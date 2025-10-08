Новини
За другия четвъртък правосъдният министър свика Пленума на ВСС - обсъждат мандата на Борислав Сарафов

8 Октомври, 2025 14:49 548 5

Ще дам възможност на кадровиците да вземат решение по този въпрос, двете колегии заедно, посочи Георги Георгиев

За другия четвъртък правосъдният министър свика Пленума на ВСС - обсъждат мандата на Борислав Сарафов - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Свиквам Пленум на Висшия съдебен съвет другия четвъртък и включвам точката за предложението за тълкуване от Народното събрание на спорните текстове от Закона за съдебната власт, съобщи министърът на правосъдието Георги Георгиев. Той участва в кръгла маса на тема: "Управление на градските отпадъци: престъпност, корупция и екологична сигурност", предаде БНТ.

Съдийската колегия на ВСС взе решение вчера да се отправи предложение до Пленума на ВСС да реши да отправи искане до Народното събрание за автентично тълкуване на чл. 173 ал. 15 от Закона за съдебната власт. По отношение същия текст членовете на Прокурорската колегия приеха, че разпоредбата е неприложима относно изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов и потвърдиха избора му.

Ще дам възможност на кадровиците да вземат решение по този въпрос, двете колегии заедно. Няма как министърът на правосъдието да вземе отношение по споровете в независимата съдебна власт. Това, което мога да направя, е да оказвам съдействие за решаването на проблема от компетентните за това лица, коментира Георги Георгиев.


  • 1 задължително

    6 1 Отговор
    Следващият мандат Сарафов трябва да го изкара в затвора !!!

    14:52 08.10.2025

  • 2 Българин

    3 1 Отговор
    Време е за Възраждане по земите български!!!

    14:53 08.10.2025

  • 3 глоги

    3 1 Отговор
    ЩЕ обсъждат мандата на Борислав Сарафов.

    15:03 08.10.2025

  • 4 Боруна Лом

    3 1 Отговор
    НЕЖНОТО МОМИЧЕНЦЕ, КОЕТО Е МИНИСТЕРЧЕ, КОЕТО НЕ ЗНАЕ НА КАКВО!

    15:10 08.10.2025

  • 5 Цъцъцъ

    0 0 Отговор
    Не пуска кокала сарафчето....
    И понеже всички са зависими, никой не надига глас! Всички съдии са крадци и НЯМА правосъдие, както няма и държава!

    15:33 08.10.2025

