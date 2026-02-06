Сдружение "Дойран 2025" внесе над 300 хиляди подписа за референдум за лева и членството в ЕС

От Сдружение "Дойран 2025" обявиха, че според проверката на ГРАО 267 484 от събраните от тях над 300 000 подписа за провеждане на референдум за лева, са коректни.
Само 11 на сто от събраните подписи отпадат заради грешни данни и адреси.
Сдружението, начело с Румяна Ченалова, внесе подписите в Народното събрание с цел да се проведе референдум за лева с осем въпроса. Сред тях са подкрепяте ли България да прекрати членството си в Еврозоната и националната ни валута да е българския лев и подкрепяте ли България да прекрати членството си в Европейския съюз. Ченалова разясни и какво следва оттук нататък.
Румяна Ченалова, председател на Сдружение "Дойран 2025": "Предстои произнасяне на Народното събрание. НС може да приеме за допустими всички осем въпроса или само някои от тях. По отношение на въпросите, които НС приеме, че са недопустими, решението в тази му част може да бъде обжалвано пред КС... Оттам нататък президентът трябва да определи дата да произвеждане на референдум."
"Ако искаш керванът да ти върви - храни кучета, които дау го лаят"...
От къде ли ми е познато това име - Румяна Ченалова..?
До коментар #4 от "среднощен":"Ако искаш керванът да ти върви - храни кучета, които да го лаят"...
До коментар #5 от "Данко Харсъзина":Данко, данко... мас.тия си беше, мас.тия си остана.
До коментар #10 от "Тези са":Обичам да преяждам с луканка "Петрохан".
Защо не е в затвора?!
До коментар #2 от "Ха ха ха":Азия е в Западна Европа. Африка - също. Марш у родно место, както са казва.
До коментар #28 от "Хм...":Едва ли. Но най-вероятно има въпрос искаме ли да станем отново държава или ни е добре да сме територия.
Събирали подписи...и било законно събирането на подписите по този начин...
Ами ГРАО, те ли не знаят, че това е фалшификат...Румито била събрала 300 000 подписа, обаче 30 000 били на хора които не съществуват...
До коментар #37 от "След решението на Конституционния съд":Дявола е в детайлите. Един ден ще си върнем лева.
