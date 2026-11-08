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Български офицер получи нашивка „Ranger Tab“ в САЩ

Български офицер получи нашивка „Ranger Tab“ в САЩ

8 Ноември, 2026 12:56 1 205 64

  • атанас димитров-
  • ranger tab-
  • българска армия-
  • специални операции-
  • военно обучение

Лейтенант Атанас Димитров е един от тримата българи, преминали тежкото обучение на американското рейнджърско училище

Български офицер получи нашивка „Ranger Tab“ в САЩ - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

25-годишният лейтенант Атанас Димитров от българската армия е получил нашивката „Ranger Tab“ на американската армия след двумесечен курс за лидерство в бойни условия. Той е един от тримата българи, преминали обучението, което е сред най-тежките в американската армия.

Димитров служи в Съвместното командване на специалните операции и е завършил военното училище преди година. Четири седмици от курса са преминали в постоянни рейдове и засади в планински местности и блата. Военнослужещите са носили индивидуална екипировка, която на моменти е надвишавала 30 килограма.

„Почти всеки ден преминавахме през блата, които достигаха до височината на един човешки ръст“, разказва лейтенантът пред bTV. По думите му по време на обучението е срещал крокодили, гърмящи змии и черни мечки.

Сън по половин час и рейдове през нощта

Сред изпитанията са били пълната изолация, целодневните рейдове и засадите в тежък терен. На моменти участниците са спели около 30 минути на денонощие, а за хранене са разполагали с приблизително 10 минути в ранните сутрешни часове.

Димитров си спомня, че след кратка почивка в първия ден инструктор е хвърлил граната в патрулната база и е дал команда: „Ставайте, денят започва отначало“. След втория или третия ден сънят е достигал около половин час, разказва той.

След първата седмица умората започнала да влияе и на движението. Лейтенантът описва как веднъж е заспал, докато патрулирал през нощта в колона, и негов колега го е върнал в строя.

От 400 участници до 150 завършили

Курсът е проверявал не само физическата издръжливост, но и способността за вземане на решения и водене на хора при липса на сън и храна. Според Димитров групата е била взаимно зависима, а откъсването на един участник е можело да застраши всички.

„Ние започнахме 400 души и на моето завършване бяхме 150“, посочва лейтенантът. Той все още се възстановява физически от натоварването в рейнджърското училище, но заявява, че българските специални сили по нищо не отстъпват като умения на американските.

Източници: btvnovinite.bg


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пущиня(к)

    25 12 Отговор
    Тва, шапкарите, са бая пр0сти парчета!

    13:01 08.11.2026

  • 4 Булба67

    20 4 Отговор
    Новият ,, бат Рамбо"

    13:05 08.11.2026

  • 5 Факт

    19 8 Отговор
    Ич не мие драго Кирякстефчовец млад

    Коментиран от #42

    13:08 08.11.2026

  • 6 Копейкин Костя

    7 11 Отговор

    До коментар #2 от "да попитам":

    Да.
    Лентата с цвета на колорадски бръмбар, знаеш я, нали? 😀

    13:08 08.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Чао

    21 17 Отговор
    Браво на човека.Не разбирам защо другите коментари са толкова негативни.

    Коментиран от #11

    13:11 08.11.2026

  • 9 Абе я черта ....

    15 7 Отговор
    един от тримата замаени българи които били заблудени че американското рейнджърско училище е Харвард ...ку-кууу

    13:12 08.11.2026

  • 10 да не прозвучава като обида , но

    17 10 Отговор
    зомбирано парче , по далеч от такива , близките му да го мислят

    13:12 08.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Цвете

    17 8 Отговор
    ДА БЯХТЕ СЕ ПОЗАИНТЕРЕСУВАЛИ ,КАК Е ПОПАДНАЛ ТАМ ? ОТ КЪДЕ СТАРТИРА ВСИЧКО ? БРАВО НА МОМЧЕТО.ДОКАЗАЛ СЕ И Е ИЗБРАН.ДЕ ДА БЯХА ВСИЧКИ В БЪЛГАРИЯ МЛАДЕЖИ ,НЕСТАВА ВЪПРОС ЗА УЧАСТИЯ В МИРОТВОРЕН ПЛАН ,А В ЕЖЕДНЕВИЕТО СИ. 🇪🇺❤️🇧🇬❤️🤲🍀🍀🫶🥰🥰

    13:16 08.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ако е "офицер"

    20 7 Отговор
    рейнджърското училище е просто унижение за него

    13:18 08.11.2026

  • 15 Луд

    15 13 Отговор
    Браво,момче!!!
    п.с. Не се впечетлявай от негативните коментари. Те със сигурност са на много по- натренирани българи.

    13:18 08.11.2026

  • 16 Цвете

    6 7 Отговор
    ФАКТИ, НЕ ВИ ЛИ ОБИЖДА СТРАНИЦАТА ДА ПИШАТ НЯКАКВИ ПЛЕБЕИ ????? НО ,КОГАТО СЕ " НАСТАНИ " ИСТИНАТА Е ТРИЕТЕ ,ЗАЩО? 🇧🇬🤔😠🙄🇧🇬

    Коментиран от #24, #27, #28

    13:19 08.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Аууууу....

