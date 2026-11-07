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Донев: Няма прехвърляне на пари от втория стълб към НОИ

Донев: Няма прехвърляне на пари от втория стълб към НОИ

7 Ноември, 2026 15:51 855 68

  • гълъб донев-
  • втори пенсионен стълб-
  • нои-
  • бюджет 2027-
  • европейска комисия

Финансовият министър заяви, че такава мярка не фигурира нито в писмото до Европейската комисия от 2 ноември, нито в проекта за бюджет за 2027 г

Донев: Няма прехвърляне на пари от втория стълб към НОИ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма предложение за прехвърляне на средства от втория пенсионен стълб към Националния осигурителен институт, заяви финансовият министър Гълъб Донев. По думите му такава идея не фигурира нито в официалното писмо до Европейската комисия от 2 ноември 2026 г., нито в проекта на Закона за държавния бюджет за 2027 г.

„В официалното ми предложение до Европейската комисия от 2 ноември 2026 г. няма идея за пренасочване на средства от Втория пенсионен стълб към НОИ“, посочва Донев в позиция, разпространена във връзка с дебата около бюджетните предложения.

Министърът заявява, че между проекта на бюджетен план, изпратен до Европейската комисия на 15 октомври, писмото от 2 ноември и проекта на държавния бюджет за 2027 г. има пълно съответствие. Последният документ е представен, изпратен на социалните партньори и публикуван от Министерството на финансите. Европейската комисия е публикувала кореспонденцията по бюджетния план на България, включително отговора от 2 ноември.

Решението кои идеи влизат в бюджета е на финансовото министерство

Донев уточнява, че в рамките на бюджетната процедура, започнала през август, са обсъждани различни предложения и идеи. Окончателното решение кои от тях да бъдат включени в проекта обаче е на Министерството на финансите.

Той коментира и три одитни доклада на Сметната палата. Според финансовия министър те не разглеждат идеи и намерения, а установяват конкретни нарушения и действия, свързани с управлението и разходването на публични средства от политическите формации, определяли конфигурацията си като „сглобка“.

Донев посочи примери за управление на публични средства

Сред примерите, които Донев определя като безотговорно управление на публичните финанси през последните шест години, е укриването на 1,5 млрд. лева от бюджетния дефицит с цел изпълнение на условията за въвеждане на еврото.

Той посочва още подписването на договори за 18 млрд. лева за пътища при бюджет на Агенция „Пътна инфраструктура“ от 11 млрд. лева, както и приемането на бюджети с прекомерна разходна част. Тези оценки са част от позицията на финансовия министър по спора около бюджетните предложения.

Източник: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гугут Дронев

    26 10 Отговор
    Лъже прогресивно.

    15:53 07.11.2026

  • 2 Не ми се сърдете

    28 10 Отговор
    Но тоя ми е по смешен дори от Плевнелиев.

    15:53 07.11.2026

  • 3 Счетоводител

    10 5 Отговор
    А защо, ако мога да попитам?

    15:53 07.11.2026

  • 4 Венко

    23 9 Отговор
    Тези от Реверсивна България до един са за лечение! При Цветослава!

    15:54 07.11.2026

  • 5 🦉🦉🦉🦉

    20 3 Отговор
    Вече 30 000 души , които не си прехвърлиха сами парите, разбраха горчивата истина❗
    А тя е , че две прнЦии са по- малко от една ❗

    Коментиран от #9

    15:55 07.11.2026

  • 6 Не мина ли номерът, Гълъбе?

    31 9 Отговор
    А защо трябваше да лъжеш? Ти не си добър лъжец. Веднага ти се разтрепера гласчето. Радев лъже по-убедително, защото гледа тъпо. Не че не го хващаме.

    Коментиран от #14

    15:56 07.11.2026

  • 7 Дядо Янко

    14 4 Отговор
    Защо няма коледни бонуси за всички?!

    Коментиран от #11

    15:56 07.11.2026

  • 8 Анонимен

    5 10 Отговор
    Това изобщо предмет от компетенциите на ЕС ли е? Имам чувството, че ни разсейват от нещо по-важно. Защо ни занимават с нещо, което нито е скандално, нито е на дневен ред?

    15:56 07.11.2026

  • 9 🦉🦉🦉🦉

    10 7 Отговор

    До коментар #5 от "🦉🦉🦉🦉":

    Вече 30 000 души , които не си прехвърлиха сами парите, разбраха горчивата истина❗
    А тя е , че двете им пенЦии са по- малко от една ❗

    15:57 07.11.2026

  • 10 Последно

    13 2 Отговор
    Ще минават ли или няма да минават, че всеки ден различно твърдение?

