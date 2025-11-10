10 ноември 1989 г. Тодор Живков е свален от власт

Народната мъдрост казва по-добре ужасен край, отколкото ужас без край. На свое заседание на 10 ноември 1989 г. Централният комитет на БКП в Бояна освобождава Тодор Живков от най-високата длъжност генерален секретар в партията (и фактически в държавата), която той заема цели 35 години.
Датата се възприема като начало на прехода на България към демокрация и пазарна икономика, въпреки че еднопартийната система на БКП, която продължава да е единственият ръководен фактор в държавата, е премахната едва на следващата година, а първите реални икономически реформи са предприети 15 месеца след пленума.
Десетоноемврийският пленум е определян от авторитети като Желю Желев като преврат, или като „конституционна смяна“ на държавното ръководство, а заедно с последвалите събития е наричан и „тихата революция“.
С идването на Михаил Горбачов на власт в Съветския съюз започва процес на перестройка. Това оказва въздействие и върху останалите социалистически страни, които са членове на Организацията на Варшавския договор и Съвета за икономическа взаимопомощ. България, не без основание сочена за един от най-верните сателити на СССР по онова време, също обявява курс към преустройство на съществуващата в страната обществено-политическа и икономическа система.
В България Тодор Живков констатира в различни изказвания, че досегашната система не успява да отговори на нуждите от промяна на тогавашното общество и се начертава рамка на ново обществено устройство - демократично начало на държавата. Икономическата рамка също се променя от държавно планиране към елементи на частно стопанство.
При Горбачов и поетия от него курс за самостоятелност на съюзниците за първи път, откакто Живков е начело, се появяват различия между него и съветски ръководител.
На 9 ноември 1989 г. на заседание на Политбюро Тодор Живков подава оставка като генерален секретар на БКП след организиран от съветското посолство натиск, както и от страна на неговите най-близки съратници Йордан Йотов, Добри Джуров, Димитър Станишев, както и от Станко Тодоров, Гриша Филипов и Георги Атанасов.
Искането за оставка е организирано от члена на Политбюро Петър Младенов и кандидат-члена Андрей Луканов. Някои от членовете на ЦК като Милко Балев и Димитър Стоянов не са предварително информирани. Живков не подава оставка от поста председател на Държавния съвет на Народна република България (най-високата длъжност в държавата), предложението за това е направено от името на Политбюро.
В дневния ред на Ноемврийския пленум са поставени две точки. Първата е доклад на Тодор Живков за актуалната обстановка в страната и необходимостта от преустройство на икономиката „по посока на пазарния механизъм, съчетан с планово начало”, а втората е оставката на генералния секретар на ЦК на БКП. Живков произнася встъпителното слово, след което ЦК одобрява доклада му.
На следобедното заседание на пленума членовете на Централния комитет приемат оставката на Живков, без да му дадат възможност за заключителни думи, и утвърждават Петър Младенов на поста Генерален секретар на ЦК на БКП. Пленумът предлага на Народното събрание да освободи Живков и от поста председател на Държавния съвет на Народна република България.
На 17 ноември, на заседание на Народното събрание, предавано пряко по телевизията, Петър Младенов е избран за председател на Държавния съвет. Още на следващия ден - 18 ноември, се провежда първият свободен митинг, организиран от т.нар. неформални организации, начело с КТ „Подкрепа” и „Екогласност”, на площада пред храм-паметника „Свети Александър Невски”.
30 години от 10 ноември 1989 г. България продължава да е разделена от омразата. Как ще градим модерна държава, ако сме разделени? Националният ни лозунг е: Най-обичам да мразим....
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бивш българин
Коментиран от #73
04:20 10.11.2021
2 ГРАД КОЗЛОДУЙ
не останаха нито хора нито заводи, даже и АЕЦа наполовина съборихе, проклети да сте
Коментиран от #4, #19
04:22 10.11.2021
3 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Виe приeмник нa БКП ли cтe?
Нe, изключeнo.
Зaщo тoгaвa прoвeждaтe 50 ти юбилeeн кoнгрec нa пaртиятa?
