Божанов обвини БНТ, че става пропаганден канал на властта

Божидар Божанов обвини Българската национална телевизия, че „скоростно се превръща в пропаганден канал на властта“. Поводът е отразяването на участието му и на финансовия министър Гълъб Донев в предаването „Панорама“, както и последвалите репортажи в новинарските емисии на БНТ.

По думите на Божанов в сутрешните и вечерните новини е било показано обяснението на Донев по темата за втория пенсионен стълб, но без неговата реплика от студиото. Той твърди и че не е бил представен контекстът около писмо до Европейската комисия от 2 ноември.

Спорът за писмото до Европейската комисия

В „Панорама“ Божанов показа документ, който определи като писмо от финансовия министър до Европейската комисия. От него той прочете: „Правителството предлага временно пренасочване на част от задължителната пенсионна вноска от втория стълб към първия стълб за периода 2027-2029 година“.

Божанов заяви, че документът е от 2 ноември, и свърза съдържанието му с предишни твърдения на управляващите, че подобна идея не е обсъждана. „Тоест всички твърдения, че това били фалшиви новини, бяха една лъжа“, каза той в предаването.

В отговор Гълъб Донев заяви: „Не мога да обясня откъде е дошло това листче“. По думите му става дума за коментари, правени в периода, в който правителството е комуникирало с Европейската комисия.

Донев уточни, че кабинетът е в диалог с пенсионноосигурителните дружества и провежда друга политика. Той отрече обсъждането да е било свързано с отказ от мярката заради публичното ѝ обявяване или с търсене на средства за запълване на дефицита в държавните финанси.

Критиките към националната телевизия

В публикация, цитирана от „Фокус“, Божанов заяви, че БНТ е показала обяснението на властта, но не и неговите възражения. „Когато съзнателно скриеш контекста, значи криеш истината“, написа той.

Той добави, че рядко си позволява критика към медии и че политиците не трябва да определят какво да бъде публикувано. Въпреки това според него националната телевизия се отдалечава от обществения интерес, когато представя само едната страна на спорна тема.

Божанов завърши позицията си с призив правителството да спре превръщането на БНТ в „пропаганден защитник на властта“. В самото предаване разговорът между Донев и водещия Бойко Василев продължи с обсъждане на състоянието на публичните финанси.

Източници: focus-news.net