Смяна на директора на ГДБОП? Обсъждат Дарин Костов за поста

Директорът на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ главен комисар Мартин Златков може да бъде освободен от длъжност. За негов наследник се посочва старши комисар Дарин Костов, който в момента е заместник-директор на ГДБОП.

Информацията е съобщена от „Фокус“, който се позовава на свои източници. Към момента няма официално потвърждение от Министерството на вътрешните работи. Очаква се кадровите промени да бъдат обявени вечерта на 5 ноември. Вътрешният министър Иван Демерджиев е отказал да коментира информацията пред журналисти.

Не е ясно какво следва за Златков

При евентуална смяна все още не е ясно каква длъжност ще заеме Мартин Златков. Той има над 25 години опит в противодействието на трансграничната организирана престъпност и дългогодишна кариера в ГДБОП. Работил е и в ДАНС, като е участвал в международни операции.

Златков беше назначен за директор на ГДБОП през март 2026 г. от тогавашния служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев. Към момента директор на дирекцията остава той, а евентуалното назначение на Дарин Костов не е официално обявено.

Източници: focus-news.net, eurocom.bg