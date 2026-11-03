"Държавен вестник": Минималната заплата става 660 евро от 1 януари 2027 г

Минималната работна заплата в България ще бъде 660 евро от 1 януари 2027 г. Размерът е определен за пълен работен месец при 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица.
„Държавен вестник“ публикува постановлението на Министерския съвет, с което се определя новият размер на минималното трудово възнаграждение. Минималната часова работна заплата ще бъде 3,98 евро.„От 1 януари 2027 година минималната работна заплата за страната се определя на 660 евро за пълен работен месец при 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица.“
Постановлението е прието в края на октомври
Постановлението е прието от правителството на 29 октомври 2026 г. и е публикувано в правно-информационната система на Министерския съвет на 3 ноември.
Новият размер влиза в сила от 1 януари 2027 г. От тази дата работодателите ще трябва да спазват определените минимални месечна и часова ставка за труд при посочената нормална продължителност на работното време.
Източници: bnrnews.bg, mlsp.government.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ко речи
Ама ние живеем в другата Европа...
20:05 03.11.2026
2 Европеец
Коментиран от #4
20:05 03.11.2026
3 Невероятен успех за Радев
20:05 03.11.2026
4 9-ти септември
До коментар #2 от "Европеец":беше преди 2 дни, в неделя.
Първият подарък беше вчера-32 процента по-скъп газ.
Днес-национализиране на доброволните пенсионни спестявания.
А утре?
Коментиран от #8
20:07 03.11.2026
5 минен синдикат
20:11 03.11.2026
6 И осигуровките
Браво, шампиони. И без конкурси лекарства за частни болници.
И с ДЕСЕТ процента увеличен бюджет на НЗОК, при намаляващо население и намаляващ народ от 9.5 милиона на 5.5 милиона. България е първа по доплащане в ЕС от 40-60% за доболнична помощ.
Важното е че хрантутим лобитата, те наяждане нямат. 50% от НЗОК се източва чудовищно.
Цена на лекарство в Гърция е с 200% по-ниска цена.
България е с най-високи цени на лекарства на Балканите от 200% до 300%.
20:11 03.11.2026
7 Пич
Довлякохте БКП на власт, а онзи ден го и бетонирахте!!!
ПроС народ- слаба държава!!!
20:13 03.11.2026
8 Европеец
До коментар #4 от "9-ти септември":Е кой ти каза че са доброволни бе .... Нима не знаеш, че саДоброволно задължителни.....
20:14 03.11.2026
9 Жбръц
20:16 03.11.2026
10 Ганчо
20:23 03.11.2026
11 Наистина е обидно! 😡
20:34 03.11.2026
12 Нагли изедници ПБ!!
И най-неприятното е, че минималната заплата трябва да осигурява поне някакъв нормален стандарт на живот, а не просто човек да оцелява до следващата заплата.
20:35 03.11.2026
13 Температурен Темерут
20:36 03.11.2026
14 За ви е честита МИЗЕРИЯТА при Радев. Хах
20:36 03.11.2026
15 Така са наредили от ЕС, да знаете!
Преди малко рева и лъга тоя народ в защита на пирамидата частни пенсионни фондове.
Гнусна мафия изсмуква живота и силите на българина!
20:36 03.11.2026