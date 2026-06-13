Експерти за мерките по пътна безопасност: Наказанията са изчерпани, нужна е нова стратегия

Новите мерки за ограничаване на катастрофите няма да доведат до съществен резултат, ако не бъдат част от цялостна стратегия и ясно разписана система на отговорностите. Около тази теза се обединиха експертите по пътна безопасност Богдан Милчев и Йонко Иванов в студиото на "Денят започва с Георги Любенов".
Богдан Милчев беше категоричен в оценката си за обявените действия:
"Надявам се на премиера Радев, защото той призна, че това е много сложен проблем. И наистина е сложен. Когато нещо е сложно, трябва да потърсиш помощ. Ако досега живеехме в модел на споделена безотговорност, сега трябва да изградим верига на отговорностите. Трябва да има човек, който носи отговорност за състоянието на пътната безопасност в страната, а не само за отделни катастрофи."
Според него проблемът не може да бъде решен само чрез повече контрол и санкции:
"Наказателната репресия вече е изчерпана като инструмент. Няма значение дали полицаите са на пътя или в канцелариите. Няма значение дали правите поредната акция. Това няма да промени голямата картина. Необходим е съвсем различен подход."
Председателят на Съюза на преподавателите по автомотоподготовка Йонко Иванов също настоя за дългосрочна визия вместо кампанийни мерки:
"Първо трябва да бъде изградена стратегия за пътната безопасност, съобразена с европейските директиви и с хоризонт от поне 10–15 години. След това трябва да се намери човекът, който да я изпълнява чрез конкретни мерки. В момента действаме на парче и резултатите го показват."
Той даде за пример тежката катастрофа на "Челопешко шосе" преди седмица и обърна внимание на проблемите с инфраструктурата и липсата на видимост по опасни кръстовища:
"Говорим за скорост, наркотици и нарушения, но никой не обръща внимание на средата, в която се случват тези катастрофи. Има места с ограничена видимост и нерешени инфраструктурни проблеми, за които се знае от години."
Според Иванов трайно подобрение може да има само, ако обществото промени отношението си към движението по пътищата:
"Трябва да променим манталитета в семейството, в училището и в обществото. Не може да подаряваме автомобили с по 500 конски сили на млади хора и след това да се чудим защо стават тежки катастрофи. Превенцията започва много преди полицейската проверка."
Двамата експерти се обединиха около тезата, че решението не е в единични акции и кампании, а в последователна държавна политика.
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