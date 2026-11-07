Донев: Няма прехвърляне на пари от втория стълб към НОИ

Няма предложение за прехвърляне на средства от втория пенсионен стълб към Националния осигурителен институт, заяви финансовият министър Гълъб Донев. По думите му такава идея не фигурира нито в официалното писмо до Европейската комисия от 2 ноември 2026 г., нито в проекта на Закона за държавния бюджет за 2027 г.
„В официалното ми предложение до Европейската комисия от 2 ноември 2026 г. няма идея за пренасочване на средства от Втория пенсионен стълб към НОИ“, посочва Донев в позиция, разпространена във връзка с дебата около бюджетните предложения.
Министърът заявява, че между проекта на бюджетен план, изпратен до Европейската комисия на 15 октомври, писмото от 2 ноември и проекта на държавния бюджет за 2027 г. има пълно съответствие. Последният документ е представен, изпратен на социалните партньори и публикуван от Министерството на финансите. Европейската комисия е публикувала кореспонденцията по бюджетния план на България, включително отговора от 2 ноември.
Решението кои идеи влизат в бюджета е на финансовото министерство
Донев уточнява, че в рамките на бюджетната процедура, започнала през август, са обсъждани различни предложения и идеи. Окончателното решение кои от тях да бъдат включени в проекта обаче е на Министерството на финансите.
Той коментира и три одитни доклада на Сметната палата. Според финансовия министър те не разглеждат идеи и намерения, а установяват конкретни нарушения и действия, свързани с управлението и разходването на публични средства от политическите формации, определяли конфигурацията си като „сглобка“.
Донев посочи примери за управление на публични средства
Сред примерите, които Донев определя като безотговорно управление на публичните финанси през последните шест години, е укриването на 1,5 млрд. лева от бюджетния дефицит с цел изпълнение на условията за въвеждане на еврото.
Той посочва още подписването на договори за 18 млрд. лева за пътища при бюджет на Агенция „Пътна инфраструктура“ от 11 млрд. лева, както и приемането на бюджети с прекомерна разходна част. Тези оценки са част от позицията на финансовия министър по спора около бюджетните предложения.
Източник: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гугут Дронев
15:53 07.11.2026
2 Не ми се сърдете
15:53 07.11.2026
3 Счетоводител
15:53 07.11.2026
4 Венко
15:54 07.11.2026
5 🦉🦉🦉🦉
А тя е , че две прнЦии са по- малко от една ❗
Коментиран от #9
15:55 07.11.2026
6 Не мина ли номерът, Гълъбе?
Коментиран от #14
15:56 07.11.2026
7 Дядо Янко
Коментиран от #11
15:56 07.11.2026
8 Анонимен
15:56 07.11.2026
9 🦉🦉🦉🦉
До коментар #5 от "🦉🦉🦉🦉":Вече 30 000 души , които не си прехвърлиха сами парите, разбраха горчивата истина❗
А тя е , че двете им пенЦии са по- малко от една ❗
15:57 07.11.2026
10 Последно
15:57 07.11.2026
11 Защото
До коментар #7 от "Дядо Янко":Управляват червени утайки където мислят само за себе си.
15:58 07.11.2026
12 Точен
16:00 07.11.2026
13 Щастлив !
Цял Народ !
Но ! Пък !
Щом Им Харесва !
Защо Не ?
Коментиран от #18
16:02 07.11.2026
14 И не може
До коментар #6 от "Не мина ли номерът, Гълъбе?":да си владее ръцете. Когато лъже или не сигурен в това което говори, ръкомаханията му са комични.
16:04 07.11.2026
15 Извора
Нас вече ни интересува, кога откриват сезона за обстрелване на пернат дивеч и фазани! Мекерета прогресивни!
16:05 07.11.2026
16 койдазнай
Има питане към Брюксел, може ли да го направим.
Коментиран от #22
16:09 07.11.2026
17 Карнавал
,, Добрата новина е , че този месец няма да вдигаме цената на тока".
Все още се учат...
16:11 07.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Малък, но много глупав народ.
Коментиран от #28
16:13 07.11.2026
20 Хасковски каунь
16:14 07.11.2026
21 Май
16:14 07.11.2026
22 🦉🦉🦉🦉
До коментар #16 от "койдазнай":койНЕзнай, НЕ става дума за прехвърляне на ВНЕСЕНИ вече пари, а за промяна процента на следващи вноски❗
Те Бо² и Ши² такива НЕумни търсят, че да повтарят без да разбират, как ги манипулират❗
Коментиран от #45
16:15 07.11.2026
23 Долен лъжец
16:16 07.11.2026
24 1234
Донев! Напраете референдум! За национализиране- Против или дайте право на работника да избира само държавно осигуряване... Тези фонодеве са пътници, ако не сега след 10г.
16:17 07.11.2026
25 Киро геният
16:19 07.11.2026
26 Донев, благодари се,
Коментиран от #32
16:20 07.11.2026
27 мухахаха
Помнете хора не забравяйте.
