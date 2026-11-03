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"Държавен вестник": Минималната заплата става 660 евро от 1 януари 2027 г
  Тема: Икономика

"Държавен вестник": Минималната заплата става 660 евро от 1 януари 2027 г

3 Ноември, 2026 19:58 592 15

  • минимална заплата-
  • трудови възнаграждения-
  • министерски съвет-
  • държавен вестник

Публикувано бе постановлението на Министерския съвет. Часовата ставка ще бъде 3,98 евро

"Държавен вестник": Минималната заплата става 660 евро от 1 януари 2027 г - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Минималната работна заплата в България ще бъде 660 евро от 1 януари 2027 г. Размерът е определен за пълен работен месец при 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица.

„Държавен вестник“ публикува постановлението на Министерския съвет, с което се определя новият размер на минималното трудово възнаграждение. Минималната часова работна заплата ще бъде 3,98 евро.

„От 1 януари 2027 година минималната работна заплата за страната се определя на 660 евро за пълен работен месец при 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица.“

Постановлението е прието в края на октомври

Постановлението е прието от правителството на 29 октомври 2026 г. и е публикувано в правно-информационната система на Министерския съвет на 3 ноември.

Новият размер влиза в сила от 1 януари 2027 г. От тази дата работодателите ще трябва да спазват определените минимални месечна и часова ставка за труд при посочената нормална продължителност на работното време.

Източници: bnrnews.bg, mlsp.government.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ко речи

    6 0 Отговор
    В Германия е 13,90 на час,а 01.01 ще става 14,60.
    Ама ние живеем в другата Европа...

    20:05 03.11.2026

  • 2 Европеец

    10 0 Отговор
    Много бе, много бе...... Негодяи мръсни .... Време е за нов девети септември и задължително с народен съд....

    Коментиран от #4

    20:05 03.11.2026

  • 3 Невероятен успех за Радев

    8 0 Отговор
    след увеличението на винетки, данъци на публичният сектор, новият външен дълг от 9 милиарда, увеличи минималната заплата с колко?

    20:05 03.11.2026

  • 4 9-ти септември

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    беше преди 2 дни, в неделя.
    Първият подарък беше вчера-32 процента по-скъп газ.
    Днес-национализиране на доброволните пенсионни спестявания.
    А утре?

    Коментиран от #8

    20:07 03.11.2026

  • 5 минен синдикат

    0 1 Отговор
    Настояваме МНЗ да се увеличи драстично със скок до 666 евро.

    20:11 03.11.2026

  • 6 И осигуровките

    5 0 Отговор
    се повишават спрямо МРЗ. Без необлагаем минимум. Писна ми, увеличиха юли парно, ток, вода, топла вода, мобилни, осигуровки, местни данъци от 2027, винетки, цени храни, акцизи, услуги. Спрете я тази инфлация и чудовищни цени. Ние не получаваме по 20 000 лева заплати.
    Браво, шампиони. И без конкурси лекарства за частни болници.
    И с ДЕСЕТ процента увеличен бюджет на НЗОК, при намаляващо население и намаляващ народ от 9.5 милиона на 5.5 милиона. България е първа по доплащане в ЕС от 40-60% за доболнична помощ.
    Важното е че хрантутим лобитата, те наяждане нямат. 50% от НЗОК се източва чудовищно.
    Цена на лекарство в Гърция е с 200% по-ниска цена.
    България е с най-високи цени на лекарства на Балканите от 200% до 300%.

    20:11 03.11.2026

  • 7 Пич

    3 1 Отговор
    Внимание - никой да не мрънка!!!
    Довлякохте БКП на власт, а онзи ден го и бетонирахте!!!
    ПроС народ- слаба държава!!!

    20:13 03.11.2026

  • 8 Европеец

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "9-ти септември":

    Е кой ти каза че са доброволни бе .... Нима не знаеш, че саДоброволно задължителни.....

    20:14 03.11.2026

  • 9 Жбръц

    6 2 Отговор
    660 евро МРЗ.След удръжки, ако сте на пълен работен ден, нетна сума за получаване 512 евро и 15 цента.Здравата ни го набиха,последните две сглобки,не е Радев,а точно те.Задръстиха бюджета с поредица от милиардни заеми,,който днес,се погасяват в евро.Ако се направи на" добър" изтегли още кредити за пенсии и заплати,още през 2028 ще влезем в тресавището.Те усещаха,че са Последен валс, при бъдещи избори.И действаха на принципа " След нас- потоп! Знаеха ефекта от еврозоната.Защото 1320 лева=660 евро,при предишните цени е съвсем различно от днес,всичко дубъл,заплати и пенсии делено на две.

    20:16 03.11.2026

  • 10 Ганчо

    5 0 Отговор
    Да ви е честито!

    20:23 03.11.2026

  • 11 Наистина е обидно! 😡

    1 0 Отговор
    Наистина е обидно! 😡 Особено като се погледне колко струва животът в България – храна, ток, вода, горива, наеми, лекарства и услуги. Безсрамници са управляващите от Регресивна България, хвърчилжто Радев и марионеткота му Йотова.

    20:34 03.11.2026

  • 12 Нагли изедници ПБ!!

    1 0 Отговор
    660 евро брутна минимална заплата през 2027 г. не означава 660 евро в джоба. След удръжките сумата ще бъде осезаемо по-ниска.
    И най-неприятното е, че минималната заплата трябва да осигурява поне някакъв нормален стандарт на живот, а не просто човек да оцелява до следващата заплата.

    20:35 03.11.2026

  • 13 Температурен Темерут

    1 0 Отговор
    Яжте му сега чорапите на фат.мака радев прош.ляци. Вместо сега от 1 януари да взимате 690 евро,сега ще взимате 660. Тънете в бедност и мизерия. Заслужавате го. Идете в просия,там ще сте богати. Пр.осто бг племе.

    20:36 03.11.2026

  • 14 За ви е честита МИЗЕРИЯТА при Радев. Хах

    1 0 Отговор
    По постановлението това е увеличение само с 39,80 евро спрямо 2026 г., или 6,4%.

    20:36 03.11.2026

  • 15 Така са наредили от ЕС, да знаете!

    0 0 Отговор
    Къде е Асенчо да ревне, че ограбват народа?
    Преди малко рева и лъга тоя народ в защита на пирамидата частни пенсионни фондове.
    Гнусна мафия изсмуква живота и силите на българина!

    20:36 03.11.2026

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