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Д-р Мими Виткова: Българските пациенти доплащат най-голям дял от лечението си в ЕС

Д-р Мими Виткова: Българските пациенти доплащат най-голям дял от лечението си в ЕС

13 Юни, 2026 11:05, обновена 13 Юни, 2026 10:08 729 36

  • мими виткова-
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  • модел-
  • проблеми

Пазарният модел унищожава общественото здравеопазване, смята бившият здравен министър

Д-р Мими Виткова: Българските пациенти доплащат най-голям дял от лечението си в ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Фокус Фокус

Натрупаните задължения на държавните болници, високите възнаграждения на ръководствата им и рекордните доплащания от страна на пациентите са резултат от дългогодишни системни проблеми и липса на държавен контрол.

Това заяви бившият министър на здравеопазването д-р Мими Виткова в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева.

"Тези факти се трупат от десетилетия. Въпросът е, че след съобщаването им държавата, която практически е абдикирала от контрола върху здравната система, не предприема необходимите действия", подчерта д-р Виткова.

По думите ѝ е необходим задълбочен анализ на причините за натрупаните задължения в държавните лечебни заведения и на ролята на представителите на Министерството на здравеопазването в техните управителни органи.

"След тези изнесени факти трябва да се отговори защо се трупат тези задължения и какви са възнагражденията на ръководствата. Сега ли ги видяхме тези заплати?", попита риторично гостът.

Тя обърна внимание и на факта, че българските пациенти доплащат най-голям дял от лечението си в Европейския съюз.

"Трябва да се види къде има повече доплащания - в обществения или в частния сектор. Ако частните болници не трупат такива задължения, а същевременно привличат инвестиции, значи системата е сериозно изкривена", заяви тя.

"Големият проблем е във философията на системата, която беше изградена като пазар и всички бяха превърнати в търговци. Ето докъде ни доведе този модел - практически унищожава общественото здравеопазване", каза тя.

Бившият здравен министър коментира и сериозните разлики във възнагражденията на медицинските специалисти: "Нямаме никакви критерии, върху които да се изгражда принципът за формиране на работните заплати. Не са изключение случаи, при които в едно и също лечебно заведение един лекар получава 2000 евро, а друг - 30 000 евро месечно".

По думите ѝ подобни диспропорции подкопават мотивацията на медицинските екипи.

"Медицината е екипна работа. Когато разликите във възнагражденията са толкова колосални, естествено възниква въпросът каква мотивация имат останалите членове на екипа", добави Виткова.

Тя засегна и проблема с реекспорта на лекарства и недостига на медикаменти на българския пазар: "Реекспортът не е проблем от днес. У нас цените на много лекарства са по-ниски и затова износът продължава безпрепятствено. Дефицитът на над 400 медикамента вече поставя под риск възможността хората да получат необходимото лечение".

По думите ѝ държавата разполага с механизми да контролира този процес, но не ги използва ефективно.

Според д-р Мими Виткова настоящото правителство е изправено пред сериозно предизвикателство и трябва да прояви както професионален капацитет, така и политическа воля, за да промени модела на здравната система и да ограничи натрупаните с години дисбаланси.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    14 2 Отговор
    Да бе...!!! Но за сметка на това, парите за крадене в здравната каса се увеличават с милиарди всяка година!!! И от там крадат, и от вас крадат !!! Мими да не ми се прави на тресната, защото и тя крадеше!!!

    10:11 13.06.2026

  • 2 Верно е

    13 1 Отговор
    В болниците ти дерат по 10 кожи.

    Коментиран от #5, #31

    10:13 13.06.2026

  • 3 Сигурно пък в Германия ги лекуват ?

    6 4 Отговор
    Ако се разболее млад човек и си умира като едното нищо. Там лекуват само хората на пенсионната възраст. Това е моето мнение. Презират по млад човек да е болен не знам защо.

    10:14 13.06.2026

  • 4 Фейк - либераст

    11 0 Отговор
    Днес 13 юни е голям празник: свети Боко Банкянски! Да благословим него и цялата му рода! Време му е за манастира "СЦЗ"!

    Коментиран от #7, #12

    10:16 13.06.2026

  • 5 То пък майсторите чунким не дерат кожи

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Верно е":

    Проблема е че трудно се намират. По трудно от лекарите горкичките.

