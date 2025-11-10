Новини
10 ноември 1989 г. Тодор Живков е свален от власт

10 Ноември, 2025 03:17

10 ноември 1989 г. Тодор Живков е свален от власт

  • тодор живков-
  • пленум-
  • 10 ноември 1989 г.

С идването на Михаил Горбачов на власт в Съветския съюз започва процес на перестройка

10 ноември 1989 г. Тодор Живков е свален от власт - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

Народната мъдрост казва по-добре ужасен край, отколкото ужас без край. На свое заседание на 10 ноември 1989 г. Централният комитет на БКП в Бояна освобождава Тодор Живков от най-високата длъжност генерален секретар в партията (и фактически в държавата), която той заема цели 35 години.

Датата се възприема като начало на прехода на България към демокрация и пазарна икономика, въпреки че еднопартийната система на БКП, която продължава да е единственият ръководен фактор в държавата, е премахната едва на следващата година, а първите реални икономически реформи са предприети 15 месеца след пленума.

Десетоноемврийският пленум е определян от авторитети като Желю Желев като преврат, или като „конституционна смяна“ на държавното ръководство, а заедно с последвалите събития е наричан и „тихата революция“.

С идването на Михаил Горбачов на власт в Съветския съюз започва процес на перестройка. Това оказва въздействие и върху останалите социалистически страни, които са членове на Организацията на Варшавския договор и Съвета за икономическа взаимопомощ. България, не без основание сочена за един от най-верните сателити на СССР по онова време, също обявява курс към преустройство на съществуващата в страната обществено-политическа и икономическа система.

В България Тодор Живков констатира в различни изказвания, че досегашната система не успява да отговори на нуждите от промяна на тогавашното общество и се начертава рамка на ново обществено устройство - демократично начало на държавата. Икономическата рамка също се променя от държавно планиране към елементи на частно стопанство.

При Горбачов и поетия от него курс за самостоятелност на съюзниците за първи път, откакто Живков е начело, се появяват различия между него и съветски ръководител.

На 9 ноември 1989 г. на заседание на Политбюро Тодор Живков подава оставка като генерален секретар на БКП след организиран от съветското посолство натиск, както и от страна на неговите най-близки съратници Йордан Йотов, Добри Джуров, Димитър Станишев, както и от Станко Тодоров, Гриша Филипов и Георги Атанасов.

Искането за оставка е организирано от члена на Политбюро Петър Младенов и кандидат-члена Андрей Луканов. Някои от членовете на ЦК като Милко Балев и Димитър Стоянов не са предварително информирани. Живков не подава оставка от поста председател на Държавния съвет на Народна република България (най-високата длъжност в държавата), предложението за това е направено от името на Политбюро.

В дневния ред на Ноемврийския пленум са поставени две точки. Първата е доклад на Тодор Живков за актуалната обстановка в страната и необходимостта от преустройство на икономиката „по посока на пазарния механизъм, съчетан с планово начало”, а втората е оставката на генералния секретар на ЦК на БКП. Живков произнася встъпителното слово, след което ЦК одобрява доклада му.

На следобедното заседание на пленума членовете на Централния комитет приемат оставката на Живков, без да му дадат възможност за заключителни думи, и утвърждават Петър Младенов на поста Генерален секретар на ЦК на БКП. Пленумът предлага на Народното събрание да освободи Живков и от поста председател на Държавния съвет на Народна република България.

На 17 ноември, на заседание на Народното събрание, предавано пряко по телевизията, Петър Младенов е избран за председател на Държавния съвет. Още на следващия ден - 18 ноември, се провежда първият свободен митинг, организиран от т.нар. неформални организации, начело с КТ „Подкрепа” и „Екогласност”, на площада пред храм-паметника „Свети Александър Невски”.

30 години от 10 ноември 1989 г. България продължава да е разделена от омразата. Как ще градим модерна държава, ако сме разделени? Националният ни лозунг е: Най-обичам да мразим....


България
  • 1 Бивш българин

    13 55 Отговор
    Айде сега след изборите признаване на македонско малцинство, език и народ и още. Браво на Херо Мустафа че си свърши работата!

    Коментиран от #73

    04:20 10.11.2021

  • 2 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    110 20 Отговор
    бай тошо ви каза че няма да можете да боядисате това което той е построил , вие не му повярвахте затова и само рушите от 89 г до сега

    не останаха нито хора нито заводи, даже и АЕЦа наполовина съборихе, проклети да сте

    04:22 10.11.2021

  • 3 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    17 23 Отговор
    гупоице нинова,
    Нe, изключeнo.
    Зaщoтo, eлeктoрaтa ни e cвикнaл дa ни oлицeтвoрявa c БКП, и ниe нe иcкaмe дa гo рaзoчaрoвaмe...
    04:24 10.11.2021

  • 5 Софиянец

    22 8 Отговор
    ДС-ти ноември

    04:24 10.11.2021

  • 11 Да питам ФАКТИ

    35 1 Отговор
    Тая статия... Преписвате ли я всяка година? Годините не съответстват.Пишете 30 г. от 10 ноември 1989г.

    04:30 10.11.2021

  • 13 Светла Памет

    113 13 Отговор
    В условията на дивашко рушене и геноцид в България 32 г., разбираме какво си направил за България.
    -Липса на безработица
    -Липса на битова престъпност
    -Безплатно образование и здравеопазване
    -Достъпни цени на ток, парно, вода
    -Магистрали, днешните не могат да римонтират
    -Енергетика-Вецове, Аецове, Тецове-които днешните още грабят и спасяват от студ трите букви
    -Домове милиони
    -Качествена храна производство-зеленчуци, животни, житни култури, БДС стандарти
    -Чист въздух, миене на улици всеки ден, липса на бездомни животни
    -Морал, идеали, чест, достойнство-
    -Първите места на индекс Развитие
    -Най-силната армия на Балканите
    -Традиционни ценности БРАК, Семейство
    -Инфрастурктура-строежи-язовири, канализации, водонапоителни системи
    -Култура-театри, опери, евтини достъпни книги, енциклопедии,кино
    --Заводи за лекарства-евтини и достъпни, български.
    -Висока раждаемост
    -Почивки зима и лято, и по-ниски цени за българите
    -Гарантиран 8 часов работен ден, липса на експлоатация
    Почивай в Мир Тодоре, сега на власт са еничари и продажници, с чужди гражданства, оФшорки, мутри, престъпници.
    Коментиран от #17, #24, #29, #41, #42, #92, #99

    04:48 10.11.2021

  • 14 Майкооо

    28 2 Отговор
  • 15 Лост

    25 2 Отговор

    Броят се само годините преди Ковида. Сега всичко е Ковид.

