22 септември 1908 г. България обявява независимост

На 22 септември 1908 г. във Велико Търново княз Фердинанд с манифест обявява независимостта на България. С този акт на практика се отхвърлят последните васални връзки с Османската империя. Княжество България става независима държава начело с коронования цар Фердинанд. Високата порта, а след това и великите сили признават официално българската независимост.
Денят на независимостта е обявен за официален празник с решение на Народното събрание от 10 септември 1998 г. Дълго време значимостта на това събитие от новата история не се оценява, но на тази дата през 1908 г. България - една от най-старите в Европа, отново се появява на картата на Европа след петвековното робство.
Условията за обявяването на независимостта
на младата българска държава в началото на ХХ век били изключително благоприятни: през лятото на 1908 г. младотурска революция в Османската империя завършва с успех за реформистите. Австро-Унгария - една от великите сили, наложили Берлинския договор, се готвела да анексира две от провинциите на империята - Босна и Херцеговина, т.е. да го наруши.
Затова и българският княз Фердинанд се обърнал директно към император Франц-Йосиф (срещат се във Виена) да съгласуват действията си. Междувременно българските власти завземат източните железници в Южна България и това поражда "известни" икономически противоречия между Австро-Унгария и страната ни. Дори за кратко стресва Фердинанд, който се уплашва да обяви независимостта.
Но правителството вече е решило това да стане на 22 септември 1908 г. в черквата “Св. 40 мъченици” в старата българска столица Велико Търново – символичен акт на продължение на Второто българско царство.
Австро-Унгария обявява анексията на Босна и Херцеговина на 20 септември. Два дни по-късно в черквата “Св. 40 мъченици” княз Фердинанд прочита манифеста за обявяването на независимостта и се отслужва молебен за благоденствието на българската държава. След това министър-председателят Малинов прочита отново манифеста на историческия хълм Царевец пред събралото се хилядно множество.
Провъзгласяването на независимостта е не само голям успех за българската дипломация, но и след него васалното княжество започва да се нарича Царство България, а българският владетел вече се титулува цар.
Години преди това е нужна нова политика за сближаване с Русия. Началото е поставено от Фердинанд, който започва
задкулисните контакти с руската дипломация.
На 19 май 1894 г. Стамболов е свален от власт. Съставено е правителство, начело с д-р Константин Стоилов.
Князът постига своето международно признание чрез помирение с Русия. Във връзка с погребението на Александър ІІІ, българска делегация, водена от митрополит Климент, на 4 юли 1895 г. е тържествено приета от новия руски император Николай ІІ. Един ден по-рано в София е посечен Стефан Стамболов и това бележи новия политически курс на България.
На 2 февруари 1896 г. престолонаследникът княз Борис Търновски преминава в православието и негов кръстник става император Николай ІІ. Фердинанд вече се радва на официален прием във всички европейски столици, получава най-висши ордени.
Като главнокомандуващ на войската монархът се заема с нейното модернизиране и въоръжаване и с изграждането на елитен офицерски състав.
Князът подкрепя модернизацията във всички области – изграждането на пощи, железници, гари, пристанища. Любител е на автомобилите, влаковете и самолетите, строи дворци, паркове и градини.
Във външната си политика Фердинанд постига не само помирение, но и сближаване с Русия. През 1902 г. се сключва тайна военна конвенция между двете страни.
Ограниченията на Берлинския договор, според които България е васално княжество, пречат на владетеля и на страната да разгърне напълно своите възможности. Затова Фердинанд приема идеята за независимост.
Деликатната ситуация, която настъпва след нарушаването на Берлинския договор, e успешно разрешена.
Първо била спечелена Британската империя,
която поставя условието - да започнат преговори между българското правителство и Високата порта.
Преговорите започват веднага, като българската делегация е водена от Андрей Ляпчев. По време на тях Високата порта иска България да плаща голям данък. Тогава в качеството си на министър-председател Малинов заявява, че независимост не се откупува, дори се стига до частична мобилизация на българската армия.
