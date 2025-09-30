Стефан Янев: Има пропаганда в публичното говорене за атаките с дронове

Част от информацията в публичното говорене за зачестилите атаки с дронове е просто пропаганда. Това каза в ефира на “Денят на живо” по NOVA NEWS бившият министър на отбраната Стефан Янев.
Според него причините за появата на такива дронове са много - сред тях провокация, включително такава под чужд флаг и с комерсиален интерес. “Те не са пряка заплаха, но са опасни за полетите”, допълни Янев.
По думите му всичко, което се говори за изграждането на стена за защита от дронове, звучи добре, но действителността е по-различна. “Смисълът е, че контролът трябва да бъде ефективен, думата “стена” е метафора. Това е един нов момент, който от гледна точка на национални интереси трябва да бъде използван много умно”.
“Това е нов момент за всички, защото ефективността на дроновете и тяхното широко прилагане на поне тактическо ниво в Украйна показа, че тази способност трябва да се развива”, обясни Янев.
Според него е сериозно предизвикателство всичко това да се върже в една мрежа, затова България не трябва да се отнася със задачата като със заповед, която трябва да изпълни, а съвсем съзнателно да влезе в един много точен режим на разчети.
“Не мога да отговоря дали ще има единен център. Въпрос на време е. Държавите трябва да изградят способности, да направят собствени процедури за начин на получаване на информация, вземане на решения и въздействие по определени цели. Когато те са ясни на национално ниво, те се съгласуват и на международно. Тогава може да се мисли за такъв център. В момента не мисля, че той съществува”, коментира бившият министър на отбраната.
“Системите за улавяне и неутрализиране на дроновете са съвършено нови, защото някои дронове могат да бъдат уловени с радари, други не могат. Всичко е въпрос на развитие”, коментира Янев.
Той сподели, че не вижда промяна в мисленето на Доналд Тръмп спрямо Украйна. “Виждам промяна в изразните средства, които използва. Но промяна в поведението му няма”.
“По отношение на войната Тръмп даде ясно да се разбере, че САЩ повече няма да плаща. Европейците трябва да бъдат така добри да купуват от тях и да плащат издръжката за войната. Второто нещо, за което е категоричен, е че американски войник на украинска територия няма да отиде. Третото, е че няма да позволи започването на Трета световна война. И може би четвъртото е, че каза на Европа категорично, че е дошло време да си платим удоволствието, че над 70 години е живяла под американски военен чадър”, обясни Янев.
“В европейското говорене напоследък има много войнствена реторика. Ние говорим за война, за превъоръжаване на Европа - грандиозни планове. В същото време ЕС не разполага с военен инструмент. Този, на който разчита, е НАТО. В Алианса водеща сила е САЩ. Стана ясно какви са основните послания на американския президент. Тоест НАТО ще спазва малко или много това направление”, смята той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #16
23:03 10.03.2021
2 Мафията
23:03 10.03.2021
3 Дельо Хайдутин
23:04 10.03.2021
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Последния Софиянец
23:07 10.03.2021
6 не вярвам
Коментиран от #8
23:07 10.03.2021
7 💉 новото кебапче
23:09 10.03.2021
8 Няма
До коментар #6 от "не вярвам":Днес за тях пак са поставяли Пфайзер.
23:10 10.03.2021
9 Townboy
Коментиран от #10, #11
23:14 10.03.2021
10 Достойна присъда
До коментар #9 от "Townboy":Те друга няма да ти предложат
23:18 10.03.2021
11 Точка Омега
До коментар #9 от "Townboy":Никога не е късно за Казана.
23:18 10.03.2021
12 Достойна присъда
23:21 10.03.2021
13 По новините казаха
23:24 10.03.2021
14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
да ме резне някой руски дрон
на педя под кръста 😊
20:13 30.09.2025
15 И тоя е
20:14 30.09.2025
16 Защо бе?
До коментар #1 от "честен ционист":Ще се пръснем като евреите по света. Робите така правят. И ти от строител на пирамиди, днес ловиш миди.
20:19 30.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Джо
20:29 30.09.2025
20 Някой ще обясни ли?
Коментиран от #22, #31
20:34 30.09.2025
21 Такъв страх ви тресе
Не под кревата .....вече е вътре под юргана.
20:35 30.09.2025
22 Запознат
До коментар #20 от "Някой ще обясни ли?":Явно нямаш още стаж в сайта. След време ще разбереш. Добре дошъл все пак.
20:37 30.09.2025
23 Горски
20:45 30.09.2025
24 Тоя добре ли е,
20:52 30.09.2025
25 Ха ха
Странно този човечец с паре ли защитава Русия, или просто с чист идиотизъм!!!
20:52 30.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Анонимен
Коментиран от #30
21:10 30.09.2025
28 АГАТ а Кристи
Баста, комуняги, от отдавна не сме в детската градина...
21:12 30.09.2025
29 Гугур
21:15 30.09.2025
30 Новак
До коментар #27 от "Анонимен":Ми то и Зеленски иска да приговаря с Русиа.
21:22 30.09.2025
31 Новак
До коментар #20 от "Някой ще обясни ли?":Някой помпа коментари!
21:25 30.09.2025
32 Миш маш
21:27 30.09.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.