„Младост“ e 2 месеца без топла вода и парно

Жители на столичния квартал „Младост“ са без топла вода от 28 август, а с настъпването на студените месеци са останали и без парно отопление. През октомври топлата вода е била пусната само за няколко дни. Сроковете за възстановяване на топлоподаването са били удължавани неколкократно, а „Топлофикация София“ все още не посочва дата, на която услугата ще бъде възстановена.

„Имахме през октомври за няколко дни топла вода, иначе нямаме от 28 август топлоподаване и това затруднява много бита“, разказа жителка пред bTV. По думите ѝ хората искат единствено да получават услугата, за която плащат.

Вода се затопля с кани, отоплението е с климатици

Заради продължителното прекъсване домакинствата затоплят вода с електрически кани и я смесват със студената вода от чешмите. „Така упражняваме нашия бит“, обясни жената.

Част от жителите използват климатици за отопление, но в някои жилища няма такива уреди. Други се притесняват от по-високите сметки за ток, тъй като електричеството се използва както за отопление, така и за затопляне на вода. „На големите апартаменти, според мен, е още по-трудно да се отопляват, защото трябва поне три-четири климатика“, посочи един от потърпевшите.

Проблемът засяга и семейства с малки деца. В близка детска градина също няма парно отопление. „Сутрин отиваме да караме детето на детска градина и просто трябва да го обличаме с дебели дрехи, защото няма парно“, разказа друг жител на квартала.

Някои семейства търсят решение при свои близки. „Майка ми и баща ми имат бойлер и ходим там да се къпем вечер“, каза жител на блока.

Над 15 метра тръба трябва да бъдат подменени

От „Топлофикация София“ обясняват, че ремонтът е затруднен заради ограничения достъп до авариралото трасе. В отговор до bTV дружеството посочва, че трябва да бъдат подменени над 15 метра тръба, разположени под постройка.

Аварийните екипи са извършили изкопни дейности от двете страни на обекта и са направили опит да изградят нов тръбопровод под сградата, без да засегнат конструкцията ѝ. Според дружеството техническите затруднения засега не позволяват ремонтът да бъде завършен по този начин.

По случая е сезиран и районният кмет, но техническо решение все още се търси. От „Топлофикация София“ не се ангажират със срок за възстановяване на топлоподаването.

„Изчерпва се търпението. Наближават минусови температури и това е много притеснително“, коментира един от жителите. Хората се надяват проблемът да бъде решен преди Коледа и топлата вода и отоплението да се върнат в домовете им.