Новини
България »
ТИР уби велосипедист в Свищовско
  Тема: Войната на пътя

34711

ТИР уби велосипедист в Свищовско

  • тир-
  • велосипедист-
  • товарен автомобил

Изяснява се самоличността му

ТИР уби велосипедист в Свищовско - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Велосипедист е загинал след удар с товарен автомобил в Свищовско, съобщават от Областната дирекция на полицията във Велико Търново.

Инцидентът е станал на второкласния път между селата Вардим и Новград.

По първоначална информация велосипедистът е бил блъснат от товарен автомобил и е починал на място. Велосипедистът е на видима възраст около 70 години, уточняват от МВР.

Изяснява се самоличността му. Изчакват се резултатите от пробите за алкохол и наркотици.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всички тираджии

    0 2 Отговор
    Веднага на Проверка за алкохол

    23:37 07.11.2022

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Румен Радев

    0 2 Отговор
    искам тест за интелигентност на всички тираджии от утре

    23:40 07.11.2022

  • 4 Тираджии

    0 3 Отговор
    Съд и затвор бе

    23:40 07.11.2022

  • 5 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    3 0 Отговор
    БОГ да прости ЧОВЕКЪТ

    23:42 07.11.2022

  • 6 ВелосиПЕДИстите

    0 3 Отговор
    изкачат на платното неочаквано

    23:42 07.11.2022

  • 7 Бате Иво

    2 1 Отговор
    не всички тираджии сме такива, аз пътувам из цяла Европа с години

    Коментиран от #8

    23:45 07.11.2022

  • 8 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бате Иво":

    ТАКА е господин ИВО
    на
    ДОБЪР ПЪТ

    Коментиран от #9

    00:11 08.11.2022

  • 9 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    да ядеш вкусен козлодуй

    00:14 08.11.2022

  • 10 Лесно просто ефикасно

    2 0 Отговор
    Всеки тир със дрегер и камера от самите производители духаш ако си ок.и ти можеш да стартираш тира.Нищо сложно и 100%надеждно.При всяко стартиране в рамките на 10 мин.да не се активира тази система и да си го палиш без да духаш.Ама нали трябва да ти сложат таблет да гледаш тубата и рекламите това е по-важно.И колите могат да ги направят така.ще има в пъти по-малко жертви.Могат и в градски условия да намалят автоматично скороста на колата до 60км.в час примерно но не искат.

    Коментиран от #11

    00:21 08.11.2022

  • 11 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Лесно просто ефикасно":

    ПРАВ сте ГОСПОДИНЕ. БОГ да ви прости.

    00:25 08.11.2022

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове