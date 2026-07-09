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9 юли 1850 г. Роден е Иван Вазов

9 юли 1850 г. Роден е Иван Вазов

9 Юли, 2026 03:12 19 843 19

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  • патриарх на българската литература

Творчеството му допринася за развитието на българската литература

9 юли 1850 г. Роден е Иван Вазов - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 9 юли 1850 година е роден един от най-известните български писатели – Иван Вазов. Неговото творчество оставя ярка следа в родната литература, като приживе той неслучайно печели определението „Патриарх на българската литература”. В своята дългогодишна творческа кариера, Иван Вазов успява да предизвика революция в българската литература. Днес той продължава да бъде един от най-големите и успешни български писатели.

Иван Вазов е роден в семейството на заможен търговец. Майка му е видна обществена дама, която се радва на голямо уважение сред съгражданите си. Писателят има трима братя. Двама от тях са военни дейци, а третият е политик. Вазов още от ранна детска възраст проявява своята любов към българската литература и чуждите езици.

Писателят завършва местното класно училище, изучава гръцки и турски език в Калоферското училище, а през 1866 година се записва да учи в гимназията в Пловдив. Там се оформят литературните предпочитания на Вазов. Той започва да проявява интерес към руските и френските автори, като успоредно с това се отдава все по-често на творческа дейност. През 1870 година е публикувано първото стихотворение на Иван Вазов – „Борът”. То излиза в „Периодическо списание” на Браилското книжовно дружество.

Същата година писателската дейност на Вазов е прекъсната. Неговият баща решава да го изпрати в Румъния, за да може младият мъж да усвои тънкостите на търговията от своя чичо. Верен на своя свободолюбив дух, писателят бяга в Браила и прекарва няколко месеца сред българските хъшове. Там получава вдъхновение за повестта „Немили-недраги” и започва да публикува патриотични стихотворения в списание „Читалище”, вестник „Отечество” и други.

По време на Руско-турската война, писателят работи в Свищов при губернатор Найден Геров. През 1879 година е назначен за председател на Окръжния съд в Берковица. Съдебната дейност, с която се занимава през този период, го вдъхновява да напише поемата „Грамада”. През 1880 година Вазов се мести в Пловдив, столицата на Източна Румелия. Там заема длъжността на депутат от Областното събрание на Народната партия. Паралелно с това писателят не изоставя публицистичната си дейност. Заедно със своя приятел Константин Величков започват редактирането на вестник „Народний глас”. Двамата се занимават с издаването на списание „Зора”, което е първото литературно списание в България. По време на престоя си в Пловдив, Вазов създава някои от най-успешните си литературни произведения. Там пише „Епопея на забравените”, „Българският език”, „Новото гробище над Сливница”, „Иде ли?”, „Чичовци” и други. През 1886 година, писателят решава да посети страната на своите мечти – Русия. Той заминава за Одеса, където създава един от най-емблематичните романи в българската литература – „Под игото”. Това е първото българско произведение, за което български издател се съгласява да плати хонорар на автора. Романът „Под игото” е издаден в България от Тодор Чипев.

След завръщането си у нас, през 1889 година Вазов се мести в София. Той започва да издава списание „Денница”, а негови разкази излизат в два тома под заглавието „Драски и шарки”. През 1894 година Иван Вазов е избран за народен представител, като неговата кандидатура е издигната от Народната партия. През 1897 година той заема длъжността на министър на народното просвещение в правителството на Константин Стоилов. Напуска този пост през 1899 година. Трагичният край на Първата световна война за България, кара писателя да преосмисли ценностната си система. Вазов тежко приема провала на любимата си родина. Въпреки всичко през 1920 година той тържествено отбелязва своя 70-годишен юбилей, като получава отличието „народен поет”. Иван Вазов умира на 22 септември 1921 година, като малко преди това е станал почетен член на Българска академия на науките.

Творчеството на Иван Вазов допринася за развитието на българската литература. Неговите произведения се отличават със своя реализъм, вълнуващи природни описания и фино чувство за хумор. Иван Вазов е определян за първия професионален писател у нас, а неговите творби са еталон за качество.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 САТЪРА НА ХАНА

    21 0 Отговор
    САМО ТИЯ РЕДОВЕ ДА БЕШЕ НАПИСАЛ , ПАК ЩЕШЕ ДА Е ВЕЛИК
    ДЯДО ВАЗОВ
    ................ ................
    "Марко се разлюти:

    - Хай да ги вземе дяволът с хайдутаци - каза той, като се чешеше в тила.

    После подържа още малко свещта пред долапа, погледа и си пошушна с едно неуловимо изражение на лицето:

    - Лудите, лудите - те да са живи!...

    И затвори пак врачкáта.

    Па отиде пред куностаса и зачини ниски поклони пред божия образ. Той мълвеше някаква молитва, която не съществуваше в светчето му... Той се молеше за България!...

    05:14 09.07.2021

  • 2 аsd

    3 16 Отговор
    Интересна автобиография на човек написал Под игото. Баща му е богат, а той учи в чужбина.

    Коментиран от #3

    05:56 09.07.2021

  • 3 нашия

    18 1 Отговор

    До коментар #2 от "аsd":

    биография и афтобиография са две различни неща.....ако не знаеш

    Коментиран от #6

    05:57 09.07.2021

  • 4 Мойте песни все ще се четът И.В.

