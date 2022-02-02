ФАКТИ.БГ
Новини »
България »
Перник »
Свлачище събори бетонов възел в Перник

6433

Свлачище събори бетонов възел в Перник

  • свлачище-
  • бетонов възел-
  • перник

ДНСК вече е извършила проверка на строежа

Свлачище събори бетонов възел в Перник - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Свлачище събори бетонов възел в Перник. Щетите са огромни, а собственикът разказва, че ДНСК вече са направили проверка на строежа и са постановили, че е незаконен.


Перник /България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.

Свързани новини

Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa или ca нaпиcaни изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 защо

    2 1 Отговор
    то региона пропада от мините на прокопиев - дето изкарваше пари - после ги заряза да се пълнят с вода вместо да ги зарие както е по закон - ама ще дава пари за зариване - като няма държавни институции да му търсят сметка

    Коментиран от #3

    12:28 02.02.2022

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Анализатор

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "защо":

    Прокопиев никога не е притежавал тези мини. Насочете се към Ковачки.

    12:41 02.02.2022

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове