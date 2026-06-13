"Николай Василев: Администрацията спокойно може да се намали с до 30 хиляди души"

Администрацията спокойно може да се намали с до 30 хиляди души. Това каза в предаването „Тази събота“ финансистът и бивш министър на икономиката Николай Василев.
„В мандата на тройната коалиция съкратихме 17 хиляди души и ви гарантирам, че нищо не е липсвало. Напротив - администрацията работеше по-добре. Сега има 12 хиляди незаети щатни бройки”, обясни той.
„Всякакви такива държавно-комунистически мерки, при които държавата се меси в пазарната икономика по погрешен начин, не дават резултатите, които обществото очаква“, коментира Василев.
Той припомни, че от 2021 г. досега е имало три редовни правителства. „И трите се занимаваха с подобни въпроси. Дори някои икономически министри основно само с това се занимаваха. А ролята им е съвсем различна“.
„Миналата година, преди въвеждането на еврото, имаше отново мерки, свързани с КЗК, КЗП, закони, наказания, санкции. Няколко години се занимаваме с този въпрос и винаги казвам, че мерките не работят. След година пак ще коментираме“, обясни той.
Според Василев това е губене на време на обществото с по-маловажни теми и пропускане на големите въпроси, с които нацията трябва да се занимава.
„Една от причините за високата инфлация е изключително разхитителната и неправилна бюджетна политика през последните 5 години. Държавата харчи изключително много – смятам, че са натрупани около 20 милиарда евро разходи повече, отколкото е трябвало. Това е основен двигател на инфлацията“, коментира той.
По думите на Василев втората причина са световните процеси – войни и цена на нефта. „Но аз казвах тогава, че няма да видим цена на нефта от 200 долара, както се твърдеше. Нищо подобно не се случи. Дори сега други държави изнасят огромни количества нефт, а цената е по-ниска от тогава“.
„Третата е положителна причина – силният ръст на доходите. Проблемът не е дали инфлацията е 2, 3 или 6 и нещо процента, а как да направим така, че българските граждани да забогатяват по-бързо и да имат по-високи доходи. Държавата трябва да помага не чрез субсидии за всички, а само на тези, които имат нужда“, подчерта Василев.
Според него политиките на държавна намеса в частния сектор и пазарната икономика са предимно загуба на време и водят до грешни резултати.
„В държавата няма дефицит на нищо. Нямаме война. Ако кацнат извънземни, както по филмите, и тогава икономиката спре, държавата може да замразява цени. Но ние нямаме такъв случай. Няма нужда държавата да казва на никого в магазина или фризьорски салон на каква цена да продава“, допълни Василев.
Василев обясни, че ако държавата премахне бюджетните дефицити, ще се премахне едно от горивата на инфлацията. „Ако намали публичния сектор значително, също ще намали натиска върху пазара. Държавата трябва да се занимава с конкуренция, инвестиции и намаляване на регулациите, а не да усложнява живота на частния сектор“.
По думите му държавата се занимава предимно с грешните неща.
„Незаетите щатни бройки са около 12 хиляди - това не са живи хора. Какво пречеше на последните 11 или 15 правителства да ги съкрати? Няма нужда от философи, има нужда от хора, които действат. Ако правителството желае, може да съкрати много хора. Ако не желае - говори празни приказки“, коментира той.
Според него в целия публичен сектор има още около 10 хиляди души. „В момента държавните университети са прекалено много. Мисля, че трябва да са значително по-малко. При намаляващо население в България през последните 30 години броят на университетите се увеличава“, обясни Василев.
По думите му целият публичен сектор трябва да бъде оптимизиран, а никой нищо не прави.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ивелин Михайлов
12:15 13.06.2026
2 ФАКТ
Коментиран от #8
12:15 13.06.2026
3 Дхкйх
25 летала ( самолети + хел.)
Там няма да съкращаваме.
12:20 13.06.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ЕКСПАТ КАПИТАЛ БЕТА
......
НИКИ - КУЧЕТО НА АТАНАС ТОЛЕВ ОТ ФАЛИРАЛАТА БАНКА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ КРЕДИТ
СЕ СРЕЩА
С МОНИКА ЙОСИФОВА - СТАНИШЕВА ВДОВИЦАТА НА ФАЛИРАЛАТА ПЪРВА ЧАСТНА БАНКА
.......
