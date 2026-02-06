Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Сдружение "Дойран 2025" внесе над 300 хиляди подписа за референдум за лева и членството в ЕС

Сдружение "Дойран 2025" внесе над 300 хиляди подписа за референдум за лева и членството в ЕС

6 Февруари, 2026 05:15, обновена 6 Февруари, 2026 04:18 2 517 41

11% от тях отпадат заради грешни данни и адреси

Снимка: БНТ
Снимка: БНТ
БНТ Българска национална телевизия

От Сдружение "Дойран 2025" обявиха, че според проверката на ГРАО 267 484 от събраните от тях над 300 000 подписа за провеждане на референдум за лева, са коректни.

Само 11 на сто от събраните подписи отпадат заради грешни данни и адреси.

Сдружението, начело с Румяна Ченалова, внесе подписите в Народното събрание с цел да се проведе референдум за лева с осем въпроса. Сред тях са подкрепяте ли България да прекрати членството си в Еврозоната и националната ни валута да е българския лев и подкрепяте ли България да прекрати членството си в Европейския съюз. Ченалова разясни и какво следва оттук нататък.

Румяна Ченалова, председател на Сдружение "Дойран 2025": "Предстои произнасяне на Народното събрание. НС може да приеме за допустими всички осем въпроса или само някои от тях. По отношение на въпросите, които НС приеме, че са недопустими, решението в тази му част може да бъде обжалвано пред КС... Оттам нататък президентът трябва да определи дата да произвеждане на референдум."

 


  • 1 Гнилата ябълка

    35 17 Отговор
    докога ще лъже, че ще върнела лева? И тоя референдум няма да бъде допуснат от антинародното събрание както не бяха допуснати и предходните.

    04:25 06.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Измамници

    44 9 Отговор
    От умрял писмо

    04:29 06.02.2026

  • 4 среднощен

    36 4 Отговор
    "...Сдружението, начело с Румяна Ченалова, внесе подписите в Народното събрание с цел да се проведе референдум за лева с осем въпроса...";

    "Ако искаш керванът да ти върви - храни кучета, които дау го лаят"...
    От къде ли ми е познато това име - Румяна Ченалова..?

    Коментиран от #8

    04:29 06.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 среднощен

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "среднощен":

    "Ако искаш керванът да ти върви - храни кучета, които да го лаят"...

    04:38 06.02.2026

  • 9 Гочоолу

    19 8 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    Данко, данко... мас.тия си беше, мас.тия си остана.

    04:42 06.02.2026

  • 10 Тези са

    18 17 Отговор
    съдружници в Петрохан !

    Коментиран от #11

    04:43 06.02.2026

  • 11 БоюЦиганина

    18 3 Отговор

    До коментар #10 от "Тези са":

    Обичам да преяждам с луканка "Петрохан".

    04:47 06.02.2026

  • 12 Свободен

    36 9 Отговор
    Тази не беше ли корумпирана съдийка?!
    Защо не е в затвора?!

    05:04 06.02.2026

  • 13 нннн

    12 6 Отговор
    С оглед близките избори, интересно е коя партия как ще гласува. Да се ориентират и избирателите как да гласуват.

    05:07 06.02.2026

  • 14 Баба Нешка гадателката

    10 8 Отговор
    Ама завриха ли ги при арменския поп ? Иначе не важат !

    05:10 06.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пловдивчанин

    20 17 Отговор
    Тва са на Радев гласоподавателите :) хахахахаха

    05:13 06.02.2026

  • 17 Голем смех

    26 10 Отговор
    Когато си помислиш, че си тъп все пак може да се успокоиш с това, че има ли хора, които още събират подписи против еврото:) хахахахаха

    05:16 06.02.2026

  • 18 Уса

    19 21 Отговор
    Смрт на ЕС и пдрс кото евро

    Коментиран от #22

    05:27 06.02.2026

  • 19 Така Така

    9 4 Отговор
    Браво

    05:59 06.02.2026

  • 20 Провинциалист от провинция Тракия

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ха ха":

    Азия е в Западна Европа. Африка - също. Марш у родно место, както са казва.

    06:01 06.02.2026

  • 21 Домашен любимец

    15 9 Отговор
    Наричайте го просто евролев, моля и няма проблем! Нали на него пише България, ако не е словашко! Приемам отвратителни евра, който иска да се отърве от тях!

    06:11 06.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ЧИЧО

    11 7 Отговор
    На Българина всичко му пречи, съседните Дуржави, комшията сега и Евросъюза. Питам и къде ще отидем в кой съюз, това го искат хора , които не са ходили от кварталната баничарница по далече.

    Коментиран от #29

    07:01 06.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Държавата е пълна с чужденци и мигранти

    3 2 Отговор
    За мен това е най големия проблем освен всичко останало. Домовата книга поне развеселява.

    07:48 06.02.2026

  • 28 Хм...

    4 7 Отговор
    Във въпросите за гласуване има ли такъв за присъединяване към БРИКС и превръщането ни в руска республика?

    Коментиран от #31

    07:49 06.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 провинциалист

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "Хм...":

    Едва ли. Но най-вероятно има въпрос искаме ли да станем отново държава или ни е добре да сме територия.

    07:54 06.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Гроздето е кисело

    1 0 Отговор
    Защото е високо.

    08:07 06.02.2026

  • 35 мутренска България

    4 4 Отговор
    Трябва да се забрани събирането на подписи чрез преписване на списъци от хотелите и да въведе закон за търсене на наказателна отговорност на такива криминали.
    Събирали подписи...и било законно събирането на подписите по този начин...
    Ами ГРАО, те ли не знаят, че това е фалшификат...Румито била събрала 300 000 подписа, обаче 30 000 били на хора които не съществуват...

    08:12 06.02.2026

  • 36 Слави събра

    2 3 Отговор
    1 000 000 и пак не му призна мафията.

    08:16 06.02.2026

  • 37 След решението на Конституционния съд

    1 4 Отговор
    След решението на Конституционния съд за недопустимост на референдум за еврото тези какво очакват? Да направят партия и да влязат в Парламента? Лошо започват и няма изгледи да свършат добре.

    Коментиран от #39

    10:03 06.02.2026

  • 38 Еврозоната ще се разпадне

    4 0 Отговор
    Тези неща от зад са като хартия.

    10:21 06.02.2026

  • 39 Няма такова решение

    4 1 Отговор

    До коментар #37 от "След решението на Конституционния съд":

    Дявола е в детайлите. Един ден ще си върнем лева.

    10:23 06.02.2026

  • 40 Дика

    1 0 Отговор
    Луд умора нема.

    12:01 06.02.2026

  • 41 Андрешко

    0 2 Отговор
    Д-р.Ченалова и и другия умник Недялко защо не обяснят на българите какво следва след излизането от ЕС.В момента съществуваме благодарение на кредитите от ЕС.ПА после когато парите спрат???Великата адвокатка и Недялко нямат проблем с парите/които са в омразното евро/За нея не съм сигурен,но Недялко със усвоените от КТБ 14. милиона му е все тая за будалите които ги следват.Русия едва ли ще плаща на всички викащи.Вие пак ще сте бедни,пак ще сте Никои...До следващите Месии...

    12:26 06.02.2026

