Д-р Мими Виткова: Българските пациенти доплащат най-голям дял от лечението си в ЕС

Натрупаните задължения на държавните болници, високите възнаграждения на ръководствата им и рекордните доплащания от страна на пациентите са резултат от дългогодишни системни проблеми и липса на държавен контрол.
Това заяви бившият министър на здравеопазването д-р Мими Виткова в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева.
"Тези факти се трупат от десетилетия. Въпросът е, че след съобщаването им държавата, която практически е абдикирала от контрола върху здравната система, не предприема необходимите действия", подчерта д-р Виткова.
По думите ѝ е необходим задълбочен анализ на причините за натрупаните задължения в държавните лечебни заведения и на ролята на представителите на Министерството на здравеопазването в техните управителни органи.
"След тези изнесени факти трябва да се отговори защо се трупат тези задължения и какви са възнагражденията на ръководствата. Сега ли ги видяхме тези заплати?", попита риторично гостът.
Тя обърна внимание и на факта, че българските пациенти доплащат най-голям дял от лечението си в Европейския съюз.
"Трябва да се види къде има повече доплащания - в обществения или в частния сектор. Ако частните болници не трупат такива задължения, а същевременно привличат инвестиции, значи системата е сериозно изкривена", заяви тя.
"Големият проблем е във философията на системата, която беше изградена като пазар и всички бяха превърнати в търговци. Ето докъде ни доведе този модел - практически унищожава общественото здравеопазване", каза тя.
Бившият здравен министър коментира и сериозните разлики във възнагражденията на медицинските специалисти: "Нямаме никакви критерии, върху които да се изгражда принципът за формиране на работните заплати. Не са изключение случаи, при които в едно и също лечебно заведение един лекар получава 2000 евро, а друг - 30 000 евро месечно".
По думите ѝ подобни диспропорции подкопават мотивацията на медицинските екипи.
"Медицината е екипна работа. Когато разликите във възнагражденията са толкова колосални, естествено възниква въпросът каква мотивация имат останалите членове на екипа", добави Виткова.
Тя засегна и проблема с реекспорта на лекарства и недостига на медикаменти на българския пазар: "Реекспортът не е проблем от днес. У нас цените на много лекарства са по-ниски и затова износът продължава безпрепятствено. Дефицитът на над 400 медикамента вече поставя под риск възможността хората да получат необходимото лечение".
По думите ѝ държавата разполага с механизми да контролира този процес, но не ги използва ефективно.
Според д-р Мими Виткова настоящото правителство е изправено пред сериозно предизвикателство и трябва да прояви както професионален капацитет, така и политическа воля, за да промени модела на здравната система и да ограничи натрупаните с години дисбаланси.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
10:11 13.06.2026
2 Верно е
Коментиран от #5, #31
10:13 13.06.2026
3 Сигурно пък в Германия ги лекуват ?
10:14 13.06.2026
4 Фейк - либераст
Коментиран от #7, #12
10:16 13.06.2026
5 То пък майсторите чунким не дерат кожи
До коментар #2 от "Верно е":Проблема е че трудно се намират. По трудно от лекарите горкичките.
10:16 13.06.2026
6 БЪЛГАРИТЕ
ДА БЛАГОДАРИМ НА БОЙО ТЪПОТО ЗА ТОВА.
МЕЖДУ ДРУГОТО,ТОЗИ ЗАЩО ОЩЕ Е НА СВОБОДА!?
10:17 13.06.2026
7 Ми и царя негово величество
До коментар #4 от "Фейк - либераст":И той тия дни има рожден ден че и на възраст е , после идва внука му прави сметка. ...
10:19 13.06.2026
8 А пък колко се налага,да дава...
10:20 13.06.2026
9 Извод
10:20 13.06.2026
10 Санитар
Коментиран от #14
10:23 13.06.2026
11 Тома
10:24 13.06.2026
12 Кмета на Симитли
До коментар #4 от "Фейк - либераст":За това днес е и прайда
10:25 13.06.2026
13 Шеф на русенска частна
10:27 13.06.2026
14 Те лекарите,пак заслужават...!
До коментар #10 от "Санитар":Ама вие-Санитарите,не ви ли бутнат бакшиш-пръста си не мърдате да почистите на горките пациенти,които са на легло...!
Коментиран от #22
10:33 13.06.2026
15 над българите
Коментиран от #17, #26
10:35 13.06.2026
16 лекар
Коментиран от #24
10:38 13.06.2026
17 ганчо
До коментар #15 от "над българите":за вас ли да гласувам бе джендъри..
