Български офицер получи нашивка „Ranger Tab“ в САЩ

25-годишният лейтенант Атанас Димитров от българската армия е получил нашивката „Ranger Tab“ на американската армия след двумесечен курс за лидерство в бойни условия. Той е един от тримата българи, преминали обучението, което е сред най-тежките в американската армия.

Димитров служи в Съвместното командване на специалните операции и е завършил военното училище преди година. Четири седмици от курса са преминали в постоянни рейдове и засади в планински местности и блата. Военнослужещите са носили индивидуална екипировка, която на моменти е надвишавала 30 килограма.

„Почти всеки ден преминавахме през блата, които достигаха до височината на един човешки ръст“, разказва лейтенантът пред bTV. По думите му по време на обучението е срещал крокодили, гърмящи змии и черни мечки.

Сън по половин час и рейдове през нощта

Сред изпитанията са били пълната изолация, целодневните рейдове и засадите в тежък терен. На моменти участниците са спели около 30 минути на денонощие, а за хранене са разполагали с приблизително 10 минути в ранните сутрешни часове.

Димитров си спомня, че след кратка почивка в първия ден инструктор е хвърлил граната в патрулната база и е дал команда: „Ставайте, денят започва отначало“. След втория или третия ден сънят е достигал около половин час, разказва той.

След първата седмица умората започнала да влияе и на движението. Лейтенантът описва как веднъж е заспал, докато патрулирал през нощта в колона, и негов колега го е върнал в строя.

От 400 участници до 150 завършили

Курсът е проверявал не само физическата издръжливост, но и способността за вземане на решения и водене на хора при липса на сън и храна. Според Димитров групата е била взаимно зависима, а откъсването на един участник е можело да застраши всички.

„Ние започнахме 400 души и на моето завършване бяхме 150“, посочва лейтенантът. Той все още се възстановява физически от натоварването в рейнджърското училище, но заявява, че българските специални сили по нищо не отстъпват като умения на американските.

Източници: btvnovinite.bg