Карлово отива на референдум за "Райнметал"

30 Април, 2026 17:44 754 15

Карлово отива на референдум за "Райнметал" - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общинският съвет в Карлово даде зелена светлина на местно допитване за една от най-коментираните индустриални инициативи в последните месеци - инвестицията на германския оръжеен концерн "Райнметал", предвидена чрез съвместно дружество с държавното предприятие ВМЗ-Сопот, пише БТА. В публичното пространство проектът доби популярност като "нов завод за барут", макар че в различни официални изявления се говори за две отделни мощности - едната за барут, а другата за производство на боеприпаси.

Споразумението с "Райнметал" беше подписано от кабинета на Росен Желязков през есента, като заявените инвестиции достигат приблизително 1 млрд. евро, уточни news.bg.

Управляващите го представиха като стратегически ход с потенциал да промени "бъдещето на българската отбранителна индустрия", с акцент върху значението му за ЕС, НАТО и развитието на високите технологии. Германската компания е сред водещите производители на оръжие в Европа, а темата предизвика и политически сблъсък - Румен Радев и Бойко Борисов влязоха в спор кой има по-голям принос за привличането на инвестицията, определяна като една от най-големите в страната.

Именно този проект отново изостри отношенията между президентството и управляващите. Повод стана намерението на "Райнметал" да изгради два завода в България - за барут и за 155-милиметрови артилерийски снаряди.

Инициативата за референдум в Карлово дойде след подписка, организирана от проруската партия "Възраждане". В началото тя беше отхвърлена заради нередности в подписите, но след повторна проверка общинският съвет прие, че изискванията са изпълнени. Така допитването беше насрочено за 28 юни.

Жителите на общината ще трябва да отговорят на три въпроса:

  • Съгласни ли сте Община Карлово да НЕ променя предназначението на имоти от общинския устройствен план с цел изграждане на производствени мощности за боеприпаси и барут?;
  • Съгласни ли сте на територията на община Карлово да НЕ бъде изградена производствена база за боеприпаси и взривни вещества, свързана с инвестиционно предложение на предприятията "Rheinmetal AG" и "ВМЗ" ЕАД?;
  • Съгласни ли сте да бъде забранен строежът на завод за барут на територията на община Карлово?


Карлово / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    25 2 Отговор
    Че кой ще иска токсична бомба в града си!?

    17:46 30.04.2026

  • 2 Пустиня(к)

    19 3 Отговор
    Начи, сметайте, мине ли на карловци, пустиняците пускаме против еврото. И против ЕС. И против Натюто.

    17:47 30.04.2026

  • 3 Ннннн

    19 1 Отговор
    Съгласни да, щото това ще замърси природата, кой знае и кви отрови ще вдишват.

    17:49 30.04.2026

  • 4 Мдааа

    19 0 Отговор
    Да видим дали, ще кажат НЕ на Райхметал?

    17:49 30.04.2026

  • 5 Завод за барут

    18 1 Отговор
    Това звучи доста взривоопасно май? Бихте ли спали спокойно ако под леглото ви някой държи сандъче с тротил?

    17:50 30.04.2026

  • 6 честен ционист

    16 2 Отговор
    Акциите на Рейнметал са във фаза свободно падане. Може и да фалира до края на годината.

    Коментиран от #15

    17:50 30.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПОДВЕЖАЩ

    5 1 Отговор
    ТЕКСТ НА ВЪПРОСИТЕ..В СЪРЦАТА ИМ Е НЕЕЕЕ НО АКО НАПИШАТ НЕ ТО ВДЪЩНОСТ ЩЕ ПОСТРОИ ЗАВОДА. ТРИ ПЪТИ ДА Е ВЯРНОТО...

    17:52 30.04.2026

  • 9 Тома

    11 2 Отговор
    Завода за барут да го направят в Банкя до зайчарника.

    17:54 30.04.2026

  • 10 хехе

    9 1 Отговор
    язък че Урсула лично дойде да благослови сделката.

    17:55 30.04.2026

  • 11 az СВО Победа80

    11 1 Отговор
    Мислете като гласувате!

    МВнР на РФ вече представи промишлените обекти в Европа, които са в списъка за поразяване...

    17:55 30.04.2026

  • 12 хахх

    6 3 Отговор
    Що бе , ще ви дадат някое друго евро за евтина водка и цигари???

    17:56 30.04.2026

  • 13 Сатана Z

    1 2 Отговор
    Летеца вече е поел ангажимент към РАЙХ метал и връщане няма. Да сте мислили когато го избирахте

    18:06 30.04.2026

  • 14 Емил

    2 0 Отговор
    Защо всеки който се бори за българския интерес е наричан проруски - това немога да разбера?

    18:06 30.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

