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Шофьор спаси около 40 пътници при катастрофа край Мездра ВИДЕО
  Тема: Войната на пътя

Шофьор спаси около 40 пътници при катастрофа край Мездра ВИДЕО

31 Октомври, 2026 12:08 1 442 17

  • катастрофа-
  • мездра-
  • автобус-
  • тир-
  • пътна безопасност

Автобусът се е разминал с челен удар с тир при гъста мъгла, дъжд и ограничение на скоростта до 40 км/ч

Шофьор спаси около 40 пътници при катастрофа край Мездра ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Около 40 пътници са се разминали със сериозна трагедия при катастрофа между автобус и тир на пътя Ботевград–Мездра. Няма данни за тежко пострадали хора, но по автобуса и предпазната мантинела са нанесени сериозни материални щети.

Автобусът е потеглил с един час закъснение от Централната автогара в София. Инцидентът е станал около 20:55 ч. в участък с гъста мъгла, дъжд, мокра настилка и ограничение на скоростта до 40 км/ч. Тир е предприел изпреварване на друг камион и внезапно е навлязъл в лентата, по която се е движел автобусът.

Ударът е бил страничен

Секунди след появата на камиона двете превозни средства са се сблъскали. За да избегне челен удар, шофьорът на автобуса е свил максимално вдясно към мантинелата. Така ударът е останал страничен, а автобусът не е излязъл от пътното платно.

„Видяхме живота си на лента“, разказва пътник, който е седял на втория ред. По думите му видимостта е била ограничена от дъжда и мъглата, а пътниците са изпаднали в паника, когато са видели ярките светлини на приближаващия тир. „Нашият шофьор направи чудо“, заявява той.

Пътникът оценява, че рязката маневра към мантинелата е спасила около 40 души. По автобуса са нанесени сериозни щети, но сблъсъкът не е довел до тежки последици за хората в него.

Предупреждение за опасни условия

Пътна полиция е призовала водачите да преминават с повишено внимание през района заради гъстите мъгли на места и мократа настилка. От шофьорите се очаква да съобразяват скоростта си с видимостта и състоянието на пътя.

Източници: novini.bg, bntnews.bg


Враца / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    9 2 Отговор
    Марчееее, "тир" няма нищо,
    ама НИЩО общо с ТИР❗❗❗

    12:16 31.10.2026

  • 2 Докато не изкарат КТ по пътищата

    9 2 Отговор
    да следят за реда така ще е.
    И не зависи от самите полицаи а от тия отгоре.

    12:17 31.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Уууууу

    23 0 Отговор
    Хубаво, че мантинелата е издържала! Явно е стара и не е сменена с хартиените на пеевски дето и кола не могат да задаржът!

    12:18 31.10.2026

  • 5 Пустиняците от Мездра

    18 0 Отговор
    По-възрастните пътници виждат живота си като на лента, докато по-младите - на 4кUHD или даже на imax.

    Коментиран от #9

    12:23 31.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ЧИЧО

    10 0 Отговор
    Може ли в 21 век да нямаме нормални пътища! По тоя път минава трафика за Европа а пътя е селски и през населени места два тира едвам се разминават, затова по това трасе има толкова много катастрофи.

    12:31 31.10.2026

  • 9 Одеон

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Пустиняците от Мездра":

    Иии точно на най интересното
    И ламбите светнали....😕

    12:34 31.10.2026

  • 10 Азззззззз

    12 0 Отговор
    Тираджията вероятно е украинец возещ детски книжки за оцветяване и затова нищо не се споменава за него.

    12:38 31.10.2026

  • 11 Шибил

    1 1 Отговор
    Да отиват на ходжа да им лее куршум.

    12:41 31.10.2026

  • 12 Гражданин

    6 1 Отговор
    ТИРовете продължават да са убийците на пътя, а държавата нехае!

    12:41 31.10.2026

  • 13 руска рулетка

    4 0 Отговор
    Да караш по българските пътища и "магистрали" си стана руска рулетка . Можеш да тръгнеш , ама ... дали ще стигнеш ... никой не знае . А па дали ще останеш жив ... ?! ПП. Тежкотоварниците винаги са гледали на всички останали , като агнета за заколение , обаче в последно време се изживяват като муджахидини тръгнали на джихад.

    12:54 31.10.2026

  • 14 демек от на шопара общ поръчки дето

    2 0 Отговор
    се оказаха че са прескъпи ментета

    и предпазната мантинела са нанесени сериозни материални щети

    12:58 31.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Симо

    0 0 Отговор
    Тираджията ще бъде наказан с мъмрене! Последно време най-тежките нарушения на правилата се правят от "професионалните" шофьори! Директно в затвора за опит за убийство на 40човека.

    13:02 31.10.2026

  • 17 Ала бала❌‼️‼️

    0 0 Отговор
    Тази снимка не е ли от катастрофата на наша екскурзия в Одрин?

    13:07 31.10.2026

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