    05:00 10.11.2021

  • 16 САТЪРА НА ХАНА

    19 35 Отговор
    ЗАМФИР ФЕРДИНАНДОВ ЯШАРОВ САКСКОБУРГОТА ЖИВКОВ ..... ЩЕ ОСТАНЕ В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ КАТО ЧОВЕКА КОЙТО РАЗДЕЛИ БКП (КОМУНИСТИ) ....... НА ОБИКНОВЕННИ КОМУНИСТИ И КОМУНИСТИЧЕСКИ ЕЛИТ - ...
    ОТ КОЙТО ЕЛИТ СЕ РОДИХА БЪДЕЩИТЕ МУТРИ И БЕЙОВЕ

    Коментиран от #69

    05:05 10.11.2021

  • 17 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    19 17 Отговор

    До коментар #13 от "Светла Памет":

    05:08 10.11.2021

  • 18 Жоро

    12 30 Отговор
    България 31г крета защото те тоя и още 20-тина човека не бяха напълнени с плънка със сачми за Коледа ами просто властта се подмени.

    05:11 10.11.2021

  • 19 Жоро

    18 63 Отговор

    До коментар #2 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Заводи има, и то западни и с хубави условия за работа, само, че за тях се търсят кадърни хора, а не соц. работници свикнали само на лапачка

    Коментиран от #23, #27

    05:12 10.11.2021

  • 20 САТЪРА НА ХАНА

    13 24 Отговор
    БЪЛГАРСКИЯ НАРОД Е ВЕЛИК В ПРОСТИТИЯТА СИ ........ НЯМА ДРУГ НАРОД КОЙТО ОТ ТОЛКОВА ИНТЕЛИГЕНТНИ И ОБРАЗОВАНИ КОМУНИСТИ ДА ИЗБЕРЕ НАЙ- ПРОСТИЯ - ЗАМФИР ЯШАРОВ ....
    ..... ,.....
    НЕ Е ВЯРНО ???? АМИ ДОСКОРО БЯХТЕ ИЗБРАЛИ ДА ВИ УПРАВЛЯВАТ ОЩЕ ПО ПРОСТИ ОТ БАЙ ТОШО ....
    ..... КАТО . АХМЕД БОРИСОВ

    05:13 10.11.2021

  • 21 НЕМА ЛАБАВО

    43 4 Отговор
    СВАЛИХА ГО И ДОЙДОХА "УМНИЦИТЕ" !!!

    05:13 10.11.2021

  • 22 Т Живков

    22 15 Отговор
    Другари Социализма е едно Недоносче

    Коментиран от #34

    05:16 10.11.2021

  • 23 Сатъра на Хана

    12 15 Отговор

    До коментар #19 от "Жоро":

    КАК ДА СЕ ВЪРНА ДА РАБОТЯ В БЪЛГАРСКИ ЗАВОД .... ...
    КАТО ДИРЕКТОРА МУ Е ПО- ПРОСТ ОТ МЕН .....
    .....
    А АЗ СЪМ МНОГО ПРОСТ АМЕРИКАНЕЦ - ИЗХРАНВАМ СЕ В МОМЕНТА САМО ОТ ПАТЕНТНИ ПРАВА :)

    Коментиран от #26, #35

    05:17 10.11.2021

  • 24 Жоро

    16 54 Отговор

    До коментар #13 от "Светла Памет":

    И откъде си го измисли тоя чист въздух ? Знаеш ли как боледувах 80-те докато в София работеше тоя Кремиковци.. А да те питам, раждаемостта навсякъде преди 90-та беше висока. Ама навсякъде ли имаше соц ? Приписвате си заслуги, които нямат нищо общо. 8 часов работен ден и сега има. Има и много по-качествено болнично лечение с добра и скъпа апаратура, а не като преди с касапи. Книги и енциклопедии и сега има ама Ганчо иска чалга и дискотеки. Тъй че всеки сам си е виновен за съдбата.

    Коментиран от #112

    05:17 10.11.2021

  • 25 ТттттТ

    49 10 Отговор
    От този ден започна унищожаването на Българският Народ-който и до днес се самоубива за банани и дънки ....

    05:18 10.11.2021

  • 26 Жоро

    12 10 Отговор

    До коментар #23 от "Сатъра на Хана":

    Айде айде прост бил шефа. Естественно, за великия Ганьо всички са просто ама го цакат за конспирация и нарочно го бутат надолу, че да не вземе да превземе света, много моля..

    05:18 10.11.2021

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Сесесере

    13 15 Отговор
    Все още ни управляват тия боклуци!

    05:24 10.11.2021

  • 29 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    30 9 Отговор

    До коментар #13 от "Светла Памет":

    що не написа че имаше корекоми със качествена техника, сегашните мушмороци дори не са виждали толкова качествени неща, и то на безумно ниски цени защоото 98стотинки беше=1$, ами да, така си беше

    видеокасетофините се купуваха от виетнамците, и замунда беше на всяко кише, тогава обач се казваха видеотеки срещу левче си вземаш филм в къщи и гледаш а бирата като преседи няколко дена ставаше на парцали ама от де ще го знаят сегашните пичлеегари

    05:24 10.11.2021

  • 31 Живков

    54 4 Отговор
    Мислех си, как щеше да реагира Живков на "измамата Вирус".
    Най-вероятно щеше да затвори България за чужденци, а българите щяха да си живеят, работят, учат свободно в България.
    Сега разбирам, колко прав е бил Живков да пази България от чужди влияния, порнография в киното, джендаризъм, жени продаващи телата си, липса на семейство,липса на бракове, насилие, наркотици.
    България произвеждаше собствени хладилници, перални, телевизори-ЗАВЪРШЕНИ СТОКИ с ДДС, още работи при родителите ми пералня Перла.Туземците се разват на ЛЪСКАВИ СТЪКАЛЦА, докато им ПОДАРЯВАТ Одеалата заразени с ЧУМА-в случая СОРОС.
    Мизерията в болниците е тотална-Тодоре, Тодоре, добре че не си жив...
    Може да не е била красива на вид, но работеше, а сегашните освен да изнасят суровини, един БГ произведен пирон нямат.
    Соросоидите съсипаха и унищожиха България и Българите.
    Сега на мода са Плевенлиев, Паси, Петков, Василев -една държава управляват ли я Чуждоземни Джендъри-пиши я загинала.
    С унищожаването на Българското Лъвче, България изчезва от картата-граница вече нямаме.

