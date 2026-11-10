Забраната на фермите за кожи влиза за второ четене

Законопроектът за забрана на фермите за ценни кожи влиза за второ четене в Комисията по земеделието, храните и горите. Заседанието е насрочено за 15:00 часа, като окончателното решение на комисията ще определи дали текстовете ще бъдат внесени за гласуване в пленарната зала.

Промените са записани в Закона за ветеринарномедицинската дейност и предвиждат забрана за отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи. В обхвата попадат норки, лисици, чинчили, енотовидни кучета и други животни, отглеждани единствено заради кожата им.

Предложението е внесено на 1 октомври от Антон Кутев и група народни представители от всички парламентарни групи. На 8 октомври земеделската комисия го подкрепи на първо четене с 19 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“. Седмица по-късно Народното събрание одобри законопроекта със 163 гласа „за“, също без нито един глас „против“ или „въздържал се“.

Какво предвиждат текстовете

Законопроектът определя отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни за добив на ценни кожи като проява на жестокост към животните. Забраната няма да се отнася до кожи, получени като вторичен продукт от животни, отглеждани за месо или други хранителни цели. Изключение е предвидено и за кожи от животни, добити при законен лов.

При нарушение физическите лица ще подлежат на глоба от 800 до 1500 евро, а при повторно нарушение - от 2000 до 6000 евро. За еднолични търговци и юридически лица са предвидени имуществени санкции от 2500 до 4500 евро, които при повторно нарушение могат да достигнат 10 000 евро.

Последната ферма е затворена през 2025 г.

В страната в момента няма действащи ферми за ценни кожи. Последният такъв обект, разположен край старозагорското село Маджерито, е прекратил дейността си в началото на 2025 г. Фермата е имала капацитет около 130 000 норки. Законодателната забрана цели да не се допуска възстановяване на този вид производство.

Председателят на земеделската комисия Явор Гечев заяви пред bTV: „Нямаме различия между различните партийни формации и не очакваме предложения между първо и второ четене, тоест да омекотят някои от текстовете.“

След гласуването в комисията законопроектът трябва да бъде разгледан на второ четене и в пленарната зала. Забраната ще стане окончателна след приемането на закона от Народното събрание и обнародването му в „Държавен вестник“.

Източници: bnrnews.bg, btvnovinite.bg