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Мартин Димитров: Бюджета за 2027 г. още може да се преработи
  Тема: Икономика

Мартин Димитров: Бюджета за 2027 г. още може да се преработи

9 Ноември, 2026 08:40 515 19

  • бюджет 2027-
  • мартин димитров-
  • втори пенсионен стълб-
  • бюджетен дефицит-
  • народно събрание

Депутатът предупреди за ценови натиск и разкритикува идеята за промени във втория пенсионен стълб. Управляващите отричат да се планира пренасочване на вноски към НОИ

Мартин Димитров: Бюджета за 2027 г. още може да се преработи - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Проектобюджетът за 2027 г. трябва да бъде оттеглен и преработен, преди да бъде внесен в Народното събрание. Това заяви депутатът от „Демократична България“ Мартин Димитров. По думите му фактът, че план-сметката все още не е внесена, оставя възможност за промени.

„Най-доброто на бюджета е, че още не е внесен“, каза Димитров пред БНТ.

Той предупреди, че през зимата върху цените могат да се натрупат няколко фактора – неблагоприятно развитие на международните цени на горивата и петрола, както и затруднени логистични вериги. Според депутата на този фон проектът предвижда висок дефицит и увеличаване на данъците, което ще засили натиска върху домакинствата.

Разминаване в посочените параметри

Димитров говори за дефицит от 4,2% и заяви, че правителството допринася за очакваното поскъпване. Представеният на 6 ноември в УНСС проектобюджет обаче е с планиран дефицит от 3,5% от брутния вътрешен продукт. В него са заложени още нов дълг до 8,6 млрд. евро, минимална заплата от 660 евро и 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера.

Депутатът отхвърли тезата, че настоящите проблеми са наследени от предишни управления. Той заяви, че преди 2025 г. дефицитът е бил под 3%, а според него влошаването е започнало през 2025 г. Димитров обвини управляващите в прекомерно харчене и в опит да разпределят средства към общините за политическо влияние.

Спор за втория пенсионен стълб

Димитров отново разкритикува обсъжданата възможност част от бъдещите вноски за втория пенсионен стълб да бъдат насочени към Националния осигурителен институт. Той заяви, че по темата не е имало обсъждане в парламентарната бюджетна комисия, въпреки че става дума за средствата на над 4 милиона осигурени граждани.

Заместник-председателят на Народното събрание Иван Ангелов от „Прогресивна България“ отрече да се планира намаляване или пренасочване на тези вноски към НОИ. „Няма да бъдат намалени парите във втория пенсионен стълб“, заяви Ангелов пред bTV. Той посочи, че са обсъждани различни варианти за пенсионната система, но подобна мярка не е сред тях.

Проектобюджетът предстои да бъде обсъден в рамките на законовата процедура, след което правителството трябва да го внесе за разглеждане в Народното събрание.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ехооо

    18 2 Отговор
    Мартино е последния ,който може да дава акъл!Още помним как ни убеждаваше ,че България няма нужда от нови енергийни мощности защото консумацията била малка!А сега....защо тока бил скъп???

    08:46 09.11.2026

  • 3 За разлика

    1 15 Отговор
    от чорапите, Мартин има акъл и адекватно образование! На ЗКПЧ друго се набива!

    08:51 09.11.2026

  • 4 ако ИМАШЕ

    4 0 Отговор
    за ПРИВАТИЗАЦИЯ ---БГА СО МАТ ОКЕАНСКИ РИБОЛОВ ВЕРОЯТНО ЩЕШЕ ДА Е ДРУГ ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА МЕДИЦИНА и ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА и ЗА ЕДНИ ПАРИ на ВЪНШНО ТЪРГОВСКА БАНКА

    08:51 09.11.2026

  • 5 Въй

    1 8 Отговор
    Бюджетът за 2027-ма г. още може да се преработи,докато се научи да работи.

    08:52 09.11.2026

  • 6 Мартине

    1 13 Отговор
    Като си пееш, Пенке ле...
    Остави ги да се удавят я собствените си сметки неможачите.

    08:53 09.11.2026

  • 7 безсрамник

    15 1 Отговор
    Този вместо да се изказва, да ходи в затвора за фалшификациите на дефицита по време на неговото управление. Както и за това, че набутаха еврото с фалшиви резултати. Заради тях е тази скъпотия и беднотия в момента - ППДБ и присъдружната им ГЕРБ. Пълен неадектватник. Неговата приятелка Урсула е искала замразяване на всички доходи. ДА няма никакво увеличение, но да има за Украйна и военни разходи - и те ли това искат. Това ли за тях е преработване? Наглеци и унищожители на БЪлгария. Погледни си процентите само на товята партия на изборите и тогава давай акъл бе !

    08:54 09.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Рундьо

    1 5 Отговор
    за жив не те брои ти бюджет ще му преработваш!
    За тия дебили само оставка!

    08:56 09.11.2026

  • 11 Един

    6 1 Отговор
    Кофти е кога ти оставят "копанята" празна!
    )независимо дали си прасе или депутат!)

    08:57 09.11.2026

  • 12 провинциалист

    8 1 Отговор
    Марто, що се плашим? Нали сме в еврозоната? Помниш ли какво каза на 06.06.2025 (бтв новини 1): "Еврозоната е нещо като пълно каско - защита на българската финансова система"

    08:59 09.11.2026

  • 13 А бе

    6 0 Отговор
    Тоя смени половината партии и само лапа Народна пара да ходи да работи за заплата

    09:00 09.11.2026

  • 14 Родина

    3 0 Отговор
    Този се преработил . Премахнете минимал -
    Мите прагове на осигуряване . Всеки да се
    осигурява на пълната заплата . Всички вноски в НОИ , всички пенсионери от МО
    и МВР , вън .

    09:02 09.11.2026

  • 15 Как смееш да

    1 3 Отговор
    не харесваш бюджета на ЗКПЧ-то и на напуйчения му шеф!

    09:04 09.11.2026

  • 16 Раткото

    1 2 Отговор
    шъ въ упрай!

    09:14 09.11.2026

  • 17 Рундьо и дондьо

    1 1 Отговор
    Дондьо и рундьо!
    Смрад,! Смрад! Смрад!

    09:16 09.11.2026

  • 18 Вся власт советов

    0 0 Отговор
    Кой да го преработи.

    09:16 09.11.2026

  • 19 Питам:

    0 0 Отговор
    В ДБ ли са събрани най-големите корифеи на българската политика като МаЛтин, Крушарския гений, Грамадния генерал, и умника с прическата или някой и плаща да плещят каквото трябва?

    09:23 09.11.2026

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