БЯГАЙ МИШОК , ЧЕ ЩЕ ВЛЕЗЕШ В КАУША
ПОКРАЙ ЕНЕРГОХОЛД - ЧЕЗ СОФИЯ
12:20 13.06.2026
5 Снимката е на Денков
Коментиран от #7, #11, #43
12:20 13.06.2026
6 какъв николай василев
Коментиран от #10
12:21 13.06.2026
7 Няма грешка
До коментар #5 от "Снимката е на Денков":Има само един Николай, който си струва да бъде коментиран.
Коментиран от #13
12:23 13.06.2026
8 Защото полицията ни пази
До коментар #2 от "ФАКТ":Армията е за всеки случай.
12:23 13.06.2026
9 Красимир Петров
12:24 13.06.2026
10 Присмехулник
До коментар #6 от "какъв николай василев":Не, той е шампоанът.
12:25 13.06.2026
11 Правилно...
До коментар #5 от "Снимката е на Денков":Не се коси,за факти няма никакво значение.Важно е да се драска та после другите драскачи да им трупат гледания.
12:25 13.06.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ГРАБЕЖ ЗАЕДНО С ЧЕРВЕНАТА ОЛИГАРХИЯ :((((
ДАНО ИЗБЯГА ПО СКОРО С ОТКРАДНАТИТЕ МИЛИАРДИ :(((
ЗАЩОТО ЗИМАТА ЩЕ Е PAЗЧЛEHEH НА ЧАСТИ И РАЗНАСЯН ПО АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ:))))
Коментиран от #17
12:26 13.06.2026
13 Кой
До коментар #7 от "Няма грешка":Министъра ли ?
Коментиран от #51
12:28 13.06.2026
14 Сисо
12:28 13.06.2026
15 Коко
12:28 13.06.2026
16 хаха
Я кажи че да се посмеем!
12:29 13.06.2026
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":АКО СМЯТАТЕ ЧЕ ПРЕДАТЕЛИТЕ ЩЕ СЕ СКРИЕТЕ
ВЪВ ВИЕНА И САЩ
......
СМИ НИЕ СМЕ СВР РФ БРЕ ГЕЙЧИ :)
Коментиран от #88
12:29 13.06.2026
18 ДрайвингПлежър
те 30 са само незаетите!!
12:30 13.06.2026
19 Рушвет
12:32 13.06.2026
20 Особенно
12:33 13.06.2026
21 Та Изобщо Не Работи !
Всичко Противозаконно !
Отново ! и Отново !
Да се хЧудиш !
Защо им са Министри !
12:33 13.06.2026
22 Редакцията е бетон
12:35 13.06.2026
23 Нострадамус
Защо не Намали Администрацията с 30 хиляди души,
а сега даваш съвети!
Коментиран от #24
12:35 13.06.2026
24 @@@
До коментар #23 от "Нострадамус":Този Измислен Съпунен академик не трябва да се нарича ОхлюФ ПП/ДБ-ски,
а Плужек ПП/ДБ-ски.
Коментиран от #80
12:37 13.06.2026
25 Една магиматическа
12:37 13.06.2026
26 Любопитен
12:39 13.06.2026
27 Цък
12:41 13.06.2026
28 име
12:43 13.06.2026
29 Цък
12:43 13.06.2026
30 Никалаша,
12:44 13.06.2026
31 Какво спорите тука не мога да разбера
12:44 13.06.2026
32 НА 550 000 30 000 СЪКРАТЕНИ
12:45 13.06.2026
33 секта
12:45 13.06.2026
34 СЪЩО ТАКА
12:48 13.06.2026
35 Ддд
12:48 13.06.2026
36 ХиХи
12:48 13.06.2026
37 Ний ша Ва упрайм
12:50 13.06.2026
38 Спомнете си
12:51 13.06.2026
39 Ауууу...
12:51 13.06.2026
40 Ми то сигурно като качиш нещо в нета
12:51 13.06.2026
41 Е да де- именно!
А сега-друг да го прави...?!
Че ти лесно тъй,бре...
12:52 13.06.2026
42 ЗНАЕМ !
12:52 13.06.2026
43 Да-прав си!
До коментар #5 от "Снимката е на Денков":Тия от редакцията,постоянно правят подобни издънки...!
Имам чувството, че всички са стажант-журналисти...!
12:55 13.06.2026
44 Старозагорец!
Възмутително и недопустимо!
В кой век живеем,Г-н кмете на Стара Загора...?!?!
Коментиран от #63
12:59 13.06.2026
45 Редник
Коментиран от #58
13:00 13.06.2026
46 ???
13:00 13.06.2026
47 Шумен
13:01 13.06.2026
48 Калин
Разкарайте този боклук!!
13:02 13.06.2026
49 Благодарете се че администрацията
13:02 13.06.2026
50 Естония
13:04 13.06.2026
51 Да!
До коментар #13 от "Кой":Ти за кой си помисли?
13:04 13.06.2026
52 Хаха
Така направи "реформите" този провален политик, който днес има наглостта през ден да е говоряща глава от телевизора....
Коментиран от #84
13:04 13.06.2026
53 На входа на данъчното пише
13:05 13.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Иван
13:06 13.06.2026
56 този на снимката
13:06 13.06.2026
57 Новини
13:07 13.06.2026
58 Редакцията сме бетон
До коментар #45 от "Редник":Не можеш с топ да ни мръднеш.
13:07 13.06.2026
59 съгласен съм
Трябваше да бягате надалече от гербаджийските калинки.
Едва ли има по-точен символ на излишен бюрократ ор гербаджийска калинка, куха, изрусена, нарисувани нокти, и всяка втора дума "иновативно"
13:10 13.06.2026
60 Сашо
Коментиран от #65
13:11 13.06.2026
61 Каква Функция Изпълнява ?
Освен Да Ограничава и Отнема правата На Тези Хора ?
Коментиран от #66, #69
13:12 13.06.2026
62 може да се намали с до 30 хиляди души
а що пък не сметнете колко ще струват тез калинки бръмбари една година с обезщетение за безработица и че почти никой работодател няма да ги вземе
но по важно е че мълчите за ненужни общ поръчки където милиарди са покрити по чекмеджета и офшорки и копче не казвате че ще върнете откраднатото в хазната
съкращания първо с мишоци кат теб и проверки на банковите им сметки и претърсване на имоти
13:12 13.06.2026
63 Да но имате едни рейсове модерни
До коментар #44 от "Старозагорец!":С разни хитрини за прибиране на пари.
13:13 13.06.2026
64 Някой
Коментиран от #68
13:14 13.06.2026
65 така е
До коментар #60 от "Сашо":миленчо рядко цъка тук
ама и нерядко допуска грешки
13:14 13.06.2026
66 Нещо като съветите за мигрантите
До коментар #61 от "Каква Функция Изпълнява ?":Само вкарват африканци и афганистанци и мюсулманци. Пълно е.
13:16 13.06.2026
67 Ало, сайта
13:17 13.06.2026
68 МЪКА
До коментар #64 от "Някой":Добре поне че не са сложили снимка на Слави :)
13:18 13.06.2026
69 Същото Може да Се Каже !
До коментар #61 от "Каква Функция Изпълнява ?":Иф За Всяка Една Институция !
В Тази Страна !
По Отношение !
На Законопостановените права На тези Хора !
13:18 13.06.2026
70 Баба ваня
13:19 13.06.2026
71 ОТРОВА ЗА МИШКИ
13:19 13.06.2026
72 Хаха
13:19 13.06.2026
73 Бехар
13:20 13.06.2026
74 Зеления
Или беше зает да защитаваш Живко Коцев /глав. секретар на МВР/, пък после излязоха неговите снимки с пачки и манекенки и не съм чул да си се извинил на обществото, че го брани като матросов на амбразурата.
Коментиран от #78
13:21 13.06.2026
75 Готин трик
13:21 13.06.2026
76 Гост
Има администрация по министерства, агенции, общини, съдебна власт, силови структури, училища, детски градини, университети, болници, социално подпомагане, НЗОК, НОИ и т.н.
