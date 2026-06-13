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Николай Василев: Администрацията спокойно може да се намали с до 30 хиляди души

Николай Василев: Администрацията спокойно може да се намали с до 30 хиляди души

13 Юни, 2026 12:12 1 570 98

  • николай василев-
  • администрация-
  • съкращения

В мандата на тройната коалиция съкратихме 17 хиляди души и ви гарантирам, че нищо не е липсвало. Напротив - администрацията работеше по-добре. Сега има 12 хиляди незаети щатни бройки

Николай Василев: Администрацията спокойно може да се намали с до 30 хиляди души - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията спокойно може да се намали с до 30 хиляди души. Това каза в предаването „Тази събота“ финансистът и бивш министър на икономиката Николай Василев.

„В мандата на тройната коалиция съкратихме 17 хиляди души и ви гарантирам, че нищо не е липсвало. Напротив - администрацията работеше по-добре. Сега има 12 хиляди незаети щатни бройки”, обясни той.

„Всякакви такива държавно-комунистически мерки, при които държавата се меси в пазарната икономика по погрешен начин, не дават резултатите, които обществото очаква“, коментира Василев.

Той припомни, че от 2021 г. досега е имало три редовни правителства. „И трите се занимаваха с подобни въпроси. Дори някои икономически министри основно само с това се занимаваха. А ролята им е съвсем различна“.

„Миналата година, преди въвеждането на еврото, имаше отново мерки, свързани с КЗК, КЗП, закони, наказания, санкции. Няколко години се занимаваме с този въпрос и винаги казвам, че мерките не работят. След година пак ще коментираме“, обясни той.

Според Василев това е губене на време на обществото с по-маловажни теми и пропускане на големите въпроси, с които нацията трябва да се занимава.

„Една от причините за високата инфлация е изключително разхитителната и неправилна бюджетна политика през последните 5 години. Държавата харчи изключително много – смятам, че са натрупани около 20 милиарда евро разходи повече, отколкото е трябвало. Това е основен двигател на инфлацията“, коментира той.

По думите на Василев втората причина са световните процеси – войни и цена на нефта. „Но аз казвах тогава, че няма да видим цена на нефта от 200 долара, както се твърдеше. Нищо подобно не се случи. Дори сега други държави изнасят огромни количества нефт, а цената е по-ниска от тогава“.

„Третата е положителна причина – силният ръст на доходите. Проблемът не е дали инфлацията е 2, 3 или 6 и нещо процента, а как да направим така, че българските граждани да забогатяват по-бързо и да имат по-високи доходи. Държавата трябва да помага не чрез субсидии за всички, а само на тези, които имат нужда“, подчерта Василев.

Според него политиките на държавна намеса в частния сектор и пазарната икономика са предимно загуба на време и водят до грешни резултати.

„В държавата няма дефицит на нищо. Нямаме война. Ако кацнат извънземни, както по филмите, и тогава икономиката спре, държавата може да замразява цени. Но ние нямаме такъв случай. Няма нужда държавата да казва на никого в магазина или фризьорски салон на каква цена да продава“, допълни Василев.

Василев обясни, че ако държавата премахне бюджетните дефицити, ще се премахне едно от горивата на инфлацията. „Ако намали публичния сектор значително, също ще намали натиска върху пазара. Държавата трябва да се занимава с конкуренция, инвестиции и намаляване на регулациите, а не да усложнява живота на частния сектор“.

По думите му държавата се занимава предимно с грешните неща.

„Незаетите щатни бройки са около 12 хиляди - това не са живи хора. Какво пречеше на последните 11 или 15 правителства да ги съкрати? Няма нужда от философи, има нужда от хора, които действат. Ако правителството желае, може да съкрати много хора. Ако не желае - говори празни приказки“, коментира той.

Според него в целия публичен сектор има още около 10 хиляди души. „В момента държавните университети са прекалено много. Мисля, че трябва да са значително по-малко. При намаляващо население в България през последните 30 години броят на университетите се увеличава“, обясни Василев.

По думите му целият публичен сектор трябва да бъде оптимизиран, а никой нищо не прави.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивелин Михайлов

    21 3 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна настоява да се намали със 100 хиляди паразита!

    12:15 13.06.2026

  • 2 ФАКТ

    28 3 Отговор
    Защо в М @ нг @ листан полицията е 70 000 души, а армията 10 000?

