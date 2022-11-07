ТИР уби велосипедист в Свищовско

Велосипедист е загинал след удар с товарен автомобил в Свищовско, съобщават от Областната дирекция на полицията във Велико Търново.

Инцидентът е станал на второкласния път между селата Вардим и Новград.

По първоначална информация велосипедистът е бил блъснат от товарен автомобил и е починал на място. Велосипедистът е на видима възраст около 70 години, уточняват от МВР.

Изяснява се самоличността му. Изчакват се резултатите от пробите за алкохол и наркотици.