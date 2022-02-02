Свлачище събори бетонов възел в Перник. Щетите са огромни, а собственикът разказва, че ДНСК вече са направили проверка на строежа и са постановили, че е незаконен.
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2 Февруари, 2022 12:02 6433
Свлачище събори бетонов възел в Перник. Щетите са огромни, а собственикът разказва, че ДНСК вече са направили проверка на строежа и са постановили, че е незаконен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 защо
Коментиран от #3
12:28 02.02.2022
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Анализатор
До коментар #1 от "защо":Прокопиев никога не е притежавал тези мини. Насочете се към Ковачки.
12:41 02.02.2022