    Коментиран от #36

    05:40 10.11.2021

  • 32 Аксиома

    6 21 Отговор
    Безправието и тежкото тоталитарно време на комунизма, създадоха силата на поколението на опозицията в борбата за по хубав живот с демокрация ..!!!
    30 години по късно, поколението от хубавия живот с демокрация без спомени от комунизма, създадоха тежки и лоши времена...!!!
    Тежките и лоши времена,винаги създават поколението на тоталитарното време...!!!

    05:41 10.11.2021

  • 33 Кирчо

    37 7 Отговор
    Истината е, че този беше свален от комунистите с преврат. Беше предаден от най червените. Същите вече 32 години ни управляват

    05:46 10.11.2021

  • 34 Минуси

    32 8 Отговор

    До коментар #22 от "Т Живков":

    Какво му цъкате минуси на човека ве, Т. Живков поне ви го призна и ви го каза в очите, че Соц-а е недоносче, но вие сте толкова облъчени с пропаганда, че отказвате да го осъзнаете 32г след като той изчезна. Това е единствения политик в модерната история, който поне винаги е бил честен пред себе си и пред вас. Но Българина, не само, че е свикнал да го лъжат, той най-искрено го желае.. Пълни минуси сте вие цъкащите

    Коментиран от #121

    05:48 10.11.2021

  • 35 Коланга

    9 7 Отговор

    До коментар #23 от "Сатъра на Хана":

    А то пък сякаш тогава не ги назначаваха по партийна линия кой е по-послушен ми по знания и умения.. Същата работа..

    05:50 10.11.2021

  • 36 Хахаха

    13 34 Отговор

    До коментар #31 от "Живков":

    Сигурно в къщи си с коритото за пране, вестниците набодени в тоалетната, облечен в закърпени дрехи, чакащ на една дълга опашка за хляб....., стига сте лъгали младите, не се живееше добре тогава. Северна Корея е пример как сме били, който иска да види, да отиде там и сам да се увери какъв е бил живота на българина

    Коментиран от #47, #108

    05:53 10.11.2021

  • 38 Сбогом Левче

    35 9 Отговор
    Една държава управляват ли я Англоезични и чуждоземни Джендъри-пишете я загинала-Къдравата Сю, Плевенлиев, Паси, Петков, Василев,Герджиков.
    Така падат Рим и Византия-чужда наемна войска-НАТО, БГ армия-наемна, унищожаване на старите родове, Разврат и Прости..я,Търговци в управлението и Сената-сегашните ТНК-та и Монополи.Махнеш ли и НАЦИОНАЛНАТА ПАРИЧНА ЕДИНИЦА-край-следват Знамето-до българското се кипрят на НАТО и ЕС, и накрая ДЪРЖАВАТА БЪЛГАРИЯ
    Стремеж към лукс и Хедонизъм-Молове, лъскави таратайки.
    Консуматорско поколение-виждащо в Тоалетната Хартия и Лъскавите придобивки Върхът на Демокрацията.
    Благодаря ти Тодоре, че имахме Български Лев, Българско Знаме, Български Език, Българска история,Българска Армия, Български Учени и Лекари, Български Космонавти.

    Коментиран от #40, #43, #101, #102

    06:09 10.11.2021

  • 40 Сбогом соц

    17 7 Отговор

    До коментар #38 от "Сбогом Левче":

    Една държава управляват ли я хора настанени по партийна линия, а не по знания, заслуги и умения, пиши я бегала

    06:11 10.11.2021

    11 28 Отговор

    До коментар #13 от "Светла Памет":

    Описал си почти капитализма на Запад.., за разлика от прехваления ти комунизъм на Запад всичко има, и не чакаш 30 години за една кола, или с връзки да вземеш след 5 години чакане една пералня.... И на Запад образованието е безплатно, социалната политика е на много високо ниво

    Коментиран от #44, #49, #113

    06:12 10.11.2021

  • 42 Фъфльо Дилов

    15 10 Отговор

    До коментар #13 от "Светла Памет":

    И сега сме първи в света - по смъртност от Ковид например..

    Коментиран от #57

    06:12 10.11.2021

  • 43 Цветанов Цеко

    6 9 Отговор

    До коментар #38 от "Сбогом Левче":

    И сега имаме много български лекари,..... които работят в чужбина и ние се гордеем с това.

    06:17 10.11.2021

  • 45 ГХЧ

    21 4 Отговор
    След смъртта на Брежнев , на руското кормило на властта се изредиха няколко болнави старчета , които умираха бързо , и не успяваха да откликнат на основната беда на комунизма , че населението трябва да бъде задоволявано , с шарени лъскави стоки , и по дребни битови придобивки . Наследиха ги хора , които бяха забравили войните , разоренията , и снимките по стените, на милионите загинали по фронтовете. Това бяха ново поколение политици , които осъзнаха , че имат най-богатата държава на света , а не могат да оставят нищо от това на своите деца , по старата действаща система , и ще си умрат по кабинетите с един военен шинел като Сталин . Няма яхти , няма богати курорти , няма лъскави (сещате се какво) . Тогава действащият комунизъм трябваше да се промени по всички нива , защото беше затънал , хората отиваха на работа без стимул , сърце , и душа . По кабинетите пъплеха партийни калинки , които не смееха да пръ днат без позволение . Пред СССР имаше два пътя - Китайският Модел на комунизъм , или Олигархията , и те избраха вторият , дейно подпомагани и насочвани от новите си приятели САЩ. Защо пиша всичко това ? Защото всичко това което се случи в България беше умалено копие на това което стана в СССР , също подпомагано от новите ни приятели САЩ и ЕС . Тогавашната комунистическа номенклатура , и службите си разпределиха България като баница , и станаха новите капиталисти , а дисидентите ни и борци за демокрация , до един вербовани тайни и явни агенти доно

    06:27 10.11.2021

  • 47 СЕЛЯНИНА

    40 6 Отговор

    До коментар #36 от "Хахаха":

    опашка за хляб не е имало но сме чакали хлебарницата да дойде, но хляба, хляба беше хляб, но ти едва ли му знаеш вкуса на оня ТОПЛИЯ хляб дето сме го чакали на опашка и че краеШника го изяждах докато се прибера, щото беше вкусен, не като сегашния хляб дето не го чакаме!

