера в ГДБОП. Работил е и в ДАНС, като е участвал в международни операции.

Златков беше назначен за директор на ГДБОП през март 2026 г. от тогавашния служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев. Към момента директор на дирекцията остава той, а евентуалното назначение на Дарин Костов не е официално обявено.

Източници: focus-news.net, eurocom.bg


София / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 обективен

    0 1 Отговор
    Некадърните тряба да се гонят с време !!Стига толкова калинки !!

    Коментиран от #3

    17:52 05.11.2026

  • 2 Кво им пречи бе

    0 0 Отговор
    Че лови лошите по нощите ли?
    Ами каза си Мъск, дата центровете в космоса :))
    Няма да ми дишат ИИ-то я!

    17:52 05.11.2026

  • 3 А шефчето на НСО

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "обективен":

    е кадърник ли?

    17:53 05.11.2026

  • 4 Горски

    1 0 Отговор
    Тоя интелигентен на вид господин чий братовчед, зет, шурей или баджанак е?

    18:00 05.11.2026

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