    15:57 07.11.2026

  • 11 Защото

    14 4 Отговор

    До коментар #7 от "Дядо Янко":

    Управляват червени утайки където мислят само за себе си.

    15:58 07.11.2026

  • 12 Точен

    9 9 Отговор
    А трябва! ВЪЗРАЖДАНЕ обясниха от ясно по-ясно защо държавните пенсии са доста по-високи от тези с 2 стълба. Оставаше само да покажат колко милионери са се пръкнали в управителните бордове на частните пенсионни фондове...

    16:00 07.11.2026

  • 13 Щастлив !

    12 4 Отговор
    Че Излъга !

    Цял Народ !

    Но ! Пък !

    Щом Им Харесва !

    Защо Не ?

    Коментиран от #18

    16:02 07.11.2026

  • 14 И не може

    9 3 Отговор

    До коментар #6 от "Не мина ли номерът, Гълъбе?":

    да си владее ръцете. Когато лъже или не сигурен в това което говори, ръкомаханията му са комични.

    16:04 07.11.2026

  • 15 Извора

    9 4 Отговор
    То прехвърляне няма, най-вече за усмивката ти наподобяваща Фернандел!
    Нас вече ни интересува, кога откриват сезона за обстрелване на пернат дивеч и фазани! Мекерета прогресивни!

    16:05 07.11.2026

  • 16 койдазнай

    9 3 Отговор
    Няма прехвърляне на пари към НОИ.
    Има питане към Брюксел, може ли да го направим.

    Коментиран от #22

    16:09 07.11.2026

  • 17 Карнавал

    3 3 Отговор
    Гугутката напомня на Костов,когато казваше:
    ,, Добрата новина е , че този месец няма да вдигаме цената на тока".
    Все още се учат...

    16:11 07.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Малък, но много глупав народ.

    14 6 Отговор
    Защо ви трябваше да си избирате военни да ви управляват? Ако вие не се имате за по-умни от тях да не мислите, че от това те стават по-умни? Не, не стават. Иначе нямаше да са си търсили реализация в армията.

    Коментиран от #28

    16:13 07.11.2026

  • 20 Хасковски каунь

    7 6 Отговор
    Хората сами ще си ги прехвърлят

    16:14 07.11.2026

  • 21 Май

    8 5 Отговор
    ЕЦБ ви наби канчето с тоя малумен бюджет.

    16:14 07.11.2026

  • 22 🦉🦉🦉🦉

    6 5 Отговор

    До коментар #16 от "койдазнай":

    койНЕзнай, НЕ става дума за прехвърляне на ВНЕСЕНИ вече пари, а за промяна процента на следващи вноски❗
    Те Бо² и Ши² такива НЕумни търсят, че да повтарят без да разбират, как ги манипулират❗

    Коментиран от #45

    16:15 07.11.2026

  • 23 Долен лъжец

    12 6 Отговор
    Искате да направите български народ още по-беден. И онзи крадец и лъжец, който подведе народа и гласува за него сега го обрича на глад и мизерия. Само не знам защо не се вдигнем и него изметем. Ако беше друга партия до сега да има бунтове.

    16:16 07.11.2026

  • 24 1234

    13 2 Отговор
    Страхливци! Донев на всеки пресмятащ българин е ясно, че от тези фондове, ще получи пари за семки...
    Донев! Напраете референдум! За национализиране- Против или дайте право на работника да избира само държавно осигуряване... Тези фонодеве са пътници, ако не сега след 10г.

    16:17 07.11.2026

  • 25 Киро геният

    8 9 Отговор
    Просто Киро пред тия малоумници си е истински гений. А той и колко по сладко лъжеше...Тия само са изпълнят нормата- да пуснат лъжата и до там. Жалкари шарлатански , мунета прогресивни. Правят селски цирк..

    16:19 07.11.2026

  • 26 Донев, благодари се,

    7 6 Отговор
    че опозицията са престъпно просsти, ако бяха умни щяха да те оставят да прехвърлиш парите и тогава да те изобличат в слаб и немощен финансист, но те нали не се славят като мислещи екземпляри побързаха да те обвиняват предварително и ти дадоха възможност сега да ги изложиш в несполучливо врачуване ! Но истината е, че и ти си като тях безсрамен безхаберник, Радев няма обяснение защо те е назначил за финансов, явно или ти е приятел или е подведен, че си някакъв специалист защото си комунист !