Зaщoтo, eлeктoрaтa ни e cвикнaл дa ни oлицeтвoрявa c БКП, и ниe нe иcкaмe дa гo рaзoчaрoвaмe...
Cлeд кaтo рeжимa, тaкa нaрeчeния кoмунизъм, рeжимa oт 1944 дo 1989 e oбявeн зa прecтъпeн. Кoгaтo БCП cи чecтвa 130 гoдишнинитe и гoвoрят пo тeлeвизии чe ca нa тoлкoвa, тo нe трябвa ли дa cлeдвaт някaкви cъдeбнo-нaкaзaтeлни дeйcтвия cпрямo тях? Тe прякo и oткритo ce oбвързвaт c тoзи рeжим.
04:24 10.11.2021
5 Софиянец
04:24 10.11.2021
11 Да питам ФАКТИ
Коментиран от #12, #15, #81
04:30 10.11.2021
13 Светла Памет
-Липса на безработица
-Липса на битова престъпност
-Безплатно образование и здравеопазване
-Магистрали, днешните не могат да римонтират
-Домове милиони
-Качествена храна производство-зеленчуци, животни, житни култури, БДС стандарти
-Морал, идеали, чест, достойнство-
-Най-силната армия на Балканите
-Инфрастурктура-строежи-язовири, канализации, водонапоителни системи
--Заводи за лекарства-евтини и достъпни, български.
-Висока раждаемост
-Села кипящи от живот
-Почивки зима и лято, и по-ниски цени за българите
Почивай в Мир Тодоре, сега на власт са еничари и продажници, с чужди гражданства, оФшорки, мутри, престъпници.
Благодаря ти Тодоре, че Благодарение на Теб имах ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО.
Почивай в Мир, Ти обичаше България и българите те помнят с добро.
Коментиран от #17, #24, #29, #41, #42, #92, #99
04:48 10.11.2021
14 Майкооо
04:54 10.11.2021
15 Лост
До коментар #11 от "Да питам ФАКТИ":Броят се само годините преди Ковида. Сега всичко е Ковид.
05:00 10.11.2021
16 САТЪРА НА ХАНА
ОТ КОЙТО ЕЛИТ СЕ РОДИХА БЪДЕЩИТЕ МУТРИ И БЕЙОВЕ
Коментиран от #69
05:05 10.11.2021
17 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #13 от "Светла Памет":да бе ама нямаше банани !!!!
05:08 10.11.2021
18 Жоро
05:11 10.11.2021
19 Жоро
До коментар #2 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Заводи има, и то западни и с хубави условия за работа, само, че за тях се търсят кадърни хора, а не соц. работници свикнали само на лапачка
Коментиран от #23, #27
05:12 10.11.2021
20 САТЪРА НА ХАНА
..... ,.....
НЕ Е ВЯРНО ???? АМИ ДОСКОРО БЯХТЕ ИЗБРАЛИ ДА ВИ УПРАВЛЯВАТ ОЩЕ ПО ПРОСТИ ОТ БАЙ ТОШО ....
..... КАТО . АХМЕД БОРИСОВ
05:13 10.11.2021
21 НЕМА ЛАБАВО
05:13 10.11.2021
Коментиран от #34
05:16 10.11.2021
23 Сатъра на Хана
.....
А АЗ СЪМ МНОГО ПРОСТ АМЕРИКАНЕЦ - ИЗХРАНВАМ СЕ В МОМЕНТА САМО ОТ ПАТЕНТНИ ПРАВА :)
Коментиран от #26, #35
05:17 10.11.2021
Коментиран от #112
05:17 10.11.2021
05:18 10.11.2021
26 Жоро
До коментар #23 от "Сатъра на Хана":Айде айде прост бил шефа. Естественно, за великия Ганьо всички са просто ама го цакат за конспирация и нарочно го бутат надолу, че да не вземе да превземе света, много моля..
