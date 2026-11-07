Донев: Няма прехвърляне на пари от втория стълб към НОИ

Няма предложение за прехвърляне на средства от втория пенсионен стълб към Националния осигурителен институт, заяви финансовият министър Гълъб Донев. По думите му такава идея не фигурира нито в официалното писмо до Европейската комисия от 2 ноември 2026 г., нито в проекта на Закона за държавния бюджет за 2027 г.

„В официалното ми предложение до Европейската комисия от 2 ноември 2026 г. няма идея за пренасочване на средства от Втория пенсионен стълб към НОИ“, посочва Донев в позиция, разпространена във връзка с дебата около бюджетните предложения.

Министърът заявява, че между проекта на бюджетен план, изпратен до Европейската комисия на 15 октомври, писмото от 2 ноември и проекта на държавния бюджет за 2027 г. има пълно съответствие. Последният документ е представен, изпратен на социалните партньори и публикуван от Министерството на финансите. Европейската комисия е публикувала кореспонденцията по бюджетния план на България, включително отговора от 2 ноември.

Решението кои идеи влизат в бюджета е на финансовото министерство

Донев уточнява, че в рамките на бюджетната процедура, започнала през август, са обсъждани различни предложения и идеи. Окончателното решение кои от тях да бъдат включени в проекта обаче е на Министерството на финансите.

Той коментира и три одитни доклада на Сметната палата. Според финансовия министър те не разглеждат идеи и намерения, а установяват конкретни нарушения и действия, свързани с управлението и разходването на публични средства от политическите формации, определяли конфигурацията си като „сглобка“.

Донев посочи примери за управление на публични средства

Сред примерите, които Донев определя като безотговорно управление на публичните финанси през последните шест години, е укриването на 1,5 млрд. лева от бюджетния дефицит с цел изпълнение на условията за въвеждане на еврото.

Той посочва още подписването на договори за 18 млрд. лева за пътища при бюджет на Агенция „Пътна инфраструктура“ от 11 млрд. лева, както и приемането на бюджети с прекомерна разходна част. Тези оценки са част от позицията на финансовия министър по спора около бюджетните предложения.

Източник: btvnovinite.bg