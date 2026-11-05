Пиянски изцепки оставят Грийлиш извън състава на Евертън

Джак Грийлиш ще пропусне трети пореден мач на Евертън, след като мениджърът Дейвид Мойс потвърди, че футболистът няма да бъде в състава за домакинството срещу Ковънтри Сити в петък.

31-годишният англичанин беше отстранен след нарушение на клубната дисциплина. Той не се е явил на тренировка в понеделник през миналата седмица, а служители на клуба са имали затруднения да се свържат с него. Грийлиш вече е подновил тренировките, но не е играл след наказанието.

„Джак не е на разположение. Няма да ви разкрия плана, но скоро отново ще работим с Джак“, заяви Мойс.

Мениджърът отказа да каже дали паузата за националните отбори ще помогне за изглаждането на отношенията между играча и клуба. На въпрос дали двете страни ще намерят решение през следващите две седмици Мойс отговори: „Ще видим. Трябва да изчакаме и да видим как ще се развият нещата.“

Грийлиш не беше в групата при победата с 3:1 над Нюкасъл за Купата на лигата, а след това пропусна и успеха с 1:0 като гост на същия съперник във Висшата лига. Преди това той не игра при загубата с 0:2 от Арсенал на 24 октомври заради заболяване.

Футболистът е под наем в Евертън от Манчестър Сити за втори пореден сезон и има седем участия през настоящата кампания. Според Daily Mail Мойс е имал колебания дали да подпише отново с него заради сходни проблеми през миналия сезон.

В публикации, цитирани от Daily Mail, се твърди, че Грийлиш е имал две поредни вечери навън преди мача с Арсенал. На 19 октомври той е присъствал на церемонията „Гордостта на Великобритания“, където е връчил награда на 12-годишния Зак Хауелс. По-късно същата вечер е посетил караоке бар в Лондон. На следващия ден е бил в заведение в Уилмслоу заедно с Джордан Пикфорд, Тайлър Диблинг и Кайл Уокър.

Мачът с Ковънтри ще бъде 592-рият за Мойс начело на Евертън. Така той ще изравни рекорда на Хари Катерик за най-много срещи като мениджър на клуба.

Победа може да изкачи Евертън в челната четворка преди паузата за националните отбори. Основният принос за добрата форма има Тиерно Бари, който вече е отбелязал осем гола през сезона. Единственият сериозен въпрос пред Мойс е свързан със състоянието на Джарад Брантуейт, който е получил крампи в края на мача с Нюкасъл.