Русия не желае военен конфликт на Балканите и се заема да посредничи в преговорите. Тя се съгласява да опрости дълга на Османската империя, останал още от Руско-турската война от 1877-78 г., в замяна на което Високата порта се отказва да иска обезщетение от България и признава независимостта ѝ. Официално това става на 6 април 1909 г., след което в продължение на 10 дни европейските сили признават България за царство и за независима държава.
Провъзгласяването на независимостта без съмнение е най-високата точка на политическото самоосъзнаване и самоопределение на българската нация в годините след Освобождението. От тук нататък Царство България започва да подготвя окончателното присъединяване на останалите под османска власт територии.
Манифест към българския народ
"По волята на незабвенния Цар Освободител, великият братски Руски народ, подпомогнат от добрите ни съседи, поданици на Негово Величество Румънския Крал, и от юначните Българи, на 19 февруарий 1878 година сломи робските вериги, що през векове оковаваха България, някога тъй велика и тъй славна. От тогава и до днес, цели тридесет години, Българският Народ, непоколебимо верен към паметта на народните дейци за своята свобода и въодушевяван от техните завети, неуморно работи за уреждането на хубавата си земя и създаде от нея под Мое ръководство и онова на о' Бозе почившия Княз Александър, държава, достойна да бъде равноправен член в семейството на цивилизованите народи.
Винаги миролюбив, Моят Народ днес копнее за своя културен и икономически напредък; в това направление нищо не бива да спъва България; нищо не треба да пречи за преуспяването ѝ. Такова е желанието на Народа Ми, такава е неговата воля - да бъде според както той иска.
Българският народ и Държавният му глава не могат освен еднакво да мислят и едно да желаят. Фактически независима, държавата Ми се спъва в своя нормален и спокоен развой от едни клаузи, с формалното разкъсване, на които ще се отстрани и настаналото охлаждение между България и Турция.
Аз и Народът Ми искрено се радваме на политическото възраждане на Турция. Тя и България - свободни и напълно независими една от друга, ще имат всички условия да създадат и уякчат приятелските си връзки и да се предадат на мирно вътрешно развитие.
Въодушевен от това свето дело и за да отговоря на държавните нужди и народното желание, с благословението на Всевишния прогласявам съединената на 6 септемврий 1885 година България за независимо Българско Царство и заедно с народа си дълбоко вярвам, че този Ми акт ще намери одобрението на Великите Сили и съчувствието на целия просветен свят.
Да живее свободна и независима България!
Да живее Българският Народ!
Издаден в древната столица Велико Търново на 22 септември 1908 год., двадесет и втората година от Моето царуване [Фердинанд] Министър Председател и Министър на Обществените Сгради, Пътищата и Съобщенията: [Ал. Малинов] Министър на Външните Работи и на Изповеданията: [Ст. Паприков] Министър на Вътрешните Работи: [М. Такев] Министър на Народното Просвещение: [Н. Мушанов] Министър на Финансите: [Ив. Салабашев] Министър на Правосъдието:[Т. Кръстев] Министър на Войната: [генерал Д. Николаев] Министър на Търговията и Земледелието: [А. Ляпчев]
Сменям си ник-а
Днес от кого и какво сме НЕзависими.
Коментиран от #11
04:29 22.09.2022
евроатлантическа тирания
Коментиран от #65
04:31 22.09.2022
Време е
Коментиран от #12
04:51 22.09.2022
Рупладжии
Коментиран от #20
05:24 22.09.2022
Ден на независимостта
05:41 22.09.2022
Аааа
Коментиран от #67
05:59 22.09.2022
11 Ветринар
До коментар #3 от "Сменям си ник-а":От Русия момко
Коментиран от #18
06:08 22.09.2022
15 редник
Здраве и благоденствие на всички!
---------------------
По нов стил е на 5 октомври.
06:17 22.09.2022
16 български интелектуалец
за Канада завинаги.
06:25 22.09.2022
17 Шаран БГ
Ако нещичко зависеше от българския народ, щяха ли неговите политици да го докарат до просешка тояга. Но тъй като поне народа могат да "дерат",правят го съвестно и безотговорно с нужната доза алчност и лицемеерие.