    Коментиран от #8

    12:15 13.06.2026

  • 3 Дхкйх

    19 1 Отговор
    ВВС - 6500 души.
    25 летала ( самолети + хел.)
    Там няма да съкращаваме.

    12:20 13.06.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 1 Отговор
    ЕКСПАТ КАПИТАЛ АЛФА
    И ЕКСПАТ КАПИТАЛ БЕТА
    ......
    НИКИ - КУЧЕТО НА АТАНАС ТОЛЕВ ОТ ФАЛИРАЛАТА БАНКА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ КРЕДИТ
    СЕ СРЕЩА
    С МОНИКА ЙОСИФОВА - СТАНИШЕВА ВДОВИЦАТА НА ФАЛИРАЛАТА ПЪРВА ЧАСТНА БАНКА
    .......
    БЯГАЙ МИШОК , ЧЕ ЩЕ ВЛЕЗЕШ В КАУША
    ПОКРАЙ ЕНЕРГОХОЛД - ЧЕЗ СОФИЯ

    12:20 13.06.2026

  • 5 Снимката е на Денков

    28 1 Отговор
    Но няма проблем. Все тая.

    Коментиран от #7, #11, #43

    12:20 13.06.2026

  • 6 какъв николай василев

    29 4 Отговор
    това на снимката не е ли сапунджията???

    Коментиран от #10

    12:21 13.06.2026

  • 7 Няма грешка

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Снимката е на Денков":

    Има само един Николай, който си струва да бъде коментиран.

    Коментиран от #13

    12:23 13.06.2026

  • 8 Защото полицията ни пази

    13 4 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Армията е за всеки случай.

    12:23 13.06.2026

  • 9 Красимир Петров

    15 3 Отговор
    Бащата на Благодаря Коцев е бил щатен агент на 1 главно към ДС.В ПП и ДБ са само комунисти и крадци на прехода.

    12:24 13.06.2026

  • 10 Присмехулник

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "какъв николай василев":

    Не, той е шампоанът.

    12:25 13.06.2026

  • 11 Правилно...

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "Снимката е на Денков":

    Не се коси,за факти няма никакво значение.Важно е да се драска та после другите драскачи да им трупат гледания.

    12:25 13.06.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 11 Отговор
    РАДЕВ ЗА МЕСЕЦ И ПОЛОВИНА ВЪРНА БЪЛГАРИЯ В КАМЕННАТА ЕРА:(((

    ГРАБЕЖ ЗАЕДНО С ЧЕРВЕНАТА ОЛИГАРХИЯ :((((

    ДАНО ИЗБЯГА ПО СКОРО С ОТКРАДНАТИТЕ МИЛИАРДИ :(((

    ЗАЩОТО ЗИМАТА ЩЕ Е PAЗЧЛEHEH НА ЧАСТИ И РАЗНАСЯН ПО АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ:))))

    Коментиран от #17

    12:26 13.06.2026

  • 13 Кой

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Няма грешка":

    Министъра ли ?

    Коментиран от #51

    12:28 13.06.2026

  • 14 Сисо

    8 0 Отговор
    Ем, да сте я намалили !!

    12:28 13.06.2026

  • 15 Коко

    17 2 Отговор
    Николай Василев не беше ли един плешив и толкова умен.А за съкращенията започнете с ония 240 търтея.

    12:28 13.06.2026

  • 16 хаха

    15 1 Отговор
    Ти с колко процента я намали бе ТИКВИСТ???

    Я кажи че да се посмеем!

    12:29 13.06.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 4 Отговор

    До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    АКО СМЯТАТЕ ЧЕ ПРЕДАТЕЛИТЕ ЩЕ СЕ СКРИЕТЕ
    ВЪВ ВИЕНА И САЩ
    ......
    СМИ НИЕ СМЕ СВР РФ БРЕ ГЕЙЧИ :)

    Коментиран от #88

    12:29 13.06.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    10 1 Отговор
    не 30 а 300 хиляди!!!
    те 30 са само незаетите!!

    12:30 13.06.2026

  • 19 Рушвет

    15 0 Отговор
    Ще намалие аминистрацията, ама после няма да кой да гласува за вас под строй. Щотот ще останат гладни , без бюро , без държавна заплатка .Вали гърми , на тях заплата им е сигурна, ако падне и някой рушвет от гражданите са закърпили и почивката лятото.

    12:32 13.06.2026

  • 20 Особенно

    9 0 Отговор
    общинската администрация на габрово

    12:33 13.06.2026

  • 21 Та Изобщо Не Работи !

    7 0 Отговор
    Предъвква !

    Всичко Противозаконно !

    Отново ! и Отново !

    Да се хЧудиш !

    Защо им са Министри !

    12:33 13.06.2026

  • 22 Редакцията е бетон

    11 0 Отговор
    Никито В. няма защо да протестира че го бъркат със сапунко понеже няма кой да го чуе. Чугунените глави.

    12:35 13.06.2026

  • 23 Нострадамус

    8 3 Отговор
    Абе ОхлюФ ПП/ДБ-ски, ти като беше премиер
    Защо не Намали Администрацията с 30 хиляди души,
    а сега даваш съвети!

    Коментиран от #24

    12:35 13.06.2026

  • 24 @@@

    11 2 Отговор

    До коментар #23 от "Нострадамус":

    Този Измислен Съпунен академик не трябва да се нарича ОхлюФ ПП/ДБ-ски,
    а Плужек ПП/ДБ-ски.

    Коментиран от #80

    12:37 13.06.2026

  • 25 Една магиматическа

    7 0 Отговор
    Завесимост--- по голяма държавна администрация, по голяма корупция...съд,прокуратурата, полиция, общини, особенно на герб...не само съкращаване, но и закриване

    12:37 13.06.2026

  • 26 Любопитен

    12 1 Отговор
    На картинката е Николай Денков, а се говори за Николай Василев. Явно авторите и редактора са пияни...

    12:39 13.06.2026

  • 27 Цък

    5 0 Отговор
    Лъжи и само лъжи, няма токова намаление ето данните: Официалните данни за числеността на държавната администрация в България се отчитат ежегодно от Министерския съвет в специалния Доклад за състоянието на администрацията. Тъй като кабинетът „Денков“ управляваше в рамките на малко над десет месеца (от юни 2023 г. до април 2024 г.), данните обхващат периода между края на 2022 г. и края на 2023/2024 г.Числеността на държавната администрация (обща щатна численост, включваща централна, териториална и общинска администрация) се движи по следния начин:В началото на управлението (към края на 2022 г. / средата на 2023 г.): Общата щатна численост на държавната администрация е 143 815 щатни бройки.В края на управлението (към края на 2023 г. / пролетта на 2024 г.): Общата щатна численост се свива леко с 0.22% и възлиза на 143 502 щатни бройки.

    12:41 13.06.2026

  • 28 име

    6 0 Отговор
    Странно защо когато този мишок подтичваше след шишо, не предлагаше такива неща, а вместо това първо вдигнаха заплатите в МВР, на 30.8.2023 с 10%, като награда за полицаите, че циха хората зад колоните на МС, и без да съкращават адмистрамия в МВР, без да пенсионират пенсионерите. После направиха учителските заплати твърд процент он минималната, че да не се занимават да протестират да искат увеличения всяка година. И в армията вдигнаха заплатите и никъде не направиха реформи, а само асан василев теглеше кредити за заплати и за хунтата в Киев.

    12:43 13.06.2026

  • 29 Цък

    2 0 Отговор
    В продължение на оборван на лъжите на нищо правещите: Ако разглеждаме строго понятието „държавна администрация“ на изпълнителната власт (т.е. министерства, държавни и изпълнителни агенции, държавни комисии и областни администрации), изключвайки общинските служители, данните от официалните Доклади за състоянието на администрацията показват следното:В началото на управлението (към средата на 2023 г.): Щатната численост на централната и териториалната държавна администрация възлиза на 107 069 щатни бройки.В края на управлението (пролетта на 2024 г.): Щатната численост на този сегмент леко намалява до 106 756 щатни бройки.Това представлява нето намаление с 313 щатни бройки в структурите на държавната администрация по време на управлението на кабинета „Денков“

    12:43 13.06.2026

  • 30 Никалаша,

    10 0 Отговор
    Червей торен, наври се в кучи бъз и не се показвай никога повече!

    12:44 13.06.2026

  • 31 Какво спорите тука не мога да разбера

    7 0 Отговор
    Администрацията на Габрово не работела , а на Варна администрацията като работи за Украйна. По добре ли е. За министрите и депутатите да не говорим. Така , обаче има грешка със снимката и то съществена.