    И ДОМАТИТЕ БЯХА ДОМАТИ НЕ КАТО СЕГАШНИТЕ ГУМЕНИ И КРАСТАВИЦИТЕ НИ БЯХА КРИВИ АМА ВКУСНИ

    Коментиран от #56, #65, #76

    06:29 10.11.2021

  • 48 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    31 11 Отговор

    До коментар #39 от "Град Козлоххууйй":

    ЗНАЕШ ЛИ ЧЕ В СОЦА ПРАВИХМЕ ШКОДА МАДАРА В ШУМЕН И МОСКВИЧИ ВЪВ ЛОВЕЧ? НЕ ЗНАЕШ СЕГА ПРАВИМ САМО ЧУШКОПЕЦИ

    ЗНАЕШ ЛИ ЧЕ ИМАХЕМ АРМИЯ И ФЛОТ ДОРИ ЕДНА ПОДВОДНИЦА?

    НЕ ЗНАЕШ СЕГА ИМАМЕ САМО НАДУВНИ ЛОДКИ

    А ЗНАЕШ ЛИ ЧЕ ИМАХМЕ ИСТИНСКИ ПЛАЖОВЕ? А НЕ КАТО СЕГА БЕТОНОМОРИЕ

    Коментиран от #54, #62, #86

    06:32 10.11.2021

  • 50 НА СНИМКАТА

    7 17 Отговор
    ПОГЛЕД НА КОМУНДЕ ОТ БСП.....ЗАГУБИЛО ИЗБОРИТЕ

    06:36 10.11.2021

  • 52 ГХЧ

    21 3 Отговор
    До един тайни агенти и доносници , на които още им дърпат конците . Два милиона души отказаха да участват , и напуснаха територията . И от лоша държава с пазари , суровини , кадри , нац. сигурност , се превърнахме в територия . По стечение на обстоятелствата свързани с моята работа , трябваше да преспивам в едно апартаментче в бивша почивна рехабилитационна станция за деца , така наречената резиденция на бай Тошо , защото той е отсядал там . Възрастна служителка от тогава ми сподели , че това е стаята на бившият първи , и човека е бил много скромен в своите желания , и го е интересувало само добрият природен изглед от прозореца на стаята. И последен въпрос - Къде изчезнаха евтините лекарства , които помагат за по-лесно протичане на болестта Корона-Вирус от аптечната мрежа за които съобщиха тази сутрин , като толкова много някой се е загрижил за нас?

    06:43 10.11.2021

  • 54 ТАКА ДЕ

    9 8 Отговор

    До коментар #48 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    ТАКИВА КОЛИ ПРАВИХМЕ, ЧЕ НАКРАЯ НИ ВЗЕХА ЛИЦЕНЗА......

    Коментиран от #55

    06:52 10.11.2021

  • 56 ТАКА ДЕ

    9 13 Отговор

    До коментар #47 от "СЕЛЯНИНА":

    АМИ МЕСИ ДИ ХЛЯБ И ДИ ГЛЕДАЙ ДОМАТИ....ЗЕМЯ БОЛ......

    06:54 10.11.2021

  • 57 СЛАБО УПРАВЛЕНИЕ

    7 4 Отговор

    До коментар #42 от "Фъфльо Дилов":

    ВИСОКА СМЪРТНОСТ

    06:55 10.11.2021

  • 58 СОЦА

    10 19 Отговор
    МИЗЕРИЯ ЗА НАРОДА, БЛАГОДЕНСТВИЕ ЗА...КОМУНИСТИТЕ...И КАК ТАКА ТОЗИ ПРОГРЕСИВЕН СТРОЙ ИЗЧЕЗНА В....НЕБИТИЕТО

    06:59 10.11.2021

  • 59 СОЦА

    16 9 Отговор

    До коментар #55 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    НЕ ЗНАЕХМЕ КВО ПРАВЯТ НА ЗАПАД... БКП КОМУНИСТИТЕ НЕ НИ ПУСКАХА ДА ВИДИМ......САМО ТЕХНИЯ ЕЛИТ И ПРОТЕЖЕТАТА ХОДЕХА....ТАЙНО

    07:01 10.11.2021

  • 61 14 ноември

    11 3 Отговор
    Тиквата окончателно е свален от власт

    07:11 10.11.2021

  • 62 Очаквания

    13 1 Отговор

    До коментар #48 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Общо подводниците ни са били 4 , но края на комунизма ни заварва само с две действащи .Аз очаквах , новите ни по-кадърни управляващи да купят поне 8.

    07:11 10.11.2021

  • 63 Русороби

    14 6 Отговор

    До коментар #60 от "Имаше държава":

    Като беше много хубаво що го свалихте най верните му другари бре червени продажници

    07:12 10.11.2021

  • 64 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ

    18 6 Отговор
    Сега от позиция на времето,може със сигурност да се каже:Тези,които го свалиха за Национални предатели и трябва да бъдат наказвани ,като такива---А,основния виновник горбачов е англосаксонско хиеново куче,а не управник!

    Коментиран от #68

    07:12 10.11.2021

  • 65 Гражданина

    14 24 Отговор

    До коментар #47 от "СЕЛЯНИНА":

    Комунизма като идеология при соца на Живков бе идеологията на равенството и социалната стандартизация в БЕДНОСТТА ..и да бъдеш по богат от другите бе опасно и подозрително...!! Автобиографията на всеки българин задължително започваше с произход от "бедно работническо семейство", а пред хлебарниците с опашки с 3 вида хляб, купуването на бял хляб бе признак на лукс и събуждаше недоверие в останалите на опашката и приучени на народния "типов" хляб от които не се разрешаваше купуването на повече от 2бр. за деня и поради бедния масов асортимент и ограниченията на вносни храни , хората не познаваха други вкусове на храни и затова днес още с носталгия си спомнят за "качествените" храни на соца и вкуса на българския черен хляб ...!!!

    Коментиран от #117

    07:14 10.11.2021

  • 66 Гамбузин

    24 5 Отговор
    Пропадалеца си е пропадалец и преди и сега. Тогава се грижеше държавата да върви в правия път. Намират ти работа, жена дори, че и дом. Да, беше срамно защото имаше култура, ценности и традиции. Сега има три профсъюза, три пола и безброй бездомници.