    15 6 Отговор
    Да посрещем с почести новите петрухански горски рейнджъри

    13:22 08.11.2026

  • 21 Български офицер

    22 8 Отговор
    Бил станал американски редник. Страшна чест ей

    13:23 08.11.2026

  • 22 Български офицер

    13 5 Отговор
    Редник Калушко .... доообре

    13:25 08.11.2026

  • 23 Тик-Ток

    17 6 Отговор
    Още еничари

    13:25 08.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Без думи

    12 8 Отговор
    Награден в САЩ кво прави в Бг????

    13:27 08.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тик-Ток

    13 5 Отговор
    Още агентура на ЦРУ в България

    13:30 08.11.2026

  • 30 Добре че

    12 2 Отговор
    Училището за рейнджъри е отворено и за жени.

    13:31 08.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Значи е готов

    18 3 Отговор
    за фронта в Украйна. Там ще плаче за вкъщи.

    13:32 08.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Значи тея тримата

    14 4 Отговор
    са новите шпиони в българската армия. Не трябва никакво кариерно развитие да им се позволява ..

    13:33 08.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Бай той Толстой

    14 4 Отговор
    Е това важно ли е?😁 Всички сме яли по 3 минути и сме заспивали ходейки караул в казармата.

    13:34 08.11.2026

  • 37 Новото попълнение

    10 3 Отговор
    от петрухански горски рейнджъри дойде. Дайте им сега и кемпер

    Коментиран от #38

    13:35 08.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Гост

    13 1 Отговор
    То, и Премиера, Кирето, беше карал някви курсове в Харвард! Ама колко месеца...

    13:39 08.11.2026

  • 40 родител

    4 8 Отговор
    Шапка свалям на момчето ,защото там изпитите са железни за разлика от тук , защото имаме хиляди тулупи които сто метра пробягват за три минути , а за подготовката да не правим сравнения !!

    13:39 08.11.2026

  • 41 Направо за министър става нали?

    11 1 Отговор
    след двумесечен курс за лидерство в бойни условия...

    13:40 08.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Мюмюн

    10 1 Отговор
    и? нищонеправене, цял живот. качествено при това, и пенция имат солидна, че и рано я получават. я ела като мен 30 години на полето? 5 часа ставаш, 21 се връщаш в къщи, спиш и утре пак така?

    Коментиран от #44

    13:41 08.11.2026

  • 44 Рейнджър

    5 3 Отговор

    До коментар #43 от "Мюмюн":

    Не е за мен това, а и съм зает, имам работа...

    Коментиран от #47

    13:42 08.11.2026

  • 45 и в чужбина, и в чужбина.....

    3 0 Отговор
    ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина
    ИНФОРМАЦИЯ за войнишките длъжностите в Съвместното командване на специалните операции, обявени за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.

    13:44 08.11.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Дзак

    4 0 Отговор
    Ей там е Полиграфа!

    13:45 08.11.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Ще падна от смях."Ленчето" изкарало двумесечен курс за лидерство в бойни условия в САЩ и станало "старо куче медалист" .

    13:47 08.11.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Просто е гнусно

    6 2 Отговор
    Дори да го четеш

    13:48 08.11.2026

  • 53 Бро от дружба едно

    3 0 Отговор
    То тукашните му набори
    „Крокодили и змии и мечки”
    Са само „половинките” им у къщи...😀

    13:49 08.11.2026

  • 54 БАН

    8 1 Отговор
    Някога лейтенатните, които излизаха от военните училища, особено тези в Сухопътни войски бяха като питбули. И най-коравите стари кучета подвиваха опашка пред тях. Назначаваха ги за взводни и ротни командири на най-лудите и диви кашици. Но нямаха грешка в нито едно отношение. Всички имахме респект от тях. А това голобрадото като го гледам как зяпнало с уста, като улаво. Курс било изкарало в САЩ... Хайде стига глупости. Статия за малоумни.

    13:53 08.11.2026

  • 55 Само един въпрос

    6 1 Отговор
    За какво точно ни е пехота?

    Коментиран от #59

    13:55 08.11.2026

  • 56 три нещастни българчета

    5 1 Отговор
    които за друго не стават били минали курсче за наемници в САЩ. Успех...

    13:58 08.11.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Прям

    8 1 Отговор
    Тоя България ли ще защитава или Америка ? 100 % сигурност че вече е вербуван !

    14:01 08.11.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 То и терориста в Полша

    5 1 Отговор
    Курсче в същото това американско рейнджърско училище е бил завършил впрочем ....

    14:04 08.11.2026

  • 61 О, Морес

    3 0 Отговор
    Офицерите на "хутите",които са една шепа хора и правят на маймуни Израел, Всички са възпитаници на руски военни училища.Пожелавм на това достойно момче и той като хутите...

    14:04 08.11.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Факт

    1 0 Отговор
    Бг офицер я се скрийте

    14:11 08.11.2026

  • 64 689368383

    0 0 Отговор
    как е еничарин на английски ? мож би рейнджър !

    14:32 08.11.2026

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