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Български пилот атакува рекорд на Гинес в небето над Горна Оряховица

Български пилот атакува рекорд на Гинес в небето над Горна Оряховица

13 Юни, 2026 12:38 824 6

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Николай Калайджиев започна опит за 1000 кацания и излитания в рамките на един ден

Български пилот атакува рекорд на Гинес в небето над Горна Оряховица - 1
Снимка: Нова тв
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Български военен пилот ще опита да постави нов рекорд за Гинес. Николай Калайджиев е познат с екстремните си опити в леката авиация, като в събота в 5:00 часа сутринта той е започнал поставянето на новия световен рекорд от 1000 кацания и излитания в рамките на един ден на летището в Горна Оряховица.

Това е шестият световен рекорд, който се прави, а идеята на събитието е да се привлекат и мотивират младите хора да дойдат в тази индустрия.

Другата цел на инициативата е свързана с възстановяването на летищата в България, като това е поредната писта, на която се дава живот. Летището в Горна Оряховица е кръстено и осветено преди 100 години, а амбицията е тази година лека-полека да започнат да се виждат все повече полети. Идеята е не просто да се направят 1000 кацания за един ден, а целогодишно да има всеки ден по някой полет, без значение дали с малък или голям самолет, както и да се възстанови съществуващият авиоклуб.

Николай Калайджиев беше описан от Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия, като „много дисциплиниран човек, който наистина се готви за всеки рекорд много физически, психически”. За събитието пристига и човек от SpaceX, който да го наблюдава. Пилотът има мечта да лети в космоса и да стигне до Луната, като организаторите се надяват следващият рекорд да бъде именно там. Полетите на летището в Горна Оряховица се следят от хора от Гинес, които броят кацанията, а целият опит трябва да приключи най-късно около 20:00 часа в събота вечерта.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кво Да прави Човека ?

    7 1 Отговор
    Кат За нищо Друго !

    Не става !

    Нито Може да Краде !

    Нито !

    Далавери Да прави !

    12:52 13.06.2026

  • 2 Да бе да

    3 1 Отговор
    На летището в Горна Оряховица си кацат непрекъснато тайно военни самолети изнасящи оръжия от военните заводи в района, най-вече завода в Лясковец.

    А този пилот е комплексиран луд за връзване !

    13:00 13.06.2026

  • 3 Сталин

    4 1 Отговор
    Тоя дебил няма да свърши една полезна работа,Ами да хвърчи надолу нагоре безцелно

    13:10 13.06.2026

  • 4 Реалист

    4 1 Отговор
    Да вземе да прекопае двора тоз айванин, да има полза за нещо.

    13:18 13.06.2026

  • 5 Иванчо

    4 1 Отговор
    На всеки 53 секунди излитане и кацане.
    Като как ще стане бе?

    13:21 13.06.2026

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 0 Отговор
    Бравос,правил си и че-кия във въздуха!
    💋🥳🤣👍

    13:44 13.06.2026

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