Първият сняг падна в София, Пернишко и на прохода Петрохан. Слаби снежинки са заснети в различни столични квартали, а в село Кошарево, община Брезник, е валял обилен сняг.

Снеговалежът в Пернишко е започнал в късния следобед. Кадри от района са публикувани от МетеоБалканс. Видеозаписи показват и заснеженото Кошарево.

Слаб сняг и ниски температури има и на прохода Петрохан. Заради голямата надморска височина, острите завои и рязката промяна на времето условията могат да се усложнят за шофьорите.

Застудяването започна след преминаването на фронт

Националният институт по метеорология и хидрология прогнозира за 23 ноември валежи от дъжд, които на отделни места по високите западни полета временно да преминат в сняг. „На отделни места по високите западни полета за кратко дъждът ще премине в сняг, но бързо ще спре“, посочва прогнозата на НИМХ.

Според прогнозата промяната е свързана с преминаването на студен атмосферен фронт. Вятърът се ориентира от югозапад към северозапад и се усилва, а температурите в западните райони се понижават до стойности, близки до 0 градуса.

За София НИМХ прогнозира значителна облачност и дъжд през деня, с бързо застудяване следобед. На 24 ноември се очакват минимални температури около минус 2 градуса и максимални около 4 градуса.

Източници: btvnovinite.bg, dariknews.bg