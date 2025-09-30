Новини
България »
Стефан Янев: Има пропаганда в публичното говорене за атаките с дронове

30 Септември, 2025 20:10 1 402 33

Стефан Янев: Има пропаганда в публичното говорене за атаките с дронове

  • стефан янев-
  • дронове-
  • пропаганда

Те не са пряка заплаха, но са опасни за полетите, допълни бившият министър на отбраната

Стефан Янев: Има пропаганда в публичното говорене за атаките с дронове - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Част от информацията в публичното говорене за зачестилите атаки с дронове е просто пропаганда. Това каза в ефира на “Денят на живо” по NOVA NEWS бившият министър на отбраната Стефан Янев.

Според него причините за появата на такива дронове са много - сред тях провокация, включително такава под чужд флаг и с комерсиален интерес. “Те не са пряка заплаха, но са опасни за полетите”, допълни Янев.

По думите му всичко, което се говори за изграждането на стена за защита от дронове, звучи добре, но действителността е по-различна. “Смисълът е, че контролът трябва да бъде ефективен, думата “стена” е метафора. Това е един нов момент, който от гледна точка на национални интереси трябва да бъде използван много умно”.

“Това е нов момент за всички, защото ефективността на дроновете и тяхното широко прилагане на поне тактическо ниво в Украйна показа, че тази способност трябва да се развива”, обясни Янев.

Според него е сериозно предизвикателство всичко това да се върже в една мрежа, затова България не трябва да се отнася със задачата като със заповед, която трябва да изпълни, а съвсем съзнателно да влезе в един много точен режим на разчети.

“Не мога да отговоря дали ще има единен център. Въпрос на време е. Държавите трябва да изградят способности, да направят собствени процедури за начин на получаване на информация, вземане на решения и въздействие по определени цели. Когато те са ясни на национално ниво, те се съгласуват и на международно. Тогава може да се мисли за такъв център. В момента не мисля, че той съществува”, коментира бившият министър на отбраната.

“Системите за улавяне и неутрализиране на дроновете са съвършено нови, защото някои дронове могат да бъдат уловени с радари, други не могат. Всичко е въпрос на развитие”, коментира Янев.

Той сподели, че не вижда промяна в мисленето на Доналд Тръмп спрямо Украйна. “Виждам промяна в изразните средства, които използва. Но промяна в поведението му няма”.

“По отношение на войната Тръмп даде ясно да се разбере, че САЩ повече няма да плаща. Европейците трябва да бъдат така добри да купуват от тях и да плащат издръжката за войната. Второто нещо, за което е категоричен, е че американски войник на украинска територия няма да отиде. Третото, е че няма да позволи започването на Трета световна война. И може би четвъртото е, че каза на Европа категорично, че е дошло време да си платим удоволствието, че над 70 години е живяла под американски военен чадър”, обясни Янев.

“В европейското говорене напоследък има много войнствена реторика. Ние говорим за война, за превъоръжаване на Европа - грандиозни планове. В същото време ЕС не разполага с военен инструмент. Този, на който разчита, е НАТО. В Алианса водеща сила е САЩ. Стана ясно какви са основните послания на американския президент. Тоест НАТО ще спазва малко или много това направление”, смята той.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    10 23 Отговор
    Едмонд де Ротшилд: “През 2030 година няма да има нито държава България, нито живи българи!”

    Коментиран от #16

    23:03 10.03.2021

  • 2 Мафията

    14 7 Отговор
    В бели престилки ваксинира с отрова

    23:03 10.03.2021

  • 3 Дельо Хайдутин

    15 5 Отговор
    Зелените коридори глътнаха дефектната ваксина.Опашки за смърт.

    23:04 10.03.2021

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    10 6 Отговор
    Хора!Не ходете утре на зелените коридори!Мислете!Моля ви!

    23:07 10.03.2021

  • 6 не вярвам

    7 4 Отговор
    Има ли някой гербаджия ваксинирн с Астрата?

    Коментиран от #8

    23:07 10.03.2021

  • 7 💉 новото кебапче

    9 0 Отговор
    Май Баце Скараджията е поръчал кебапчета със салмонела ?

    23:09 10.03.2021

  • 8 Няма

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "не вярвам":

    Днес за тях пак са поставяли Пфайзер.

    23:10 10.03.2021

  • 9 Townboy

    7 1 Отговор
    Заринати сме с дезинформация. Вече не знам кое е реално и кое фикция. Аз определено няма да се ваксинирам засега, но ако се наложи в никакъв случай с Астра Зенека или както я наричат Оксфордската ваксина.