    12:44 13.06.2026

  • 32 НА 550 000 30 000 СЪКРАТЕНИ

    6 0 Отговор
    Е капка във морето. Представете си българи колко на бюро стоящи имаме. И те и службите дори осигуровки не плащат. СМЕТНЕТЕ САМИ КОЛКО ГУБИ БЮДЖЕТА. ТЕ СА БЛИЗО МИЛИОН А РАБОТЕЩИТЕ СА 2 100 000 КОИТО ИМ ВАДЯТ ХЛЯБА. ДА БЕЗ ТЯХ НЕ МОЖЕ НО РАЗДУТИ СА. ПОНЕ 150 000 НА ВЪН. САМО РАБОТЕЩИТЕ ПЕНСИОНЕРИ ТАМ СА НАД 50 ХИЛЯДИ

    12:45 13.06.2026

  • 33 секта

    11 0 Отговор
    А какво пречи на дрънкалото Денков да си намали заплатата с 50% като е толкова загрижен за дефицита!? И без това нищо не работи.

    12:45 13.06.2026

  • 34 СЪЩО ТАКА

    8 0 Отговор
    И депутатниците могат да се намалят на 40.

    12:48 13.06.2026

  • 35 Ддд

    6 1 Отговор
    Много ми е смешно, хора които са управлявали как дават акъл сега друг да направи нещо, което те са направили точно обратното. Увеличили са администрацията.

    12:48 13.06.2026

  • 36 ХиХи

    4 0 Отговор
    Туй Николай Денчини бре

    12:48 13.06.2026

  • 37 Ний ша Ва упрайм

    6 0 Отговор
    тоя про ску бан пюскьол кат беше на власт що не го направи?

    12:50 13.06.2026

  • 38 Спомнете си

    7 0 Отговор
    Това фалира комунизма.Огромна администрация.

    12:51 13.06.2026

  • 39 Ауууу...

    6 0 Отговор
    ...г-н обърнете се към секретарката ми -> шо не ги намали кат беше премиер, бе безтопковец безполов?! М?!

    12:51 13.06.2026

  • 40 Ми то сигурно като качиш нещо в нета

    4 0 Отговор
    И после не можеш да го махнеш.

    12:51 13.06.2026

  • 41 Е да де- именно!

    9 0 Отговор
    Ама като бяхте на власт,само си чешехте езиците ,с тази дъвка,но не го направихте...!
    А сега-друг да го прави...?!
    Че ти лесно тъй,бре...

    12:52 13.06.2026

  • 42 ЗНАЕМ !

    5 0 Отговор
    По-важното е че това го твърди народа и то отдавна ! Така е още далеч от преди Вас господин Василев !

    12:52 13.06.2026

  • 43 Да-прав си!

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Снимката е на Денков":

    Тия от редакцията,постоянно правят подобни издънки...!
    Имам чувството, че всички са стажант-журналисти...!

    12:55 13.06.2026

  • 44 Старозагорец!

    5 0 Отговор
    В другите градове отдавна преминаха на онлайн-плащане на данъци,ние още се редим на опашки и разни лелки,зад гишето ,да ни таксуват,като второ качество хора и да ми се правят на много важни,че съм им дошъл на крака,че съм съвестен данъкоплатец...!
    Възмутително и недопустимо!
    В кой век живеем,Г-н кмете на Стара Загора...?!?!

    Коментиран от #63

    12:59 13.06.2026

  • 45 Редник

    1 0 Отговор
    На снимката е Денков!!! Редактор имате ли?

    Коментиран от #58

    13:00 13.06.2026

  • 46 ???

    1 0 Отговор
    Ами що вие не я намалихте като може?

    13:00 13.06.2026

  • 47 Шумен

    2 0 Отговор
    Добре ще бъде да се съкратят и 30 процента хрантутници от МВР, толкова полиция няма даже и в Америка

    13:01 13.06.2026

  • 48 Калин

    7 0 Отговор
    Защо сте показали този мухъл на снимката!?
    Разкарайте този боклук!!

    13:02 13.06.2026

  • 49 Благодарете се че администрацията

    7 0 Отговор
    Не работи твърде. Ако се разработят може и по лошо да стане. Не се знае.

    13:02 13.06.2026

  • 50 Естония

    1 0 Отговор
    Всъщност, може да се намали до 0

    13:04 13.06.2026

  • 51 Да!

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Кой":

    Ти за кой си помисли?

    13:04 13.06.2026

  • 52 Хаха

    3 0 Отговор
    Помним по време на неговия мандат, като транспортен министър как Хаяско "съкрати" всички незаети щатни бройки и същевременно назначи по двама контрольори във всеки вагон на пътническите влакове...
    Така направи "реформите" този провален политик, който днес има наглостта през ден да е говоряща глава от телевизора....

    Коментиран от #84

    13:04 13.06.2026

  • 53 На входа на данъчното пише

    3 0 Отговор
    Плащай и се отървай. На входа на ада пишело Надежда всяка тука оставете.

    13:05 13.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Иван

    3 0 Отговор
    Леко са объркали снимката , това е Николай Денков на нея.

    13:06 13.06.2026

  • 56 този на снимката

    5 0 Отговор
    не е Николай Василев! А всички досега - гробари, депесари, ппдбит.н ЗАЩО НЕ НАМАЛЯВАХА администрацията???? Толкова е НЕПОЧТЕНО, но типична за тях. Сега ДАВАТ акъл точно неможачите!-

    13:06 13.06.2026

  • 57 Новини

    1 0 Отговор
    Защо не я съкрати ти нали беше премиер професор на сапуните.

    13:07 13.06.2026

  • 58 Редакцията сме бетон

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Редник":

    Не можеш с топ да ни мръднеш.

    13:07 13.06.2026

  • 59 съгласен съм

    1 1 Отговор
    Но защо вие не ги съкратихте?

    Трябваше да бягате надалече от гербаджийските калинки.
    Едва ли има по-точен символ на излишен бюрократ ор гербаджийска калинка, куха, изрусена, нарисувани нокти, и всяка втора дума "иновативно"

    13:10 13.06.2026

  • 60 Сашо

    1 0 Отговор
    Не знаех че Василев е заприличал едно към едно с Денков? Кое е грешно - снимката или името?

    Коментиран от #65

    13:11 13.06.2026

  • 61 Каква Функция Изпълнява ?

    1 0 Отговор
    Националния съвет за хората с увреждания

    Освен Да Ограничава и Отнема правата На Тези Хора ?

    Коментиран от #66, #69

    13:12 13.06.2026

  • 62 може да се намали с до 30 хиляди души

    2 1 Отговор
    може мишок очилат
    а що пък не сметнете колко ще струват тез калинки бръмбари една година с обезщетение за безработица и че почти никой работодател няма да ги вземе

    но по важно е че мълчите за ненужни общ поръчки където милиарди са покрити по чекмеджета и офшорки и копче не казвате че ще върнете откраднатото в хазната

    съкращания първо с мишоци кат теб и проверки на банковите им сметки и претърсване на имоти

    13:12 13.06.2026

  • 63 Да но имате едни рейсове модерни

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Старозагорец!":

    С разни хитрини за прибиране на пари.

    13:13 13.06.2026

  • 64 Някой

    1 0 Отговор
    Това не е ли Денков?

    Коментиран от #68

    13:14 13.06.2026

  • 65 така е

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Сашо":

    миленчо рядко цъка тук
    ама и нерядко допуска грешки

    13:14 13.06.2026

  • 66 Нещо като съветите за мигрантите

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Каква Функция Изпълнява ?":

    Само вкарват африканци и афганистанци и мюсулманци. Пълно е.

    13:16 13.06.2026

  • 67 Ало, сайта

    2 0 Отговор
    Сложили сте погрешна снимка, Аман от немарливци, излагате се

    13:17 13.06.2026

  • 68 МЪКА

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Някой":

    Добре поне че не са сложили снимка на Слави :)

    13:18 13.06.2026

  • 69 Същото Може да Се Каже !

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Каква Функция Изпълнява ?":

    Иф За Всяка Една Институция !

    В Тази Страна !

    По Отношение !

    На Законопостановените права На тези Хора !

    13:18 13.06.2026

  • 70 Баба ваня

    1 0 Отговор
    Майчице Василев се превърнал в Денков,лоша поличба.

    13:19 13.06.2026

  • 71 ОТРОВА ЗА МИШКИ

    0 0 Отговор
    Плъха си е плъх.

    13:19 13.06.2026

  • 72 Хаха

    1 0 Отговор
    Този мухльо защо не я намали , като беше Главния слуга?

    13:19 13.06.2026

  • 73 Бехар

    0 0 Отговор
    Само толкова малко?

    13:20 13.06.2026

  • 74 Зеления

    2 0 Отговор
    Мишок, ти като беше премиер що не ги съкрати?
    Или беше зает да защитаваш Живко Коцев /глав. секретар на МВР/, пък после излязоха неговите снимки с пачки и манекенки и не съм чул да си се извинил на обществото, че го брани като матросов на амбразурата.

    Коментиран от #78

    13:21 13.06.2026

  • 75 Готин трик

    2 0 Отговор
    Смениха снимката,подигравали са се,защо не?

    13:21 13.06.2026

  • 76 Гост

    0 1 Отговор
    Държавна администрация не се намалява току/така на "кило" с 30...50 хиляди човека, а и няма такова понятие!
    Има администрация по министерства, агенции, общини, съдебна власт, силови структури, училища, детски градини, университети, болници, социално подпомагане, НЗОК, НОИ и т.н.
    Не може едно към гьотере да се съкращава, а след извършен професионале функционален анализ на всички структури!
    Най-бюрократичните изисквания са свързани с разни организации и структури за управление, сертифициране, контрол и т.н. на евросредствата, но те са създадени заради изисквания от ЕС и се дублират с много други такива по министерства, общини и т.н.
    Не е само това единствения пример, но е доста показателен.
    Трябва да се пипа внимателно, а не урбулежката, защото така съкращения на "кило" се създава опасност от недостиг на учители, лекари, полиция, данъчни, лекари, медицински сестри и много други важни дейности!
    Аз например бих започнал с администрирацията, т.е. закриването на всички нпо-та с външни финансирания, които не само се бъркат в държавните дела, а вероятно цуцат и пари от бюджета на държавата под всякакви форми...

    13:22 13.06.2026

  • 77 Държавна хранилка

    3 1 Отговор
    Много министерсва, агенции, много ведомства за 5 милионна България. Много даскали за една завършваща паралелка на училище. Общините се пукат от толкова хрантутници.

    13:23 13.06.2026

  • 78 Зеления

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "Зеления":

    това което съм го писал в коментар 74 беше защото на снимката беше Денков, после смениха снимката с Николай Василев

    13:23 13.06.2026

  • 79 Добро предложение

    7 2 Отговор
    Като начало трябва да уволним Радев

    13:25 13.06.2026

  • 80 Цинцаров

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "@@@":

    Тоя беше от Царя НДСВ преди 20 години, промити олигофренизирани възрожденски ЛГБТци.

    13:28 13.06.2026

  • 81 Левски

    4 1 Отговор
    Един път да съм съгласен с Василев. Също да се махнат работещите пенсионери в администрацията, полицията, военните, пожарната и учителите. Да се премахнат 20-те брутни в полиция и военни и всички да си плащат осигуровките. Тогава ще има пари в държавата.

    Коментиран от #98

    13:30 13.06.2026

  • 82 Емигрант

    1 0 Отговор
    Не намаление с 30 хил., а затвор за тези хиляди + Тиквата и Пеевски, защото откраднатите милиарди не се връщат със съкращения, а с осъдителни присъди и отнемане на имуществото в полза на държавата, така както правят в свободните и демократични държави ! Всяко престъпление трябва да се наказва, а не да се сами да със съкращение, защото крадците на това съкращение му казват "МНОГО БЛАГОДАРИМЕ" ! А този плъх на снимката сега ли се сети да съкращава, защо не го направи когато беше във властта ? Остава сега да се появят и Тиквата и Пеевски им те да кажат - СЪКРАЩАВАЙТЕ ?

    13:31 13.06.2026

  • 83 Айде бе,

    0 0 Отговор
    "Николай Василев: Администрацията спокойно може да се намали с до 30 хиляди души"

    Тцъ... ни можи! Имаме йоще нови наши ора за назначаване.

    13:31 13.06.2026

  • 84 няма как

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Хаха":

    да покажат непровален политик в България защото такъв НЯМА!!

    13:32 13.06.2026

  • 85 Не знаеш ли

    2 0 Отговор
    На мода са схемите,без голяма администрация няма схеми,всичко се вижда и е тегаво.