    07:18 10.11.2021

  • 67 P1amen

    8 17 Отговор
    А на 21.11. ще бъде свален българоубиеца Радев

    07:19 10.11.2021

  • 69 🎸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸

    4 5 Отговор

    До коментар #16 от "САТЪРА НА ХАНА":

    Вие добре ли сте нищо не разбрах имаш нещо да кажеш но нямаш как да го напишеш.Щото горе празно.

    07:32 10.11.2021

  • 70 Чичо от село

    20 6 Отговор
    За 30г.от 29 място по икономическо развитие и БВП на глава сега на 99.След 45г/стигат/България без българи .

    Коментиран от #71

    07:34 10.11.2021

  • 71 Бг младеж от САЩ

    8 15 Отговор

    До коментар #70 от "Чичо от село":

    Така де....ЗАТВОРИХТЕ ни вкомунистическата кошара.....как да на пуснеш страната.....БЪЛГАРИЯ НА 29. МЯСТО ПО РАЗВИТИЕ, Е БИЛА САМО В МЕЧТИТЕ НА ...КОМУНИСТИТЕ

    07:40 10.11.2021

  • 72 БОЛШЕВИК 🌟

    27 4 Отговор
    Днес се навършват 32 г. От най-черната дата за Бългатия в новата и история. След 10.11.1989г. България е предадена в лапите на мафията. Икономиката е разграбена и подарена на днешните алчни вълци олигарсите. След 32г . геноцид, грабеж, безработица и мизерия - днес Бългатия е едно мафиотско блато, с ограбен и беден народ и престъпници богати като крезове, докопали се до власт .

    07:40 10.11.2021

  • 73 Търновец

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бивш българин":

    Tyk цитирам “Британика” - “Skopje began as ancient Scupi, an Illyrian tribal centre”. A преди Илирийците в крепостта “Кале” има останки от Паноните датиращи отпреди 6000 г. Псевдо историци oт РCМ извpащават историята – примерно учат младите че древният град Skupje (ceга Ckoпие) е основан oт Славo-Makeдонци преди 1500 – 1600 г – a там и наоколо е имало Панoни – Дардани – Илирийци много преди “Славo-Makeдонците” . Също цяла Сърбия е била чаcт oт Панoния a Белград и Ниш са осовани от Българи.

    07:46 10.11.2021

  • 74 ТАКА ТРЯБВА

    2 9 Отговор
    ДА ГЛЕДАТ БСП КОМУНЯГИТЕ СЛЕД ИЗБОРИТЕ НА 14.11.2021

    07:49 10.11.2021

  • 75 ЖИВКОВ

    3 6 Отговор
    РАЗДЕЛИ БКП НА КОМУНИСТИЧЕСКИ ЕЛИТ..ТЪРТЕИ... И БИКНОВЕННИ КОМУНИСТИЧЕСКИ ПЧЕЛИЧКИ......

    07:56 10.11.2021

  • 76 Хахаха

    13 19 Отговор

    До коментар #47 от "СЕЛЯНИНА":

    Опашка е нямало, но сме чакали 😂😂😂... Как си чакал, кръстосал крак или прав заедно с още 100 души... Пълна мизерия си беше.., живота ми премина от опашка на опашка, абсолютна беднотия.., цяла зима на газена лампа на стената, уж АЕЦ имахме а винаги режим на тока имаше. Мизерия от всякъде

    07:57 10.11.2021

  • 77 стефан

    15 3 Отговор
    Каква я МИСЛИХМЕ и каква СТАНА , а то си е било вътрешнопартиен/по онова време държавен/ преврат!ГОЛЕМИТЕ ПАРТИИЦИ много искаха да станат КАПИТАЛИСТИ: Е САТАНАХА .Е ДРАГИ СЪНАРОДНИЦИ да са ви честити :наркоманията, проституцията,циганизацията, беднотията и т.н. и т.н.

    07:59 10.11.2021

  • 78 32 години демокрация

    23 6 Отговор
    Доведоха България от близо 9 милиона население до 6 милиона (многоетническо). От 36-тата икономика в Света, до 80 и някоя. Престъпност нямаше, хората не си заключвахме и външните врати. Всичко по улиците и сградите беше чисто и подредено, както сега сочите на запад, а ние го имахме. Работа за всички, парите стигнаха на всеки, почивки по няколко пъти в годината.

    Коментиран от #82, #84

    08:00 10.11.2021

  • 79 Да се знае

    20 4 Отговор
    България не е имала комунизъм, България имаше социализъм, както е в днешен Китай. Има разлика, по добре сравнете фашизъм с демокрация.

    Коментиран от #83

    08:06 10.11.2021

  • 80 Слава

    21 8 Отговор
    На другаря Тодор Живков! Светла памет!

    08:09 10.11.2021

  • 81 отговарям

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Да питам ФАКТИ":

    Ами Венци още не е изтрезнял от снощи ...

    08:12 10.11.2021

  • 82 СОЦА

    11 16 Отговор

    До коментар #78 от "32 години демокрация":

    ЗАТВОРИХА НИ В КОМУНИСТИЧЕСКАТА КОЧИНА.....НЕМОЖЕШЕ ДА ИЗЛЕЗЕШ НА ЗАПАД.....ТОШО ПАДНА И БЪЛГАРИТЕ СЕ ЮРНАХА ДА БЯГАТ ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РАЙ...ЩО ЛИ БЕ ДРУГАРИ КОМУНИСТИ........

    Коментиран от #87

    08:13 10.11.2021

  • 83 ТАКА ДЕ

    9 5 Отговор

    До коментар #79 от "Да се знае":

    КОМУНИЗЪМ НЯМАШЕ, НО КОМУНИСТИ....БОЛ.....

    08:14 10.11.2021

  • 84 Соц

    20 6 Отговор

    До коментар #78 от "32 години демокрация":

    Абсолютно верно. Всичко изброено е истина, то ни се полагаше и беше заработено. Сега е див капитализъм и всеки те гледа в джоба колко може да вземе. Скоро и да дишаш ще е с пари. В същото време всичко се разграбва и разрушава, по честен начин пари за достоен живот не се изкарват, то няма и къде. Цените летят нагоре, отвличат ни вниманието с глупости и сигурно още 30 години ще сме в блато. Дотогава може и да не останат българи на Територията. Съжалявам, отчаян съм!