05:18 10.11.2021
28 Сесесере
05:24 10.11.2021
29 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #13 от "Светла Памет":що не написа че имаше корекоми със качествена техника, сегашните мушмороци дори не са виждали толкова качествени неща, и то на безумно ниски цени защоото 98стотинки беше=1$, ами да, така си беше
видеокасетофините се купуваха от виетнамците, и замунда беше на всяко кише, тогава обач се казваха видеотеки срещу левче си вземаш филм в къщи и гледаш а бирата като преседи няколко дена ставаше на парцали ама от де ще го знаят сегашните пичлеегари
05:24 10.11.2021
31 Живков
Най-вероятно щеше да затвори България за чужденци, а българите щяха да си живеят, работят, учат свободно в България.
Сега разбирам, колко прав е бил Живков да пази България от чужди влияния, порнография в киното, джендаризъм, жени продаващи телата си, липса на семейство,липса на бракове, насилие, наркотици.
България произвеждаше собствени хладилници, перални, телевизори-ЗАВЪРШЕНИ СТОКИ с ДДС, още работи при родителите ми пералня Перла.Туземците се разват на ЛЪСКАВИ СТЪКАЛЦА, докато им ПОДАРЯВАТ Одеалата заразени с ЧУМА-в случая СОРОС.
Мизерията в болниците е тотална-Тодоре, Тодоре, добре че не си жив...
Може да не е била красива на вид, но работеше, а сегашните освен да изнасят суровини, един БГ произведен пирон нямат.
Соросоидите съсипаха и унищожиха България и Българите.
Сега на мода са Плевенлиев, Паси, Петков, Василев -една държава управляват ли я Чуждоземни Джендъри-пиши я загинала.
С унищожаването на Българското Лъвче, България изчезва от картата-граница вече нямаме.
Коментиран от #36
05:40 10.11.2021
32 Аксиома
30 години по късно, поколението от хубавия живот с демокрация без спомени от комунизма, създадоха тежки и лоши времена...!!!
Тежките и лоши времена,винаги създават поколението на тоталитарното време...!!!
05:41 10.11.2021
33 Кирчо
05:46 10.11.2021
34 Минуси
До коментар #22 от "Т Живков":Какво му цъкате минуси на човека ве, Т. Живков поне ви го призна и ви го каза в очите, че Соц-а е недоносче, но вие сте толкова облъчени с пропаганда, че отказвате да го осъзнаете 32г след като той изчезна. Това е единствения политик в модерната история, който поне винаги е бил честен пред себе си и пред вас. Но Българина, не само, че е свикнал да го лъжат, той най-искрено го желае.. Пълни минуси сте вие цъкащите
Коментиран от #121
05:48 10.11.2021
35 Коланга
До коментар #23 от "Сатъра на Хана":А то пък сякаш тогава не ги назначаваха по партийна линия кой е по-послушен ми по знания и умения.. Същата работа..
05:50 10.11.2021
36 Хахаха
До коментар #31 от "Живков":Сигурно в къщи си с коритото за пране, вестниците набодени в тоалетната, облечен в закърпени дрехи, чакащ на една дълга опашка за хляб....., стига сте лъгали младите, не се живееше добре тогава. Северна Корея е пример как сме били, който иска да види, да отиде там и сам да се увери какъв е бил живота на българина
Коментиран от #47, #108
05:53 10.11.2021
38 Сбогом Левче
Така падат Рим и Византия-чужда наемна войска-НАТО, БГ армия-наемна, унищожаване на старите родове, Разврат и Прости..я,Търговци в управлението и Сената-сегашните ТНК-та и Монополи.Махнеш ли и НАЦИОНАЛНАТА ПАРИЧНА ЕДИНИЦА-край-следват Знамето-до българското се кипрят на НАТО и ЕС, и накрая ДЪРЖАВАТА БЪЛГАРИЯ
Стремеж към лукс и Хедонизъм-Молове, лъскави таратайки.
Консуматорско поколение-виждащо в Тоалетната Хартия и Лъскавите придобивки Върхът на Демокрацията.
Благодаря ти Тодоре, че имахме Български Лев, Българско Знаме, Български Език, Българска история,Българска Армия, Български Учени и Лекари, Български Космонавти.
