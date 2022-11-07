ТИР уби велосипедист в Свищовско

Велосипедист е загинал след удар с товарен автомобил в Свищовско, съобщават от Областната дирекция на полицията във Велико Търново.
Инцидентът е станал на второкласния път между селата Вардим и Новград.
По първоначална информация велосипедистът е бил блъснат от товарен автомобил и е починал на място. Велосипедистът е на видима възраст около 70 години, уточняват от МВР.
Изяснява се самоличността му. Изчакват се резултатите от пробите за алкохол и наркотици.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Всички тираджии
23:37 07.11.2022
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Румен Радев
23:40 07.11.2022
4 Тираджии
23:40 07.11.2022
5 ГРАД КОЗЛОДУЙ
23:42 07.11.2022
6 ВелосиПЕДИстите
23:42 07.11.2022
7 Бате Иво
Коментиран от #8
23:45 07.11.2022
8 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #7 от "Бате Иво":ТАКА е господин ИВО
на
ДОБЪР ПЪТ
Коментиран от #9
00:11 08.11.2022
9 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #8 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":да ядеш вкусен козлодуй
00:14 08.11.2022
10 Лесно просто ефикасно
Коментиран от #11
00:21 08.11.2022
11 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #10 от "Лесно просто ефикасно":ПРАВ сте ГОСПОДИНЕ. БОГ да ви прости.
00:25 08.11.2022