    08:15 10.11.2021

  • 85 деко

    20 2 Отговор
    За 35 години ПРЕДИ и 33 години СЛЕД 10.11 89г . КАКВО се е
    построило ПРЕДИ и какво СЛЕД ? Съвременниците на ОНОВА време / 80% от тях / , разбрахме че ЛОШОТО сега е в ПЪТИ повече от преди . Това не важи за 10% които забогатяха от разграбването построено ПРЕДИ .

    Коментиран от #128

    08:23 10.11.2021

  • 86 Служил в БНА

    18 4 Отговор

    До коментар #48 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    три подводници имахме и 2200 танка (от всички модификации от Т34 до Т72) поне до 1989-та ...и ракети ...

    Коментиран от #104

    08:24 10.11.2021

  • 87 БСП на Бунището

    7 14 Отговор

    До коментар #82 от "СОЦА":

    Кво се убеждавате взаимно - не знам...Комунизма като обществен строй е обявен за ПРЕСТЪПЕН със Закон през 2001 ва година Обаче Комунистическата Мафия вплела се във всички сфери на Държано управление не беше наказана с Лустрация и не беше обвинена за Престъпленията си...Комунистическата Партия е Мафиотско ракова метастаза и всички нейни Правоприемници - и те не бяха забранени с Лустрация.....Сега отново са на Власт.Радев и комунистическото служебно Правителство на БСП отново е завладяло всички държавни структури ...Останалите живи 5 милиона Българи в тази Територия на Комунистическата Мафия се стопяват в Геометрична прогресия с 60 хиляди на година...Края на България и Българската Държава е близо!!!!

    08:40 10.11.2021

  • 88 MGehwer

    12 0 Отговор
    БКПто си спредтна вътрешно партиен и държавен преврат да не им ce случи като в Румъния а ние страхливците и простите скачахме по улици и площади от радост че някой друг пак е дошъл да ни ОПРАВИ!

    09:16 10.11.2021

  • 89 Тодор Живков, бе велик човек!

    12 5 Отговор
    При Живков всичко се правеше както трябва след него да о кражби на БСП, Герб ДПС.. Всичко в БЪЛГАРИЯ се разруши парите се крадат и никой не му пука.....

    09:18 10.11.2021

  • 90 Гласувайте

    6 5 Отговор
    Ще свалим ли завинаги Бай Тошо 2 (Бойко Кюлчето) от власт на 14 Ноември???

    Коментиран от #95

    09:37 10.11.2021

  • 92 filo

    4 4 Отговор

    До коментар #13 от "Светла Памет":

    Много точно.

    11:04 10.11.2021

  • 93 Павел пенев

    11 7 Отговор
    Този коментар е едно недоносче,както казваше Тодор Живков. Вижте кой дава оценка за случилото се - авторитети като Жельо Желев-жалко същество,плагиат. Преврата беше извършен с активното съдействие на КГБ и тяхната резидентура в Съветското посолство и наблюдаващите офицери в ПГУ- ДС София. Поръчката беше дадена от агента на Великобритания- Горбачов. Радвайте се на последиците гнусни изроди-демократи.

    Коментиран от #96, #106

    11:22 10.11.2021

  • 94 filo

    14 6 Отговор
    През социализма имаше някои недостатъци, описани по-горе, но ако сложим на една везна плюсовете и мунусите на онова време и сегашното положение, е ясно, че тогава имаше много повече добри неща за хората.

    Коментиран от #97

    11:35 10.11.2021

  • 97 Имаше нямаше

    4 7 Отговор

    До коментар #94 от "filo":

    Имаше пропаганда и за това си си мислел, че си живял по-добре или защото бленуваш по изгубената младост, която ти размива представите.

    11:56 10.11.2021

  • 98 другарят

    10 6 Отговор
    Бяха свалени ИСТИНСКИТЕ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИЦИ и властта беше заграбена от предателите в партията и извън нея! Да припомня че никой от овчия народ не излезе да ги защити тогава, а се гавреха и подиграваха на Тодор Живков! На стадото бяха пуснати няколко мухи и то повярва и се юрна в "правилната" посока , право в устите на вълците! За "откраднатите милиарди от Живков, за радиоктивният дъжд който им бил валял на простите глави, за комунистическият терор и лошата ДС и тн".. Овцете, които само до преди 40 години ходеха още с цървули, повярваха че ще живеят като в американските филми които им промиваха съзнанието! Ами заслужихте си го овци!

    12:08 10.11.2021

  • 99 Човек с памет

    11 5 Отговор

    До коментар #13 от "Светла Памет":

    Тодор Живков се целуваше с реководителите на СССР, седеше до тях на масите и за България имаше ползи. Патриот на България! Лека му пръст.

    Коментиран от #105

    12:35 10.11.2021

  • 100 Дупница

    1 1 Отговор
    И специални поздрави от гр станке димитров 32 мсп под 18950 служили по това време

    13:17 10.11.2021

  • 103 Комунист

    3 2 Отговор
    Тато много обича амджика на Цола Драгойчева.

    14:39 10.11.2021

  • 104 и ти служеше табуретка

    1 1 Отговор

    До коментар #86 от "Служил в БНА":

    в кеча 😃

    14:44 10.11.2021

  • 106 ври ва

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "Павел пенев":

    алкаш !

    14:46 10.11.2021

  • 107 Чоко

    6 2 Отговор
    Под диктат на Москва и участие на запада двойният агент Луканов с още няколко колеги от ДС организират тих преврат за да замажат кражбата и фалита на държавата приписвайки миналото на някакви други комунисти...Организирайки ДС и мутрите от олимпийски надежди се вся страх и безаконие и така до наши дни.Видяхме как ИТН не бяха допуснати във властта от псевдо демократите,децата на комунетата и групировката пазеща организираната престъпна група наречена държава.Никога в държавата ни не е имало демократично избрани хора.

    14:57 10.11.2021

  • 108 АЗ1957

    6 2 Отговор

    До коментар #36 от "Хахаха":

    Това не е вярно.Веднага след войната може би.От разрушена от войната страна напрвиха 27 страна в света .Почети малсо помеве.Компютри ,електроника,космонавт.Произвеждахме храната на космонавтите.Не цитирайте само нещата от 45-50 година.Болниците не бяха лъскави ,но лекарите бяха кадърни.Пращаха ги и на запад за обучение.Знам го.Но сега е модерно да се плюе.Плюйте ,но ще станем банова колония ,но без банани

    15:45 10.11.2021

  • 109 ИМПЕРИАЛИСТ

    3 2 Отговор
    Няма как да забравя всенародната радост през този ден и цялата нощ в хотел Ястребец на Боровец, където бях на почивка...

