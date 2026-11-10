„Младост“ e 2 месеца без топла вода и парно

Жители на столичния квартал „Младост“ са без топла вода от 28 август, а с настъпването на студените месеци са останали и без парно отопление. През октомври топлата вода е била пусната само за няколко дни. Сроковете за възстановяване на топлоподаването са били удължавани неколкократно, а „Топлофикация София“ все още не посочва дата, на която услугата ще бъде възстановена.
„Имахме през октомври за няколко дни топла вода, иначе нямаме от 28 август топлоподаване и това затруднява много бита“, разказа жителка пред bTV. По думите ѝ хората искат единствено да получават услугата, за която плащат.
Вода се затопля с кани, отоплението е с климатици
Заради продължителното прекъсване домакинствата затоплят вода с електрически кани и я смесват със студената вода от чешмите. „Така упражняваме нашия бит“, обясни жената.
Част от жителите използват климатици за отопление, но в някои жилища няма такива уреди. Други се притесняват от по-високите сметки за ток, тъй като електричеството се използва както за отопление, така и за затопляне на вода. „На големите апартаменти, според мен, е още по-трудно да се отопляват, защото трябва поне три-четири климатика“, посочи един от потърпевшите.
Проблемът засяга и семейства с малки деца. В близка детска градина също няма парно отопление. „Сутрин отиваме да караме детето на детска градина и просто трябва да го обличаме с дебели дрехи, защото няма парно“, разказа друг жител на квартала.
Някои семейства търсят решение при свои близки. „Майка ми и баща ми имат бойлер и ходим там да се къпем вечер“, каза жител на блока.
Над 15 метра тръба трябва да бъдат подменени
От „Топлофикация София“ обясняват, че ремонтът е затруднен заради ограничения достъп до авариралото трасе. В отговор до bTV дружеството посочва, че трябва да бъдат подменени над 15 метра тръба, разположени под постройка.
Аварийните екипи са извършили изкопни дейности от двете страни на обекта и са направили опит да изградят нов тръбопровод под сградата, без да засегнат конструкцията ѝ. Според дружеството техническите затруднения засега не позволяват ремонтът да бъде завършен по този начин.
По случая е сезиран и районният кмет, но техническо решение все още се търси. От „Топлофикация София“ не се ангажират със срок за възстановяване на топлоподаването.
„Изчерпва се търпението. Наближават минусови температури и това е много притеснително“, коментира един от жителите. Хората се надяват проблемът да бъде решен преди Коледа и топлата вода и отоплението да се върнат в домовете им.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Алоууууу
Коментиран от #10, #12, #15, #16
08:56 10.11.2026
4 ставка
Има бойлери.
Аман от глупости.
Коментиран от #17
08:58 10.11.2026
5 Умнокрасив
Коментиран от #13, #14
08:59 10.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Времето е топло и слънчево
09:03 10.11.2026
9 натка патка
09:04 10.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Лазар
09:06 10.11.2026
12 Абе алоооу
До коментар #3 от "Алоууууу":Не са 35г, а са 37 г. Никакви инвестиции не са направени, а само дране на народа! А ти искаш да увеличат цените по две, за какво? За да плащаме на айдуците за да мръзнат хората ли?
09:06 10.11.2026
13 Е нали
До коментар #5 от "Умнокрасив":трябват пари на евро-тлантиците! пеД ро хански!
09:07 10.11.2026
14 Строител
До коментар #5 от "Умнокрасив":Айде не ми говори за тази Иванчева, която ходеше на работа да събира подкупите от строителните фирми.
09:07 10.11.2026
15 Българин 🇧🇬
До коментар #3 от "Алоууууу":И защо се получи , че цената на газта лети нагоре ? " Сбогом руска газ " ? Елате прескъпи "азерска " и ",LNG газ , и енергийно заробване към Турция и англосаксонците .
09:07 10.11.2026
16 натка патка
До коментар #3 от "Алоууууу":Системата не поддържа този формат. Заврете си го проклетия формат дето слънце не огрява и си го гледайте там.
09:08 10.11.2026
17 сътрудник
До коментар #4 от "ставка":Бия и бягам каква ставка очна ли ?
Коментиран от #21
09:10 10.11.2026
18 Троян
09:23 10.11.2026
19 Само тази година юни 2026
Най- добре да Фалират. Каца без дъно, управлявана Безобразно от предишните. Камък на шията на софиянци, и на хората от Провинцията.
Нали построихте батерии, фото, перки, първи сте по износ на ток.
Ще има ток за бойлери и климатици.
Забравих, 360 ойро мегават час борсова цена.
Оправяйте се, българите не закриха ЮП, Белене, Б.А.
Българите 50% не ползват парно, но плащат СИ 30% сградна, при хоризонтални инсталации, тръби не влизат апартаменти.
Така че, фалирайте, по-бързо. Ще кажем сбогом и на счетоводните фирми, и на неразбираемите за част от софиянци сметки, където липсват КУБИЦИ, а водомери топла вода измерват в Кубици, а не в мегаватчасове.
09:26 10.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ставка
До коментар #17 от "сътрудник":Не очна.
Сталинска.
Ха!
09:44 10.11.2026
22 Младост 2
За хората от провинцията да поясня. Парното е удобно, тихо и екологично. От зор сложих климатик. Но панелните блокове са проектирани за ТЕЦ, не за бойлери. За да сложа 2 нужни броя, трябва да изкъртя кухнята и банята + кабели за ток по целия апартамент. Та се връщам на точка 1 - оставка!
09:55 10.11.2026