Новини
Спорт »
Световен футбол »
Пиянски изцепки оставят Грийлиш извън състава на Евертън
  Тема: Известни личности

Пиянски изцепки оставят Грийлиш извън състава на Евертън

5 Ноември, 2026 19:19 343 0

  • джак грийлиш-
  • евертън-
  • дейвид мойс-
  • манчестър сити-
  • висша лига

Футболистът ще пропусне трети пореден мач след нарушение на клубната дисциплина. Мениджърът не уточни кога ще бъде възстановен в състава

Пиянски изцепки оставят Грийлиш извън състава на Евертън - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Джак Грийлиш ще пропусне трети пореден мач на Евертън, след като мениджърът Дейвид Мойс потвърди, че футболистът няма да бъде в състава за домакинството срещу Ковънтри Сити в петък.

31-годишният англичанин беше отстранен след нарушение на клубната дисциплина. Той не се е явил на тренировка в понеделник през миналата седмица, а служители на клуба са имали затруднения да се свържат с него. Грийлиш вече е подновил тренировките, но не е играл след наказанието.

„Джак не е на разположение. Няма да ви разкрия плана, но скоро отново ще работим с Джак“, заяви Мойс.

Мениджърът отказа да каже дали паузата за националните отбори ще помогне за изглаждането на отношенията между играча и клуба. На въпрос дали двете страни ще намерят решение през следващите две седмици Мойс отговори: „Ще видим. Трябва да изчакаме и да видим как ще се развият нещата.“

Грийлиш не беше в групата при победата с 3:1 над Нюкасъл за Купата на лигата, а след това пропусна и успеха с 1:0 като гост на същия съперник във Висшата лига. Преди това той не игра при загубата с 0:2 от Арсенал на 24 октомври заради заболяване.

Футболистът е под наем в Евертън от Манчестър Сити за втори пореден сезон и има седем участия през настоящата кампания. Според Daily Mail Мойс е имал колебания дали да подпише отново с него заради сходни проблеми през миналия сезон.

В публикации, цитирани от Daily Mail, се твърди, че Грийлиш е имал две поредни вечери навън преди мача с Арсенал. На 19 октомври той е присъствал на церемонията „Гордостта на Великобритания“, където е връчил награда на 12-годишния Зак Хауелс. По-късно същата вечер е посетил караоке бар в Лондон. На следващия ден е бил в заведение в Уилмслоу заедно с Джордан Пикфорд, Тайлър Диблинг и Кайл Уокър.

Мачът с Ковънтри ще бъде 592-рият за Мойс начело на Евертън. Така той ще изравни рекорда на Хари Катерик за най-много срещи като мениджър на клуба.

Победа може да изкачи Евертън в челната четворка преди паузата за националните отбори. Основният принос за добрата форма има Тиерно Бари, който вече е отбелязал осем гола през сезона. Единственият сериозен въпрос пред Мойс е свързан със състоянието на Джарад Брантуейт, който е получил крампи в края на мача с Нюкасъл.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове