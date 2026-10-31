Шофьор спаси около 40 пътници при катастрофа край Мездра ВИДЕО

Около 40 пътници са се разминали със сериозна трагедия при катастрофа между автобус и тир на пътя Ботевград–Мездра. Няма данни за тежко пострадали хора, но по автобуса и предпазната мантинела са нанесени сериозни материални щети.

Автобусът е потеглил с един час закъснение от Централната автогара в София. Инцидентът е станал около 20:55 ч. в участък с гъста мъгла, дъжд, мокра настилка и ограничение на скоростта до 40 км/ч. Тир е предприел изпреварване на друг камион и внезапно е навлязъл в лентата, по която се е движел автобусът.

Ударът е бил страничен

Секунди след появата на камиона двете превозни средства са се сблъскали. За да избегне челен удар, шофьорът на автобуса е свил максимално вдясно към мантинелата. Така ударът е останал страничен, а автобусът не е излязъл от пътното платно.

„Видяхме живота си на лента“, разказва пътник, който е седял на втория ред. По думите му видимостта е била ограничена от дъжда и мъглата, а пътниците са изпаднали в паника, когато са видели ярките светлини на приближаващия тир. „Нашият шофьор направи чудо“, заявява той.

Пътникът оценява, че рязката маневра към мантинелата е спасила около 40 души. По автобуса са нанесени сериозни щети, но сблъсъкът не е довел до тежки последици за хората в него.

Предупреждение за опасни условия

Пътна полиция е призовала водачите да преминават с повишено внимание през района заради гъстите мъгли на места и мократа настилка. От шофьорите се очаква да съобразяват скоростта си с видимостта и състоянието на пътя.

Източници: novini.bg, bntnews.bg