    18:07 10.11.2021

  • 110 Георги Илиев Митев

    7 1 Отговор
    Епиграми: След Девети заспа комунист , след Десети се събуди реформист . 2. Престори се на десидент - за пост висок е претендент . 3. От рублата отървани - за еврото заковани . Лъвът балкански залиня но ни пораснаха крила . Автор: Георги Илиев Митев. Трето поколение репресиран. София, България (2021).

    18:23 10.11.2021

  • 111 Пецата

    5 3 Отговор
    10 ноември 1989 е края на държавата България
    от тогава нямаме държава, а който се е родил след тази дата няма родина а просто е роден на територия с език който е наследен от една изчезнала държава част от голяма велика империя СССР

    19:20 10.11.2021

  • 112 Бай Шиле

    5 2 Отговор

    До коментар #24 от "Жоро":

    Пич,бил ли си скоро в болница? За безплатно лечение забрави.През соца минавахме с шише уиски за доктора.Сега си приготви сериозна пачка,понеже "това го няма в пътеката".

    20:58 10.11.2021

  • 113 Българин от САЩ

    3 4 Отговор

    До коментар #41 от "Ехааа":

    Тези глупости които пишеш за капитализма показват,че никога не си живял там.Бил си в командировка и си гледал лъскавите витрини като теле в железница.

    21:05 10.11.2021

  • 114 Бай Шиле

    7 5 Отговор
    Лека му пръст на Бай Тошо! Ще остане в историята като голям държавник,който въпреки,че България е незначителна и зависима държава,правеше всичко възможно за благоденствието и.

    Коментиран от #115

    21:26 10.11.2021

  • 115 прост човек

    8 5 Отговор

    До коментар #114 от "Бай Шиле":

    Бай Тошо целуваше Брежнев в устата.След това всеки петък идваха съветски танкери с нефт на 5 долара барел.При 50 борсова цена Лондон.Сегашните демократи целуват американците долу под кръста но нещо не виждам американски танкери с нефт.

    21:40 10.11.2021

  • 116 ТОДОР ЖИВКОВ

    4 3 Отговор
    Ще СЕ ВЪРНА ЕДИН ДЕН
    И ДЕНЯТ Е БЛИЗО,,

    00:31 11.11.2021

  • 118 кочо

    2 0 Отговор
    от тогава че и досега социалното равенство е живо разкъсано.алчността и вродената омраза погубват народността НА БЪЛГАРИТЕ.НАПРАЗНО ВЕЛИЧАЕТЕ БКП И ТОДОР ЖИВКОВ.МОЖЕ ЛИ НЯКОЙ ДА КАЖЕ ЗАЩО БЕШЕ УБИТ ТРАЙЧО КОСТОВ ОТ СЪЩИТЕ ТЕЗИ ХОРА.НЯМА ПО-ДОЛНИ ХОРА ОТ КОМУНЯГИТЕ.

    17:46 12.11.2021

  • 119 Гетлост

    1 5 Отговор
    Само ще коментирам тъпащината в началото имам предвид поговорката която нефелния драскач е написал.Кое му беше лошото на социализма сравнение със сега??? Въпроса е реторичен!

    Коментиран от #124

    03:27 10.11.2025

  • 120 Георги Илиев Митев

    0 1 Отговор
    Епиграми: 1. След 9-ти заспа комунист , след 10-ти се събуди реформист. 2. Престори се на дисидент , за пост висок е претендент .

    03:34 10.11.2025

  • 121 Aнние

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "Минуси":

    Ами цъкат минуси , защото циганина яшар изчезна , но заедно с него изчезнаха и парите на българите.

    03:41 10.11.2025

  • 122 Георги Илиев Митев

    1 1 Отговор
    След 10-ти Ноември 1989 година вилнеят комунистите , " децата на социализма " , селяндурите и не на последно място всички, които се облагодетелстваха с дипломи за завършено полувисши и висше образование след като реално завършиха само средно образование и в днешно време с право ги наричаме " черните ангели " . Вече неизброими са тези които станаха жертви на всички тези прослойки които изброих по-горе. А тези които сме все още живи с истински демократични ценности ставаме все по-бедни и дори с нулеви доходи и като добавка ни се отказва дори и спешна каквато и да е помощ . Да не споменавам и че плащаме редовно здравните си осигуровки .

    03:58 10.11.2025

  • 123 Георги Илиев Митев

    0 0 Отговор
    След 10-ти Ноември 1989 година вилнеят комунистите , " децата на социализма " , селяндурите и не на последно място всички, които се облагодетелстваха с дипломи за завършено полувисши и висше образование след като реално завършиха само средно образование и в днешно време с право ги наричаме " черните ангели " . Вече неизброими са тези които станаха жертви на всички тези прослойки които изброих по-горе. А тези които сме все още живи с истински демократични ценности ставаме все по-бедни и дори с нулеви доходи и като добавка ни се отказва дори и спешна каквато и да е помощ . Да не споменавам и че плащаме редовно здравните си осигуровки .

    03:59 10.11.2025

  • 124 среднощен

    5 0 Отговор

    До коментар #119 от "Гетлост":

    "...Кое му беше лошото на социализма сравнение със сега??? Въпроса е реторичен!...";

    Живо ви препоръчвам да прочетете книгите на Игор Бунич - "Златото на партията" и "Империята на злото"...

    04:03 10.11.2025

  • 125 Тодор Живков - за преходът

    1 2 Отговор
    "Акционерната фирма ще обхване като ракови образования цялото общество. - Нови промени предстоят в данъчната система. Ще въведем данък, какъвто не е имало в България. Просто е взето от западната система. Равенство в облагане във всички сфери. Един другар, с който разговарях вчера по тия въпроси, ветеран, от моите години още се знаеме, ми вика: Другарю Живков, не вкарваме ли ние вълка в кошарата? А, викам много хубава метафора, ще ми позволиш ли да я употребя пред журналистите. Вярно е, вкарваме вълка в кошарата, но му казвам, той вълкът ще изяде мършата, а това което е здраво, то ще остане. Но що ни е мършата, що се плашиш ти от мършата, бе, ще раздвижим нещата. Шарани дето има, като пуснеш щуката всичко се раздвижва. Значи тия щуки са ни необходими, икономически щуки. Както щуката разсича водата и рибите изплуват на повърхността, така ще бъде и с вълка."

