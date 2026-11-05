Иван Ангелов: ЕС не може да налага бюджета на България

Европейският съюз не може да налага на България какъв да бъде държавният бюджет, заяви заместник-председателят на Народното събрание Иван Ангелов от „Прогресивна България“. Коментарът му беше направен в предаването „Още от деня“ по БНТ на фона на критиките на Европейската комисия към бюджетния план на страната за 2027 г.
„Съгласуваме, искаме да чуем мнението и на другата страна, но не сме длъжни или пък ЕС може да ни налага какъв да е бюджетът ни. Можем да се съобразим или не“, каза Ангелов.
Той посочи, че България има срок от Европейската комисия да направи необходимите реформи през следващите три години, така че дефицитът да бъде сведен до 3 процента. По думите му властта работи по изпълнението на това изискване.
Ангелов: В бюджета има недекларирани проекти за 1,5 млрд. лева
Заместник-председателят на парламента определи фискалното поведение на предишните управления като „финансов разгул“. Той заяви, че са установени прекомерни и недекларирани разходи.„За 1,5 млрд. лева има недекларирани инфраструктурни проекти. Оттук-нататък следва да видим какви са точните разчети на бюджета, да минат през комисиите и българските граждани да са спокойни. Международната обстановка също дава своето отражение“, каза Иван Ангелов.
Той добави, че България е влязла неподготвена в еврозоната, но не отрече влиянието на външни фактори върху икономиката.
Спор за бюджета и пенсионния стълб
По-рано Европейската комисия поиска от финансовото министерство разяснения за съответствието на бюджетния план за 2027 г. с европейските изисквания за разходите и дефицита. Според публикуваната информация общите разходи за 2026 и 2027 г. надхвърлят определените прагове, а страната е в процедура за прекомерен дефицит. Окончателното решение на Комисията се очаква на 24 ноември.
Ангелов отхвърли и твърденията, че се подготвя пренасочване на средства от втория пенсионен стълб към Националния осигурителен институт. Той заяви, че към момента няма такова намерение, а разговорите за национализация определи като „абсурдни“.
„Предлагам да укротим топката, да смекчим тона и да сме диалогични“, каза още заместник-председателят на Народното събрание.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Все едно
19:05 05.11.2026
4 Овчар
19:05 05.11.2026
5 Не одобряват тук видеото на Митева
Чест прави на бившата председателка на Народното събрание от ИТН и 3 пъти народен представител от гражданската квота на ИТН Ива Митева,тоест от квотата на Радев в партията че само за месец е разкрила Радев -
• Назначение: Тя разкри, че е имала покана лично от министъра на транспорта Георги Пеев да стане заместник-министър, но след месец напусна разочарована.
• Обвинения в кадруване: Според нея реалните решения за постовете в правителството се вземат от началника на кабинета Николай Копринков, докато премиерът Румен Радев „стои с наведена глава и мълчи“.
• Електорален анализ: Митева коментира, че „Прогресивна България“ няма устойчив твърд електорат и разчита основно на колебаещи се гласоподаватели. Вследствие на политическите разминавания тя изрази надежда за бъдещо алтернативно обединение около фигури като Андрей Гюров.
19:06 05.11.2026
6 Този
19:06 05.11.2026
7 име
Чест прави на бившата председателка на Народното събрание от ИТН и 3 пъти народен представител от гражданската квота на ИТН Ива Митева,тоест от квотата на Радев в партията че само за месец е разкрила Радев -
• Назначение: Тя разкри, че е имала покана лично от министъра на транспорта Георги Пеев да стане заместник-министър, но след месец напусна разочарована.
• Обвинения в кадруване: Според нея реалните решения за постовете в правителството се вземат от началника на кабинета Николай Копринков, докато премиерът Румен Радев „стои с наведена глава и мълчи“.
• Електорален анализ: Митева коментира, че „Прогресивна България“ няма устойчив твърд електорат и разчита основно на колебаещи се гласоподаватели. Вследствие на политическите разминавания тя изрази надежда за бъдещо алтернативно обединение около фигури като Андрей Гюров.
19:06 05.11.2026
8 Оставка !
19:08 05.11.2026
9 Не може да налага бюджета,
19:09 05.11.2026
10 Но може
19:10 05.11.2026
11 И Киев е Руски
19:10 05.11.2026
12 ОКАЗВА СЕ ОБАЧЕ
19:10 05.11.2026
13 в ада да горят
19:11 05.11.2026
14 Старата школа на БСП
Коментиран от #24, #26
19:11 05.11.2026
15 А ти можеш
19:12 05.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Казуар
19:14 05.11.2026
18 Лукански
19:15 05.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 000
19:16 05.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Методи
До коментар #1 от "Ветеран от протеста":Три пъти народен представител.Но пояснете колко месеца общо,защото тогава имаше и НС за по месец.Та някой знаещ да поясни колко и е стажа в трите пъти като депутат.
19:16 05.11.2026
23 Ванко 2
19:17 05.11.2026
24 000
До коментар #14 от "Старата школа на БСП":Считат за микроби всичко на изток от харватия. Западняците се раждат расисти.
Коментиран от #39
19:17 05.11.2026
25 Гост
19:18 05.11.2026
26 И Киев е Руски
До коментар #14 от "Старата школа на БСП":Грешиш Европа е кенеф
Коментиран от #29, #37, #42
19:18 05.11.2026
27 Анонимен
19:19 05.11.2026
28 Тошо Кубадински
Коментиран от #35
19:20 05.11.2026
29 Какво
До коментар #26 от "И Киев е Руски":правиш вътре?
19:22 05.11.2026
30 Пламен
Коментиран от #36
19:25 05.11.2026
31 19 април
19:25 05.11.2026
32 Българският народ
Избрахме ви! Харчете си! Живейте! И вие и любовниците и децата ви!
Народът плаща!
19:27 05.11.2026
33 Хидроинжинер
19:27 05.11.2026
34 Жан Виденов
19:28 05.11.2026
35 Българският народ
До коментар #28 от "Тошо Кубадински":Следва 52-конгрес на ПБ(бкп-бсп).
19:29 05.11.2026
36 Видя ли возилото на Доцова
До коментар #30 от "Пламен":Сякаш е принцесата на Монако.
Коментиран от #40
19:29 05.11.2026
37 Оди у русия
До коментар #26 от "И Киев е Руски":Дедов ли крепиш в Европа?
19:30 05.11.2026
38 Герги
19:31 05.11.2026
39 Колхоз
До коментар #24 от "000":Колхозниците получили паспорти едва през 1974. До тогава колхозникът е нямал право самоволно да напуска колхоза.
19:31 05.11.2026
40 Пламен
До коментар #36 от "Видя ли возилото на Доцова":Да, и да ти кажа , ходил съм в Монако миналия век .По една случайност видях прицесата с нейното кабрио.Колата нямаше рег.номер , а надпис ,,Принсипат де Монако" ...или нещо такова беше.
Мацката нямаше охрана.
19:35 05.11.2026
41 Голем шлем
19:35 05.11.2026
42 Гост
До коментар #26 от "И Киев е Руски":на теб мозъка да не ти се е разпределил в двете задни полукълба...така ще да е ,,,мислиш със г.......
19:36 05.11.2026
43 Ганчо
19:36 05.11.2026