    Коментиран от #32

    16:20 07.11.2026

  • 27 мухахаха

    4 2 Отговор
    Така беше и с самолетите на летището в София нали?

    Помнете хора не забравяйте.

    16:21 07.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Макс

    6 5 Отговор
    Може и да няма , ама щеше да има , ако не ви бяха разкрили престъпните намерения .Оставка на Донев , монев и сие ! Радев да си ходи !!!

    16:22 07.11.2026

  • 30 Иванов

    2 3 Отговор
    Ура! Частите фондове пият шампанско, да му мислят пенсионерите!

    16:26 07.11.2026

  • 31 Работят неуморно тия

    8 3 Отговор
    Нито ден без лъжа! Неуморни са тия мунета в изпълнение на програмата си от една точка. Нито ден без лъжа!

    16:26 07.11.2026

  • 32 🦉🦉🦉🦉

    3 4 Отговор

    До коментар #26 от "Донев, благодари се,":

    Че опозицията са " просsти" проsти са❗
    Ама защо и ВИЕ виеТЕ и им пригласяте❗❓
    Четет бе хора ❗ Четете❗
    Питането е за промяна процента при НОВИ вноски , а не за взимане на ВЕЧЕ ВНЕСЕНИ пари❗
    Ама "Докато ИСТИНАТА си обуе обувките -
    ЛЪЖАТА вече е обиколила селото!"-
    е казал народът ни ❗

    16:29 07.11.2026

  • 33 Май Дянков беше прехвърлил едни пари

    4 1 Отговор
    Но сега нали трябва да се истеризира...

    16:34 07.11.2026

  • 34 Гузен

    4 1 Отговор
    Негонен бяга!!!

    16:34 07.11.2026

  • 35 ГЪЛЪБ ОПЪРПАН

    5 2 Отговор
    АКО МИРЧЕВ
    НЕ БЕШЕ ВДИГНАЛ ШУМ

    ТИХО МЪЛКОМ ЩЯХТЕ
    ДА ОПРАВИТЕ РАБОТАТА

    ПРОГРЕСИВНИ ЛЪЖЦИ.

    И ЗА РАКИЯТА БЕШЕ ТАКА
    ЖАЛКИ ШУШУМИГИ.

    Коментиран от #57

    16:35 07.11.2026

  • 36 Защото ви разкриха навреме!

    6 2 Отговор
    Хем крадливи,хем прости,хем нахални! Комунисти,сър!

    16:36 07.11.2026

  • 37 Гълъба е най-слабия

    6 1 Отговор
    финансов министър заемащ тази длъжност. Некомпетентен, неподготвен и лъже безочливо

    16:37 07.11.2026

  • 38 Оги

    1 3 Отговор
    Финансист е Гълъб, може да го пратим за наследник тая дъртата, която напусна ЕЦБ. 60 000 месечна заплатка е добре.

    16:39 07.11.2026

  • 39 Кокошка Донева

    5 1 Отговор
    Брадчеда Гълъб искаше да каже- пробвахме, ама не мина....

    Коментиран от #58

    16:39 07.11.2026

  • 40 Гугут

    5 1 Отговор
    Аз разбрах,че е имало намерени!Гълъб ,какво е разбрал?

    Коментиран от #60

    16:40 07.11.2026

  • 41 Венета

    6 0 Отговор
    И винетките нямаше да се вдигат!

    16:41 07.11.2026

  • 42 Естествено че

    1 3 Отговор
    Няма прехвърляне на пари от втория стълб към НОИ. То не останаха пари за прехвърляне в България. Всичко замина по сметките на фонда на Бляк Рок в САЩ... или не е така нали?

    Коментиран от #64

    16:42 07.11.2026

  • 43 Като цяло

    4 0 Отговор
    Следващия бюджет го предложете в НАТФИЗ, защото такива смешници и актьори само там трябва да бродят.

    Коментиран от #46

    16:46 07.11.2026

  • 44 Мии

    2 0 Отговор
    аз ги прехвърлих!Имам документ!Защото щяха да ме глобят,ако не ги прехвърля!

    16:47 07.11.2026

  • 45 Българин

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "🦉🦉🦉🦉":

    То след някой друг месец, хората ще са готови на всичко, за да върнат Бойко и пеев на власт. Те доста крадяха, ама с една заплата можеше да си купиш двойно повече, а горивата бяха наполовина. А радев ще риве, че новата глобка го е изхвърлила!

