Пленумът на ВАС отклони предложението на Съдийската колегия на ВСС да определи нов и.ф. председател на ВАС

25 Септември, 2025 14:06 546 5

Пленумът на ВАС беше свикан в изпълнение на решение по т. 35 от Протокол № 23 на заседание на Съдийската колегия на ВСС, проведено на 15.07.2025 година

Пленумът на ВАС отклони предложението на Съдийската колегия на ВСС да определи нов и.ф. председател на ВАС - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пленумът на съдиите от Върховния административен съд (ВАС) отклони поради липса на компетентност с 90 гласа „за“ и 3 „против“ предложението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да направи предложение за определяне на нов изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Върховния административен съд.

Пленумът на ВАС беше свикан в изпълнение на решение по т. 35 от Протокол № 23 на заседание на Съдийската колегия на ВСС, проведено на 15.07.2025 година, с което се сезира Пленума на Върховния административен да предложи изпълняващ функциите председател на съда.

Разпоредбата на чл.119, ал.2 от ЗСВ определя правомощията на Пленума на Върховния административен съд, а именно: изслушва кандидатите за председател на съда и може да изразява становище за кандидатурите. По Закона за съдебната власт Пленумът на Върховния административен съд няма правомощие да посочва и.ф. административен ръководител, той може да издига само кандидатури, но при вече открита процедура за избор на административен ръководител, а такава към настоящия момент няма открита. В правомощията на Висшия съдебен съвет е да определи изпълняващия функциите председател на съда.

Приложението на разпоредбата на чл.173, ал.15 от Закона за съдебната власт, е в изключителна компетентност на правоприлагащия орган, а именно – Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет.


България
  • 1 Потресаващо!

    6 0 Отговор
    Правов ред в България няма. Няма и върховенство на закона. Но има колегии, съвети, пленуми, съдии, прокурори и още хиляди бездействащи и високоплатени лентяи.

    14:12 25.09.2025

  • 2 Наивник на средна възраст

    4 0 Отговор
    Мда,висококорумпирани "служители на закона и на обществото"......Сами си вдигат заплатите,несменяеми с функционален имунитет - не носят отговорност за действията си по време когато са магистрати и след това.... Тази институция,барабар с прокуратурата и МВР са главните виновнии за положението,в което сме...А ... колко обичат да говорят за - "честта и достойнството на съдебната система"... вижда се колко имат и от двете .Що се отнася до тези,които претендират,че не са като колегите си ще им припомня латинската поговорка - "ако приемаш пороците на приятеля си(колегата),правиш ги свои",законодателят дефинира това като съучастие......срам,срам,срам и позор....

    14:23 25.09.2025

  • 4 Цвете

    3 0 Отговор
    ПАК ЛИ ТИ ИЛИ. ВИЕ. НЕ ТРИЙТЕ, ЗА ДА НЕ ТЪРСИТЕ ИСТИНАТА НЯКЪДЕ В РАЯ.

    14:25 25.09.2025

  • 5 Майна

    0 0 Отговор
    Потресаващо!!!!

    14:35 25.09.2025

