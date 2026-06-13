Д-р Мими Виткова: Българските пациенти доплащат най-голям дял от лечението си в ЕС

Натрупаните задължения на държавните болници, високите възнаграждения на ръководствата им и рекордните доплащания от страна на пациентите са резултат от дългогодишни системни проблеми и липса на държавен контрол.

Това заяви бившият министър на здравеопазването д-р Мими Виткова в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева.

"Тези факти се трупат от десетилетия. Въпросът е, че след съобщаването им държавата, която практически е абдикирала от контрола върху здравната система, не предприема необходимите действия", подчерта д-р Виткова.

По думите ѝ е необходим задълбочен анализ на причините за натрупаните задължения в държавните лечебни заведения и на ролята на представителите на Министерството на здравеопазването в техните управителни органи.

"След тези изнесени факти трябва да се отговори защо се трупат тези задължения и какви са възнагражденията на ръководствата. Сега ли ги видяхме тези заплати?", попита риторично гостът.

Тя обърна внимание и на факта, че българските пациенти доплащат най-голям дял от лечението си в Европейския съюз.

"Трябва да се види къде има повече доплащания - в обществения или в частния сектор. Ако частните болници не трупат такива задължения, а същевременно привличат инвестиции, значи системата е сериозно изкривена", заяви тя.

"Големият проблем е във философията на системата, която беше изградена като пазар и всички бяха превърнати в търговци. Ето докъде ни доведе този модел - практически унищожава общественото здравеопазване", каза тя.

Бившият здравен министър коментира и сериозните разлики във възнагражденията на медицинските специалисти: "Нямаме никакви критерии, върху които да се изгражда принципът за формиране на работните заплати. Не са изключение случаи, при които в едно и също лечебно заведение един лекар получава 2000 евро, а друг - 30 000 евро месечно".

По думите ѝ подобни диспропорции подкопават мотивацията на медицинските екипи.

"Медицината е екипна работа. Когато разликите във възнагражденията са толкова колосални, естествено възниква въпросът каква мотивация имат останалите членове на екипа", добави Виткова.

Тя засегна и проблема с реекспорта на лекарства и недостига на медикаменти на българския пазар: "Реекспортът не е проблем от днес. У нас цените на много лекарства са по-ниски и затова износът продължава безпрепятствено. Дефицитът на над 400 медикамента вече поставя под риск възможността хората да получат необходимото лечение".

По думите ѝ държавата разполага с механизми да контролира този процес, но не ги използва ефективно.

Според д-р Мими Виткова настоящото правителство е изправено пред сериозно предизвикателство и трябва да прояви както професионален капацитет, така и политическа воля, за да промени модела на здравната система и да ограничи натрупаните с години дисбаланси.