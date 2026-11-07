Любослав Костов: Бюджет 2027 е реалистичен и изпълним

Бюджетът за 2027 г. е реалистичен и изпълним, а заложената фискална консолидация може да бъде постигната без драстично орязване на заплати и пенсии. Това заяви преподавателят в Университета за национално и световно стопанство доц. Любослав Костов в ефира на Радио ФОКУС.

По думите му държавните финанси имат проблеми, но те не са толкова тежки, колкото ги представя опозицията. Костов коментира и сравнението на премиера с „тежък камион с отказали спирачки“, като определи оценката като прекалено крайна.

„Бюджетът ми се струва изпълним, реалистичен“, заяви Любослав Костов.

Той посочи, че проблемите във финансите не са нови, но според него бюджетът би могъл да бъде по-амбициозен по отношение на реформите и задачите за изпълнение. Заложеният дефицит от 3,5% за следващата година, по думите му, позволява пред европейските партньори да бъде демонстрирана фискална консолидация, без това да става чрез рязко намаляване на доходите.

Доходите и пенсиите остават под натиска на инфлацията

Костов посочи, че в бюджета е предвидено прилагане на швейцарското правило за индексация на пенсиите. Той обаче определи политиката по доходите като недостатъчно силна на фона на инфлационния натиск.

Според него се предвижда увеличение от 5%, а за педагогическите специалисти – 7,5%. Костов изрази съмнение, че тези ръстове ще компенсират напълно инфлацията. Той настоя за по-прецизно определяне на възнагражденията в отделните сектори и за ограничаване на разликата между държавния и частния сектор, където средните заплати растат по-бързо.

Подкрепа за бизнеса и небитовите потребители

В разговора беше обсъдена и държавната подкрепа за бизнеса и небитовите потребители на енергия. Костов защити активната роля на държавата, като заяви, че пазарът не е съвършен и в редица икономически дейности функционира при наличие на монополи и картели.

По думите му при такива условия държавата трябва да защитава средната класа и крайния потребител, вместо да разчита изцяло на саморегулацията на пазара.

Бюджетът беше представен в УНСС

Костов определи представянето на финансовата рамка в УНСС като практика, която е разпространена в западните демокрации. Според него в България държавният бюджет досега традиционно е бил представян от финансовия министър на брифинг в министерството.

Той заяви, че сегашният формат е първият случай, в който бюджетът е представен в академична среда, и оцени промяната положително.

Източници: focus-news.net