Първият сняг вече усложнява обстановката по високите проходи, а почти цяла България се очаква да осъмне със снежна покривка. В сила са предупреждения за опасно време заради значителни валежи от дъжд, които на места преминават в сняг. За шест области е обявен червен код, а за останалата част от страната – оранжев.

В София са в готовност 339 специализирани машини. Кметът Васил Терзиев заяви, че е извършена необходимата подготовка за зимната обстановка, включително почистване на речните корита и осигуряване на работата на отводнителните системи.

„Всички са в готовност и се надяваме да няма смущения в градския транспорт или други предизвикателства за гражданите“, заяви Васил Терзиев.

Той призова шофьорите да се съобразяват с пътните условия. По думите му основната работа оттук нататък е на екипите, които ще бъдат на терен при първия сняг.

Сняг и ограничения на „Петрохан“

На прохода „Петрохан“ снеговалежът продължава, а снежната покривка на върха достига около 3 сантиметра. Пътят е почистен и опесъчен, но остава заснежен. Четири машини непрекъснато почистват и обработват северната част на прохода. Още четири са разположени в по-ниските райони на област Монтана.

Проходът е затворен за тежкотоварни автомобили с тегло над 12 тона. Към момента няма населени места без електричество в област Монтана. Директорът на ОПУ – Монтана Володя Вълов съобщи, че са осигурени необходимите количества инертни материали, а обслужващата фирма е декларирала готовност за работа.

Тежките камиони са ограничени и през Троян – Кърнаре

„Призовавам шофьорите да бъдат внимателни, когато се изкачват към върха. Вероятно сте видели, че снегоринът се движи, а зад него се образува колона“, каза Володя Вълов.

От 12:00 часа е забранено преминаването на тежкотоварни автомобили над 12 тона през прохода Троян – Кърнаре. МВР посочва като причина очакваните обилни валежи и ниските температури, които могат да усложнят пътната обстановка.

Според предупреждението на МВР червеният код е за значителни валежи, като дъждът ще преминава в сняг. В Предбалкана се очаква снежната покривка да надхвърли 30 сантиметра. За шофьорите това означава необходимост от зимни гуми, по-високо внимание по проходите и съобразяване с временните ограничения за тежкотоварния трафик.

Източници: nova.bg, bntnews.bg, mvr.bg