    10:16 13.06.2026

  • 6 БЪЛГАРИТЕ

    13 0 Отговор
    СМЕ НАЙ - КЛАТЕНАТА НАЦИЯ В ЦЕЛИЯ СЕЯТ.
    ДА БЛАГОДАРИМ НА БОЙО ТЪПОТО ЗА ТОВА.
    МЕЖДУ ДРУГОТО,ТОЗИ ЗАЩО ОЩЕ Е НА СВОБОДА!?

    10:17 13.06.2026

  • 7 Ми и царя негово величество

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Фейк - либераст":

    И той тия дни има рожден ден че и на възраст е , после идва внука му прави сметка. ...

    10:19 13.06.2026

  • 8 А пък колко се налага,да дава...

    10 0 Отговор
    ...българският пациент,под масата...нямам думи...!

    10:20 13.06.2026

  • 9 Извод

    9 0 Отговор
    Докторчетата опапкаха паричките за лечение.

    10:20 13.06.2026

  • 10 Санитар

    10 0 Отговор
    Хипократовата клетва гласи: Всеки лекар- милионер. Който няма пари за Гиспод лекар отива в Отвъдното- там всичко е безплатно. От катрана, до банана!

    Коментиран от #14

    10:23 13.06.2026

  • 11 Тома

    12 0 Отговор
    Е как като има един шопар шеф на докторския профсъюз който като излезе все плачи че здравните вноски били малко

    10:24 13.06.2026

  • 12 Кмета на Симитли

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Фейк - либераст":

    За това днес е и прайда

    10:25 13.06.2026

  • 13 Шеф на русенска частна

    8 0 Отговор
    За по-малко от шест цифри месечно не ме търси.

    10:27 13.06.2026

  • 14 Те лекарите,пак заслужават...!

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Санитар":

    Ама вие-Санитарите,не ви ли бутнат бакшиш-пръста си не мърдате да почистите на горките пациенти,които са на легло...!

    Коментиран от #22

    10:33 13.06.2026

  • 15 над българите

    7 4 Отговор
    се осъществява ГЕНОЦИД от червената ЧУМА но ганчо пак гласува за копейки и чака различни резултати и гледа тъпо..

    Коментиран от #17, #26

    10:35 13.06.2026

  • 16 лекар

    2 8 Отговор
    ми нормално българските пациенти плащат най ниските здравни осигуровки други държави им удържат по 20% от заплатата

    Коментиран от #24

    10:38 13.06.2026

  • 17 ганчо

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "над българите":

    за вас ли да гласувам бе джендъри..

    10:39 13.06.2026

  • 18 икономист

    1 1 Отговор
    ми да се осигуряват в частни фондове на мене ми покриха 8000лв отделно от здравната каса

    10:39 13.06.2026

  • 19 пенсионер от Варна

    6 0 Отговор
    и поне файда да имаше от това !? източват париците ни и от касата и от джоба ни, а смъртността и инвалидността расте ! 12% от населението е с ТЕЛК !

    10:39 13.06.2026

  • 20 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    5 0 Отговор
    ОТ ПП-ДБ предложиха прости решения с източването на касата:
    - всеки пациент да получава съобщение, когато НЗОК харчи пари за него.
    - всички болници, включително и частните да купуват лекарства след тръжна процедура.

    В първия случай се пресичат всички фалшиви пътеки - ГЕРБ Ново начало, ИТН и БСП гласуваха против.
    Във втория случай се пресича възможността частните болници да изписва лекарства на завишени десетки пъти цени - ГЕРБ Ново начало, ИТН, БСП и Възраждане гласуваха против.

    Само от тези две мерки ще се спестят над 4 млрд. източвани от здравната мафия.
    Новия Тато и неговата шумкарска свита също не подкрепиха тези мерки, а с избирането за Председател на "Здравна комисия" на герберското корумпе, няма никакъв шанс да се спре тази кражба.

    10:41 13.06.2026

  • 21 Роза

    6 0 Отговор
    Какво ми казва собствения ми опит-когато здравния проблем не е тежък,можеш да се опиташ да получиш направление и да се излекуваш,ако попаднеш на кадърен лекар.Но когато става въпрос за сериозна болест,ако нямаш много пари,никой няма да ти обърне внимание и си умираш!

    10:42 13.06.2026

  • 22 Санитар

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Те лекарите,пак заслужават...!":

    Да, и ние сме милионери....
    Заповядай и ти в милионерския ни колектив.

    Коментиран от #25

    10:42 13.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ТАКА Е!

