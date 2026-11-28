Пет села в община Габрово са без ток заради аварии, докато снегопочистващата техника продължава работа по основните пътни артерии и високите квартали. Засегнати са Поповци, Армените, Чарково, Думници и Гайтани.

Зимната обстановка в общината е овладяна. Пътищата са заснежени, но проходими, а общественият транспорт се движи по график. Осигурен е достъп до областната болница за линейки и доставки.

През деня дежурните екипи са реагирали на сигнал за паднало дърво и на друг за закъсал автомобил, който е бил с летни гуми. На прохода „Шипка“ видимостта е силно намалена заради мъгла, снежната покривка е над 7 сантиметра, а температурата е минус 5 градуса. На Узана снегът достига 24 сантиметра, при същата температура.

Оранжев код за неделя

Националният институт по метеорология и хидрология предупреждава за рязко влошаване на времето на 29 ноември. За региона е в сила оранжев код за нови валежи, които могат да натрупат до 30 сантиметра сняг, както и за силни виелици по проходите. Обявен е и жълт код за опасно ниски температури до минус 14 градуса.

„Всяко пътуване, което не е изключително наложително, да бъде отложено“, призова синоптикът от НИМХ Анастасия Кирилова. Тя предупреди и за значителна снежна покривка в Предбалкана, силен вятър, виелици и навявания по планинските проходи.

Прогнозата е свързана с преминаването на средиземноморски циклон и нахлуването на студен въздух от североизток. НИМХ очаква през следващите дни отрицателни максимални температури в голяма част от страната, а минималните стойности на места да паднат под минус 10 градуса.

Източници: bntnews.bg