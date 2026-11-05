Иван Ангелов: ЕС не може да налага бюджета на България

Европейският съюз не може да налага на България какъв да бъде държавният бюджет, заяви заместник-председателят на Народното събрание Иван Ангелов от „Прогресивна България“. Коментарът му беше направен в предаването „Още от деня“ по БНТ на фона на критиките на Европейската комисия към бюджетния план на страната за 2027 г.

„Съгласуваме, искаме да чуем мнението и на другата страна, но не сме длъжни или пък ЕС може да ни налага какъв да е бюджетът ни. Можем да се съобразим или не“, каза Ангелов.

Той посочи, че България има срок от Европейската комисия да направи необходимите реформи през следващите три години, така че дефицитът да бъде сведен до 3 процента. По думите му властта работи по изпълнението на това изискване.

Ангелов: В бюджета има недекларирани проекти за 1,5 млрд. лева

Заместник-председателят на парламента определи фискалното поведение на предишните управления като „финансов разгул“. Той заяви, че са установени прекомерни и недекларирани разходи.

„За 1,5 млрд. лева има недекларирани инфраструктурни проекти. Оттук-нататък следва да видим какви са точните разчети на бюджета, да минат през комисиите и българските граждани да са спокойни. Международната обстановка също дава своето отражение“, каза Иван Ангелов.

Той добави, че България е влязла неподготвена в еврозоната, но не отрече влиянието на външни фактори върху икономиката.

Спор за бюджета и пенсионния стълб

По-рано Европейската комисия поиска от финансовото министерство разяснения за съответствието на бюджетния план за 2027 г. с европейските изисквания за разходите и дефицита. Според публикуваната информация общите разходи за 2026 и 2027 г. надхвърлят определените прагове, а страната е в процедура за прекомерен дефицит. Окончателното решение на Комисията се очаква на 24 ноември.

Ангелов отхвърли и твърденията, че се подготвя пренасочване на средства от втория пенсионен стълб към Националния осигурителен институт. Той заяви, че към момента няма такова намерение, а разговорите за национализация определи като „абсурдни“.

„Предлагам да укротим топката, да смекчим тона и да сме диалогични“, каза още заместник-председателят на Народното събрание.

Източници: novini.bg