И кой и защо празнува ? Да направим една манифестация пред Партийното събрание и "Коня" ?!?
06:31 22.09.2022
18 Сменям си ник-а
До коментар #11 от "Ветринар":Само наивник може да си помисли,че сме независими от Русия.
Най елементарното и актуално в момента - ГАЗ.
06:38 22.09.2022
20 Живков
До коментар #7 от "Рупладжии":Някой ден ще си независим от санитарите, но още е рано за този момент.
06:40 22.09.2022
Гост
06:55 22.09.2022
тибелядавидиш
07:33 22.09.2022
29 Реалист
До коментар #1 от "Цеко сифоня":Независимост с княз от сакскобургота:)))))
07:34 22.09.2022
Вибратор
07:44 22.09.2022
Роза
07:51 22.09.2022
ей ФАКти
09:01 22.09.2022
37 Аз,врачанката
А,ето и аргументите ми.
Когато на 22 септември княз Фердинанд с Указ обявява Независимостта на България във Велико Търново,то България не е в реалните си граници. Югозападна България и Западните покрайнини остават под турско робство до 1913г.
И сега България не е независима.
Зависим от много фактори
1. От некадърните политици,които съсипаха и продължават да съсипват България повече от 30 години.
2. Зависими сме и от Европейският съюз,който ни налага своите условия и ние,като послушни ученици изпълняваме всяка една тяхна прищявка,без всякакво възражение.
3. Зависими сме и от доставката на газ и се чудим откъде да го внесем,след като последното правителство-ако може да се нарече правителство,забърка голямата каша с газа и сега обикновеният български гражданин се чуди,как да свърже двата края при тази висока инфлация и лошото е,че краят не му се вижда.
Ще ме опровергаете,че проблема с газа е за цяла Европа,ни при нас е най-задълбочен.
4. Зависими сме и от Правителството,когато го има,защото в България висшестоящите политици,като заемат съответните постове,мислят най-напред за себе си и след това за целокупният български народ,а дали и мислят за народа,то това е отделен въпрос.
5. Зависими сме и от Парламента,защото в предизборните кампании кандидатдепутате обещават "светло бъдеще" и след като за
Коментиран от #43
09:02 22.09.2022
Козяк
09:37 22.09.2022
Това
09:50 22.09.2022
Четете бре
09:53 22.09.2022
43 Честит празник
До коментар #37 от "Аз,врачанката":Моме едно е да си зависима по собствено желание, друго е да си зависима насила. Прави разлика. Днешния ден е редно да бъде националния празник на Република Бълагария, както всички нормални държави приемат деня на независимоста за национален празник. Ние приехме трети март за да докажем зависимостта си към Русия. Странен избор да избереш края на една война за национален празник и то при положение че други държави са я започнали. Началото на просперитета на България ще започне с промяната на датата на националния празник, а именно 22.09.
09:59 22.09.2022
Госあ
10:04 22.09.2022
45 Генерал 🇧🇬
Русия плаща за Независимостта на България.
Русия плаща компенсация на Турция, за да не нападне Турция България след обявяване на българската независимост. Компенсацията е 82 милиона златни франка, което по тогавашния курс на франка е 674 тона злато (брутална сума за онова време). България никога не връща „заема“.
Коментиран от #48, #66
10:14 22.09.2022
48 редника
До коментар #45 от "Генерал 🇧🇬":Генерале слаба ти е математиката, дори да е вярна надутата цифра 674т. злато което е равно на 674 000 000 гр. злато по 52лв. за грам прави 35 млрд. лв към днешна дата. От тогава са изминали 114 години по 1млрд на година минимум са ни вземали руснаците, а последните години по 3-4 млрд (КТБ, турски поток) това прави 114 млрд. лв. близо 4 пъти по-вечче от това което уж са дали. Те и без това не са могли да си вземат дълга от Турция.
Коментиран от #50
11:14 22.09.2022
50 Генерал 🇧🇬
До коментар #48 от "редника":82 милиона златни франка са документирани в банковата ни история на България - "История на външния държавен дълг на България" - има го в нета в pdf-формат и всеки може да се увери.
