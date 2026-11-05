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Иван Ангелов: ЕС не може да налага бюджета на България
  Тема: Икономика

Иван Ангелов: ЕС не може да налага бюджета на България

5 Ноември, 2026 19:04 692 43

  • иван ангелов-
  • бюджет 2027-
  • европейска комисия-
  • бюджетен дефицит-
  • пенсионен стълб

Заместник-председателят на парламента заяви, че страната има три години за реформи и свиване на дефицита до 3 процента

Иван Ангелов: ЕС не може да налага бюджета на България - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Европейският съюз не може да налага на България какъв да бъде държавният бюджет, заяви заместник-председателят на Народното събрание Иван Ангелов от „Прогресивна България“. Коментарът му беше направен в предаването „Още от деня“ по БНТ на фона на критиките на Европейската комисия към бюджетния план на страната за 2027 г.

„Съгласуваме, искаме да чуем мнението и на другата страна, но не сме длъжни или пък ЕС може да ни налага какъв да е бюджетът ни. Можем да се съобразим или не“, каза Ангелов.

Той посочи, че България има срок от Европейската комисия да направи необходимите реформи през следващите три години, така че дефицитът да бъде сведен до 3 процента. По думите му властта работи по изпълнението на това изискване.

Ангелов: В бюджета има недекларирани проекти за 1,5 млрд. лева

Заместник-председателят на парламента определи фискалното поведение на предишните управления като „финансов разгул“. Той заяви, че са установени прекомерни и недекларирани разходи.

„За 1,5 млрд. лева има недекларирани инфраструктурни проекти. Оттук-нататък следва да видим какви са точните разчети на бюджета, да минат през комисиите и българските граждани да са спокойни. Международната обстановка също дава своето отражение“, каза Иван Ангелов.

Той добави, че България е влязла неподготвена в еврозоната, но не отрече влиянието на външни фактори върху икономиката.

Спор за бюджета и пенсионния стълб

По-рано Европейската комисия поиска от финансовото министерство разяснения за съответствието на бюджетния план за 2027 г. с европейските изисквания за разходите и дефицита. Според публикуваната информация общите разходи за 2026 и 2027 г. надхвърлят определените прагове, а страната е в процедура за прекомерен дефицит. Окончателното решение на Комисията се очаква на 24 ноември.

Ангелов отхвърли и твърденията, че се подготвя пренасочване на средства от втория пенсионен стълб към Националния осигурителен институт. Той заяви, че към момента няма такова намерение, а разговорите за национализация определи като „абсурдни“.

„Предлагам да укротим топката, да смекчим тона и да сме диалогични“, каза още заместник-председателят на Народното събрание.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Все едно

    6 1 Отговор
    иска!?

    19:05 05.11.2026

  • 4 Овчар

    7 8 Отговор
    Скоро ще станат 40 години от както мазохистите гласуват за по гаден живот..

    19:05 05.11.2026

  • 5 Не одобряват тук видеото на Митева

    11 9 Отговор
    Показва цифри само от министерство на транспорта мунчо и олигархията му за 6 месеца и 14 дни са откраднали 4.5 млрд ще.народни пари -
    Чест прави на бившата председателка на Народното събрание от ИТН и 3 пъти народен представител от гражданската квота на ИТН Ива Митева,тоест от квотата на Радев в партията че само за месец е разкрила Радев -
    • Назначение: Тя разкри, че е имала покана лично от министъра на транспорта Георги Пеев да стане заместник-министър, но след месец напусна разочарована.
    • Обвинения в кадруване: Според нея реалните решения за постовете в правителството се вземат от началника на кабинета Николай Копринков, докато премиерът Румен Радев „стои с наведена глава и мълчи“.
    • Електорален анализ: Митева коментира, че „Прогресивна България“ няма устойчив твърд електорат и разчита основно на колебаещи се гласоподаватели. Вследствие на политическите разминавания тя изрази надежда за бъдещо алтернативно обединение около фигури като Андрей Гюров.

    19:06 05.11.2026

  • 6 Този

    15 3 Отговор
    дедо му ли ни фалира 1990 ?

    19:06 05.11.2026

  • 7 име

    8 6 Отговор
    Показва цифри само от министерство на транспорта мунчо и олигархията му за 6 месеца и 14 дни са откраднали 4.5 млрд ще.народни пари -
    Чест прави на бившата председателка на Народното събрание от ИТН и 3 пъти народен представител от гражданската квота на ИТН Ива Митева,тоест от квотата на Радев в партията че само за месец е разкрила Радев -
    • Назначение: Тя разкри, че е имала покана лично от министъра на транспорта Георги Пеев да стане заместник-министър, но след месец напусна разочарована.
    • Обвинения в кадруване: Според нея реалните решения за постовете в правителството се вземат от началника на кабинета Николай Копринков, докато премиерът Румен Радев „стои с наведена глава и мълчи“.
    • Електорален анализ: Митева коментира, че „Прогресивна България“ няма устойчив твърд електорат и разчита основно на колебаещи се гласоподаватели. Вследствие на политическите разминавания тя изрази надежда за бъдещо алтернативно обединение около фигури като Андрей Гюров.

    19:06 05.11.2026

  • 8 Оставка !

    14 5 Отговор
    Неможачи.

    19:08 05.11.2026

  • 9 Не може да налага бюджета,

    14 3 Отговор
    но може да изисква отчет как се харчат парите от заемите, които е дала.

    19:09 05.11.2026

  • 10 Но може

    15 5 Отговор
    да ви врътне кранчето,като на Орбан!

