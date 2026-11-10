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„Младост“ e 2 месеца без топла вода и парно
  Тема: Топлофикация

„Младост“ e 2 месеца без топла вода и парно

10 Ноември, 2026 08:51 704 22

  • топлофикация-
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  • топла вода-
  • парно-
  • софия

Жителите са без нормално топлоподаване от 28 август. „Топлофикация София“ не посочва срок за приключване на ремонта

„Младост“ e 2 месеца без топла вода и парно - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Жители на столичния квартал „Младост“ са без топла вода от 28 август, а с настъпването на студените месеци са останали и без парно отопление. През октомври топлата вода е била пусната само за няколко дни. Сроковете за възстановяване на топлоподаването са били удължавани неколкократно, а „Топлофикация София“ все още не посочва дата, на която услугата ще бъде възстановена.

„Имахме през октомври за няколко дни топла вода, иначе нямаме от 28 август топлоподаване и това затруднява много бита“, разказа жителка пред bTV. По думите ѝ хората искат единствено да получават услугата, за която плащат.

Вода се затопля с кани, отоплението е с климатици

Заради продължителното прекъсване домакинствата затоплят вода с електрически кани и я смесват със студената вода от чешмите. „Така упражняваме нашия бит“, обясни жената.

Част от жителите използват климатици за отопление, но в някои жилища няма такива уреди. Други се притесняват от по-високите сметки за ток, тъй като електричеството се използва както за отопление, така и за затопляне на вода. „На големите апартаменти, според мен, е още по-трудно да се отопляват, защото трябва поне три-четири климатика“, посочи един от потърпевшите.

Проблемът засяга и семейства с малки деца. В близка детска градина също няма парно отопление. „Сутрин отиваме да караме детето на детска градина и просто трябва да го обличаме с дебели дрехи, защото няма парно“, разказа друг жител на квартала.

Някои семейства търсят решение при свои близки. „Майка ми и баща ми имат бойлер и ходим там да се къпем вечер“, каза жител на блока.

Над 15 метра тръба трябва да бъдат подменени

От „Топлофикация София“ обясняват, че ремонтът е затруднен заради ограничения достъп до авариралото трасе. В отговор до bTV дружеството посочва, че трябва да бъдат подменени над 15 метра тръба, разположени под постройка.

Аварийните екипи са извършили изкопни дейности от двете страни на обекта и са направили опит да изградят нов тръбопровод под сградата, без да засегнат конструкцията ѝ. Според дружеството техническите затруднения засега не позволяват ремонтът да бъде завършен по този начин.

По случая е сезиран и районният кмет, но техническо решение все още се търси. От „Топлофикация София“ не се ангажират със срок за възстановяване на топлоподаването.

„Изчерпва се търпението. Наближават минусови температури и това е много притеснително“, коментира един от жителите. Хората се надяват проблемът да бъде решен преди Коледа и топлата вода и отоплението да се върнат в домовете им.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Алоууууу

    10 4 Отговор
    Факти оправете си заглавието. А за парното. То не може 35 г. да се гепи и да се имитира дейност и всичко да работи. Освен това за да се поддържа системата ТЕЦ реално цените трябва да са по две на сегашните.

    Коментиран от #10, #12, #15, #16

    08:56 10.11.2026

  • 4 ставка

    5 5 Отговор
    Абе какви кани за топла вода?
    Има бойлери.
    Аман от глупости.

    Коментиран от #17

    08:58 10.11.2026

  • 5 Умнокрасив

    20 0 Отговор
    Важното е че в общината са евроатлантици , веещи украинско знаме , а в Младост изгонихме неудобната Иванчева и поставихме правилни хора !

    Коментиран от #13, #14

    08:59 10.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Времето е топло и слънчево

    7 1 Отговор
    Сигурно за това не протестират. Те и парното и топлата вода са социалистически отживелици. Сега да не сме в социализма. Някои са там някои не.

    09:03 10.11.2026

  • 9 натка патка

    10 0 Отговор
    Обществените медии нищо не казват по въпроса. На кой да вярвам.

    09:04 10.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Лазар

    6 1 Отговор
    Изхода е един,който рано или късно ще се случи:шутът отзад и пътя!

    09:06 10.11.2026

  • 12 Абе алоооу

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "Алоууууу":

    Не са 35г, а са 37 г. Никакви инвестиции не са направени, а само дране на народа! А ти искаш да увеличат цените по две, за какво? За да плащаме на айдуците за да мръзнат хората ли?

    09:06 10.11.2026

  • 13 Е нали

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "Умнокрасив":

    трябват пари на евро-тлантиците! пеД ро хански!

    09:07 10.11.2026

  • 14 Строител

    1 11 Отговор

    До коментар #5 от "Умнокрасив":

    Айде не ми говори за тази Иванчева, която ходеше на работа да събира подкупите от строителните фирми.

    09:07 10.11.2026

  • 15 Българин 🇧🇬

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "Алоууууу":

    И защо се получи , че цената на газта лети нагоре ? " Сбогом руска газ " ? Елате прескъпи "азерска " и ",LNG газ , и енергийно заробване към Турция и англосаксонците .

    09:07 10.11.2026

  • 16 натка патка

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Алоууууу":

    Системата не поддържа този формат. Заврете си го проклетия формат дето слънце не огрява и си го гледайте там.

    09:08 10.11.2026

  • 17 сътрудник

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "ставка":

    Бия и бягам каква ставка очна ли ?

    Коментиран от #21

    09:10 10.11.2026

  • 18 Троян

    0 4 Отговор
    Съвет към Софиянци. Сложете си по един или два климатика, един бойлер във банята. Винаги ще имате топла вода, и няма да ви е студено. Вашата топлофикация ви дере по три кожи. Плаща цяла България, от държавният бюджет.

    09:23 10.11.2026

  • 19 Само тази година юни 2026

    2 0 Отговор
    Счетоводните услуги за парно си ги повишиха с 40%. Незаконната СИ 30%, призната за незаконна формула от ВАС и ЕС, въведена отново от Гюров и Трайков. Цената на топло за парно се повиши с 5.5% 2026 юни. Цената за подгряване на топла вода също с 5.5% 2026. Те са два отделни компонента, общо 11% увеличение парно и подгряване вода.
    Най- добре да Фалират. Каца без дъно, управлявана Безобразно от предишните. Камък на шията на софиянци, и на хората от Провинцията.
    Нали построихте батерии, фото, перки, първи сте по износ на ток.
    Ще има ток за бойлери и климатици.
    Забравих, 360 ойро мегават час борсова цена.
    Оправяйте се, българите не закриха ЮП, Белене, Б.А.
    Българите 50% не ползват парно, но плащат СИ 30% сградна, при хоризонтални инсталации, тръби не влизат апартаменти.
    Така че, фалирайте, по-бързо. Ще кажем сбогом и на счетоводните фирми, и на неразбираемите за част от софиянци сметки, където липсват КУБИЦИ, а водомери топла вода измерват в Кубици, а не в мегаватчасове.

    09:26 10.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ставка

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "сътрудник":

    Не очна.
    Сталинска.
    Ха!

    09:44 10.11.2026

  • 22 Младост 2

    0 0 Отговор
    Оставката на петроханците наближава.
    За хората от провинцията да поясня. Парното е удобно, тихо и екологично. От зор сложих климатик. Но панелните блокове са проектирани за ТЕЦ, не за бойлери. За да сложа 2 нужни броя, трябва да изкъртя кухнята и банята + кабели за ток по целия апартамент. Та се връщам на точка 1 - оставка!

    09:55 10.11.2026

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