    Коментиран от #129

    04:09 10.11.2025

  • 126 Това беше половината от моя живот

    2 1 Отговор
    До сега но определено по добрата половина. В Пловдив където следвах в началото на осемдесетте имаше от птиче мляко. Стига да имаш пари. Но ако много си харесаш нещо например часовник можеш да пестиш и да си го купиш докато сега не е така.

    Коментиран от #134

    04:13 10.11.2025

  • 127 Коментиращ

    1 1 Отговор
    Лично съм писал, един коментарите. Нещо сте преписали статията, са се коментарите. 36 години мафиотска демокрация, станаха, а не 30. Ще станат и 45 години, колкото беше социализма, но освен частни блокчета, построено некачествено и не се знае, как ще изкарат голямо земетресение, друго няма. От квартал Хладилника пиша, където са се произвеждали и хладилници. Компютри произвеждахме, електронни компоненти и чипове. Тайван и Южна Корея, пълнят хазните на държавите си , с пари от чипове и ел. компоненти, а тук политическата мафия, продаде всичко за желязо .

    Коментиран от #132

    04:18 10.11.2025

  • 128 Забогателите не са десет процента

    3 0 Отговор

    До коментар #85 от "деко":

    Гласоподавателите на ГЕРБ едно 20% от гласувалите са забогателите от най новото поколение забогатели. От тях отърсване няма. И от ДПС ракетоноситеюите на ГЕРБ.

    04:24 10.11.2025

  • 129 българия или мафията читанка инфо

    1 2 Отговор

    До коментар #125 от "Тодор Живков - за преходът":

    Изказването е ноември 1989г., и е подобно на статията на Иван Костов в в"Работническо дело" "Никаква отсрочка", като живков казва за социализмът, че е недоносче - предварително роден, и казва "Събитията в Унгария и Полша, станаха по наше искане" - визира "цветните революции" там. И днес управлява олигархията на Живков, наследниците на неговата номенклатура имат и финансобата власт. Не без съдружието си с Белият дом.

    04:25 10.11.2025

  • 130 БКП е на власт

    1 2 Отговор
    БКП е на власт. Живков е съгласен да се въведе неолибералната буржоазна диктатура, и праща финансовият министър на Виденов, и Кристалина Родшилд и Румен Гечев, да учат неолиберална дясна икономика при Сорос, Рейгън и Тачър. Вижте краят на ФЕРМАТА НА ЖИВОТНИТЕ - ОРУЕЛ, просто САЩ излъгаха червената буржоазия на СССР и Източна Европа, и ги превърнаха в слуги и колонии, а не в равни господари капиталисти. И Русия се дърпа още, да е колония, инак тя ще се обърне отново към комунизма - нещо което възпира антикомунистът Путин. Оше Мао казва, че партийците са новата буржоазия която ще възстанови буржоазната - дясната финансова диктатура.

    04:28 10.11.2025

  • 131 българия или мафията читанка инфо

    1 1 Отговор
    Харалан е син на Луканов министър. Васил Велев е живкова номенклатура, шеф на ТНТМ, иска пазарна икономика още 1989г. Асен Василев е внук на БЪЛГАРСКИЯТ ДЖЕЙМ БОНД. Дядо му е полковник Вандов. Посланикът в Лондон, беше направил Асен за пръв път министър. Този посланик е племенник на доцент Вацев и син на другият голям агент на ДС - също джеймс бонд. ЖИВКОВАТА НОМЕНКЛАТУР УПРАВЛЯВА. БКП УПРАВЛЯВА, НО ЗАМЕНИКА КОМУНИСТИЧЕСКА С КАПИТАЛИСТИЧЕСКА, И СМЕНИХА МАРКС С АЙН РАН И МОСКВА С НАШИНГТОН.

    04:30 10.11.2025

  • 132 Купихме нов хладилник Силтал с фризер

    2 1 Отговор

    До коментар #127 от "Коментиращ":

    Преди двайсет и пет години ги продаваха за италиански , развали се. Купихме втори нов какъв да е ако не китайски рефрежератор така пише на него странно нещо. Имам чувството че е живо. Работи спре работи спре като ден и нощ е. Тихичък един мърка като коте. Не е за вярване рефрежератор. ....

    04:32 10.11.2025

  • 133 БКП е на власт

    1 2 Отговор
    Който не казва, че БКП е статуквото, внуците на генералите партизани притежават България, а децата на другите генерали се правят на шефове на капиталът, децата на полковниците от НРБ са политиците. Всички партии са собственост на БКП, и партиите служат за подкрепа една на друга или като то-яга, БКП решава. Който е в парламента е от тях, който не казва, че БКП е статуквото и БКП прави театър на шефът си Вашингтон, е също към тях. ОЩЕ НЕ СЕ Е ПОЯВИЛА ОПОЗИЦИЯ, НИ СВЕСТЕН ЖУРНАЛИСТ.

    04:35 10.11.2025

  • 134 Защо слагаш минус бе момче

    3 0 Отговор

    До коментар #126 от "Това беше половината от моя живот":

    Осемдесета година момичетата от средната класа по градовете без нищо изкуствено по тях бяха като кукли. От години не сме виждали такова момиче по улиците. Сегашните са грозни боже прости ми.

    04:37 10.11.2025

  • 135 Констатация

    1 0 Отговор
    Ужасът без край захочна преди 35 години..., хм, колко наивни бяхме, с какви надежди посрещнахме края на комунизма и много скоро видяхме истинското лице на Демокрацията по български!

    04:40 10.11.2025

  • 136 Всичко което трябва да знаете

    1 0 Отговор
    Ако имаше постоянно социализъм, планова икономика. Сега щяхме да сме Китай от 2050та. Те вече са недостижими. Ние щяхме да стигнем най-доброто от всички сфери, пред 1995г, а 2002г щяхме да сме недостижими. 70-милиарда лева е БВП през 1989г., равно днес на 700 милиарда сегашни левове.

    04:45 10.11.2025

  • 137 Единия минус

    0 0 Отговор
    Имам чувството че завиждаш. Ми започни да се трудиш намери си работа не завиждай.

    04:50 10.11.2025

  • 138 Чакат ни още десет години агония

    3 0 Отговор
    До като станат 45 години стигат. Който е жив де. Но на десети ноември 1989 г. с учудване разбрахме че голяма част от фашистите се оказаха живи и здрави и направиха СДС. После дойде чумата. ...

    04:56 10.11.2025

