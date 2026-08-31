Бащата на Ива Михайлова: Искаме да спре тази жестокост

Протест в защита на Ива Михайлова и правото ѝ на лечение в България се състоя пред посолството на Република Северна Македония в София. Организатор на проявата е неправителствената организация "Фондация Македония".

Още час преди началото на протеста пред сградата на посолството на РСМ в София на ул."Жолио Кюри" 17 имаше засилено полицейско присъствие. Събраха се над 50 души, за да изразят съпричастност към съдбата на нашата млада сънародничка. Те издигнаха плакати с надпис "Свобода за Ива", "Здравето е право, а не привилегия", "Пуснете Ива да се лекува", "Лечението не може да чака".

"Искаме да постигнем правото на това момиче Ива Михайлова да бъде лекувана в България, да получи рехабилитация, тъй като прокурорът по нейното дело ѝ забранява дори да прави рехабилитация в съседния на нея град, който е на 30 км. Тя е оставена без всякакво лечение. Искаме това момиче да има правото да се лекува, защото е със спешна нужда от операция, със счупен гръбнак и пряка възможност да остане инвалид за цял живот. Тя е на 23 години, българка. Делото е фарс. Това, което се крие, е омраза към българите на национална основа и желание тя да бъде осъдена, тъй като трябва да бъдат обвинени полицаи, които са били на мястото на катастрофата и носят пряка вина за катастрофата", каза за БНР Виктор Стоянов от организаторите на протеста.

Бащата на момичето благодари за подкрепата, която получава от България. Ето какво каза Симеон Михайлов: "Сърдечно благодаря на всички хора, които присъстват в този момент и подкрепят моята дъщеря. Искаме да дадем малко простор на истината и да спре тази жестокост в тази държава. Искаме само справедливост и час по-скоро да се прибере дъщерята ни, за да не остане трайно инвалид и да може да се лекува в България. Това го обясняваме, защо да се стига до този момент. Само заради нейното определение, че се чувства българка, с български корени и е българка и оттам тръгват нещата в друга посока. Нищо не се решава за катастрофата, за проблема, въпреки че е невинна и няма грам вина".

Симеон Михайлов допълни, че вече има готовност лечението на дъщеря му да започне в клиника "Иван Рилски". Ако там не успеят да се справят с проблема, тя може да се лекува в Турция и Израел.

Протестиращ поиска да се качи в помещенията на посолството, но не беше допуснат. Засега движението по ул."Жолио Кюри" не е затворено.