Български офицер получи нашивка „Ranger Tab“ в САЩ

25-годишният лейтенант Атанас Димитров от българската армия е получил нашивката „Ranger Tab“ на американската армия след двумесечен курс за лидерство в бойни условия. Той е един от тримата българи, преминали обучението, което е сред най-тежките в американската армия.
Димитров служи в Съвместното командване на специалните операции и е завършил военното училище преди година. Четири седмици от курса са преминали в постоянни рейдове и засади в планински местности и блата. Военнослужещите са носили индивидуална екипировка, която на моменти е надвишавала 30 килограма.
„Почти всеки ден преминавахме през блата, които достигаха до височината на един човешки ръст“, разказва лейтенантът пред bTV. По думите му по време на обучението е срещал крокодили, гърмящи змии и черни мечки.
Сън по половин час и рейдове през нощта
Сред изпитанията са били пълната изолация, целодневните рейдове и засадите в тежък терен. На моменти участниците са спели около 30 минути на денонощие, а за хранене са разполагали с приблизително 10 минути в ранните сутрешни часове.
Димитров си спомня, че след кратка почивка в първия ден инструктор е хвърлил граната в патрулната база и е дал команда: „Ставайте, денят започва отначало“. След втория или третия ден сънят е достигал около половин час, разказва той.
След първата седмица умората започнала да влияе и на движението. Лейтенантът описва как веднъж е заспал, докато патрулирал през нощта в колона, и негов колега го е върнал в строя.
От 400 участници до 150 завършили
Курсът е проверявал не само физическата издръжливост, но и способността за вземане на решения и водене на хора при липса на сън и храна. Според Димитров групата е била взаимно зависима, а откъсването на един участник е можело да застраши всички.
„Ние започнахме 400 души и на моето завършване бяхме 150“, посочва лейтенантът. Той все още се възстановява физически от натоварването в рейнджърското училище, но заявява, че българските специални сили по нищо не отстъпват като умения на американските.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 Пущиня(к)
13:01 08.11.2026
4 Булба67
13:05 08.11.2026
5 Факт
Коментиран от #42
13:08 08.11.2026
6 Копейкин Костя
До коментар #2 от "да попитам":Да.
Лентата с цвета на колорадски бръмбар, знаеш я, нали? 😀
13:08 08.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Чао
Коментиран от #11
13:11 08.11.2026
9 Абе я черта ....
13:12 08.11.2026
10 да не прозвучава като обида , но
13:12 08.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Цвете
13:16 08.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ако е "офицер"
13:18 08.11.2026
15 Луд
п.с. Не се впечетлявай от негативните коментари. Те със сигурност са на много по- натренирани българи.
13:18 08.11.2026
16 Цвете
Коментиран от #24, #27, #28
13:19 08.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Аууууу....
13:22 08.11.2026
21 Български офицер
13:23 08.11.2026
22 Български офицер
13:25 08.11.2026
23 Тик-Ток
13:25 08.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Без думи
13:27 08.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Тик-Ток
13:30 08.11.2026
30 Добре че
13:31 08.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Значи е готов
13:32 08.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Значи тея тримата
13:33 08.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Бай той Толстой
13:34 08.11.2026
37 Новото попълнение
Коментиран от #38
13:35 08.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Гост
13:39 08.11.2026
40 родител
13:39 08.11.2026
41 Направо за министър става нали?
13:40 08.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Мюмюн
Коментиран от #44
13:41 08.11.2026
44 Рейнджър
До коментар #43 от "Мюмюн":Не е за мен това, а и съм зает, имам работа...
Коментиран от #47
13:42 08.11.2026
45 и в чужбина, и в чужбина.....
ИНФОРМАЦИЯ за войнишките длъжностите в Съвместното командване на специалните операции, обявени за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.
13:44 08.11.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Дзак
13:45 08.11.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Сатана Z
13:47 08.11.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Просто е гнусно
13:48 08.11.2026
53 Бро от дружба едно
„Крокодили и змии и мечки”
Са само „половинките” им у къщи...😀
13:49 08.11.2026
54 БАН
13:53 08.11.2026
55 Само един въпрос
Коментиран от #59
13:55 08.11.2026
56 три нещастни българчета
13:58 08.11.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Прям
14:01 08.11.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 То и терориста в Полша
14:04 08.11.2026
61 О, Морес
14:04 08.11.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Факт
14:11 08.11.2026
64 689368383
14:32 08.11.2026