Коментиран от #40, #43, #101, #102
06:09 10.11.2021
40 Сбогом соц
До коментар #38 от "Сбогом Левче":Една държава управляват ли я хора настанени по партийна линия, а не по знания, заслуги и умения, пиши я бегала
06:11 10.11.2021
41 Ехааа
До коментар #13 от "Светла Памет":Описал си почти капитализма на Запад.., за разлика от прехваления ти комунизъм на Запад всичко има, и не чакаш 30 години за една кола, или с връзки да вземеш след 5 години чакане една пералня.... И на Запад образованието е безплатно, социалната политика е на много високо ниво
Коментиран от #44, #49, #113
06:12 10.11.2021
42 Фъфльо Дилов
До коментар #13 от "Светла Памет":И сега сме първи в света - по смъртност от Ковид например..
Коментиран от #57
06:12 10.11.2021
43 Цветанов Цеко
До коментар #38 от "Сбогом Левче":И сега имаме много български лекари,..... които работят в чужбина и ние се гордеем с това.
06:17 10.11.2021
45 ГХЧ
06:27 10.11.2021
47 СЕЛЯНИНА
До коментар #36 от "Хахаха":опашка за хляб не е имало но сме чакали хлебарницата да дойде, но хляба, хляба беше хляб, но ти едва ли му знаеш вкуса на оня ТОПЛИЯ хляб дето сме го чакали на опашка и че краеШника го изяждах докато се прибера, щото беше вкусен, не като сегашния хляб дето не го чакаме!
И ДОМАТИТЕ БЯХА ДОМАТИ НЕ КАТО СЕГАШНИТЕ ГУМЕНИ И КРАСТАВИЦИТЕ НИ БЯХА КРИВИ АМА ВКУСНИ
Коментиран от #56, #65, #76
06:29 10.11.2021
48 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #39 от "Град Козлоххууйй":ЗНАЕШ ЛИ ЧЕ В СОЦА ПРАВИХМЕ ШКОДА МАДАРА В ШУМЕН И МОСКВИЧИ ВЪВ ЛОВЕЧ? НЕ ЗНАЕШ СЕГА ПРАВИМ САМО ЧУШКОПЕЦИ
ЗНАЕШ ЛИ ЧЕ ИМАХЕМ АРМИЯ И ФЛОТ ДОРИ ЕДНА ПОДВОДНИЦА?
НЕ ЗНАЕШ СЕГА ИМАМЕ САМО НАДУВНИ ЛОДКИ
А ЗНАЕШ ЛИ ЧЕ ИМАХМЕ ИСТИНСКИ ПЛАЖОВЕ? А НЕ КАТО СЕГА БЕТОНОМОРИЕ
Коментиран от #54, #62, #86
06:32 10.11.2021
50 НА СНИМКАТА
06:36 10.11.2021
52 ГХЧ
06:43 10.11.2021
54 ТАКА ДЕ
До коментар #48 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":ТАКИВА КОЛИ ПРАВИХМЕ, ЧЕ НАКРАЯ НИ ВЗЕХА ЛИЦЕНЗА......
Коментиран от #55
06:52 10.11.2021
56 ТАКА ДЕ
До коментар #47 от "СЕЛЯНИНА":АМИ МЕСИ ДИ ХЛЯБ И ДИ ГЛЕДАЙ ДОМАТИ....ЗЕМЯ БОЛ......
06:54 10.11.2021
57 СЛАБО УПРАВЛЕНИЕ
До коментар #42 от "Фъфльо Дилов":ВИСОКА СМЪРТНОСТ
06:55 10.11.2021
58 СОЦА
06:59 10.11.2021
59 СОЦА
До коментар #55 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":НЕ ЗНАЕХМЕ КВО ПРАВЯТ НА ЗАПАД... БКП КОМУНИСТИТЕ НЕ НИ ПУСКАХА ДА ВИДИМ......САМО ТЕХНИЯ ЕЛИТ И ПРОТЕЖЕТАТА ХОДЕХА....ТАЙНО
07:01 10.11.2021
61 14 ноември
07:11 10.11.2021
62 Очаквания
До коментар #48 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Общо подводниците ни са били 4 , но края на комунизма ни заварва само с две действащи .Аз очаквах , новите ни по-кадърни управляващи да купят поне 8.
07:11 10.11.2021
63 Русороби
До коментар #60 от "Имаше държава":Като беше много хубаво що го свалихте най верните му другари бре червени продажници
07:12 10.11.2021
64 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ
Коментиран от #68
07:12 10.11.2021
65 Гражданина
До коментар #47 от "СЕЛЯНИНА":Комунизма като идеология при соца на Живков бе идеологията на равенството и социалната стандартизация в БЕДНОСТТА ..и да бъдеш по богат от другите бе опасно и подозрително...!! Автобиографията на всеки българин задължително започваше с произход от "бедно работническо семейство", а пред хлебарниците с опашки с 3 вида хляб, купуването на бял хляб бе признак на лукс и събуждаше недоверие в останалите на опашката и приучени на народния "типов" хляб от които не се разрешаваше купуването на повече от 2бр. за деня и поради бедния масов асортимент и ограниченията на вносни храни , хората не познаваха други вкусове на храни и затова днес още с носталгия си спомнят за "качествените" храни на соца и вкуса на българския черен хляб ...!!!
Коментиран от #117
07:14 10.11.2021
66 Гамбузин
07:18 10.11.2021
67 P1amen
07:19 10.11.2021
69 🎸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
До коментар #16 от "САТЪРА НА ХАНА":Вие добре ли сте нищо не разбрах имаш нещо да кажеш но нямаш как да го напишеш.Щото горе празно.
07:32 10.11.2021
70 Чичо от село
Коментиран от #71
07:34 10.11.2021
71 Бг младеж от САЩ
До коментар #70 от "Чичо от село":Така де....ЗАТВОРИХТЕ ни вкомунистическата кошара.....как да на пуснеш страната.....БЪЛГАРИЯ НА 29. МЯСТО ПО РАЗВИТИЕ, Е БИЛА САМО В МЕЧТИТЕ НА ...КОМУНИСТИТЕ
07:40 10.11.2021
72 БОЛШЕВИК 🌟
07:40 10.11.2021
73 Търновец
До коментар #1 от "Бивш българин":Tyk цитирам “Британика” - “Skopje began as ancient Scupi, an Illyrian tribal centre”. A преди Илирийците в крепостта “Кале” има останки от Паноните датиращи отпреди 6000 г. Псевдо историци oт РCМ извpащават историята – примерно учат младите че древният град Skupje (ceга Ckoпие) е основан oт Славo-Makeдонци преди 1500 – 1600 г – a там и наоколо е имало Панoни – Дардани – Илирийци много преди “Славo-Makeдонците” . Също цяла Сърбия е била чаcт oт Панoния a Белград и Ниш са осовани от Българи.
07:46 10.11.2021
74 ТАКА ТРЯБВА
07:49 10.11.2021
75 ЖИВКОВ
07:56 10.11.2021
76 Хахаха
До коментар #47 от "СЕЛЯНИНА":Опашка е нямало, но сме чакали 😂😂😂... Как си чакал, кръстосал крак или прав заедно с още 100 души... Пълна мизерия си беше.., живота ми премина от опашка на опашка, абсолютна беднотия.., цяла зима на газена лампа на стената, уж АЕЦ имахме а винаги режим на тока имаше. Мизерия от всякъде
07:57 10.11.2021
77 стефан
07:59 10.11.2021
78 32 години демокрация
Коментиран от #82, #84
08:00 10.11.2021
79 Да се знае
Коментиран от #83
08:06 10.11.2021
80 Слава
08:09 10.11.2021
81 отговарям
До коментар #11 от "Да питам ФАКТИ":Ами Венци още не е изтрезнял от снощи ...
08:12 10.11.2021
82 СОЦА
До коментар #78 от "32 години демокрация":ЗАТВОРИХА НИ В КОМУНИСТИЧЕСКАТА КОЧИНА.....НЕМОЖЕШЕ ДА ИЗЛЕЗЕШ НА ЗАПАД.....ТОШО ПАДНА И БЪЛГАРИТЕ СЕ ЮРНАХА ДА БЯГАТ ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РАЙ...ЩО ЛИ БЕ ДРУГАРИ КОМУНИСТИ........
Коментиран от #87
08:13 10.11.2021
83 ТАКА ДЕ
До коментар #79 от "Да се знае":КОМУНИЗЪМ НЯМАШЕ, НО КОМУНИСТИ....БОЛ.....
