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Божанов обвини БНТ, че става пропаганден канал на властта

Божанов обвини БНТ, че става пропаганден канал на властта

7 Ноември, 2026 12:13 626 15

  • божидар божанов-
  • бнт-
  • гълъб донев-
  • втори пенсионен стълб-
  • европейска комисия

Поводът е отразяването на спора за втория пенсионен стълб и писмо до Европейската комисия от 2 ноември

Божанов обвини БНТ, че става пропаганден канал на властта - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Божидар Божанов обвини Българската национална телевизия, че „скоростно се превръща в пропаганден канал на властта“. Поводът е отразяването на участието му и на финансовия министър Гълъб Донев в предаването „Панорама“, както и последвалите репортажи в новинарските емисии на БНТ.

По думите на Божанов в сутрешните и вечерните новини е било показано обяснението на Донев по темата за втория пенсионен стълб, но без неговата реплика от студиото. Той твърди и че не е бил представен контекстът около писмо до Европейската комисия от 2 ноември.

Спорът за писмото до Европейската комисия

В „Панорама“ Божанов показа документ, който определи като писмо от финансовия министър до Европейската комисия. От него той прочете: „Правителството предлага временно пренасочване на част от задължителната пенсионна вноска от втория стълб към първия стълб за периода 2027-2029 година“.

Божанов заяви, че документът е от 2 ноември, и свърза съдържанието му с предишни твърдения на управляващите, че подобна идея не е обсъждана. „Тоест всички твърдения, че това били фалшиви новини, бяха една лъжа“, каза той в предаването.

В отговор Гълъб Донев заяви: „Не мога да обясня откъде е дошло това листче“. По думите му става дума за коментари, правени в периода, в който правителството е комуникирало с Европейската комисия.

Донев уточни, че кабинетът е в диалог с пенсионноосигурителните дружества и провежда друга политика. Той отрече обсъждането да е било свързано с отказ от мярката заради публичното ѝ обявяване или с търсене на средства за запълване на дефицита в държавните финанси.

Критиките към националната телевизия

В публикация, цитирана от „Фокус“, Божанов заяви, че БНТ е показала обяснението на властта, но не и неговите възражения. „Когато съзнателно скриеш контекста, значи криеш истината“, написа той.

Той добави, че рядко си позволява критика към медии и че политиците не трябва да определят какво да бъде публикувано. Въпреки това според него националната телевизия се отдалечава от обществения интерес, когато представя само едната страна на спорна тема.

Божанов завърши позицията си с призив правителството да спре превръщането на БНТ в „пропаганден защитник на властта“. В самото предаване разговорът между Донев и водещия Бойко Василев продължи с обсъждане на състоянието на публичните финанси.

Източници: focus-news.net


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ай ся

    7 4 Отговор
    И в БНТ хората деца хранят.

    12:15 07.11.2026

  • 2 Ами Че Тя !

    8 4 Отговор
    Отдавна Е !

    12:15 07.11.2026

  • 3 На този

    14 3 Отговор
    Пак му се възпалила гънката.

    12:15 07.11.2026

  • 4 Какво кано е пропаганден канал

    3 3 Отговор
    на влстта! Дондьо все така ще е смешен и подиграван! Летят гълъби, а главното гълъбо е м ступор!

    12:17 07.11.2026

  • 5 🦉🦉🦉🦉

    12 3 Отговор
    Чудно как не Ви притеснява жълто-синьото студио на сутрешния блок на канала🤔❗
    Или когато пропагандата е във Ваша полза-
    това НЕ е проблем🤔❗

    12:20 07.11.2026

  • 6 🦉🦉🦉🦉

    6 3 Отговор
    рИвът идва от прОКОПиевИТЕ глашатаи ❗
    Щото можеЛО да намалее дажбата към фондовете МУ❗

    12:22 07.11.2026

  • 7 Те бяха пропаганден канал

    7 3 Отговор
    И на вашата власт бе Божанов. И на всяка една власт.

    12:26 07.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Щом зглобката риве

    6 2 Отговор
    Правителството си върши работата добре!

    12:28 07.11.2026

  • 10 Яяяяя

    2 1 Отговор
    Ами нали е БНТ. Този човек не може ли да разбере съкращението. Частните телевизии да правят каквото искат

    12:33 07.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 военен неможач

    4 0 Отговор
    А Нова и бтв са отврат с пристрастията си към Божановци и сие укрофили. В "пресечна точка" освен неизвестни, но нахални жълтопаветници, невиждащи по далече от либералния си нос друг не може да припари. При Цветанка за цвят идват само Костадинов и Каракачанов отвреме навреме от кумова срама. Абе отврат.

    12:34 07.11.2026

  • 13 Хмм

    7 0 Отговор
    със скандала който вдигнаха всъщност ни отвориха очите какво представлява "вторият стълб", пълнене джоба на тези, които помогнаха на костов при майдана , който го доведе на власт?

    12:35 07.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ШЕФА

    1 1 Отговор
    БожиДар жълтопаветен и фашистки,никой не се интересува от мнението на НПО подлога с отпаднала необходимост.

    12:43 07.11.2026

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