10:39 13.06.2026
18 икономист
10:39 13.06.2026
19 пенсионер от Варна
10:39 13.06.2026
20 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
- всеки пациент да получава съобщение, когато НЗОК харчи пари за него.
- всички болници, включително и частните да купуват лекарства след тръжна процедура.
В първия случай се пресичат всички фалшиви пътеки - ГЕРБ Ново начало, ИТН и БСП гласуваха против.
Във втория случай се пресича възможността частните болници да изписва лекарства на завишени десетки пъти цени - ГЕРБ Ново начало, ИТН, БСП и Възраждане гласуваха против.
Само от тези две мерки ще се спестят над 4 млрд. източвани от здравната мафия.
Новия Тато и неговата шумкарска свита също не подкрепиха тези мерки, а с избирането за Председател на "Здравна комисия" на герберското корумпе, няма никакъв шанс да се спре тази кражба.
10:41 13.06.2026
21 Роза
10:42 13.06.2026
22 Санитар
До коментар #14 от "Те лекарите,пак заслужават...!":Да, и ние сме милионери....
Заповядай и ти в милионерския ни колектив.
Коментиран от #25
10:42 13.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ТАКА Е!
До коментар #16 от "лекар":Ама нещо да кажеш за братята-роми,които не плащат здравни осигуровки,а източват касата,като ги лекуват в болниците...?!
Ето сега тоя ром,дето уби 4 човека и обърна автобуса,врязвайки се в него със 150...,ми го лекуват в болница,с пукнати прешлени,а съм 100% сигурен,че не е платил и лев здравни осигуровки на държавата...!
Коментиран от #27
10:44 13.06.2026
25 С удоволствие,но...
До коментар #22 от "Санитар":...- кой за каквото учил!
Учил съм за съвсем друго,...,,драги" ми, Санитарю...!
10:46 13.06.2026
26 така, така
До коментар #15 от "над българите":При "червената чума" здравеопазването беше безплатно и достъпно! Сега при т.н. "демокрация" си е чист геноцид! Който няма пари, си умира, като едното нищо!
Коментиран от #28, #33
10:46 13.06.2026
27 лекар
До коментар #24 от "ТАКА Е!":ми те имат среднa 50 години продължителност на живота и чакат по няколко часа в спешните кабинети да минат без пари ама там е само за преглед, не за операции.. иначе за планирани операции духат супата ;) евентуално ако са на умирачка викат 112 да им направят спешна операция без пари
10:51 13.06.2026
28 България е фалирана тайно
До коментар #26 от "така, така":няколко пъти по времето на куманизъма и след като ужким падна комунетата изнесоха държавата и я разпродадоха за да си напълнят туловищата и на техните отрочета които сега се водят бизнесмени чуждестранни инвеститори и политици а реално са същите глу паци които дерибействаха по времето на куманизъма....
Коментиран от #29
10:51 13.06.2026
29 луканов
До коментар #28 от "България е фалирана тайно":другари назначавам ви за мильонери с парите на хората!
10:52 13.06.2026
30 Горкия
10:58 13.06.2026
31 Нелогично
До коментар #2 от "Верно е":Те си ги дерат тия кожи и без да ходиш на лекар и в болница. Значи ако не си платиш 3 вноски губиш здравноосигурителни права, никой не те поглежда, камо ли да те лекува по НЗОК, после искат от човека да си плати вноските за всички 5 години през които е бил лишен от права, значи хем лишен от права, хем задължен да си плати вноските за този период. Пълен абсурд. Другият абсурд е, че всеки плаща % от заплатата си, а после всички получават еднакво лечение без значение от размера на платеното, значи най-правилно е всички да плащат еднаква вноска, като билетчето за градски транспорт, 2 лева билетче и се возиш, няма значение колко ти е заплатата, а не за едни билетчето 2 лева, за други 15 лева и накрая едно и също возене в едни и същи превозни средства.
11:06 13.06.2026
32 Цвете
Коментиран от #35
11:36 13.06.2026
33 ИСТИНАТА Е ЧЕ СИ УМИРАШ
До коментар #26 от "така, така":И С ПАРИ И БЕЗ ПАРИ , - ПРИМЕРНО ЛЮБЕН ДИЛОВ ...........
11:41 13.06.2026
34 БОЙКО КОЛКОТО И ДА КРАДЕ ,
Коментиран от #36
11:44 13.06.2026
35 В Германия и Франция
До коментар #32 от "Цвете":Няма плосък данък ма цвето.
11:51 13.06.2026
36 Така е!
До коментар #34 от "БОЙКО КОЛКОТО И ДА КРАДЕ ,":Джобове нема да има,но ...чекмеджета-ДА...😝!
11:55 13.06.2026