    Коментиран от #10, #11

    23:14 10.03.2021

  • 10 Достойна присъда

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Townboy":

    Те друга няма да ти предложат

    23:18 10.03.2021

  • 11 Точка Омега

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Townboy":

    Никога не е късно за Казана.

    23:18 10.03.2021

  • 12 Достойна присъда

    1 0 Отговор
    Да скачат пингвините,косатките чакат!

    23:21 10.03.2021

  • 13 По новините казаха

    2 0 Отговор
    Смъртни случай

    23:24 10.03.2021

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор
    А аз си мечтая,
    да ме резне някой руски дрон
    на педя под кръста 😊

    20:13 30.09.2025

  • 15 И тоя е

    9 4 Отговор
    Руски тръбар.Д...ба и зелените чорапи били Натовски офицери ,не бе вие сте си руски свир чо ци.

    20:14 30.09.2025

  • 16 Защо бе?

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ще се пръснем като евреите по света. Робите така правят. И ти от строител на пирамиди, днес ловиш миди.

    20:19 30.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Джо

    4 2 Отговор
    Тоя на каква дрога е? Нямало опасност,но му препоръчвам да е в самолет кръжащ над София заради дрон. Тогава ще го видя!

    20:29 30.09.2025

  • 20 Някой ще обясни ли?

    4 1 Отговор
    Защо към новина от 30 Септември, 2025г., коментарите са от 10.03.2021г.?

    Коментиран от #22, #31

    20:34 30.09.2025

  • 21 Такъв страх ви тресе

    3 2 Отговор
    че Путин е под кревата на Европейския съюз че.......
    Не под кревата .....вече е вътре под юргана.

    20:35 30.09.2025

  • 22 Запознат

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Някой ще обясни ли?":

    Явно нямаш още стаж в сайта. След време ще разбереш. Добре дошъл все пак.

    20:37 30.09.2025

  • 23 Горски

    3 2 Отговор
    И той беше начело на шоуто и се взе много на сериозно, но циркаджиите около него му биха шута. България е най смешната бананова република,- холивудска продукция от хляб и зрелища ,докато политическите клоуни като Тулупа и Прасето разиграват цирк за пред простолюдието ,западните мародери влачат и грабят де какво намерят. От 2001 г. досега американските военни и техните съюзници са хвърлили „демократично“ над 326 000 бомби и ракети върху други държави в света. Това означава средно по 46 бомби и ракети върху нечии човешки глави всеки ден в продължение на 20 години. Става дума за стотици хиляди въздушни удари, данните за които за дълго време официално могат да бъдат открити на сайт на американските въздушни сили. Всеки от тези удари е убивал хора някъде по света. „Демократизирал“ е някого някъде. Държат над един милион войници в 175 държави в света и нямат край и унищожаваните чрез тях хора.

    20:45 30.09.2025

  • 24 Тоя добре ли е,

    2 1 Отговор
    този път не са били опасни, а другият път ка започнат да гърмят какво ли ще говори, че не сме били подготвени, въпреки показната. Военен няма право да говори така.

    20:52 30.09.2025

  • 25 Ха ха

    6 1 Отговор
    Копейките пак изпълзяха! Конят Сергей Лавров обяви през февруари 2022 г. че "Само луд човек би могъл да си помисли, че Русия ще нападне Украйна!" И няколко дни след това буквално Русия нападна Украйна.
    Странно този човечец с паре ли защитава Русия, или просто с чист идиотизъм!!!

    20:52 30.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Анонимен

    2 1 Отговор
    Евролидерите искат война за да прикрият собствената си глупост със санкциите, които съсипаха икономически Европа. Надяват се войната да отпише всичко. Аз съм за преговори с Русия. Няма да сме пушечно месо.

    Коментиран от #30

    21:10 30.09.2025

  • 28 АГАТ а Кристи

    0 2 Отговор
    Просто пропаганда" като с бормашина 45 години "другарите" ни сондирахте в съзнанието...
    Баста, комуняги, от отдавна не сме в детската градина...

    21:12 30.09.2025

  • 29 Гугур

    0 0 Отговор
    ко казваш Злате?

    21:15 30.09.2025

  • 30 Новак

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Анонимен":

    Ми то и Зеленски иска да приговаря с Русиа.

    21:22 30.09.2025

  • 31 Новак

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Някой ще обясни ли?":

    Някой помпа коментари!

    21:25 30.09.2025

  • 32 Миш маш

    0 0 Отговор
    Абе какви са тези коментари от 2021 г.? Голема каша е тук

    21:27 30.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове