Ремонт ограничава движението по автомагистрала „Тракия“ между 139-и и 141-и километър в посока Бургас. Активната и аварийната лента са затворени, а автомобилите преминават само през изпреварващата лента между 7:30 и 17:00 часа. Агенция „Пътна инфраструктура“ призовава водачите да спазват временната сигнализация и ограниченията на скоростта.

Временна организация остава в сила и по други натоварени направления. По пътя Лозарево–Прилеп движението е двупосочно в една лента заради ремонт. По път II-54 между Долна Студена и Ценово скоростта е ограничена до 50 км/ч. До 18 ноември се работи по път II-56 между Павел баня и Розовец, където автомобилите преминават от една лента в друга. До 20 ноември е в сила аналогична организация по път II-79 между Мамарчево и Болярово. В района на Свиленград движението по път I-8 преминава от една лента в друга заради ремонт на дилатационни фуги, планиран до 18 декември.

Трафикът по границите

Нормално е движението на граничните пунктове с Гърция, Северна Македония и Сърбия. На „Капитан Андреево“ обаче е отчетен интензивен трафик на изход за товарни автомобили. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ се пропускат леки автомобили и микробуси с допустима максимална маса до 3,5 тона.

Фериботните връзки Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич са временно преустановени заради ниското ниво на река Дунав. Пътуващите между България и Румъния трябва да използват сухопътни пунктове или други работещи фериботни линии.

Сняг и вятър във високите части

В планините ще бъде облачно, като в масивите от Западна България се очакват валежи от дъжд, преминаващи в сняг над 1800 метра. „В планините ще бъде облачно“, посочва Националният институт по метеорология и хидрология. Очаква се умерен и силен западен вятър. Температурите ще са около 9 градуса на 1200 метра и около 4 градуса на 2000 метра. На Мусала се очакват между минус 4 и минус 2 градуса, на Черни връх между минус 2 и 1 градус, а на връх Ботев между минус 3 и 1 градус.

Проверки на КАТ и сводка от пожарната

При специализираната операция на Пътна полиция са проверени 13 778 моторни превозни средства и 18 917 водачи и пътници. Съставени са 3873 фиша и 340 акта. МВР съобщава за 25 водачи, установени да шофират след употреба на алкохол, трима след употреба на наркотични вещества и седем отказали тестове.

За едно денонощие пожарната е реагирала на 507 сигнала за произшествия и е ликвидирала 114 пожара. При 20 от пожарите са нанесени преки материални щети, сред които по осем жилищни сгради и шест транспортни средства. Един човек е загинал, а един е пострадал.

От 15 ноември е в сила изискването автомобилите да са с гуми, предназначени за зимни условия, или с дълбочина на протектора най-малко 4 милиметра. Водачите трябва да се съобразяват и с временната сигнализация в ремонтните участъци, а туристите във високите части да отчитат снега, ниските температури и силния вятър.