08:14 10.11.2021
84 Соц
До коментар #78 от "32 години демокрация":Абсолютно верно. Всичко изброено е истина, то ни се полагаше и беше заработено. Сега е див капитализъм и всеки те гледа в джоба колко може да вземе. Скоро и да дишаш ще е с пари. В същото време всичко се разграбва и разрушава, по честен начин пари за достоен живот не се изкарват, то няма и къде. Цените летят нагоре, отвличат ни вниманието с глупости и сигурно още 30 години ще сме в блато. Дотогава може и да не останат българи на Територията. Съжалявам, отчаян съм!
08:15 10.11.2021
85 деко
построило ПРЕДИ и какво СЛЕД ? Съвременниците на ОНОВА време / 80% от тях / , разбрахме че ЛОШОТО сега е в ПЪТИ повече от преди . Това не важи за 10% които забогатяха от разграбването построено ПРЕДИ .
Коментиран от #128
08:23 10.11.2021
86 Служил в БНА
До коментар #48 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":три подводници имахме и 2200 танка (от всички модификации от Т34 до Т72) поне до 1989-та ...и ракети ...
Коментиран от #104
08:24 10.11.2021
87 БСП на Бунището
До коментар #82 от "СОЦА":Кво се убеждавате взаимно - не знам...Комунизма като обществен строй е обявен за ПРЕСТЪПЕН със Закон през 2001 ва година Обаче Комунистическата Мафия вплела се във всички сфери на Държано управление не беше наказана с Лустрация и не беше обвинена за Престъпленията си...Комунистическата Партия е Мафиотско ракова метастаза и всички нейни Правоприемници - и те не бяха забранени с Лустрация.....Сега отново са на Власт.Радев и комунистическото служебно Правителство на БСП отново е завладяло всички държавни структури ...Останалите живи 5 милиона Българи в тази Територия на Комунистическата Мафия се стопяват в Геометрична прогресия с 60 хиляди на година...Края на България и Българската Държава е близо!!!!
08:40 10.11.2021
88 MGehwer
09:16 10.11.2021
89 Тодор Живков, бе велик човек!
09:18 10.11.2021
90 Гласувайте
Коментиран от #95
09:37 10.11.2021
92 filo
До коментар #13 от "Светла Памет":Много точно.
11:04 10.11.2021
93 Павел пенев
Коментиран от #96, #106
11:22 10.11.2021
94 filo
Коментиран от #97
11:35 10.11.2021
97 Имаше нямаше
До коментар #94 от "filo":Имаше пропаганда и за това си си мислел, че си живял по-добре или защото бленуваш по изгубената младост, която ти размива представите.
11:56 10.11.2021
98 другарят
12:08 10.11.2021
99 Човек с памет
До коментар #13 от "Светла Памет":Тодор Живков се целуваше с реководителите на СССР, седеше до тях на масите и за България имаше ползи. Патриот на България! Лека му пръст.
Коментиран от #105
12:35 10.11.2021
100 Дупница
13:17 10.11.2021
103 Комунист
14:39 10.11.2021
104 и ти служеше табуретка
До коментар #86 от "Служил в БНА":в кеча 😃
14:44 10.11.2021
106 ври ва
До коментар #93 от "Павел пенев":алкаш !
14:46 10.11.2021
107 Чоко
14:57 10.11.2021
108 АЗ1957
До коментар #36 от "Хахаха":Това не е вярно.Веднага след войната може би.От разрушена от войната страна напрвиха 27 страна в света .Почети малсо помеве.Компютри ,електроника,космонавт.Произвеждахме храната на космонавтите.Не цитирайте само нещата от 45-50 година.Болниците не бяха лъскави ,но лекарите бяха кадърни.Пращаха ги и на запад за обучение.Знам го.Но сега е модерно да се плюе.Плюйте ,но ще станем банова колония ,но без банани
15:45 10.11.2021
109 ИМПЕРИАЛИСТ
18:07 10.11.2021
110 Георги Илиев Митев
18:23 10.11.2021
111 Пецата
от тогава нямаме държава, а който се е родил след тази дата няма родина а просто е роден на територия с език който е наследен от една изчезнала държава част от голяма велика империя СССР
19:20 10.11.2021
112 Бай Шиле
До коментар #24 от "Жоро":Пич,бил ли си скоро в болница? За безплатно лечение забрави.През соца минавахме с шише уиски за доктора.Сега си приготви сериозна пачка,понеже "това го няма в пътеката".
