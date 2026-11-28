Военнотранспортен самолет „Спартан“ излетя от София за Марсилия, за да транспортира пострадали български граждани след инцидентите около футболната среща между „Олимпик Марсилия“ и „Левски София“. Полетът по маршрута София – Марсилия – София е разпореден от министъра на отбраната Димитър Стоянов.

На борда има лекар и медицинска сестра от Военномедицинска академия. Очаква се с военния самолет да бъдат върнати трима българи, които се намират във френска болница. При необходимост могат да бъдат транспортирани и други български граждани.

„Очаква се с военния самолет в България да бъдат транспортирани трима пострадали, които се намират във френска болница“, съобщиха от Министерството на отбраната.

11 българи са пострадали

Общо 11 български граждани са пострадали при инцидентите около мача. Шестима са били откарани в болници, а останалите са получили медицинска помощ на място. Към момента трима души все още са в лечебно заведение, като двама от тях остават под лекарско наблюдение.

Здравният министър Катя Ивкова заяви, че медицинската евакуация зависи от документите на френските лекари за състоянието на пациентите и възможността им да пътуват по въздух. „За да бъде извършена адекватно, е нужна информация от болницата, в която са настанени“, каза Ивкова.

Консулските служби са в контакт с френските институции

Генералното консулство на България в Лион е приемало сигнали на дежурния си телефон и е поддържало връзка с френските компетентни институции. Консулски представител е заминал за Марсилия, за да посети пострадалите и да разговаря с лекуващите ги лекари.

Министерството на външните работи поддържа контакт с френската страна и е изпратило нота с настояване за пълно изясняване на обстоятелствата около инцидентите. След медицинската оценка ще бъде решено кои от пострадалите могат да бъдат прибрани с „Спартан“.

Източници: btvnovinite.bg