16:21 07.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Макс
16:22 07.11.2026
30 Иванов
16:26 07.11.2026
31 Работят неуморно тия
16:26 07.11.2026
32 🦉🦉🦉🦉
До коментар #26 от "Донев, благодари се,":Че опозицията са " просsти" проsти са❗
Ама защо и ВИЕ виеТЕ и им пригласяте❗❓
Четет бе хора ❗ Четете❗
Питането е за промяна процента при НОВИ вноски , а не за взимане на ВЕЧЕ ВНЕСЕНИ пари❗
Ама "Докато ИСТИНАТА си обуе обувките -
ЛЪЖАТА вече е обиколила селото!"-
е казал народът ни ❗
16:29 07.11.2026
33 Май Дянков беше прехвърлил едни пари
16:34 07.11.2026
34 Гузен
16:34 07.11.2026
35 ГЪЛЪБ ОПЪРПАН
НЕ БЕШЕ ВДИГНАЛ ШУМ
ТИХО МЪЛКОМ ЩЯХТЕ
ДА ОПРАВИТЕ РАБОТАТА
ПРОГРЕСИВНИ ЛЪЖЦИ.
И ЗА РАКИЯТА БЕШЕ ТАКА
ЖАЛКИ ШУШУМИГИ.
Коментиран от #57
16:35 07.11.2026
36 Защото ви разкриха навреме!
16:36 07.11.2026
37 Гълъба е най-слабия
16:37 07.11.2026
38 Оги
16:39 07.11.2026
39 Кокошка Донева
Коментиран от #58
16:39 07.11.2026
40 Гугут
Коментиран от #60
16:40 07.11.2026
41 Венета
16:41 07.11.2026
42 Естествено че
Коментиран от #64
16:42 07.11.2026
43 Като цяло
Коментиран от #46
16:46 07.11.2026
44 Мии
16:47 07.11.2026
45 Българин
До коментар #22 от "🦉🦉🦉🦉":То след някой друг месец, хората ще са готови на всичко, за да върнат Бойко и пеев на власт. Те доста крадяха, ама с една заплата можеше да си купиш двойно повече, а горивата бяха наполовина. А радев ще риве, че новата глобка го е изхвърлила!
Коментиран от #52
16:48 07.11.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Баязид
16:50 07.11.2026
48 Грозданов
16:52 07.11.2026
49 Давид
16:52 07.11.2026
50 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
51 Лъжци комунистически
Коментиран от #55, #63
16:52 07.11.2026
52 🦉🦉🦉🦉
До коментар #45 от "Българин":Ами така беше, защото цените бяха в ЛЕВ-а❗
И не забравяй, че точно БорисOF, ни (го) набута с 200 в €- зоната ❗
Та бензина от 2 лв стана 2€, ама заплата от
1 000 лв стана 500€ ❗
16:54 07.11.2026
53 пери
Най-некадърният финансов министър в най-неподготвеното правителство досега.
Коментиран от #66
16:54 07.11.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 на хората парите ги откраднаха пич
До коментар #51 от "Лъжци комунистически":Заминаха за САЩ. Правителството закъсня с мерките
16:55 07.11.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 🦉🦉🦉🦉
До коментар #35 от "ГЪЛЪБ ОПЪРПАН":Четет бе хора ❗ Четете❗
Питането е за промяна процента при НОВИ вноски , а не за взимане на ВЕЧЕ ВНЕСЕНИ пари❗
Ама "Докато ИСТИНАТА си обуе обувките -
ЛЪЖАТА вече е обиколила селото!"-
е казал народът ни ❗
Коментиран от #61
16:57 07.11.2026
58 🦉🦉🦉🦉
До коментар #39 от "Кокошка Донева":Четет бе хора ❗ Четете❗
Питането е за промяна процента при НОВИ вноски , а не за взимане на ВЕЧЕ ВНЕСЕНИ пари❗
Ама "Докато ИСТИНАТА си обуе обувките -
ЛЪЖАТА вече е обиколила селото!"-
е казал народът ни ❗
16:57 07.11.2026
59 Яйце
16:58 07.11.2026
60 🦉🦉🦉🦉
До коментар #40 от "Гугут":По е да беше разбрал за какво е намерението❗
Щото и това НЕ си разбрал❗
Коментиран от #67
16:58 07.11.2026
61 Четохме,четохме
До коментар #57 от "🦉🦉🦉🦉":и 3 % от натрупаните пари да се прехвърлят в НОИ!
16:59 07.11.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 🦉🦉🦉🦉
До коментар #51 от "Лъжци комунистически":Поредният НЕразбрал , ама дрънчащ като камбаните на Александър Невски ❗
Четет бе хора ❗ Четете❗
Питането е за промяна процента при НОВИ вноски , а не за взимане на ВЕЧЕ ВНЕСЕНИ пари❗
Ама "Докато ИСТИНАТА си обуе обувките -
ЛЪЖАТА вече е обиколила селото!"-
е казал народът ни ❗
17:00 07.11.2026
64 Така е. Обещаха им
До коментар #42 от "Естествено че":Годишна доходност от 9,8% към 31 октомври 2026 г. и сега нито лев в България няма да остане
17:01 07.11.2026
65 Червенков
17:02 07.11.2026
66 🦉🦉🦉🦉
До коментар #53 от "пери":Ами НЕ ги прехвърляй❗ Като дойде време да се пенсионираш ще разбереш , че ДВЕ пенсии са по-малко от ЕДНА❗
Жив и Здрав❗
17:02 07.11.2026
67 Защо
До коментар #60 от "🦉🦉🦉🦉":се отказаха???И се оправдават,с острието ,,хладилника"!
17:04 07.11.2026
68 Мутата
17:04 07.11.2026