    13:33 13.06.2026

  • 86 Невена

    2 1 Отговор
    Велик бунак е негово величество Н. В!
    Стой си у дома с тези 30 000 човечета!

    13:35 13.06.2026

  • 87 Какво е Функцията На !

    1 0 Отговор
    Дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи", към МТСП

    След Кто Последната !

    Не иска Да осигури !

    Изпълнението на Постановеното от Закона !

    И Удовлетвари Правата На Тези Хора !

    И Защо Им Се Плаща ?

    Заплата ?

    Коментиран от #89

    13:38 13.06.2026

  • 88 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ЩЕ ВИ ОКАЧИМ ГEЙTAK НА СТЪЛБОВЕТЕ ИЗ МАЦКВА:))))

    ЩЕ ВИ ОТЪРВЕМ ОТ МЪКИТЕ TPABEPC:))))

    13:39 13.06.2026

  • 89 плаща им се

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Какво е Функцията На !":

    за да ЧЕШЯТ КОНЯ!

    13:39 13.06.2026

  • 90 Държавата може да ги взима тези печалби

    3 0 Отговор
    Държавата (българина) губи от изедници годишно по 6 милиарда евро от хранителните вериги, по 6 милиарда евро от банките, по 3 милиарда евро от енергоразпределителни дружества, по 4-5 милиарда евро от петролната рафинерия.

    13:40 13.06.2026

  • 91 Геро

    2 0 Отговор
    На 6 милиона българи, само 300 000 администрация! Проверено!
    2 милиона работещи, 2 милиона пенсионери, 250 000 нито учещи, нито работещи, 100 000 нищо не работещи!!! Зелени човечета!

    13:41 13.06.2026

  • 92 Гласът

    0 0 Отговор
    Дървен философ!

    13:50 13.06.2026

  • 93 Юлка

    0 1 Отговор
    Велик хвалипръцко от дулапа! Ей, юпи дълнопробно, ти и Милен Велчев, нещо намалихте ли? Стига приказки от розовия храст! Лидера ви за 800 дни ни оправи, окончателно! Тогава можете и нищо не направихте, днес сте в историята!

    13:50 13.06.2026

  • 94 Новини

    0 1 Отговор
    Ти пък от къде изпъльзя всичко започна когато ти и дядо комарджия бяхте на власт.

    13:53 13.06.2026

  • 95 Течо

    0 1 Отговор
    Великия Йнч Хай, каквото си могъл, явно си го направил, днес, нито си необходим, нито си нужен, ако не хващаш разликата, стой си в хралупата с многото си знания! Цар на глупостта!

    13:55 13.06.2026

  • 96 ТОЗ ЛИ БЕШЕ?!

    0 1 Отговор
    Тоз ли беше глу пен де рът, който каза в едно телевизионно интервю, че външната министърка на льотчика е чудесен избор?! Таз дето дори не знае как да се облече, камоли какво работи и какви са й задачите!!!!!!

    13:56 13.06.2026

  • 97 Едно сравнение

    0 0 Отговор
    В Нидерландия, която е със 17 млн население, цялата администрация е 25000 души. По-малко дори и от споменатото число в статията! Но пътищата са като стъкло, а не лунен пейзаж, следването е безплатно, а социалната система е така устроена, че от едно гише да получиш това, от което се нуждаеш, има и електронно управление. Но шуробаджанащината не е на почит!

    13:57 13.06.2026

  • 98 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Левски":

    Мноооого си наивен!
    Пари никога няма да има в държавата, ако ще и всички заплати да спрат на държавните служители докато:
    1. Не издирят и конфискуват всички завряни по офшорки и чекмеджетата незаконно придобити доходи на политици, олигарси и обслужващия ги персонал за 37 години.
    2. Не предоговорят или прекратят всички безобразни концесионни договори, източващи природните богатства на страната за жълти центове.
    3. Спрат теча на бюджетни пари по обществени поръчки.
    4. Да се преустановяви безумното вечно финансиране от бюджета на т.н. "зелена енергия" от перки и фотоволтаици.
    5. Да вземет да събират коректно от всички преминаващи тирове тол такси.
    Поне тези 5 точки и ще станем, като Швейцария или Сингапур. Но....познай дали някой политик ще посмее да пипне в тази посока!?
    Дори не си го и помислят...

    13:59 13.06.2026

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