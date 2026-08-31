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Бащата на Ива Михайлова: Искаме да спре тази жестокост

Бащата на Ива Михайлова: Искаме да спре тази жестокост

31 Август, 2026 17:21 697 7

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  • лечение-
  • севрна македония

Искаме само справедливост и час по-скоро да се прибере дъщерята ни, за да не остане трайно инвалид и да може да се лекува в България

Бащата на Ива Михайлова: Искаме да спре тази жестокост - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протест в защита на Ива Михайлова и правото ѝ на лечение в България се състоя пред посолството на Република Северна Македония в София. Организатор на проявата е неправителствената организация "Фондация Македония".

Още час преди началото на протеста пред сградата на посолството на РСМ в София на ул."Жолио Кюри" 17 имаше засилено полицейско присъствие. Събраха се над 50 души, за да изразят съпричастност към съдбата на нашата млада сънародничка. Те издигнаха плакати с надпис "Свобода за Ива", "Здравето е право, а не привилегия", "Пуснете Ива да се лекува", "Лечението не може да чака".

"Искаме да постигнем правото на това момиче Ива Михайлова да бъде лекувана в България, да получи рехабилитация, тъй като прокурорът по нейното дело ѝ забранява дори да прави рехабилитация в съседния на нея град, който е на 30 км. Тя е оставена без всякакво лечение. Искаме това момиче да има правото да се лекува, защото е със спешна нужда от операция, със счупен гръбнак и пряка възможност да остане инвалид за цял живот. Тя е на 23 години, българка. Делото е фарс. Това, което се крие, е омраза към българите на национална основа и желание тя да бъде осъдена, тъй като трябва да бъдат обвинени полицаи, които са били на мястото на катастрофата и носят пряка вина за катастрофата", каза за БНР Виктор Стоянов от организаторите на протеста.

Бащата на момичето благодари за подкрепата, която получава от България. Ето какво каза Симеон Михайлов: "Сърдечно благодаря на всички хора, които присъстват в този момент и подкрепят моята дъщеря. Искаме да дадем малко простор на истината и да спре тази жестокост в тази държава. Искаме само справедливост и час по-скоро да се прибере дъщерята ни, за да не остане трайно инвалид и да може да се лекува в България. Това го обясняваме, защо да се стига до този момент. Само заради нейното определение, че се чувства българка, с български корени и е българка и оттам тръгват нещата в друга посока. Нищо не се решава за катастрофата, за проблема, въпреки че е невинна и няма грам вина".

Симеон Михайлов допълни, че вече има готовност лечението на дъщеря му да започне в клиника "Иван Рилски". Ако там не успеят да се справят с проблема, тя може да се лекува в Турция и Израел.

Протестиращ поиска да се качи в помещенията на посолството, но не беше допуснат. Засега движението по ул."Жолио Кюри" не е затворено.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    8 4 Отговор
    Бащата и момичето говорят хубав български, дядото си говори на Македонски, па Дако е малък български корени. ... Момичето е причинило катастрофа с петима ранени и един загинал.... Разбира се ,ако я пуснат македонците в България за лекуване тя никога няма да се върне и евентуално да я съдят.... Много преекспониран случай, няма никаква информация за жертвата от катастрофата, А само Ива, Ива, Ива....

    Коментиран от #6

    17:27 31.08.2026

  • 2 НИЩО МУ НЯМА

    4 0 Отговор
    ИМА ПОГОВОРКА
    „ТИ ИМ ДАВАШ ХЛЕБ
    ОНИ ТИ ИЗЯЖДАТ РЪКАТА”...
    ВЖ.СПРАВКА КОГА ГИ ЛЕКУВАХА ББЕЗРЕЗЕРВНО
    ЗАПАДНОЮЖНИТЕ СЪСЕДИ
    ОТ ПОЖАРА В ДИСКО ТЕКАТА
    И СЛЕД КАТАСТРОФАТА НА АМ СТРУМА
    ТОГАВА ИМ НОСЕХТЕ ЦВЕТЯ
    А СЕГА ПЛАКАТИ ...„СПРАВЕДЛИВОСТ”🤔

    17:30 31.08.2026

  • 3 гост

    3 2 Отговор
    Ако имахме президент, щеше да вдигне телефона на македонския президент и да му каже - ние как ви лекувахме изгорелите деца от дискотеката - не ви ли е срам да се циганите за една българка и проеблема да е решен отдавна

    17:35 31.08.2026

  • 4 Справедлив

    6 1 Отговор
    Все пак въпросната Ива е причинила ПТП със загинал и ранени.Нормално е да не я пуснат да се лекува в България.Тя просто няма да се върне в Македония
    и да получи и изтърпи наказанието си.

    Коментиран от #5

    17:39 31.08.2026

  • 5 Пешо

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Справедлив":

    Иванчева пуснаха ли я да се лекува в Турция .

    17:52 31.08.2026

  • 6 Рашко

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    С други думи иска да избяга от правосъдието?Това ли да разбираме?

    17:58 31.08.2026

  • 7 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    1 0 Отговор
    анадолецьт и прегазената циганка сияна
    всеки ден по всички турски сериали
    с проскубаните вежди

    17:58 31.08.2026

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