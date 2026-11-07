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Любослав Костов: Бюджет 2027 е реалистичен и изпълним

Любослав Костов: Бюджет 2027 е реалистичен и изпълним

7 Ноември, 2026 13:07 710 12

  • любослав костов-
  • бюджет 2027-
  • фискална консолидация-
  • доходи-
  • пенсии

Икономистът определи дефицита от 3,5% като възможност за фискална консолидация без драстично орязване на доходите

Любослав Костов: Бюджет 2027 е реалистичен и изпълним - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бюджетът за 2027 г. е реалистичен и изпълним, а заложената фискална консолидация може да бъде постигната без драстично орязване на заплати и пенсии. Това заяви преподавателят в Университета за национално и световно стопанство доц. Любослав Костов в ефира на Радио ФОКУС.

По думите му държавните финанси имат проблеми, но те не са толкова тежки, колкото ги представя опозицията. Костов коментира и сравнението на премиера с „тежък камион с отказали спирачки“, като определи оценката като прекалено крайна.

„Бюджетът ми се струва изпълним, реалистичен“, заяви Любослав Костов.

Той посочи, че проблемите във финансите не са нови, но според него бюджетът би могъл да бъде по-амбициозен по отношение на реформите и задачите за изпълнение. Заложеният дефицит от 3,5% за следващата година, по думите му, позволява пред европейските партньори да бъде демонстрирана фискална консолидация, без това да става чрез рязко намаляване на доходите.

Доходите и пенсиите остават под натиска на инфлацията

Костов посочи, че в бюджета е предвидено прилагане на швейцарското правило за индексация на пенсиите. Той обаче определи политиката по доходите като недостатъчно силна на фона на инфлационния натиск.

Според него се предвижда увеличение от 5%, а за педагогическите специалисти – 7,5%. Костов изрази съмнение, че тези ръстове ще компенсират напълно инфлацията. Той настоя за по-прецизно определяне на възнагражденията в отделните сектори и за ограничаване на разликата между държавния и частния сектор, където средните заплати растат по-бързо.

Подкрепа за бизнеса и небитовите потребители

В разговора беше обсъдена и държавната подкрепа за бизнеса и небитовите потребители на енергия. Костов защити активната роля на държавата, като заяви, че пазарът не е съвършен и в редица икономически дейности функционира при наличие на монополи и картели.

По думите му при такива условия държавата трябва да защитава средната класа и крайния потребител, вместо да разчита изцяло на саморегулацията на пазара.

Бюджетът беше представен в УНСС

Костов определи представянето на финансовата рамка в УНСС като практика, която е разпространена в западните демокрации. Според него в България държавният бюджет досега традиционно е бил представян от финансовия министър на брифинг в министерството.

Той заяви, че сегашният формат е първият случай, в който бюджетът е представен в академична среда, и оцени промяната положително.

Източници: focus-news.net


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДОЦЕНТА

    9 2 Отговор
    На кого слугува?

    13:12 07.11.2026

  • 2 Даскалска

    8 2 Отговор
    работа , изпълним бил ?

    13:13 07.11.2026

  • 3 Окооо

    6 6 Отговор
    Да, но сега всички сглобкаджии ревът! Двете пра.сета най- много! Асан Василев- също! Значи нещата са в правилната посока, щом крещящо малцинство реве!

    Коментиран от #7

    13:13 07.11.2026

  • 4 55 от Козлодуй

    5 1 Отговор
    И Жан Виденов
    и Луканов
    бяха с такива хубави
    Бюджети.

    13:18 07.11.2026

  • 5 Млад еврас

    5 1 Отговор
    Общо взето разбирането на ЕС за демокрация е да краде от някого, разбира се най демократично, сега вече няма от кого да се краде, няма колонии, няма ресурси и съответно реши да окраде собственото си население с кви ли не данъци, ДДСта, акцизи, налози и вдига стари и измислят нови всеки ден, не съм разбрал ЕС да е решил някакъв проблем или да е направил нещо полезно за народите, само нови и нови данаци и постоянни и неизменни кризи, криза след криза данък след данък.

    13:20 07.11.2026

  • 6 Уф,тоя

    6 0 Отговор
    Си беше подложка и като синдикалист,и сега като член на комитета на Йотова.

    13:21 07.11.2026

  • 7 Не го мисли Асен Василев

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Окооо":

    Точно избирателите на Радев са най- потърпевши.Особено онези 54 % с основно образование и пенсия от 300 евро

    13:24 07.11.2026

  • 8 Луд

    6 0 Отговор
    Изкуствена дефлация.Обедняването като цяло и контрола от държавата във лицето на гл.Бирник.Кои сътвори всички цени 1лв 1евро.Щяха да търсят обосновано поскъпване,,да бе да ,,Само при краставиците.Пример,,Перде на око операцията във лева 1,100. 1,200лв от клиента здравната каса не покрива цялата операция.Сега за същата манипулация 1,200 ЕВРОот клиента дали и здравната каса не плаща по курса 11 как плащат данъка по кои курс.Вероятно всичко е попара за БАБА МЕЦАНА.Лъжат ни ,Градът ни,Мамят ни и казват че са ни натоварили във някакъв камион без спирачки и се спускаме към бездната.

    Коментиран от #9

    13:26 07.11.2026

  • 9 Дърт гербесък

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Луд":

    Баце ни набута еврото, жив и и здрав да е...

    Коментиран от #11

    13:39 07.11.2026

  • 10 Боко Банкията

    0 0 Отговор
    По мое време такива бюджети нямаше

    13:45 07.11.2026

  • 11 Не вярвам

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дърт гербесък":

    някой да му пожелава здраве и живот...
    По-скоро го "благославят" и него и роднините му.

    13:47 07.11.2026

  • 12 Естествено

    0 0 Отговор
    За дебелите Гушки е точно така.

    13:56 07.11.2026

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