20:58 10.11.2021
113 Българин от САЩ
До коментар #41 от "Ехааа":Тези глупости които пишеш за капитализма показват,че никога не си живял там.Бил си в командировка и си гледал лъскавите витрини като теле в железница.
21:05 10.11.2021
114 Бай Шиле
Коментиран от #115
21:26 10.11.2021
115 прост човек
До коментар #114 от "Бай Шиле":Бай Тошо целуваше Брежнев в устата.След това всеки петък идваха съветски танкери с нефт на 5 долара барел.При 50 борсова цена Лондон.Сегашните демократи целуват американците долу под кръста но нещо не виждам американски танкери с нефт.
21:40 10.11.2021
116 ТОДОР ЖИВКОВ
И ДЕНЯТ Е БЛИЗО,,
00:31 11.11.2021
118 кочо
17:46 12.11.2021
119 Гетлост
Коментиран от #124
03:27 10.11.2025
120 Георги Илиев Митев
03:34 10.11.2025
121 Aнние
До коментар #34 от "Минуси":Ами цъкат минуси , защото циганина яшар изчезна , но заедно с него изчезнаха и парите на българите.
03:41 10.11.2025
122 Георги Илиев Митев
03:58 10.11.2025
123 Георги Илиев Митев
03:59 10.11.2025
124 среднощен
До коментар #119 от "Гетлост":"...Кое му беше лошото на социализма сравнение със сега??? Въпроса е реторичен!...";
Живо ви препоръчвам да прочетете книгите на Игор Бунич - "Златото на партията" и "Империята на злото"...
04:03 10.11.2025
125 Тодор Живков - за преходът
Коментиран от #129
04:09 10.11.2025
126 Това беше половината от моя живот
Коментиран от #134
04:13 10.11.2025
127 Коментиращ
Коментиран от #132
04:18 10.11.2025
128 Забогателите не са десет процента
До коментар #85 от "деко":Гласоподавателите на ГЕРБ едно 20% от гласувалите са забогателите от най новото поколение забогатели. От тях отърсване няма. И от ДПС ракетоноситеюите на ГЕРБ.
04:24 10.11.2025
129 българия или мафията читанка инфо
До коментар #125 от "Тодор Живков - за преходът":Изказването е ноември 1989г., и е подобно на статията на Иван Костов в в"Работническо дело" "Никаква отсрочка", като живков казва за социализмът, че е недоносче - предварително роден, и казва "Събитията в Унгария и Полша, станаха по наше искане" - визира "цветните революции" там. И днес управлява олигархията на Живков, наследниците на неговата номенклатура имат и финансобата власт. Не без съдружието си с Белият дом.
04:25 10.11.2025
130 БКП е на власт
04:28 10.11.2025
131 българия или мафията читанка инфо
04:30 10.11.2025
132 Купихме нов хладилник Силтал с фризер
До коментар #127 от "Коментиращ":Преди двайсет и пет години ги продаваха за италиански , развали се. Купихме втори нов какъв да е ако не китайски рефрежератор така пише на него странно нещо. Имам чувството че е живо. Работи спре работи спре като ден и нощ е. Тихичък един мърка като коте. Не е за вярване рефрежератор. ....
04:32 10.11.2025
133 БКП е на власт
04:35 10.11.2025
134 Защо слагаш минус бе момче
До коментар #126 от "Това беше половината от моя живот":Осемдесета година момичетата от средната класа по градовете без нищо изкуствено по тях бяха като кукли. От години не сме виждали такова момиче по улиците. Сегашните са грозни боже прости ми.
04:37 10.11.2025
135 Констатация
04:40 10.11.2025
136 Всичко което трябва да знаете
04:45 10.11.2025
137 Единия минус
04:50 10.11.2025
138 Чакат ни още десет години агония
04:56 10.11.2025