Аз къде мога черно на бяло де се уверя за тези " 114 млрд. лв.", които руснаците са ни взели???
Коментиран от #54, #59, #61
11:26 22.09.2022
2022продължение
11:34 22.09.2022
Честито на Българите!
11:43 22.09.2022
54 геюнирал
До коментар #50 от "Генерал 🇧🇬":в КралскитеЕлитниЧасти табуретка беше и си остана
11:47 22.09.2022
55 НАЦИОНАЛИСТ-АНТИКОМУНИСТ!
$АМО ВЪРХОВНИЯТ ФАТМАК НА РБ(Р€ПУБЛИКА БАНАНОВА) € НАПЪЛНО Н€ЗАВИ$ИМ-
ОТ н€го НИЩО Н€ ЗАВИ$И!:))
“По-страшен от СПИН-а, по-опасен от рака – сега за сега си остава простака.”
РАДОЙ РАЛИН
ПО-$ТРАШ€Н от СПИН-а, ПО-ОПА$€Н от рака – сега за сега си остава ФАТМАКА!
ОСТАВКА ЗА Ч€РВ€НИЯ ФАТМАК! 78г. комунизъм СТИГАТ! СТИГАТ!
11:56 22.09.2022
НОВИНА ОТ ДНЕШНИЯ ДЕН
12:51 22.09.2022
НОВИНА ОТ ДНЕШНИЯ ДЕН 2
12:56 22.09.2022
59 редник
До коментар #50 от "Генерал 🇧🇬":Със сигурност има документи за изплатени суми от БГ към Русия, но по-вечето дълг е платен в натура подобно на турски поток, а да не говорим за политическите решения взети в Москва от които до ден днешен неможем да се оправим, като подаряването на Македония на сърбите заедно с българското население.
13:58 22.09.2022
В МОМЕНТА
15:17 22.09.2022
61 ГОРЕ , ДОЛУ
До коментар #50 от "Генерал 🇧🇬":ИМА , НЯМА 3 ВАГОНА ЗЛАТО ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО !
15:19 22.09.2022
62 665
и второ да забоде огромен бял кръст на Света София в
Константинопол . Дори го е приготвил кръстс. Първото му се е получило, второто на косъм се разминало. Съдете го Фердинанд , съдете съвременниците му също Колкото искате. Но поне за секунда помислете вие какво сте дали , къде се намираме сега и какви са настоящите ни стремежи.
03:27 22.09.2025
665
03:50 22.09.2025
Трети март
Коментиран от #69, #70
03:51 22.09.2025
65 Бегай ве
До коментар #4 от "евроатлантическа тирания":Спасявай се в Русия
03:56 22.09.2025
66 Измислици премислици
До коментар #45 от "Генерал 🇧🇬":Това ако беше вярно, щяха да ни го набиват в главите по история при Бай Тошо.
04:02 22.09.2025
67 Руска крава
До коментар #10 от "Аааа":Прав си! От Трети март до сега сме роби на Московските кравари!
04:04 22.09.2025
Госあ
04:11 22.09.2025
69 Госあ
До коментар #64 от "Трети март":женди, турците искат да им бъдат платени една камара кинти ! Панял ?
04:12 22.09.2025
70 665
До коментар #64 от "Трети март":Имаш ли представа, колко са опълченците, колко е българското население и колко е армията на имератора руски в т. нар. Руско турска освободителната война ? Числста са много депресивни. 11 хиляди опълченци официално (поне 1/3 та само са се писали такива) на минумум 5 милиона население и 300 хилядна имоераторска армия. Очевидния факт е че населението по българските земи не е мечтаело за освобождение. Данните за Априлското въстание потвърждават . Около 20 хиляди възстаници в най оптимистичните статистики. Без имперските стремежи на Русия към лелеяните проливи , щяхме си останеме в пределите на Османската имоерия и впоследствие днешна Турцив. Българският национален дух се формира в масите след освобождението, не преди това.
04:17 22.09.2025