"Държавен вестник": Минималната заплата става 660 евро от 1 януари 2027 г

Минималната работна заплата в България ще бъде 660 евро от 1 януари 2027 г. Размерът е определен за пълен работен месец при 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица.

„Държавен вестник“ публикува постановлението на Министерския съвет, с което се определя новият размер на минималното трудово възнаграждение. Минималната часова работна заплата ще бъде 3,98 евро.

Постановлението е прието в края на октомври

„От 1 януари 2027 година минималната работна заплата за страната се определя на 660 евро за пълен работен месец при 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица.“

Постановлението е прието от правителството на 29 октомври 2026 г. и е публикувано в правно-информационната система на Министерския съвет на 3 ноември.

Новият размер влиза в сила от 1 януари 2027 г. От тази дата работодателите ще трябва да спазват определените минимални месечна и часова ставка за труд при посочената нормална продължителност на работното време.

Източници: bnrnews.bg, mlsp.government.bg