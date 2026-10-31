Шофьор спаси около 40 пътници при катастрофа край Мездра ВИДЕО

Около 40 пътници са се разминали със сериозна трагедия при катастрофа между автобус и тир на пътя Ботевград–Мездра. Няма данни за тежко пострадали хора, но по автобуса и предпазната мантинела са нанесени сериозни материални щети.
Автобусът е потеглил с един час закъснение от Централната автогара в София. Инцидентът е станал около 20:55 ч. в участък с гъста мъгла, дъжд, мокра настилка и ограничение на скоростта до 40 км/ч. Тир е предприел изпреварване на друг камион и внезапно е навлязъл в лентата, по която се е движел автобусът.
Ударът е бил страничен
Секунди след появата на камиона двете превозни средства са се сблъскали. За да избегне челен удар, шофьорът на автобуса е свил максимално вдясно към мантинелата. Така ударът е останал страничен, а автобусът не е излязъл от пътното платно.
„Видяхме живота си на лента“, разказва пътник, който е седял на втория ред. По думите му видимостта е била ограничена от дъжда и мъглата, а пътниците са изпаднали в паника, когато са видели ярките светлини на приближаващия тир. „Нашият шофьор направи чудо“, заявява той.
Пътникът оценява, че рязката маневра към мантинелата е спасила около 40 души. По автобуса са нанесени сериозни щети, но сблъсъкът не е довел до тежки последици за хората в него.
Предупреждение за опасни условия
Пътна полиция е призовала водачите да преминават с повишено внимание през района заради гъстите мъгли на места и мократа настилка. От шофьорите се очаква да съобразяват скоростта си с видимостта и състоянието на пътя.
Източници: novini.bg, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🦉🦉🦉🦉
ама НИЩО общо с ТИР❗❗❗
12:16 31.10.2026
2 Докато не изкарат КТ по пътищата
И не зависи от самите полицаи а от тия отгоре.
12:17 31.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Уууууу
12:18 31.10.2026
5 Пустиняците от Мездра
Коментиран от #9
12:23 31.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ЧИЧО
12:31 31.10.2026
9 Одеон
До коментар #5 от "Пустиняците от Мездра":Иии точно на най интересното
И ламбите светнали....😕
12:34 31.10.2026
10 Азззззззз
12:38 31.10.2026
11 Шибил
12:41 31.10.2026
12 Гражданин
12:41 31.10.2026
13 руска рулетка
12:54 31.10.2026
14 демек от на шопара общ поръчки дето
и предпазната мантинела са нанесени сериозни материални щети
12:58 31.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Симо
13:02 31.10.2026
17 Ала бала❌‼️‼️
13:07 31.10.2026