    Коментиран от #52

    16:48 07.11.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Баязид

    2 0 Отговор
    Десятъка стана седемдесятък!

    16:50 07.11.2026

  • 48 Грозданов

    0 0 Отговор
    С шльокавицата докъде стигнахме?

    16:52 07.11.2026

  • 49 Давид

    2 0 Отговор
    Ах тази ДС ;)

    16:52 07.11.2026

  • 50 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 51 Лъжци комунистически

    1 1 Отговор
    Ако не бяхте разкрити, как щяхте да откраднете на хората парите. За една минута време, както се казва и щяха да са в безсънните ви комунистически джобове.

    Коментиран от #55, #63

    16:52 07.11.2026

  • 52 🦉🦉🦉🦉

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Българин":

    Ами така беше, защото цените бяха в ЛЕВ-а❗
    И не забравяй, че точно БорисOF, ни (го) набута с 200 в €- зоната ❗
    Та бензина от 2 лв стана 2€, ама заплата от
    1 000 лв стана 500€ ❗

    16:54 07.11.2026

  • 53 пери

    1 0 Отговор
    Засега няма да прехвърляте пари. Докато забравим. Може и без да се усетим да ги прехвърлите, с нищо вече няма да ни учудите.
    Най-некадърният финансов министър в най-неподготвеното правителство досега.

    Коментиран от #66

    16:54 07.11.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 на хората парите ги откраднаха пич

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Лъжци комунистически":

    Заминаха за САЩ. Правителството закъсня с мерките

    16:55 07.11.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "ГЪЛЪБ ОПЪРПАН":

    Четет бе хора ❗ Четете❗
    Питането е за промяна процента при НОВИ вноски , а не за взимане на ВЕЧЕ ВНЕСЕНИ пари❗
    Ама "Докато ИСТИНАТА си обуе обувките -
    ЛЪЖАТА вече е обиколила селото!"-
    е казал народът ни ❗

    Коментиран от #61

    16:57 07.11.2026

  • 58 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Кокошка Донева":

    Четет бе хора ❗ Четете❗
    Питането е за промяна процента при НОВИ вноски , а не за взимане на ВЕЧЕ ВНЕСЕНИ пари❗
    Ама "Докато ИСТИНАТА си обуе обувките -
    ЛЪЖАТА вече е обиколила селото!"-
    е казал народът ни ❗

    16:57 07.11.2026

  • 59 Яйце

    0 0 Отговор
    ли му белят?

    16:58 07.11.2026

  • 60 🦉🦉🦉🦉

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Гугут":

    По е да беше разбрал за какво е намерението❗
    Щото и това НЕ си разбрал❗

    Коментиран от #67

    16:58 07.11.2026

  • 61 Четохме,четохме

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "🦉🦉🦉🦉":

    и 3 % от натрупаните пари да се прехвърлят в НОИ!

    16:59 07.11.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Лъжци комунистически":

    Поредният НЕразбрал , ама дрънчащ като камбаните на Александър Невски ❗
    Четет бе хора ❗ Четете❗
    Питането е за промяна процента при НОВИ вноски , а не за взимане на ВЕЧЕ ВНЕСЕНИ пари❗
    Ама "Докато ИСТИНАТА си обуе обувките -
    ЛЪЖАТА вече е обиколила селото!"-
    е казал народът ни ❗

    17:00 07.11.2026

  • 64 Така е. Обещаха им

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Естествено че":

    Годишна доходност от 9,8% към 31 октомври 2026 г. и сега нито лев в България няма да остане

    17:01 07.11.2026

  • 65 Червенков

    0 0 Отговор
    Комунистите винаги прибират пенсионните фондове!Навсякъде!

    17:02 07.11.2026

  • 66 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "пери":

    Ами НЕ ги прехвърляй❗ Като дойде време да се пенсионираш ще разбереш , че ДВЕ пенсии са по-малко от ЕДНА❗
    Жив и Здрав❗

    17:02 07.11.2026

  • 67 Защо

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "🦉🦉🦉🦉":

    се отказаха???И се оправдават,с острието ,,хладилника"!

    17:04 07.11.2026

  • 68 Мутата

    0 0 Отговор
    А трябва, напускайте тия измамни пенсионни фондове.

    17:04 07.11.2026

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