    10 0 Отговор

    До коментар #16 от "лекар":

    Ама нещо да кажеш за братята-роми,които не плащат здравни осигуровки,а източват касата,като ги лекуват в болниците...?!
    Ето сега тоя ром,дето уби 4 човека и обърна автобуса,врязвайки се в него със 150...,ми го лекуват в болница,с пукнати прешлени,а съм 100% сигурен,че не е платил и лев здравни осигуровки на държавата...!

    Коментиран от #27

    10:44 13.06.2026

  • 25 С удоволствие,но...

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Санитар":

    ...- кой за каквото учил!
    Учил съм за съвсем друго,...,,драги" ми, Санитарю...!

    10:46 13.06.2026

  • 26 така, така

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "над българите":

    При "червената чума" здравеопазването беше безплатно и достъпно! Сега при т.н. "демокрация" си е чист геноцид! Който няма пари, си умира, като едното нищо!

    Коментиран от #28, #33

    10:46 13.06.2026

  • 27 лекар

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "ТАКА Е!":

    ми те имат среднa 50 години продължителност на живота и чакат по няколко часа в спешните кабинети да минат без пари ама там е само за преглед, не за операции.. иначе за планирани операции духат супата ;) евентуално ако са на умирачка викат 112 да им направят спешна операция без пари

    10:51 13.06.2026

  • 28 България е фалирана тайно

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "така, така":

    няколко пъти по времето на куманизъма и след като ужким падна комунетата изнесоха държавата и я разпродадоха за да си напълнят туловищата и на техните отрочета които сега се водят бизнесмени чуждестранни инвеститори и политици а реално са същите глу паци които дерибействаха по времето на куманизъма....

    Коментиран от #29

    10:51 13.06.2026

  • 29 луканов

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "България е фалирана тайно":

    другари назначавам ви за мильонери с парите на хората!

    10:52 13.06.2026

  • 30 Горкия

    1 0 Отговор
    Ганьо много страда от кУрупцията, но на него не му пука много много свикнал е и не очаква да се подобри нещо.

    10:58 13.06.2026

  • 31 Нелогично

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Верно е":

    Те си ги дерат тия кожи и без да ходиш на лекар и в болница. Значи ако не си платиш 3 вноски губиш здравноосигурителни права, никой не те поглежда, камо ли да те лекува по НЗОК, после искат от човека да си плати вноските за всички 5 години през които е бил лишен от права, значи хем лишен от права, хем задължен да си плати вноските за този период. Пълен абсурд. Другият абсурд е, че всеки плаща % от заплатата си, а после всички получават еднакво лечение без значение от размера на платеното, значи най-правилно е всички да плащат еднаква вноска, като билетчето за градски транспорт, 2 лева билетче и се возиш, няма значение колко ти е заплатата, а не за едни билетчето 2 лева, за други 15 лева и накрая едно и също возене в едни и същи превозни средства.

    11:06 13.06.2026

  • 32 Цвете

    2 1 Отговор
    ОТ ГОДИНИ ПОВТАРЯ Д- Р ВИТКОВА, НО ИМА ЛИ КОЙ ДА Е ЧУЕ ? ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ Е КРИТИЧНО, ЗАЩОТО НЯМА ПРОФИЛАКТИКА НА ВСИЧКИ, КОЕТО МЕЖДУ ДРУГОТО Е АБСОЛЮТНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО В ГЕРМАНИЯ И ФРАНЦИЯ. КОГАТО СИ ЗДРАВНО ОСИГУРЕН В ТЕЗИ ДВЕ ДЪРЖАВИ, НЕ СЕ ДОПЛАЩА.

    Коментиран от #35

    11:36 13.06.2026

  • 33 ИСТИНАТА Е ЧЕ СИ УМИРАШ

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "така, така":

    И С ПАРИ И БЕЗ ПАРИ , - ПРИМЕРНО ЛЮБЕН ДИЛОВ ...........

    11:41 13.06.2026

  • 34 БОЙКО КОЛКОТО И ДА КРАДЕ ,

    1 0 Отговор
    НА КОВЧЕГА МУ НЯМА ДА ИМА ДЖОБОВЕ !

    Коментиран от #36

    11:44 13.06.2026

  • 35 В Германия и Франция

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Цвете":

    Няма плосък данък ма цвето.

    11:51 13.06.2026

  • 36 Така е!

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "БОЙКО КОЛКОТО И ДА КРАДЕ ,":

    Джобове нема да има,но ...чекмеджета-ДА...😝!

    11:55 13.06.2026

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