    19:10 05.11.2026

  • 11 И Киев е Руски

    6 6 Отговор
    Убавец нали те ти печатат крайцерите

    19:10 05.11.2026

  • 12 ОКАЗВА СЕ ОБАЧЕ

    5 3 Отговор
    Че може.

    19:10 05.11.2026

  • 13 в ада да горят

    6 12 Отговор
    Сглобките и мафиотите с приемането на еврото и в Еврозоната , ни направиха робите на ЕС.

    19:11 05.11.2026

  • 14 Старата школа на БСП

    11 3 Отговор
    Може и още как.. Вас не ви считат за хора, а за микроби в кенефа на Европа..

    Коментиран от #24, #26

    19:11 05.11.2026

  • 15 А ти можеш

    12 2 Отговор
    да гълташ и другарите ти с пеликански гуши от милиардите на европейските данъкоплатци от страните , членки на ЕС ? Така , ли ? Да , ама не !

    19:12 05.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Казуар

    11 1 Отговор
    Другарю Ангелов, ЕС не може да налага бюджета на България, но може да спре европейското финансиране. Справка Орбан.

    19:14 05.11.2026

  • 18 Лукански

    7 0 Отговор
    Връщайте парите,бе!

    19:15 05.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 000

    7 6 Отговор
    Преди 15 години и гърците говориха така. После разбраха, че брюксел и банкерите могат почти всичко. Днешната европейска комисия задмина кпсс.

    19:16 05.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Методи

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ветеран от протеста":

    Три пъти народен представител.Но пояснете колко месеца общо,защото тогава имаше и НС за по месец.Та някой знаещ да поясни колко и е стажа в трите пъти като депутат.

    19:16 05.11.2026

  • 23 Ванко 2

    4 3 Отговор
    Дедо ме научи на московски схеми!

    19:17 05.11.2026

  • 24 000

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "Старата школа на БСП":

    Считат за микроби всичко на изток от харватия. Западняците се раждат расисти.

    Коментиран от #39

    19:17 05.11.2026

  • 25 Гост

    3 4 Отговор
    На слугите всеки може да им налага всичко.

    19:18 05.11.2026

  • 26 И Киев е Руски

    4 7 Отговор

    До коментар #14 от "Старата школа на БСП":

    Грешиш Европа е кенеф

    Коментиран от #29, #37, #42

    19:18 05.11.2026

  • 27 Анонимен

    6 3 Отговор
    А да искате пари от ЕС и да ги лъжете и да крадете може хахаха в ЕС неса малоумниците които живеят тук и вие лъжете и крадете хахахаха ОСТАВКА И ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ЗА ВАС

    19:19 05.11.2026

  • 28 Тошо Кубадински

    4 2 Отговор
    Кога е първия конгрес на ПБ ?

    Коментиран от #35

    19:20 05.11.2026

  • 29 Какво

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "И Киев е Руски":

    правиш вътре?

    19:22 05.11.2026

  • 30 Пламен

    5 1 Отговор
    Хората не искат да ни спасяват , защото вие си сменяте луксозните служебни коли всяка година.

    Коментиран от #36

    19:25 05.11.2026

  • 31 19 април

    4 1 Отговор
    Очакванията бяха,да върнат изнесените 1990 пари,а те теглят още заеми на гърба на народа!

    19:25 05.11.2026

  • 32 Българският народ

    3 0 Отговор
    Никой не може, как да ни харчите парите, как да ни грабите и как да ни крадете!

    Избрахме ви! Харчете си! Живейте! И вие и любовниците и децата ви!

    Народът плаща!

    19:27 05.11.2026

  • 33 Хидроинжинер

    2 0 Отговор
    Пак аз разпределям порциите и обръчите!

    19:27 05.11.2026

  • 34 Жан Виденов

    4 2 Отговор
    Мога да ви оправя мигновено, вие само се откачете от Еврото и ме оставете да дойда на власт. От там аз си знам.

    19:28 05.11.2026

  • 35 Българският народ

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Тошо Кубадински":

    Следва 52-конгрес на ПБ(бкп-бсп).

    19:29 05.11.2026

  • 36 Видя ли возилото на Доцова

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Пламен":

    Сякаш е принцесата на Монако.

    Коментиран от #40

    19:29 05.11.2026

  • 37 Оди у русия

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "И Киев е Руски":

    Дедов ли крепиш в Европа?

    19:30 05.11.2026

  • 38 Герги

    2 0 Отговор
    Може,може,защото ако в един момент се ошлякаме като Гърция, да има кой да ни забърше зад..........

    19:31 05.11.2026

  • 39 Колхоз

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "000":

    Колхозниците получили паспорти едва през 1974. До тогава колхозникът е нямал право самоволно да напуска колхоза.

    19:31 05.11.2026

  • 40 Пламен

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Видя ли возилото на Доцова":

    Да, и да ти кажа , ходил съм в Монако миналия век .По една случайност видях прицесата с нейното кабрио.Колата нямаше рег.номер , а надпис ,,Принсипат де Монако" ...или нещо такова беше.

    Мацката нямаше охрана.

    19:35 05.11.2026

  • 41 Голем шлем

    1 0 Отговор
    На Вова ,върнахте ли парите?

    19:35 05.11.2026

  • 42 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "И Киев е Руски":

    на теб мозъка да не ти се е разпределил в двете задни полукълба...така ще да е ,,,мислиш със г.......

    19:36 05.11.2026

  • 43 Ганчо

    0 0 Отговор
    Европа е дала три године на България, не на вас!!!

    19:36 05.11.2026

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