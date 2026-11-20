Жители на столичния квартал „Христо Смирненски“ излязоха на протест заради авариите в „Топлофикация“ и липсата на парно и топла вода. Недоволството е довело до блокиране на движението в района, съобщи NOVA.

Ограничено е движението по улиците „Христо Смирненски“ и „Слатинска река“. В предоставената информация не се посочва колко са участниците в протеста, нито кога се очаква да бъдат отстранени авариите и да бъде възстановено топлоподаването.

Не е публикуван и коментар от „Топлофикация“ по причините за прекъсването на услугите. NOVA е излъчила видеоматериал от протеста и е публикувала снимка от мястото.