Мартин Димитров: Бюджета за 2027 г. още може да се преработи

Проектобюджетът за 2027 г. трябва да бъде оттеглен и преработен, преди да бъде внесен в Народното събрание. Това заяви депутатът от „Демократична България“ Мартин Димитров. По думите му фактът, че план-сметката все още не е внесена, оставя възможност за промени.

„Най-доброто на бюджета е, че още не е внесен“, каза Димитров пред БНТ.

Той предупреди, че през зимата върху цените могат да се натрупат няколко фактора – неблагоприятно развитие на международните цени на горивата и петрола, както и затруднени логистични вериги. Според депутата на този фон проектът предвижда висок дефицит и увеличаване на данъците, което ще засили натиска върху домакинствата.

Разминаване в посочените параметри

Димитров говори за дефицит от 4,2% и заяви, че правителството допринася за очакваното поскъпване. Представеният на 6 ноември в УНСС проектобюджет обаче е с планиран дефицит от 3,5% от брутния вътрешен продукт. В него са заложени още нов дълг до 8,6 млрд. евро, минимална заплата от 660 евро и 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера.

Депутатът отхвърли тезата, че настоящите проблеми са наследени от предишни управления. Той заяви, че преди 2025 г. дефицитът е бил под 3%, а според него влошаването е започнало през 2025 г. Димитров обвини управляващите в прекомерно харчене и в опит да разпределят средства към общините за политическо влияние.

Спор за втория пенсионен стълб

Димитров отново разкритикува обсъжданата възможност част от бъдещите вноски за втория пенсионен стълб да бъдат насочени към Националния осигурителен институт. Той заяви, че по темата не е имало обсъждане в парламентарната бюджетна комисия, въпреки че става дума за средствата на над 4 милиона осигурени граждани.

Заместник-председателят на Народното събрание Иван Ангелов от „Прогресивна България“ отрече да се планира намаляване или пренасочване на тези вноски към НОИ. „Няма да бъдат намалени парите във втория пенсионен стълб“, заяви Ангелов пред bTV. Той посочи, че са обсъждани различни варианти за пенсионната система, но подобна мярка не е сред тях.

Проектобюджетът предстои да бъде обсъден в рамките на законовата процедура, след което правителството трябва да го внесе за разглеждане в Народното събрание.