    7 0 Отговор
    Само с български език и българска гимназия си за никъде не става само с ядене трябва и акъл

    06:05 09.07.2021

  • 5 Сатирата на хангара

    4 8 Отговор
    Аз се чудя от къде е взето името Борат а то от стихотворението Борът българин измислил компютъра а Чипев издал Под Игото

    06:08 09.07.2021

  • 6 аsd

    3 15 Отговор

    До коментар #3 от "нашия":

    Както и автобиография и твоето афтобиография...., но нали сме роби и сме Под иго, как така баща му е заможен търговец, а майка му видна обществена дама

    Коментиран от #8, #9

    06:08 09.07.2021

  • 7 Супер

    14 0 Отговор
    Винаги съм харесвал написаното от Вазов...., и на Чудомир

    06:22 09.07.2021

  • 8 нашия

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "аsd":

    при теб гршката е принципна ,а при мен по невнимание....има разлика

    07:15 09.07.2021

  • 9 Петър

    14 2 Отговор

    До коментар #6 от "аsd":

    Защо, Османската империя не е изключение!! И в Римската и Египетската и др. са съществували образовани,високопоставени, богати роби с положение. Но това не значи, че не са могли по всяко време да им отнемат положениети и живота.
    Мъчиш се да остроумничиш, но само издаваш тролската си необразованост.

    07:41 09.07.2021

  • 10 кочо

    4 0 Отговор
    ЩО ЛИ ИМАМ ЧУСТВОТО ЧЕ ТОВА ГО Е ПИСАЛ НЯКОЙ НЕДОЗРЕЛОСТНИК А.

    09:30 09.07.2021

  • 11 Роза

    7 0 Отговор
    Спомняте ли си последното изречение в "Под игото"?--"Тоя луд беше единствения човек,който се осмели да протестира".Всички нормални са се изпокрили в миши дупки,само лудият броди като призрак и псува Мохамед и султана.Е,не е ли Вазов наистина гениален!

    10:06 09.07.2021

  • 12 Вазов

    2 1 Отговор
    Автора на статията, очевидно е неграмотен ! Освен това, Иван Вазов има шестима братя и три сестри !

    12:42 09.07.2021

  • 13 мнение

    3 0 Отговор
    Иван Вазов трябва да се изучава.Написал е общо стихотворения пиеси, романи пътеписи и какво ли още не.Не трябва да се променя неговия начин на писане.да не се оправдават деца ,учители, родители,че езикът на Иван Вазов е архаичен.Много си е на място.Нашите мързеливи деца,които мислят ,че с тъпия английски нещо много са получили,се лъжат.Първо да научат правоговор, правопис, литературно четене и декламация ,български език в неговото разнообразие и тогава да научат руски, френски, немски, италиански езици.Много простите американци,не знаят правилен английски език.Говорят го както нашите цигани български.Който от българските ученици пренебрегва,Иван Вазов, Елин Пелин, Йордан Йовков, Димитър Талев,Димитър Димов,Дамян Калфов/майстор на късия разказ/, Николай Райнов, Богомил Райнов и много други писатели ,поети, фейлетонисти,ще си остане неук и неграмотен.

    13:26 09.07.2021

  • 14 Павел Пенев

    2 0 Отговор
    Браво че сте се сетили. Ако беше роден някой американски психопат, щяхте да ни накарате да празнуваме три дни.

    13:31 09.07.2021

  • 15 Аlex

    1 0 Отговор
    Чудя се как по-сбито да изразя "взхищението" си от тази статия.Сякаш някой от чужбина е написал отделни щрихи от биографията на Вазов!И глупави съждения като: "Творчеството му допринася за развитието на българската литература":"еталон за качество,професионален писател";Печели??? определението "Патриарх на българската литература".Това "творение" прилича на развита тема на един среден ученик от осми клас.Срамота е с такъв опростенчески стил да се пише за Вазов!И едва ли пишещия е прочел "Грамада",за "Под игото" да не говорим,а пък "иго" какво ли означава?!

    Коментиран от #17

    12:28 11.07.2021

  • 16 Горски

    1 0 Отговор
    "Не сме народ, а мърша..." е цитат от стихотворението на Петко Славейков "Не пей ми се". За сведение на българите година-две след това, Славейков се отказва от това твърдение и благославя българския народ в друго стихотворение "Жестокостта ми се сломи". А Иван Вазов е една от опорните колони на българската национална духовна сграда! По комунизма бащата на Вазов дали щеше да е заможен търговец? Вазов дали щеше да има пари? Дали щеше да може да излезе извън Бъглария и да пише срещу властта? Дори и да беше успял комунистите щяха да го убият като Георги Марков. Вазов е патриарх на българската литература! Литература в самата литература! Свидетел и съдник на епохата. Велик в мисията си да утвърди българското и България! Ако изчегъртат Вазов от учебните програми и разрушат българското самосъзнание, за какво ще служат паметниците му? Вазовият паметник е неговото творчество. Дошло ли е времето песните му да не се четат?
    Живеем във времето на "Нова земя" - романът продължение на "Под игото", който Вазов е смятал за най-доброто, което е създал и с което ще живее във времето.
    Всичко тече, всичко се променя.
    Днешните промени не са за добро

    03:25 09.07.2026

  • 17 Лопата Орешник

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Аlex":

    Вие за първи път ли сте във форума на Фактите? Отдавна сме приели, че журналистиката им е чужда! В случая поне са се сетили за Дядо Вазов! Поклон пред паметта на този титан на словото! И след поклона, горчивата носталгията по времето, когато поне имаше шанс някой да го доближи! Дано да не вижда как е принизено словото българско днес!

    03:29 09.07.2026

  • 18 Лопата Орешник

    1 1 Отговор
    Но и Вазов се е усетил колко е гнила калната матушка и, че е най-големия враг на България, само копейките гладни още слугуват на нужника и предават родината си за жълти денги!

    04:19 09.07.2026

  • 19 мечо

    0 0 Отговор
    хич да не са беше раждал лош човек

    05:22 09.07.2026

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