Не може едно към гьотере да се съкращава, а след извършен професионале функционален анализ на всички структури!
Най-бюрократичните изисквания са свързани с разни организации и структури за управление, сертифициране, контрол и т.н. на евросредствата, но те са създадени заради изисквания от ЕС и се дублират с много други такива по министерства, общини и т.н.
Не е само това единствения пример, но е доста показателен.
Трябва да се пипа внимателно, а не урбулежката, защото така съкращения на "кило" се създава опасност от недостиг на учители, лекари, полиция, данъчни, лекари, медицински сестри и много други важни дейности!
Аз например бих започнал с администрирацията, т.е. закриването на всички нпо-та с външни финансирания, които не само се бъркат в държавните дела, а вероятно цуцат и пари от бюджета на държавата под всякакви форми...
13:22 13.06.2026
77 Държавна хранилка
13:23 13.06.2026
78 Зеления
До коментар #74 от "Зеления":това което съм го писал в коментар 74 беше защото на снимката беше Денков, после смениха снимката с Николай Василев
13:23 13.06.2026
79 Добро предложение
13:25 13.06.2026
80 Цинцаров
До коментар #24 от "@@@":Тоя беше от Царя НДСВ преди 20 години, промити олигофренизирани възрожденски ЛГБТци.
13:28 13.06.2026
81 Левски
Коментиран от #98
13:30 13.06.2026
82 Емигрант
13:31 13.06.2026
83 Айде бе,
Тцъ... ни можи! Имаме йоще нови наши ора за назначаване.
13:31 13.06.2026
84 няма как
До коментар #52 от "Хаха":да покажат непровален политик в България защото такъв НЯМА!!
13:32 13.06.2026
85 Не знаеш ли
13:33 13.06.2026
86 Невена
Стой си у дома с тези 30 000 човечета!
13:35 13.06.2026
87 Какво е Функцията На !
След Кто Последната !
Не иска Да осигури !
Изпълнението на Постановеното от Закона !
И Удовлетвари Правата На Тези Хора !
И Защо Им Се Плаща ?
Заплата ?
Коментиран от #89
13:38 13.06.2026
88 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ЩЕ ВИ ОКАЧИМ ГEЙTAK НА СТЪЛБОВЕТЕ ИЗ МАЦКВА:))))
ЩЕ ВИ ОТЪРВЕМ ОТ МЪКИТЕ TPABEPC:))))
13:39 13.06.2026
89 плаща им се
До коментар #87 от "Какво е Функцията На !":за да ЧЕШЯТ КОНЯ!
13:39 13.06.2026
90 Държавата може да ги взима тези печалби
13:40 13.06.2026
91 Геро
2 милиона работещи, 2 милиона пенсионери, 250 000 нито учещи, нито работещи, 100 000 нищо не работещи!!! Зелени човечета!
13:41 13.06.2026
92 Гласът
13:50 13.06.2026
93 Юлка
13:50 13.06.2026
94 Новини
13:53 13.06.2026
95 Течо
13:55 13.06.2026
96 ТОЗ ЛИ БЕШЕ?!
13:56 13.06.2026
97 Едно сравнение
13:57 13.06.2026
98 Хаха
До коментар #81 от "Левски":Мноооого си наивен!
Пари никога няма да има в държавата, ако ще и всички заплати да спрат на държавните служители докато:
1. Не издирят и конфискуват всички завряни по офшорки и чекмеджетата незаконно придобити доходи на политици, олигарси и обслужващия ги персонал за 37 години.
2. Не предоговорят или прекратят всички безобразни концесионни договори, източващи природните богатства на страната за жълти центове.
3. Спрат теча на бюджетни пари по обществени поръчки.
4. Да се преустановяви безумното вечно финансиране от бюджета на т.н. "зелена енергия" от перки и фотоволтаици.
5. Да вземет да събират коректно от всички преминаващи тирове тол такси.
Поне тези 5 точки и ще станем, като Швейцария или Сингапур. Но....познай дали някой политик ще посмее да пипне в тази посока!?
Дори не си го и помислят...
13:59 13.06.2026